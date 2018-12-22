Республика наносит ответный удар. Павел Жебривский ушел с поста аудитора НАБУ и собирается в большую политику Сегодня, 19:24 522 Цей матеріал також доступний українською

Автор Валерий Калныш

19 декабря аудитор НАБУ Павел Жебривский объявил, что уходит со своего поста. Теперь он собирается сосредоточиться на политике в рамках партии Республиканская платформа.

О том, почему у него не сложилось с аудиторством, какими качествами должен обладать президент Украины и что можно вложить в понятие неореспубликанства Павла Жебривского расспросил главред Радио НВ Валерий Калныш.

Валерій Калниш: Чому ви вирішили залишити посаду аудитора, на яку вас призначив президент України?

Павло Жебрівський: Сказати, що я дуже хотів обійняти цю посаду - це сказати не зовсім правду. Були довгі бесіди з приводу того, що це потрібно для держави, для допомоги Національному антикорупційному бюро, щоби вони все-таки стояли на правових засадах і здійснювали свою роботу достатньо ефективно.

Коли я був призначений на цю посаду, то відразу було зрозуміло, що сьогодні норма про зовнішній аудит є декларативною. Фактично є тільки згадка про те, що має бути зовнішній аудит, три аудитори, і за підсумками аудиту приймається рішення про перебування директора НАБУ на посаді.

У зв'язку з цим ми втрьох зібралися - ще високодостойні Василенко і Буроменський - та підготували зміни до закону про НАБУ, і до кінця червня передали їх у три інстанції: Адміністрацію президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду, - тобто ті інституції, які призначали нас на посади.

Була домовленість, що ці зміни приймуть до парламентських канікул (15 липня), але там було щось таке важливе, і не прийняли. Почався вересень, сесійний тиждень - ніхто не збирається нічого приймати; жовтень проходить - ніхто, в принципі, навіть у стіни Верховної Ради не вносить цей законопроект.

Проходить півроку, і перебувати, просто вважатися аудитором НАБУ… Насправді, я не можу займатися ані бізнесом, ані політикою, - вибачте мене, охороняти Радіо НВ я теж не маю права, якщо би навіть хотів. І мало того - вже зрозуміло, що якщо навіть будуть внесені зміни, то в кращому разі десь в лютому.

Аудитори НАБУ призначаються на один рік, і здійснити кваліфікований аудит за тих три-чотири місяці фактично неможливо. Через це я 15 листопада направив до Адміністрації президента заяву про відставку, витримав місяць і в середу оголосив про те, що я вільний від цієї посади.

- Вам щось відповіли з Адміністрації президента? До речі, ви сказали, що не дуже хотіли займати цю посаду, - а як саме президент тоді вас вмовив, що він вам говорив? І чи казав він вам щось після того, як ви заявили про свою відставку?

- Тоді ключовим питанням було те, що я 2015 року у Генеральній прокуратурі очолював Управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

За великим рахунком, роботу, яку на сьогодні здійснює НАБУ, я, мабуть, один з небагатьох, хто добре знає. І в цій частині розмова була така, що одна з найбільших проблем, що турбує суспільство - це корупція.

Але тут не просто кавалеристськими наскоками потрібно [діяти], а щоби це було в правовому полі та цивілізовано, і щоби насправді була ефективна робота. Особливо налякалися громадські активісти, які десь прихильні до директора НАБУ, що тут буде переслідування.

Жодних завдань “знищити”, “зняти” чи ще щось, - таких питань не було. Та й до мене такі питання ставити безперспективно, тому що я дорожу своєю репутацією. Вибачте, я прожив якесь життя, і в цій частині мені не може хтось сказати, що я десь блукав або петляв по життю.

- І все ж, - що президент?

- У цій частині така ситуація була, і, безумовно, тоді я погодився. Після заяви про відставку жодних контактів з Адміністрацією президента в мене не було.

- Але її задовільнили? Ви ж зарплату отримували?

- Ні. Я не завдав шкоди державному бюджету.

- І все ж таки я не розумію, як [ви звільнилися]: написали заяву - і все, вільні від обов'язків?

- Відправив. Насправді, тут цікава юридична колізія, тому що якщо діяти за Кодексом законів про працю, то людина має право написати заяву за власним бажанням, і якщо за два тижні нічого не відбулося, то людина звільнена (не звільнити не мають права).

На сьогодні Адміністрація президента поки що мовчить. Я сподіваюся, що найближчими днями рішення з цього приводу буде. Але оскільки я не приступив реально до здійснення цих посадових обов'язків та більше місяця тому написав заяву, то вважаю себе вільним від [виконання] цих обов'язків.

