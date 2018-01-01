Голос Порошенко. Большое интервью с представителем президента в Раде Ириной Луценко Сегодня, 22:00 96 Цей матеріал також доступний українською Фото: Ірина Луценко via Facebook

Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, промежуточные результаты введения военного положения, опасность Северного потока-2 и приближающиеся президентские выборы. Об этом и не только с представителем президента в Верховной Раде Ириной Луценко говорил главред Радио НВ Валерий Калныш.

Валерій Калниш: Мабуть, головною політичною подією цього тижня стало рішення народних депутатів, які схвалили президентський законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, - за цю ініціативу проголосували 277 парламентарів.

Перше запитання: навіщо було голосувати за цю ініціативу, якщо дія Договору автоматично припинялася 1 квітня 2019 року - після того, як у вересні українське МЗС, як того вимагає Стаття 40 цього договору, повідомило про те, що цей договір не може бути пролонгований?

Ірина Луценко: Це була суто технічна процедура, якої вимагає українське і міжнародне законодавство. Договір про дружбу і співробітництво містить низку положень, якими врегульовано, як діє цей договір, у яких моментах він може припиняти свою дію і в яких моментах він може продовжувати [свою дію].

В цьому договорі написано, що він пролонгується автоматично, якщо за шість місяців жодна зі сторін не подасть повідомлення про бажання припинити дію цього договору через десять років. Ці десять років якраз спливали у квітні 2019 року, - відповідно, для того, щоби ми могли припинити, а не розірвати (як цього вимагали і кричали горе-патріоти), українська сторона вдалася до того, як це прописано в цьому договорі.

Перше: за півроку було винесено ноту, тобто у вересні МЗС за дорученням, на виконання указу президента України Петра Порошенка подало ноту Російській Федерації про те, що ми бажаємо припинити дію цього договору (воно якраз припадає на квітень 2019 року). Жодної відповіді з боку Російської Федерації ми не отримали. Це означає, що Росія не хоче добровільно припиняти цей договір, вона взагалі не хоче йти на будь-які перемовини.

Тому відповідно до внутрішнього законодавства (Закону України про міжнародні договори), в законі відповідною статтею сказано про те, що договір, який був ратифікований Верховною Радою, має бути так само денонсований.

Крім того, що ми повідомляємо відповідно до двостороннього договору, хочемо ми пролонгувати чи ні, ми обов'язково маємо дотриматися процедури. Так вимагає від нас і Віденська конвенція - міжнародний документ про виконання міжнародних договорів. Тобто ми виконали умови договору, припинили його, завідомо повідомивши.

Друге: ми виконали закон Про роботу міжнародних договорів в Україні, тобто ми тепер завершуємо процедуру, подаємо парламенту на денонсацію, він мусить виконати цю технічну функцію. І третє - ми виконали міжнародну Віденську конвенцію, ми працюємо в руслі того, що вимагає Віденська конвенція.

Валерій Калниш: Чи готові Верховна Рада та президент зробити наступний крок і почати розірвання двосторонніх договорів з Росією? Я зараз буду посилатися на пані Олену Зеркаль, заступника міністра закордонних справ, яка заявила, що до 2014 року між Україною та Росією було укладено 451 міжнародний договір.

На квітень цього року було виконано всі необхідні внутрішні процедури і прийнято рішення про призупинення або зупинення дії одного міжнародного договору, 25 міжурядових договорів і 18 міжвідомчих договорів. Чи будемо ми розривати ці, грубо кажучи, 400 договорів, або на цьому зупинимось, і для нас це буде єдине рішення по розірванню відносин із Росією?

Ірина Луценко: Якщо бути точнішим - 420 договорів і ще 30 протоколів, меморандумів, різних пояснень, інструкцій, узгодженостей. На сьогодні Україна вже припинила дію 48 договорів та інших нормативних документів (про це заявляв і міністр Клімкін у своїх інтерв'ю), і на сьогодні готується близько 40 документів, починаючи від двосторонніх договорів, закінчуючи меморандумами, простими міністерськими угодами.

