Я не "ручной" ни для Гройсмана, ни для Порошенко. Виталий Кличко - в большом интервью Радио НВ

Печерські пагорби. Ведущий Валерий Калныш. Гость - мэр Киева Виталий Кличко. Эфир от 23.11.18

Программа Валерия Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ по пятницам в 13:00 - 14:00

Валерій Калниш: Мер Києва Віталій Кличко у нас в студії, вітаю.

Віталій Кличко: Добрий день.

Валерій Калниш: Цього тижня Україна відзначила п'яту річницю початку Революції Гідності, і перше запитання буде саме про це. Чому ви в перший вечір, 21 листопада, прийшли на Майдан?

Віталій Кличко: Побиття студентів.

Валерій Калниш: Побиття студентів було потім. 21-го, нагадаю, - це після того, як Мустафа написав у Фейсбуці “збираємося, беремо термоси, чай”...

Віталій Кличко: По-перше, не Мустафа це зробив - написав у Фейсбуці, і всі прийшли. Ми всі очікували… Пам'ятаєте, 2010 рік, президент Янукович балотується і каже: “Та людина, яка прийшла зі сходу України, поведе країну на Захід. Я обіцяю європейські стандарти життя, я обіцяю напрямок розвитку до демократії, свободу слова; ключових критеріїв, сучасних критеріїв, за якими зараз живе Європа; ми будемо такими ж, як Польща, Угорщина, Словаччина, які вже були членами європейської родини.

Я обіцяю, що будуть зміни, будуть реформи”. А потім, без будь-яких пояснень... Потім ми вже знали пояснення, що йому напряму давали вказівки, що робити. І не дарма Янукович зараз сидить у Росії. Тоді без будь-яких пояснень Янукович відмовився підписувати Меморандум про співпрацю…

Валерій Калниш: Про приєднання, про співпрацю і про Зону вільної торгівлі.

Віталій Кличко: І це означає, що все те, що він обіцяв - це була, м'яко кажучи, неправда.

Валерій Калниш: А чим саме для вас був Майдан?

Коли ошукує президент - це викликає обурення

Віталій Кличко: З самого початку це був Євромайдан з вимогою підписання асоціації з Європейським Союзом, який він обіцяв. І європейські політики пішли назустріч, на всі вимоги, які в той момент були, але ми тоді мали те, що без будь-яких пояснень багато людей відчували себе ошуканими. І коли ошукує президент - це викликає обурення.

Валерій Калниш: До речі, ви ж спілкувалися з Януковичем у форматі трійці (Яценюк, ви та Тягнибок), ви їздили до Межигір'я, так? Ви спілкувалися з ним, - що ви йому говорили?

Віталій Кличко: До Межигір'я я поїхав один раз, коли почалася вже активна фаза, коли почала застосовувати силу міліція на той час. Я миттєво приїхав до Межигір'я, тому що його блокували і наші депутати, попросив зустрічі і зустрічався, був один. Але в той час ми разом приходили і приносили вимоги, які тоді обговорювали на Майдані…

Валерій Калниш: Ви приїхали до Януковича в Межигір'я, - як це було, яка була картинка, що він вам говорив, що ви йому говорили? Яка була його поведінка, що він робив?

Віталій Кличко: Навіть побоювався, тому що поряд із ним постійно знаходився такий міцний хлопець, в руках тримав якийсь брелок, я розумію, що це тривожна кнопка. У будь-який момент могли, якщо “Кличко буде себе поводити неадекватно”... Хвилювався [через це]. Я висловив свої вимоги і попереджав, що якщо він не буде робити кроків, може бути ще більша ескалація. Почув, нічого не став обіцяти, але [я] бачив, що дуже сильно нервував.

Фото: Александр Медведев / НВ

Валерій Калниш: До речі, а не хотілося спровокувати колишнього президента на те, щоби він цю кнопку натиснув? Я дуже просто скажу - “ввалить” не було думки?

Віталій Кличко: Якщо би питання в політиці вирішувалися таким чином, я думаю, що я міг би вже кулаки стерти. Це не ті методи, якими можна щось вирішити.

Валерій Калниш: Ще про Майдан: ви ж були найрейтинговішим кандидатом від Майдану на президентських виборах (якщо би брали участь). Тоді ваш рейтинг був вищий, ніж у Тягнибока або Яценюка, та навіть у Порошенка на той момент. Чому ви відмовилися?

