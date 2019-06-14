Печерські пагорби. Интервью Анатолия Гриценко для Радио НВ — видео
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко дал развернутое интервью Радио НВ.
Разговор с политиком проходил в рамках программы Печерські пагорби, ведущим которой является главный редактор радиостанции Валерий Калныш.
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Напомним, 10 июня партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах. Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.
Позже он заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с президентской партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.