Вже готуються для того, щоб припинити їх дію. Хочу відповідально заявити (і про це говорять президент держави та Міністерство закордонних справ): ми проводимо інвентаризацію всіх 420, - а всього 450 - документів, які регулюють наші відносини з Російською Федерацією. Ми не можемо емоційно підійти [до цього питання] та розірвати договори тільки через те, що Росія напала.

Давайте не забувати про те, що ми знаходимося в міжнародному правовому полі, тобто ми повинні діяти так, як діють у всьому світі, якщо ми не є порушниками і не хочемо стати такою, як Російська Федерація - разом з ними “через кому” порушниками.

Тоді весь світ скаже: "Так ви не хочете виконати ні міжнародні угоди, ви не вмієте поводити себе, дотримуючись юридичних і міжнародних документів і норм, працюючи з іншими країнами. То як ми можемо вас підтримати? Ви - порушник".

По-друге, давайте не забувати, що ці двосторонні угоди можуть використовуватися нами прагматично, розумно, тверезо і цинічно в наших міжнародних позовах до Російської Федерації. Адже ми прекрасно розуміємо, що воювати з ядерною державою Україні, яка тільки чотири роки розбудовує (вже розбудувала) українську армію, навіть маючи таку коаліцію, ми не можемо.

Ми мусимо йти в політико-дипломатичний і юридичний (міжнародні суди) спосіб. Тому 40 договорів будуть готуватися під припинення, всі інші аналізуються на предмет того, чи ми можемо їх використати як докази експансії, агресії Росії, нанесення Україні шкоди.

Наприклад, щойно звучали новини про те, що суд над Януковичем завершує свою роботу. В суді над Януковичем використовувався Договір про дружбу та співробітництво як цинічне порушення, навіть у цьому суді, в міжнародних судах.

Ми заявили в Міжнародний суд Організації об'єднаних націй про незаконну анексію і захоплення Криму Російською Федерацією. І цей Договір про дружбу максимально використовувався у відповідних судах для того, щоби довести, що вкрадено три мільярди, заплачено за те, щоби ми не уклали договір про асоціацію з Європейським Союзом.

В самому суді над Януковичем застосовувався цей документ, і в багатьох-багатьох інших позовах використовувався Договір про дружбу і співробітництво. Я вам наводжу приклад, як грамотно, прагматично і розумно використати ці договори, тому що там несе відповідальність не тільки Україна, а Росія, несучи відповідальність за двостороннім договором, цинічно їх [договори] порушує. Тому ми всі ці договори будемо аналізувати на предмет того, чи можемо використати [їх] доказом у суді, чи потрібні вони нам на сьогодні, а тоді йти за процедурою правильного припинення.

Валерій Калниш: Які ці 40 договорів, у яких відносинах? Я так розумію, що договір між…

Ірина Луценко: Наприклад, по обміну військами, по проходженню через територію України, по транзиту, по використанню з одного і з іншого боку техніки МНС по надзвичайних ситуаціях; по використанню ґрунтів, земель у тому ж Криму, на Кримському півострові; багато-багато іншого.

Давайте не забувати, що є договори про демаркацію кордону, є двосторонній договір 2000 року Про українсько-російський кордон, є 28 договорів про базування Чорноморського флоту. Не два, не три - 28. Уявляєте собі, яка величезна кількість договорів-доказів проти російської агресії?

Фото: Ірина Луценко via Facebook

Валерій Калниш: Але колись ця ситуація закінчиться, колись Росія піде з України, - що, потрібно буде по-новому укладати [договори], вибудовувати відносини між Україною і Росією після того, як Україна переможе у цій війні?

Ірина Луценко: Дякую за слова "Україна переможе у цій війні", тому що ми за мир, але тільки за переможне завершення цієї ситуації. Так, треба буде будувати по-новому. Починаємо з того, що ми переорієнтувалися вже більше ніж на 40% на європейський ринок.