Віталій Кличко: Хочу ще раз зазначити, що президентські вибори повинні були відбуватися восени 2014 року. Ключовими вимогами були не президентські вибори, а ключовою вимогою було підписання асоціації з Європейським Союзом.

По-друге, після Майдану потрібно було вирішувати, ми бачили картину, яка розвивається: ніхто ще не вірив, але вже багато чуток було, інформації про те, що російські війська зараз вже знаходяться на сході України. Анексія Криму, "зелені чоловічки", - і ми розуміли, що ситуація критична, [тому що скоро] ми маємо президентські вибори.

І в той момент чинний президент Петро Порошенко мав найвищий рейтинг, і виглядало би дивно, що ті люди, які щойно, кілька місяців тому, стояли по одну сторону барикад, почали змагатись один проти одного для того, щоби перемогти на президентських виборах, ставлячи пріоритетом свої персональні амбіції. Потрібна була людина, яка може взяти в першому турі перемогу, для того щоби взяти на себе відповідальність і стабілізувати ситуацію.

Валерій Калниш: В мене буде ще одне запитання, але це вже про події, які відбувалися майже перед ефіром. В ніч на 22 листопада (вже цього року, 2018-го) у Києві активісти влаштували протести біля Будинку профспілок у зв'язку з відкриттям у будівлі, яка палала, де був штаб під час Майдану, ресторану KFC.

Відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, виглядає дещо дивним і, як сказали активісти, недоречним. Вони розфарбували вітрину закладу написами "Тут померли люди”, “Де ваша гідність?" Як ви ставитеся до цього? Чи потрібно було відкривати ресторан, який профілюється на смажених курчатах, у Будівлі профспілок?

Віталій Кличко: Однозначно, я можу сказати, що це неправильне рішення. Можна було би це робити (віртуально можемо говорити) тільки після того, як відкриється Музей Революції, який зараз вже планується, йдуть підготовчі роботи до будівництва.

[Тоді] можна було би про це говорити. Але тим не менше, коли ми не маємо музею, коли ще рани дуже свіжі, робити [заклад] в цьому місці, де відбувалися такі події, [неправильно]. Поряд із цією будівлею загинули хлопці, віддаючи свої життя для того, щоби ми жили в європейській країні; для того, щоб Україна стала європейською країною. Ці плани ще є нереалізованими, і я вважаю це дуже великою помилкою.

Та людина, яка приймала це рішення, до Майдану не має ніякого стосунку, цих емоцій і цього відчуття не має. Однозначно, це помилкове рішення, і однозначно, я розумію емоції тих людей, які вийшли з протестом проти цього. Тому що я був там, на Майдані, був поряд, у цій будівлі, і я вважаю це неправильним рішенням.

Валерій Калниш: У мене буде ще одне запитання, перше з низки питань: якою зараз - після п'яти років - ви бачите Україну? Чи досягли ми того, за що стояли на Майдані? Чи немає у вас відчуття, що ми пішли не в тому напрямку?

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Віталій Кличко: Дійсно, очікування у людей дуже великі. Очікування людьми того, що [все] зміниться набагато швидше. Я ні в якому разі не хочу виправдовувати чи шукати якісь слова для того, щоби “ще годину почекати”, але давайте будемо об'єктивними: багато речей зроблено успішно; багато речей, на жаль, загальмовано, і вони не зроблені. Чому? Треба ще робити висновки з цього.

Але можу сказати про те, що стосується моєї роботи: я персонально взяв відповідальність за столицю і не приховую, що я - як голова Асоціації міст України - з великою повагою ставлюся до кожного мера, до кожного міста України, але всі зміни, все починається з серця країни - зі столиці. І в цьому напрямку мені є чим звітувати. Дійсно, ще є багато-багато викликів.

Валерій Калниш: Поговоримо про те, що зроблено. Давайте почнемо з бюджетного процесу. Київрада затвердила бюджет, кошторис на 2019 рік. Чим він буде відрізнятися від бюджету 2018 року? Чи достатньо грошей, на які програми плануєте їх витратити?

Віталій Кличко: Я хотів би повернутися до того запитання, яке ви ставили. Об'єктивно, ситуація достатньо складна. Нам потрібно було очікування від кожного українця [перетворити на] зміни, персональні зміни в його житті, зміни на краще. Дуже складна ситуація в тому, що наші так звані "друзі" з Російської Федерації робили все для того, щоби нам цього не вдалося.