- Чи правильно я розумію, що до наступних парламентських виборів ми не будемо знати, як використовує кошти НАБУ, і його аудит не буде проведений?

- Там не тільки по коштах, там питання і з прав людини, і ефективності розслідування, фаховості розслідування, там цілий комплекс проблем. До речі, ми, коли готували порядок проведення аудиту, достатньо багато взяли з того аудиту, який провели на замовлення дипломати зі Сполучених Штатів Америки і Євросоюзу.

Ми взяли звідти моделі для того, щоби це все було достатньо ефективно, тому що ті люди, які проводили, достатньо фахові і проводили в Америці такі аудити. І тому це різнобічний аудит, а не тільки фінансовий. Я думаю, що дай бог тільки до кінця 2019 року буде завершено аудит. Чому? Тому що фактично ж треба проаудитувати 2015, 2016, 2017 і 2018 роки.

У перших аудиторів, які зможуть приступити до роботи, точно буде найбільше навантаження, тому що вони мають аудитувати діяльність НАБУ за минулі періоди. Але сьогодні суть не в тому, що [аудитування] нефункціональне, тому що я подав у відставку; а воно нефункціональне тому, що Верховна Рада не внормувала всі ці речі.

Тут мені говорять, що неначе директор НАБУ розповідав, що він готовий прийняти аудиторів, для того щоби вони перевіряли, на що я їм сказав: “Друзі, це все одно що НАБУ, не маючи порядку та приміщення, не маючи нічого, сидячи вдома на громадських засадах, проводить розслідування корупційних злочинів”.

- Як би ви не ставилися до НАБУ, та НАБУ до вас, каменем спотикання є Верховна Рада.

- Так.

- Вона не внормувала це питання. Чому Верховна Рада, яка дуже багато говорила про Антикорупційний суд і боротьбу з корупцією, не зробила технічні правки, для того щоб аудитори змогли працювати?

- Я запитував у ініціаторів закону про НАБУ, чому таким чином законодавець не внормував ще на початку. Мені сказали: “Ми думали, що аудиторами будуть іноземці, які за гранти будуть проводити цей аудит, і за великим рахунком унормовувати це не потрібно”.

Тобто я думаю, що вони пішли за принципом "лучше перебдеть, чем недобдеть", - краще зробити так, щоби цей аудит не міг впливати на діяльність НАБУ. І я думаю, що це зроблено свідомо.

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

Крім того, на сьогодні є величезне побоювання як у громадських активістів, так і у наших західних партнерів, що аудитори віднайдуть щось не зовсім правильне у діяльності НАБУ, і у зв'язку з цим доведеться змінювати керівництво.

Я думаю, давно вже б внесли, але поки що бачать, що для прийняття, впровадження і початку роботи аудиторів НАБУ голосів у цьому парламенті на сьогодні немає.

- Наскільки я розумію, вам невідомо, хто може бути вашим наступником?

- Поки не внесені зміни до законодавства, призначення наступника нічого не вирішує, - це ще замість мене якась людина буде вважатися [аудитором]. Об'єктивно мала бути зміна в законодавстві, яка би дозволила приступити до роботи, а потім вже призначення, тому що у кожного аудитора обмежений термін - рік від дня призначення до завершення своєї каденції він може бути аудитором.

- Для мене було би логічно, якби не тільки ті, хто є аудитором, говорили про ці зміни, а щоби про це говорили й депутати, громадські діячі, які, мабуть, зацікавлені в тому, аби діяльність антикорупційних органів була прозорою, чесною. Для цього потрібно зробити якісь механізми для роботи аудиторів.

Чому цього не відбувається? Де громадські діячі, чому вони не протестують, не пікетують Верховну Раду?

- Почнемо з народних депутатів: сказати, що я просто разом зі своїми колегами підготував зміни до закону і сидів чекав - це неправда, тому що ми спілкувалися з різними [депутатами], зокрема в Комітеті по боротьбі з корупцією. Ці матеріали ми передали, розповіли, що, як і до чого.

Нам пропонували: “А давайте ви якось самі прийдете і будете це все перевіряти?”. Я говорю: “Хлопці, а яка легітимність цього аудиту, якщо сьогодні ці механізми не затверджені?” Потім пропонували - "давайте постановою Кабміну це зробимо".

Більш-менш якась легітимність була би, ми готові були піти на те, що якби постанову Кабміну зареєстрували, то це також хоч якась легітимність була б.