Так, потрібно буде перебудовувати [відносини], як просто зі звичайним північним сусідом - так, як ми будуємо відносини з Європейським Союзом; так, як ми будуємо відносини з країнами НАТО; так, як ми будуємо і є членами міжнародних договорів із іншими країнами Вільного світу.

Президентом України вже внесено і в першому читанні парламентом схвалено зміни до Конституції України, де ми говоримо, що ми станемо членами НАТО, що ми станемо членами Європейського Союзу.

І маємо зустрічну відповідь, що ПДЧ - план дій до вступу в НАТО - країни нам уже готують і не такий великий термін для того, щоби нас також прийняли членом Європейського Союзу. Це вже інші договірні відносини, це вже вступ до Північноатлантичного Альянсу; це договір, який також має свої пункти, і ми по-іншому будемо будувати відносини.

Ви знаєте, що одним із інструментів тиску на Російську Федерацію Європейський Союз розглядає розірвання Договору про співробітництво з Російською Федерацією? Вільні країни світу не бояться розривати відносини з агресором, із порушником, зі світовим збуджувачем спокою.

Тому я не бачу в цьому нічого дивного, якщо ми прагматично припинимо дію договорів і, якщо потрібно, вибудуємо зовсім іншу систему: новий транзитний договір (договір на транзит газу), новий договір про можливу купівлю або некупівлю газу, новий договір про якісь транзитні переміщення, новий договір про якісь переміщення залізничним транспортом, новий договір про використання Азовського і Чорного морів… Світ змінюється, і ми змінюємося разом із ним.

Валерій Калниш: Тобто перезапустимо наші відносини з Росією?

Ірина Луценко: Звичайно.

Валерій Калниш: Але коли це буде - невідомо?..

Ірина Луценко: Але після перемоги.

Валерій Калниш: Давайте поговоримо про воєнний стан: що змінилося більш ніж за тиждень, як діє воєнний стан у десяти областях України, як вважаєте? Я розумію, що ви представник президента, але якщо відверто, - до його запровадження треба ставитися як до політичної акції, чи як до реальної загрози? Виклик був, і це була така адекватна відповідь? Чи все ж таки тут було більше політики?

Ірина Луценко: По-перше, жодним чином це не політична технологія, це реальна необхідність.

Я наведу тільки декілька цифр, які, думаю, вразять наших слухачів. Навколо України, українсько-російського кордону, починаючи від Криму, починаючи від Молдови, Придністровської республіки і території аж до Сум, сконцентровано близько 80 тисяч військових, 1400 військових систем артилерійського і ракетного залпового вогню, 900 танків, 2300 військових БТРів, 500 літаків, 340 військових вертольотів… Про літаки і вертольоти: це літаки, 80% яких пройшли бойове хрещення в Сирії, тобто це льотчики, які вже мають “зняти стоп-кран” по бомбардуванню мирного населення.

Після агресії РФ поблизу Керченської протоки в порту Маріуполя посилили пильнування. Фото: EPA

В акваторії Азовського, Чорного і Егейського морів 80 кораблів (я говорю про російські збройні сили), 8 підводних човнів, із них 22 - це бойові кораблі і шість бойових підводних човнів, начинених відповідною, зокрема і ядерною, зброєю. Можете собі уявити, який потенціал знаходиться навколо українських кордонів, українсько-російських кордонів, яка величезна загроза?

І ми маємо в Керченській протоці відкриту, невмотивовану, незрозумілу, при погонах російської ФСБ і російських військових, агресію. Таран, істерика і захоплення в полон наших хлопців, наших моряків, які відповідно до Женевської конвенції 1949 року є військовополоненими, тому що це була незаконна агресія, відкрита агресія, відкрите захоплення нашої техніки і човнів. Це не політтехнологія, це реальна необхідність.

А тепер я хочу трошечки відкотити назад, щоби наші слухачі згадали 28 лютого 2014 року: анексія Криму, "зелені чоловічки". [Збирається] Рада національної безпеки і оборони України: Турчинов, Яценюк, Юлія Тимошенко та інші.