Я завжди говорив: успіх буде найкращою відповіддю нашим друзям і нашим ворогам

Я завжди говорив: успіх буде найкращою відповіддю нашим друзям, хто допомагає нам, і нашим ворогам. Успіх економічний, політичний. Так от, Росія робить все для того, щоби такого успіху не було. Як мер столиці можу сказати: тільки за цей рік близько тисячі анонімних дзвінків про замінування станцій метро, будівель, торгівельних центрів тощо.

Що це означає? Великі гроші потрібні для того, щоби зупинити, виявити, зробити обстеження, щоби нічого не було. Слава богу, що це були фейкові дзвінки, але це завдання, щоби вселити невпевненість, страх кожній людині. Така ж ситуація з економікою - нам потрібно було переорієнтуватися на Захід з російського боку.

Не будемо приховувати, що найбільшим торговельним партнером України була Росія, і зараз перелаштувати наші ринки на Захід - це було дуже складно. Більше того, велика частина України зараз окупована. Багато речей, які на сьогодні закладені в фундамент... Потрібно багато зробити для того, щоби набрати динаміку, - на прикладі міста Києва я можу показати цю динаміку. Ви зараз запитали мене про гроші.

Так, дійсно, ми очікуємо багато змін, інфраструктурних змін у нашому місті, інфраструктурних змін у нашій країні: що будуть нормальні дороги, будуть нормальні лікарні, нормальні школи, дитячі садки, - тобто вся інфраструктура, нормальні умови життя для кожного з українців. Не будемо приховувати, для цього потрібні гроші, для того, щоби побудувати дорогу і будь-який об'єкт із тих, які я зараз перераховував.

Є великі борги, що залишилися з часів… Можу сказати, що бюджет нашого міста 2014 року був меншим, ніж борг, який був у місті - борг складав 25 мільярдів гривень, місто Київ було на межі банкрутства. На сьогодні ми прийняли бюджет міста на наступний рік, він складає 53 мільярди.

Фото: Кличко - мер via Facebook

Борг, який був 25 мільярдів, ми в дуже складні часи зменшили до 12 мільярдів. Що це означає? Це означає оздоровлення економіки. І тільки отримавши фінансові важелі і методи, якими ми зробили наповнення бюджету через прозорість, звітність, відкриття багатьох процесів... Тільки впровадження програми ProZorro дало можливість отримати до бюджету більш ніж два мільярди гривень, відкрити тендери. Це дуже важливо - відкритий бюджет міста, де всі надходження і всі витрати прозорі, кожен із журналістів, кожен мешканець може подивитися ці витрати.

Отримавши фінансові важелі, ми вже зараз вкладаємо гроші в інфраструктуру. Хочу нагадати: за останні два роки ми побудували 500 кілометрів нових доріг. Цього року (зараз підраховуємо) я переконаний в тому, що буде більше ніж 300. Це разом означає 800 кілометрів нових доріг з гарантією п'ять років. І я контролюю цей процес дуже уважно, щоби не було закидів, що “асфальт зійшов зі снігом”. Це і освітлення, це і нові тротуари, доріжки.

В цьому напрямку місто розвивається. За цей час побудовано 19 дитячих садків, сім нових шкіл. До речі, у дитячі садки черга була 15 тисяч дітей, на сьогодні вона складає три тисячі. Наше завдання, щоб через рік (максимум через два) такого поняття, як черга до дитячих садків, взагалі не було. Я тільки розповідаю, що це коштує багато грошей, і можу сказати: найголовніше, що у нас є - це наші діти, і освіта становить майже третину бюджету нашого міста.

Валерій Калниш: Зрозуміло, і це добре.

Віталій Кличко: Я можу говорити про досягнення і також про виклики, які на сьогодні є.

Валерій Калниш: Давайте про виклики, тому що ваші опоненти дорікають вам незаконною забудовою, дорікають вам якимись корупційними моментами. Якщо взяти сесію Київради: почали переплановувати, куди витратити чотири мільярди гривень, які начебто з'явилися вже в той час, коли йшов розгляд бюджету. Виявилося, що чотири мільярди можна кудись перерозподілити.