А з приводу громадських активістів, - знаєте, я дуже добре ставлюся до громадських активістів. Один Майдан, другий Майдан, зміна влади відбувалася завдяки активності громадян, і це неймовірна річ, яка не дозволяє будь-якій владі в Україні узурпувати, вибачте за тавтологію, владу.

Але що стосується так званих антикорупціонерів, то вони на роботі. Вони сьогодні нічого спільного з громадською активністю не мають. Якщо люди отримують гранти і звітують, скільки вони написали статей, скільки конференцій провели, скільки заяв зробили, і під ці звіти їм дають наступний грант, то, вибачте, це нічого спільного з громадською роботою не має.

Це люди, яких найняли, які відповідають тільки перед грантодавцем і не відповідають перед суспільством за свої заяви, слова, рішення і дії. Це фрілансери, які добре влаштувалися.

Але я, на жаль, можу сказати, що сьогодні у нас так звані антикорупціонери, громадські діячі, нічого спільного з громадськістю не мають. Вони мають зареєструватися як лобісти, зареєструватися як люди, які виконують роботу, і не долучати до свого найменування слово "громадські", тому що вони не “громадські”.

- Все ж таки слід зазначити, що закону про лобізм у нас немає, і так, як це працює у Сполучених Штатах, у нас не працює. В мене є ще кілька запитань стосовно вашої відставки.

Коли ви написали цей пост на Фейсбуці, ви закінчили словами: "Вірю, що корупціонери перестануть бути взірцем в політиці та владі". Ви дійсно вважаєте, що корупціонери є взірцем для українців?

- Є достатньо цікава сентенція: кажуть, що кожен українець категорично проти корупції, але про всяк випадок хоче, щоби кум у разі чого щось “порішав”. Поки що на сьогодні є боротьба з корупцією і боротьба з корупціонерами, давайте розмежуємо ці поняття. Боротьбу з корупцією має здійснювати уряд і парламент.

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

Вони, фактично, що повинні зробити? Зменшити впливи чиновника на прийняття рішень стосовно громадянина чи юридичної особи. Наприклад, як один з показників - Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Пам'ятаєте, ще 2017 року достатньо багато про них говорили? Здається, в останні півроку чи рік про них забули, а ЦНАПи достатньо суттєво зменшують рівень корупції, тому що людина не йде до чиновника, не чекає від нього того підпису.

І такі заходи якраз мав би здійснити уряд і Верховна Рада, це боротьба з корупцією. Боротьба з корупціонерами - це, безумовно, антикорупційні органи.

2012 року я балотувався до Верховної Ради і у Бердичівському районі, як зараз пам'ятаю, був на одній зустрічі, і один [чоловік] говорить: “Павле Івановичу, от там, у Верховній Раді, ви всі корупціонери”. Я його [запитую]: “У тебе ж брат п'яниця? - він відповідає "так". - А ти ж не п'яниця. Не можна сказати, що ви всі у сім'ї п'яниці”. Він говорить: “Слухайте, не говоріть, бо якби я був на вашому місці, я був би ще більшим корупціонером, ніж ви всі разом взяті”.

Боротьба з корупцією, боротьба з корупціонерами, і найголовніше, над чим ця громадськість мала би працювати, так звані громадські активісти - це на несприйнятті громадянами, українцями корупційної складової. Пам'ятаєте, колись був тренд "Я не даю хабарів"? Насправді, це було би дуже важливо.

Якби ці громадські активісти, вибачте, не обслуговували когось, а якраз ініціювали несприйняття українцями корупційних дій і корупціонерів, повірте, що роботи було би менше, зокрема антикорупційним органам. Тому це три складових боротьби з корупцією.

Достатньо цікаво, - якщо подивимося на політичну систему, яка сьогодні існує в Україні, то всі говорять, що Верховна Рада працює на олігархів, що у нас олігархічна система влади. Але з іншого боку, якщо задуматися, олігархи вклали достатньо серйозні гроші і найняли політиків для виконання цих функцій. Зрозуміло, що вони будуть обслуговувати їх.

Поки середній бізнес не зрозуміє, що потрібно об'єднатися на базі ідеологічних засад і найняти політиків, які би не обслуговували олігархів, а обслуговували би громадян, нічого в цій державі не буде. І це достатньо серйозна складова.

Якщо ви читали, в тому ж моєму пості я сказав, що не збираюся завершувати свою роботу по боротьбі з корупцією. Якраз зайняття політичною діяльністю і формування ідеологічної партії - Республіканської платформи, підтягування середнього бізнесу - це ключова складова.