Що каже Юлія Тимошенко? Вона говорить: "Жоден солдат, жоден офіцер, жоден танк не повинні вийти з казарми, ніякого воєнного стану", - це кінець цитати, зафіксованих і опублікованих її слів. Політик, яка претендує на президентський пост, на пост Верховного головнокомандувача, закликає країну не вчиняти спротив агресору.

Відповідно, танки не вийшли, солдати не вийшли, бойові запаси не були надані. З тих залишків, що були порізані, жоден літак не мав права злетіти, жодної команди не могло відбутися, жодного конверту, як діяти, не відкрилося.

Що відбулося? Ганебна здача, фактично капітуляція, і ми здаємо Крим. Тоді російського озброєння було менше в три рази, тоді в три чи чотири рази було менше військових, тоді не було літаків, тоді не було вертольотів, вони тільки через "зелених чоловічків" туди заходили.

Я вам назвала цифри, що за ці три роки відбулося - збільшилося. Мета президента України - мобілізувати військових, створити відповідний реальний механізм, посилити оборону і перевірити, як швидко, наскільки можливо, не порушуючи демократію; не порушуючи прав громадян ні на вибори, ні на пересування, ні на банківські операції, ні на подорожі, ні на будь-що; перевірити і сконцентрувати [те], як військові можуть передислокувати війська на передову; створити відповідні штаби оборони по областях; почати співпрацювати обласним адміністраціям, органам місцевого самоврядування з військовими, з Нацгвардією і поліцією. Основна мета - ця: подивитися, як країна може, готова зробити цей рух; концентрація і передислокація.

Валерій Калниш: Чи була інформація в Адміністрації президента про підготовку, початок повномасштабного вторгнення в Україну, якщо ми маємо 80 тисяч росіян, зосереджених на всіх ділянках українсько-російського кордону? Чи була така інформація, чи не було такої інформації, таким спусковим гачком стала ситуація в Керченській протоці?

Ірина Луценко: В Керченській протоці - це тільки спусковий гачок, взагалі неочікуваний, просто спусковий гачок. Тому що півтора місяця тому наші військові супроводжували і наші мирні, звичайні риболовецькі кораблі, і проходження було звичайним, спокійним, урівноваженим, без знервованості з боку росіян.

Але я хочу нагадати нашим слухачам про військові навчання, які були проведені Російською Федерацією у Білорусі минулого року - Захід-2017, де повернення російських військ до своєї дислокації відбувалося у три етапи.

І тоді й країни НАТО, і українська розвідка, і супутникові фотографії показали те, що Російська Федерація не повернула в місця дислокації свої війська. Більша частина була сконцентрована на кордоні з Україною навпроти Харківської та Сумської областей.

Тренування українських резервістів після запровадження воєнного стану. Фото: EPA

Там зараз побудовані логістичні склади, передислоковані мобільні бригади, сконцентровані танки; сконцентровані і побудовані нові військові склади, туди підтягнута логістика. Це означає, що під маркою навчань і повернення відбулася передислокація російських військ ще 2017 року (увага: не 2014 рік - 2017 рік, [коли відбулася] основна передислокація).

Відбулася передислокація і перекидання військовими літаками у Придністров'я частин російської армії, серйозна передислокація і концентрація [довкола] Кримського півострова - ми знаємо, скільки українських баз захоплено, скільки туди зайшло кораблів (збільшення майже у три рази). Ми бачимо поступове нарощування, і динаміка цього нарощування збільшується.

Ще один аргумент: ви прекрасно знаєте, що Російська Федерація після програшу у Стокгольмському арбітражі, після того, як їм нарахували 4,6 мільярда доларів, сказала: “Ми платити не будемо, розриваємо договір, - тут їм невигідно, - ми не будемо платити за транзит”, - а за транзит там ще енну суму коштів нараховано. “Ми хочемо побудувати Північний потік-2”.