Віталій Кличко: Не кудись, перепрошую…

Валерій Калниш: Добре, дайте мені відповідь на це запитання про незаконну забудову, яку вже не можна, як мені здається, приписувати тільки попередникам. Так, вони отримали якісь дозволи на будівництво (я не буду перераховувати ці об'єкти, ви їх знаєте). Більшість наших слухачів, які нас слухають, - це не тільки Київ, це вся країна, тому ці об'єкти їм навіть нічого не скажуть. Що ви зробили для того, аби зменшити незаконну забудову, зупинити її? Добре, скажу одну: Андріївський узвіз.

Віталій Кличко: Я хотів сказати, що зараз до вас їхав через Андріївський узвіз (по Андріївському хотів би більше сказати, але почну не з того). Почну з того, що ключове завдання, яке є і дісталося у спадок - це змінити систему, яка дісталася у спадок ще з радянських часів. Вона велика, негнучка, неефективна і корумпована. Завдання - її змінити.

Як змінити? Прозорість та звітність. Ви щойно говорили про бюджет нашого міста, ще раз хочу нагадати: разом із нашими німецькими партнерами (я звернувся до них), німецька компанія SIP - лідер в IT-технологіях - зробила все для того, щоби ми зараз прийняли прозорий бюджет.

Фото: Кличко - мер via Facebook

До речі, кожен мешканець нашого міста, кожен журналіст, кожен фахівець може подивитися бюджет нашого міста - всі надходження і всі витрати. І на ті закиди, що кудись зараз розподілили цей бюджет, незрозуміло комусь - будь ласка, давайте не будемо доходити до риторики "все пропало, ганьба, зрада" тощо. Нічого подібного, за кожну копійку бюджету ми відповідаємо, кожну копійку контролюємо.

Більше того, ми пропонуємо контролювати всій громадськості, тому що кожен, хто нас слухає, може зайти на kyivcity.gov.ua і подивитися, зайти на сторінку бюджету та подивитися всю інформацію. Прозорість - це запорука відсутності корупційних схем і незрозумілого розподілу грошей. Ви говорили, що незрозуміло, [куди йдуть кошти]? Зараз вже проведені тендери, дозволи підписані - ми виділили 1,1 мільярда на будівництво гілки на Виноградар.

Валерій Калниш: Це окреме питання, добре.

Віталій Кличко: Зрозуміло, куди пішли гроші? Ось це зараз ми зробили. Підвищення заробітної плати працівникам медичної сфери та педагогам - будь ласка, дивіться. Знаєте, у нас ідуть маніпуляції, і тому я можу сказати, щоби такого не було, я можу звітувати за кожну копійку, яка витрачена з бюджету. Більше того, нам немає чого приховувати. Кожному журналісту, кожному мешканцю пропоную зараз, я знаходжуся в редакції Новое Время…

Валерій Калниш: Радіо НВ.

На сьогодні нам не вистачає людей, велика кількість фахівців виїжджає за кордон

Віталій Кличко: Радіо НВ. Будь ласка - готовий принести документи, якщо у вас є можливість. Я переконаний, що можна вивчити.

Валерій Калниш: Зараз немає. Якщо стисло, розкажіть про незаконну забудову в місті.

Віталій Кличко: Про незаконну забудову: дійсно, у місті Києві всі хочуть жити. Місто Київ, порівняно з іншими регіонами, - це острів благополуччя (я відверто можу сказати, я їжджу по всіх регіонах). У місті Києві немає безробіття - у нас пропозиція; ми потребуємо більше робочих рук, ніж є місць. До речі, офіційно на біржі праці стоїть дев'ять тисяч людей, а пропозицій - більше 15 тисяч. На сьогодні нам не вистачає людей, велика кількість фахівців від'їжджає за кордон і нам потрібні робочі руки.

Минулого року мешканців міста Києва стало на 200 тисяч людей більше, люди приїжджають із регіонів у місто Київ, тому що в Києві є робота, тут найвища середня заробітна плата по країні, найвищі стандарти, найдешевший хліб, найдешевші ліки. Ми дійсно пропонуємо речі, які в порівнянні з іншими містами набагато кращі.

Люди приїжджають у Київ, і цим користуються забудовники, починаючи будувати. Багато проблем, які виникли ще з минулих часів, багато проблем, наприклад, на Сінному ринку, де до нас були всі претензії по висотності (а висотність видає Міністерство культури), у нас з цим є великі проблеми. Зараз я їхав з Хрещатика до вас, проїжджав через Андріївський узвіз - “тітушки” тощо. З забудовниками зустрічався і говорю: “Якщо всі документи в порядку, у мене прохання: якщо є зв'язки, якщо є гроші, можна будь-які дозволи отримати - ми всі знаємо про це - за додаткові преференції.