- Чесно скажу, що до того, як прочитав ваш пост про відставку, я нічого про Республіканську платформу не знав, хоча побачив там на світлині пана Жовтяка, колишнього голову Київської обласної державної адміністрації. По-перше, ви у президенти йдете?

- Ні.

- Слава богу, хоч хтось.

- Для того, щоби йти у президенти, треба мати декілька речей. По-перше, треба мати команду, з якою йдеш, тому що кожен президент має продемонструвати, хто буде, припустимо, у Бахмутському районі Донецької області головою райдержадміністрації; хто буде керівником апарату, хто буде міністром закордонних справ, хто буде керівником СБУ тощо. Людина має йти з командою. А друге питання - потрібно мати достатньо серйозний фінансовий ресурс.

- А навіщо створювати ще одну партію? Я вже не рахую, скільки їх у нас, але їх більше двох сотень.

- Це не створення нової партії. У цієї партії є тяглість процесу, вона була створена і зареєстрована під №1 в Україні. Це була Українська республіканська партія, яку 1990 року зареєстрував Левко Григорович Лук'яненко.

Її було переформатовано, останнім часом вона не була активною в політичній діяльності, хоча 2012 року брати Капранови, Огризко, Палій, Компаніченко і багато інших достойників, ми висувалися якраз за списком цієї політичної сили. Ми тоді говорили: якщо не будемо набирати 5%, то знімемось з перегонів для того, щоби “регіонали” не отримали більшості в парламенті.

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

Це єдиний приклад в українській політиці, коли партія за два тижні виконала своє зобов'язання і не відібрала жодного голосу від демократичних сил, для того щоби не було “прорегіональної” більшості у парламенті.

Це не [ново]створена партія. Але якби навіть ця партія не мала такої тяглості політичного процесу, ключова ж проблема - це ідеологічність партії, республіканські традиції, республіканізм.

Партій багато - ідеологічних немаєВи знаєте, що ключовою тезою, основою республіканізму, є не бути у волі іншого? Це ключове питання. І, безумовно, ця права неоконсервативна ідеологія є вкрай важливою. Партій багато - ідеологічних немає.

- Ваше ставлення до абортів і ваше ставлення до зброї?

- Вважаю, що на якомусь етапі обов'язково можна надавати зброю в руки. На сьогодні поки що таке протистояння суспільства на цьому короткому етапі... Я думаю, що поки що має бути мораторій, але в перспективі у мене нормальне ставлення до носіння і володіння зброєю пересічними громадянами.

Але на цьому етапі, оскільки достатньо серйозний - назвемо прямо - психоз у суспільстві, і додати до тієї необлікованої зброї, яка є, ще й легальну зброю, це неправильно. Але в перспективі люди мають право володіти вогнепальною короткоствольною зброєю.

З приводу абортів: тут все-таки ми говоримо про неоконсерватизм, і я думаю, що жінка має право сама визначати своє ставлення до всіх цих речей, і переривання вагітності - це право жінки, а не право держави вказувати, як їй себе поводити. Звичайно, це не настільки консервативно, але ми говоримо про неоконсерватизм, і в цій частині права людини понад усе.

- Кого ви бачите в цьому правому спектрі? Колись, у середині нульових, створювали правиці та лівиці. Хто ваші ідеологічні попутники, якщо можна сказати?

- Я думаю, що, в першу чергу, це ті, хто був у Нашій Україні. Якраз праве крило Нашої України - це та складова, яка безумовно сповідує республіканську філософію буття.

Це якоюсь мірою Самопоміч, дуже частково пішли люди з таким баченням до БПП. Там все-таки, м'яко кажучи, більше адміністративно-фінансова складова превалює над ідеологічною складовою. Це той політичний спектр.

І правіше, більш радикальніше, - це Національний корпус і Свобода. Радикали мають бути в кожному суспільстві, але, на мій погляд, об'єднати країну можуть поміркованіші праві, ніж більш радикальні. Тобто завжди повинен бути в хаті кіт, щоби миші боялися, і в цій частині це функція радикальних течій у всьому суспільстві.

Але з багатьох національних питань у нас підходи подібні, а з економіки абсолютно відмінні, - з тією ж Свободою абсолютно протилежні, тому що щодо економіки вони є скоріше лівими, ніж правими. З національних питань вони праві, з економіки вони ліві, і тут у нас абсолютні антиподи, ми абсолютно не сприймаємо одне одного в частині економіки.

