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Печерські пагорби. Интервью Анатолия Гриценко для Радио НВ — видео

Вчера, 13:05
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Печерські пагорби. Интервью Анатолия Гриценко для Радио НВ — видео - фото

НВ

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко дал развернутое интервью Радио НВ.

Разговор с политиком проходил в рамках программы Печерські пагорби, ведущим которой является главный редактор радиостанции Валерий Калныш.

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Напомним, 10 июня партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах. Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.

Позже он заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с президентской партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.

Теги:   Прямой эфир Радио НВ Гражданская позиция Анатолий Гриценко Видео НВ

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