Фото: Кличко - мер via Facebook

Але якщо Андріївський узвіз є візитівкою нашого міста, це історична вулиця, ми не можемо дозволити будувати все що завгодно”. Я запросив забудовника, запросив активістів і говорю: “Будь ласка, на будівельну раду підходьте, де є фахівці. На будівельній раді також будуть представники громади, узгодьте, будь ласка, проект, як він буде виглядати”. [Потрібно] зробити модель - не тільки якісь малюнки, а модель, щоби ми бачили в 3D, як це буде виглядати, щоби не зіпсувати зовнішній вигляд.

Нас не чують, демонтувати кран не хочуть, заблокували молодими людьми спортивної статури, але я переконаний в тому, що, якщо забудовник хоче робити таким чином, у нас вистачить сили волі (у мене особисто вистачить) зупинити це. І, однозначно, без проходження містобудівної ради, без погодження з громадськістю ніякого будівництва там не буде, і навіть тітушки йому не допоможуть. Я особисто можу гарантувати це, це історична частина нашого міста.

Що стосується інших забудов - дійсно, проблема є. Проблема в тому, що все більше і більше людей приїжджають до Києва, і все більше й більше Київ перетворюється на кам'яні джунглі - будемо називати прямо, - тому що і Лівий берег, і Дарниця, Харківський масив, Троєщина…

Київ повинен розвиватися, але враховуючи всю інфраструктуру: школи, дитячі садки, парки, зони відпочинку. І на це ми вже будемо давати [гроші]. Зараз запитали генеральний план нашого міста. Нашим фахівцям не вірять - ми запросили з Лейпцига, і німецькі фахівці будуть співпрацювати і презентувати той план, який за європейськими стандартами ми повинні узгодити, і дійсно зможемо по-справжньому зробити місто Київ європейським містом.

Валерій Калниш: Ви вже почали говорити про метро, - якщо можна, трохи докладніше. 14 листопада Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина. Це вже такий київський мем. Що з цим метро, що з лінією метро Подільсько-Вигурівська, як там відбуваються справи?

Віталій Кличко: Будівництво нових станцій і ліній метро є одним із наших найголовніших пріоритетів, розвиток транспортної інфраструктури. Сьогодні зустрічаюся з представниками Світового банку. Метро - це дуже дороге задоволення, і не будемо забувати, що за минулі роки останню станцію відкрили 2013 року.

Ми зараз, я вже говорив, пройшли дуже тяжкий час, коли нам не вистачало грошей. Дуже складні часи, коли грошей не вистачало, були навіть демонстрації людей, яким був потрібен гемодіаліз. Я пам'ятаю 2014 рік - це був дуже складний час, що стосується фінансового стану і взагалі функціонування Київської міської адміністрації.

На сьогодні у нас вже є всі важелі, ми робимо все для того, щоби залучати інвесторів, залучати фінансові інститути для фінансування цього проекту, але тим не менше, зараз метро, як я вже говорив, на Виноградар ми починаємо будувати. На минуле коригування бюджету, яке зараз відбулося, ми виділили 1,1 мільярда на будівництво, всі тендери пройдені, і можемо говорити, що ми вже приступаємо до будівництва. Наше завдання - впродовж двох років як мінімум одна станція повинна бути відкрита.

Фото: Кличко - мер via Facebook

Що стосується метро на Троєщину, це той проект, про який всі мери говорили, і для мене цей проект також дуже важливий. Ще раз хочу нагадати, що без завершення Подільсько-Воскресенського мосту це неможливо зробити. Хотів би нагадати, що міст будують з 2003 року, а плани (я підняв всі документи, він був запланований ще у кресленнях)…

Валерій Калниш: 1957 року.

Віталій Кличко: 1979 року. П'ять мільярдів гривень на міст зараз вже виділено. Для того, щоби його завершити, нам потрібно ще сім мільярдів гривень. В 2018 році вже виконано робіт на 500 мільйонів гривень, і наступного року кияни вже побачать, як він візуально змінюється, тому що ці іржаві підпорки, які тримають “тіло” проїжджої частини, ми вантами повинні це підвісити, приберемо - і він буде виглядати вже зовсім інакше. Наше завдання - впродовж наступних півтора року вперше запустити транспортне сполучення між лівим та правим берегом для автівок.