- Давайте трохи поговоримо про нас, українців, про наші настрої. Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Національна академія наук України провели опитування: понад половини українців, а саме 53%, вважають, що не несуть особистої відповідальності за обраного президента країни. Це нормальна ситуація?

- Ні, це не нормальна ситуація, але це внутрішній протест українців проти того, що їм не подобається, яка ситуація в Україні.

- Українцям завжди не подобається, яка ситуація в Україні.

Український архетип - це анархісти- І це правда. За великим рахунком, чому в Україні не може бути царя? Тому що [українці] анархісти, український архетип - це анархісти. Тобто батько Махно не на рівному місці з'явився, а тому що це відображає сутність, прагнення до волі, прагнення до того, що начальника не повинно бути.

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

Які функції президента, врешті-решт? Дивлюся і по кандидатах, які вже оголосили, що вони збираються балотуватися, - вони весь час заглиблюються в економіку, розповідають, що вони по економіці зроблять.

У мене тільки питання: друзі, а яким чином, ви нічого не переплутали? Парламентсько-президентська держава, так? Я ще розумію, якщо одна має фракцію у парламенті, і, зрозуміло, через парламент, через свої ініціативи можна сформувати нову коаліцію в разі приходу до влади.

А коли інші, не маючи навіть жодного депутата, розповідають, що вони будуть в економіці наводити лад - це не чесна розмова з українцями. Зрозуміло, що перед виборами акценти йдуть на кандидатів у президенти, зокрема на діючого, але я думаю, що якимось дивним чином у нас замовчується, вибачте, вина уряду, який відповідальний за те, що коїться в економіці України.

2008 року я був у парламенті першим заступником голови Бюджетного комітету. Мені тоді вдалося на чотири дні зупинити і не приймати бюджет. Потім, правда, знайшли чотирьох депутатів із Партії регіонів і прийняли бюджет.

З тодішнім прем'єр-міністром у мене була зустріч, вона говорила мені: “Павле, а чому ти не хочеш? Ми ж з тобою знаємося, працювали на Помаранчевій революції, чому ти чиниш такий спротив?”. Я їй кажу, що взагалі криза - це неймовірний шанс для проведення реформ.

“Якщо я побачу в бюджеті хоча б одну економічну реформу, - повір, кращого агітатора за цей бюджет ти не знайдеш”. Хоч одну - і тоді це все нормально. От сьогодні ми дивимося на бюджет на наступний рік, бюджет - ну просто… Це якась облікова книжка.

- Що вас наштовхнуло на такі думки?

- Тому що всім потрошку.

- Як завжди.

- Але це ж неправильно. Сьогодні Україна в кризі. Для того, щоб об'єднати українців і повернути тимчасово окуповані території, потрібно зробити життя тут хорошим і щасливим.

- Чому так відбувається з кожною владою: з кожним прем'єр-міністром, з кожним президентом? Чому вони нам обіцяють на Майданах і з телевізорів гарне життя, а потім, коли вони приходять до влади, то щось там у цьому трикутнику, на цих Печерських пагорбах, трапляється? Чому така підміна цих політиків відбувається?

- Дуже просто, - що роблять політики під час агітаційного періоду для того, щоби сподобатися? Беруть ту соціологію, про яку ви говорите, визначають, що болить людям, на що вони реагують, рефлексують, і говорять, що вони це зроблять.

А потім, коли приходять, роблять те, що робили попередники до них, і нічого іншого. Це знову ж таки відсутність ідеологічної складової в українській політиці. Якщо заходить до парламенту правоцентристська політична сила, вона говорить, що “спочатку маємо розвинути економіку, у зв'язку з розвитком економіки піднімуться соціальні стандарти”.

Ліві кажуть, що “ми з державного бюджету профінансуємо соціальні виплати; люди, отримавши гроші, підуть на ринок і розвинуть економіку”. І якраз змагальність цих двох течій є ключовим, що дозволяє робити ці всі прагматичні речі.

Давайте подивимося на Трампа: тут його показують наче специфічним чоловіком, але цей чоловік повернувся до розвитку виробництва у Сполучених Штатах Америки, він на сьогодні розвиває економіку США.

Я думаю, що зростання ВВП буде десь більше 3% цього року, приблизно більш ніж на трильйон доларів ВВП підніметься. Для прикладу, в Україні 120 мільярдів усе ВВП.

- Справа в тому, що там і Обама робив якесь підґрунтя для того.