[Це] не економічний проект, тому що Північний потік-1 заповнений на третину. Для чого ввалювати такі гроші у Північний потік-2, коли той нерентабельний? Це означає, що вони хочуть вивести з України транзит російського газу, для того щоби розв’язати собі руки.

Як тільки російські газові гроші перестануть йти через українську територію, Путіна ніщо не буде стримувати бомбардувати і нападати на Україну, це буде “друге сирійське Алеппо”. Не просто так сконцентровані танки, [можливий] сухопутний наступ, не просто так сконцентровані літаки, не просто так вони хочуть випорожнити українську “трубу”.

Вона їм буде не потрібна, це як банківський рахунок: “Нам не цікавий цей банк, тому що там не лежать російські гроші”. Це просто [лежить] на поверхні - вони готуються до 2019 року. 2019 року завершується робота українсько-російського договору між Газпромом і державою Україна про забезпечення газу. Відповідно, під це вони підтягують, хочуть вичистити українську “трубу” від транзиту.

Валерій Калниш: То запровадження воєнного стану - це реакція…

Ірина Луценко: На всі ці події і будівництво Північного потоку-2.

Валерій Калниш: В такому разі воєнний стан буде ще довго, а не тільки місяць? Тому що за цей місяць 80 тисяч російських військових не відійдуть від українського кордону, росіяни не припинять будувати Північний потік-2, не відведуть кораблі і будуть продовжувати перекидати у Придністров'я свої війська. Іншого пояснення тоді немає. Якщо це наша реакція на дії Росії, то вона може припинитися, воєнний стан може припинитися тоді, коли закінчаться ці дії з боку Росії.

Ірина Луценко: Відповідь проста: військовий кабінет, який створено при верховному головнокомандувачі, запропонував йому 60 днів для того, щоби можна було застосувати інструменти концентрації і мобілізації військових; подивитися, як вони працюють; провести серйозні підготовчі роботи. Але є ще інша - серйозніша - мета запровадження воєнного стану.

Президент початково був готовий тільки на 30 днів, хоча військові переконували його. І рішенням РНБО (а там більшість, президент не один приймає рішення), достатньо велика кількість членів РНБО прийняли рішення на 60 днів. Президент прийшов у Раду вже розуміючи, що він буде пропонувати 30.

Так і відбулося, тому що ми не хочемо втягнутися воєнним станом у вибори, ми хочемо провести вибори у демократичний спокійний спосіб, хоча війна з Росією і президентські, і місцеві, і парламентські вибори за ці чотири роки дала можливості провести. Але інша мета запровадження воєнного стану - це мобілізація зовнішньої антипутінської коаліції.

Я вважаю, що це задача №1 - через воєнний стан та сколихування наших партнерів не просто їм говорити: "От ви бачите, вони напали", - а показати їм всі зафіксовані Службою безпеки, зовнішньої розвідки, їх безпілотниками (країн НАТО, вони ж також роблять постійні обльоти) супутникові фотографії; сконцентрувати і показати: "Ви подивіться, яка динаміка".

Це була просто концентрація військ, а тут вже відбувся спусковий гачок, вони почали відкриту агресію. Це ж не те, що "зелені чоловічки" чи сепаратисти, які “в супермаркетах купують танки” і наступають на українців, це суто Росія в істериці почала відкриту агресію.

Тренування українських резервістів після запровадження воєнного стану. Фото: EPA

Мета президента України Петра Порошенка - мобілізувати не тільки військових і адміністрації, владу, [а розповісти], як вони будуть координувати свої дії, мобілізувати зовнішню антипутінську коаліцію. І ми побачили цей результат: спочатку, в перший же день, як завжди “занепокоєння”.

Після того, як наші факти одні, факти другі, реакція Росії, реакція нашої Служби безпеки і нашої розвідки; показали всі відповідні розрахунки, всі відповідні розвідувальні дані; ми чуємо від 29 країн НАТО три основних відкритих тези в ефірі: “Росія - агресор; Росія незаконно вчинила воєнну агресивну дію, вимагаємо негайно, без будь-яких обмінів, - те, що пропонує Путін, - віддати військовополонених українських моряків, тому що захоплення незаконне, агресія незаконна, відкрита; віддати нам назад українські кораблі”.