Для метро трошки більше - давайте будемо говорити реально - це чотири, можливо, п'ять років. Ми зараз вийшли “на пряму” для підписання угоди з великою китайською корпорацією China Pacific Construction Group, яка готова будувати нову гілку метрополітену від Жулян до Троєщини, яка пройде через Подільсько-Воскресенський міст.

Валерій Калниш: Добре. Виклик - це початок опалювального сезону, у нас завжди то врожаї різко приходять, то зима різко приходить. Ці ситуації, які були в інших містах України, коли не підключали, коли президент виїжджав до Черкаської області в місто Сміла... Що в Києві?

Не таємниця, що в політиці треба говорити з усіма

Віталій Кличко: Ми пройшли цей шлях. Дуже добре, що ми пройшли його ще влітку. Ви пам'ятаєте, місто Київ близько шести місяців з весни було без гарячого водопостачання. Одне можу сказати: недержавницька позиція керівника Нафтогазу призвела до того, що в Києві не було теплого водопостачання.

Не Кличко закрутив вентилі - я робив все для того, щоби гаряче водопостачання було. Перехід найбільшого підприємства вперше в історії від приватної компанії до керування містом (активів Київенерго, ми забрали ці активи) - це призвело до того, що Нафтогаз говорить: “Ви нам винні пені та штрафи”.

До речі, 1 мільярд 200 мільйонів ми відбили у судах, але у мене була вимога: дайте, будь ласка, гарячу воду киянам, не тримайте киян у заручниках; ідемо до суду, яке рішення суд прийме, ми готові погасити цю заборгованість, але кияни не повинні страждати. Я вважаю і переконаний, що це недержавницька позиція, коли інтереси компанії (навіть державної компанії) вище за інтереси людей.

Зараз ми отримуємо наступну серію проблеми: все літо не було води у трубах, корозія йде набагато швидше, коли є доступ кисню, коли немає води, і велика корозія. Не будемо забувати, у Києві більше двох тисяч кілометрів труб теплопостачання, більше 80% знаходиться в аварійному стані, тому що багато років гроші не вкладалися. І зараз, коли підключили до теплопостачання, - розриви, з ранку до вечора ми реагуємо і терміново лагодимо ті труби.

Фото: Кличко - мер via Facebook

Валерій Калниш: Але питання з Нафтогазом закрите, чи воно продовжується? Чи виплатили борги?

Віталій Кличко: Ні, ми не виплатили. Борги населення…

Валерій Калниш: Я маю на увазі пеню.

Віталій Кличко: Борги населення ми взяли на себе, але пені й штрафи за діяльність приватної компанії, за комерційну діяльність, ми не можемо взяти.

Валерій Калниш: Це все у судах іде, так?

Віталій Кличко: Ні, ми вже виграли, довели, що ми не повинні це платити. Віддати 1,2 мільярда - на ці гроші можна побудувати близько 100 кілометрів доріг, це десять дитячих садків, приблизно п'ять-сім шкіл можна було би побудувати.

Як головний менеджер міста я не можу собі дозволити так дарувати комусь гроші. Ми відстоювали, але в цей час, я ще раз хочу сказати, нас тримали в заручниках, киян. Тим не менше ми довели, і зараз теплопостачання, гаряча вода є.

В інших містах, ми знаємо, проблема була, коли на вулиці мінус, а тепла взагалі не було. Зараз термінова на Виноградарі проблема - дуже великі розриви, є на Голосіїво; ми ліквідуємо і впродовж дуже короткого часу кидаємо всі сили для того, щоби люди отримали тепло- і водопостачання.

Валерій Калниш: Добре, давайте повернемося до великої політики. Була інформація про те, що ви не будете брати участь у президентських виборах 2019 року. Чи так, чи не так? Тому що, коли я вас слухав, коли ви говорили про досягнення Києва, це був виступ президента, який сказав, що він відбудував Київ і зараз готовий відбудувати Україну.

Тож перше запитання про президентські вибори, давайте ми поставимо крапку в цьому питанні. А друге запитання - стосовно вашого союзу з паном Юрієм Луценком, що ви нібито будете в одній команді, і на парламентських виборах ми можемо побачити союз Кличка і Луценка.