- Обама швидше був більше лівим, тому що, ви пам'ятаєте, Obama Health…

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

- Так, Obamacare.

- І такі інші речі. І на сьогодні для того, щоби політики відповідали і працювали над розвитком, це [можливо] тільки тоді, коли б насправді у той же парламент (а ми знову говоримо, що у нас парламентсько-президентська республіка) заходили ідеологічні політичні сили і реалізовували свою ідеологію, свою філософію.

- У такому разі може нам відмовитися від поста президента?

- Є різні моделі, є різні форми…

- Модель, яка у нас є зараз, - так, вона парламентсько-президентська, але всі змагаються за пост президента. Як би ми не були махновцями в душі, більшість дивиться на нього, як на людину, яка може "порешать все".

- Так, все.

- Якщо ця система (скоро їй три десятки років буде) не працює, то може дійсно [від неї] відмовитися? До речі, що Тимошенко артикулює: давайте ми відмовимося, пост президента - ні, парламентська республіка…

- Але це ж не її підходи до облаштування держави; це підходи того, що вона бачить, що не може президентом стати уже енний раз, а прем'єром була вже два рази - підлаштування під себе.

Якщо знову повернемося до української історії, то в Україні гетьман був тоді, коли була війна. Тоді обирали гетьмана, який збирав козаків для того, щоби дати відсіч. Але фактично, на жаль, у нас весь час гетьмани були, тому що Україна весь час, за всю свою історію, воювала, бо була дуже ласим шматком для наших сусідів.

Кабінет міністрів - це колективна безвідповідальністьІ в цій частині безумовно має бути людина, яка уособлюватиме як інституція в собі захист своєї землі, зовнішню політику і національну безпеку. Така людина обов'язково повинна бути, тому що, за великим рахунком, якщо взяти Кабінет міністрів - це колективна безвідповідальність, тобто розмите поняття.

Прем'єр-міністр - це ж не керівник уряду, а людина, яка модерує всі ці речі. А рішення фактично підписує не сам прем'єр-міністр, він виносить на засідання уряду, і [це] колективна відповідальність. Навіть до кримінальної відповідальності колективний орган притягнути, вибачте, не можна.

І в цій частині, оскільки Україна на цей період (і я думаю, що ще достатньо довго) буде ласим шматком для сусідів, то людина, яка одноосібно має взяти на себе відповідальність за територіальну цілісність, за національну безпеку, за зовнішню політику, повинна бути.

Я виходжу не зі своїх вподобань - подобається президент, не подобається, - така одноосібна відповідальність у державі повинна бути.

- Як ви вважаєте, у кого зараз є такий гетьманський потенціал? Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Вакарчук чи Зеленський?

- Коли я дивлюся на людей, які мають впізнаваність і навіть прихильність людей, і дивлюся на українців, які готові голосувати за таких людей, а потім говорити: "А чому ми так погано обороняємося?" - це, вибачте, безвідповідальність.

Я не буду прізвища називати, а скажу, хто такий для мене президент. Ключове питання - про якості, а тоді кожна людина, кожен наш слухач має обрати, хто відповідає цим якостям більше.

По-перше, це людина, яка може в першу чергу нести відповідальність як верховний головнокомандувач. Це людина, яка чітко розуміє, що таке армія, яким чином армія має бути побудована, що ця армія має бути вмотивована і ця армія має дати відсіч ворогу. Це перше питання - подивитися, хто відповідає цьому критерію; особливо, коли сьогодні є російська агресія.

Фото: Павло Жебрівський via Facebook

Друге питання - це національна безпека. Кандидат у президенти, я думаю, повинен сказати, що після цього туру, після обрання президента Служба безпеки України позбавиться від розслідувань економічних злочинів, а займеться двома речами: національною безпекою (тобто контррозвідкою) і захистом конституційного ладу України. У цій частині національна безпека - це неймовірна річ, на якій людина повинна розумітися.

Третє питання - це зовнішня політика: людина має чітко, щоб її сприймали на зовнішній арені як гравця, вміти представляти інтереси не свої особисті, а національні інтереси України. Це три складові.

І четверте питання - це як високий пілотаж, як висока стеля - ця людина має бути жертовною. Ця людина, яка йде, як на Голгофу, на посаду президента, має жертвувати всім. І на цей час, за ці п'ять років, за великим рахунком працювати виключно на країну, забути про себе, про своє життя, врешті-решт, про свою сім'ю. І п'яте питання - людина має мати команду.

Программа Валерия Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 13:00-14:00