Віталій Кличко: Не таємниця, що в політиці треба говорити з усіма, потрібно моделювати різні можливі напрямки розвитку подій. І в цьому контексті я можу сказати, що як політик я спілкуюся з ключовими гравцями, і ми обговорюємо можливі варіанти.

Говорити зараз, до парламентських виборів - я не можу сказати, що УДАР (політична партія Український демократичний альянс за реформи) однозначно буде брати участь у наступних парламентських виборах.

Фото: Кличко - мер via Facebook

У нас велика кількість місцевих депутатів та активістів, громадських діячів, які підтримують наші принципи, і, однозначно, ми будемо звертатися до людей з цими принципами і показувати, що ми не популісти, а ті люди, які роблять і яким є чим звітувати (і місто Київ - як гарний приклад цьому). Я не виключаю, що може бути об'єднання. Об'єднавшись для того, щоб отримати ще більшу підтримку…

Валерій Калниш: Об'єднання з ким?

Віталій Кличко: Я про це не можу сказати, я на цю тему спілкуюся, вже говорив, обговорюю з різними політичними силами, з різними гравцями.

Валерій Калниш: Ви бачите Луценка у своїй команді?

Віталій Кличко: Коли буде прийняте рішення, однозначно, ми повідомимо. Сьогодні ви говорили, нібито “є таке об'єднання”. Коли ось це "нібито" ми приберемо, тоді вже можна говорити щось більш конкретно. На сьогодні це тільки плани.

Валерій Калниш: Ще у травні 2016 року ви склали з себе повноваження лідера партії, основою якої є Блок Петра Порошенка. Як зараз вам бачиться доля цієї партії - БПП? Чи є у неї майбутнє? Можливо, ви бачите когось лідером цієї партії? Хто може очолити партію діючого президента?

Віталій Кличко: Ви зараз спитали: “Хто може очолити партію діючого президента?”. Запрошуйте Петра Олексійовича Порошенка на ефір, і можете запитати у нього: БПП Солідарність - партія діючого президента, - кого, Петре Олексійовичу, ви бачите керівником? Я переконаний в тому, що всі інші питання до інших політичних гравців не можуть бути об'єктивними, тому я не хотів би [відповідати].

Валерій Калниш: Добре, давайте поговоримо про ваше політичне майбутнє. Ви так і не відповіли на запитання про участь у президентській кампанії. Ви будете як виборець, ви будете як кандидат брати в них участь, як хто?

Я не можу бути ручним ні для прем'єр-міністра, ні для президента

Віталій Кличко: Щойно я розповідав про виклики, які є в місті Києві, дуже великі виклики. Я розумію, що, будучи політиком, є багато людей, які критикують тебе; багато людей, які підказують; є частина людей, яка незадоволена, у якої більше очікувань, але я переконаний в тому, що жодна людина не змогла би на цій позиції зробити більше, ніж роблю зараз я. Це не перебільшення, тому що я відстоюю інтереси не тільки в Києві, я відстоюю інтереси Києва також у Верховній Раді (де є представники моєї політичної сили - партії УДАР), я захищаю інтереси і в Кабінеті міністрів.

Кличко не може бути ручним ні для прем'єр-міністра, ні для президента, тому що, однозначно, це політична боротьба. І в цьому напрямку для мене є пріоритетом те, що я обіцяв киянам реалізувати, і я це відстоюю. Кожен день у місті Києві вирішуються ті проблеми, які є. Викликів дуже багато, очікування дуже великі, але я переконаний в тому, що всі виклики ми зможемо подолати.

І вже зараз не так багато тих політиків, тому що кожен політик обіцяє і розповідає, що його чекає в майбутньому. Не так багато політиків, кому є чим звітувати. Мені є чим звітувати за час моєї роботи. Я переконаний в тому, що ті плани, які я презентував сьогодні, про які я говорив, я зроблю все для того, щоб, однозначно, їх всі реалізувати.

Валерій Калниш: Реалізувати як мер Києва, який прийде в якості рядового виборця на вибори президента 2019 року? Скажіть, будь ласка, прямим текстом "я не буду балотуватись" або "я буду балотуватись у президенти 2019 року".

Віталій Кличко: Після 31 грудня запросите, і я зможу чітко відповісти на це запитання.

Программа Валерия Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ по пятницам в 13:00 - 14:00