Наступне, що сказали країни НАТО та інші країни: “Ми готуємо комплекс санкцій, які будемо запроваджувати”. Одні з цих інструментів я назву: по-перше, Європейський Союз розриває з Російською Федерацією Договір про співробітництво; по-друге - заборонити в'їзд до європейських портів й інших країн (я впевнена) російських кораблів.

Наступне - ввести додаткові санкції за вибори в Криму, ввести додаткові санкції за агресію в Керченській протоці; зараз вводять санкції за Новачок у Великобританії; вводять додаткові санкції за проміжні вибори у Сполучених Штатах, які відбулися, і ФБР закликало населення Сполучених Штатів слідкувати за тим, що відбувається у мережах - там йде гібридна війна і втручання у вибори з боку Росії.

Зараз активно готується (і вже неодноразово про це говорилося) додаткове озброєння місії спостерігачів ОБСЄ; Німеччина запропонувала впровадити і Європейським Союзом прийняти, зараз у Німеччині приймають Декларацію з п'яти пунктів підтримки України та протистояння Росії: вимагати невизнання і підтримувати невизнання анексії Криму, вимагати повернення Криму; вимагати розповсюдження миротворчої місії у форматі, запропонованому Україною (Порошенком), на всій окупованій території, на кордоні і на лінії розмежування; посилити охорону місії ОБСЄ; продовжувати фінансування і допомагати Україні у фінансуванні реформ; засудити Російську Федерацію як порушника і збудника міжнародного права. І останнє, що звучить на сьогодні - відімкнути Росію від банківської програми SWIFT.

Валерій Калниш: Ви сказали про те, на що сподіваєтеся, що зробить Західний світ. Але що за цей тиждень зробили ми?

Ірина Луценко: На сьогодні повністю по всіх областях (в першу чергу - по тих десяти областях, в яких визначено воєнний стан) проведено збори воїнів резерву. Вчора ми спілкувалися з міністром Полтораком, він говорить, що зараз найактивнішу позицію у бажанні піти служити і пройти навчання виявляють хлопці зі Сходу і Півдня: з Одеської, Запорізької, Луганської, Сумської області.

Ті, які ніби вважалися, що мають якісь проросійські настрої, але як не дивно, коли війна наближається і ти відчуваєш, що може йти загроза з того боку, і може зачепити твою долю, твою родину, твою сім'ю, найяскравіше [все це] проявляється в таких російськомовних областях.

І це говорить про те, наскільки змінилася свідомість і розуміння, хто для нас Росія, хто для нас, в першу чергу, Путін (тому що не можна ототожнювати путінський кабінет, путінську владу і росіян). Але як змінилася психологія, розуміння Росії, віддаленість нас від Росії.

Крім того, на узбережжі Чорного моря пройшли випробування ракети Нептун і ракетного комплексу залпового вогню С-125 - це надсучасне озброєння, одне з десятка нових видів озброєння, які за період правління Петра Олексійовича Порошенка були розроблені в Україні. Випробування пройшли успішно, і я думаю, що ними буде посилено наше узбережжя Азовського і Чорного морів, це буде частиною нашого захисного повітряного і наземного щита.

Дуже серйозно впроваджений і посилений режим в'їзду-виїзду з території України, заборонено в'їзд іноземців на Кримський півострів, окуповану територію та територію, де проводиться Операція об'єднаних сил.

Українські парашутисти. Фото: EPA

Військові вже налаштовані збивати будь-які безпілотники, які не належать і не марковані як безпілотники військових і країн НАТО, які виконують спеціальне завдання, і вже декілька таких безпілотників було збито.

При Міністерстві оборони створено координаційний штаб, а у всіх десяти областях уже розгорнуті штаби оборони, про які я вам говорила, де відбувається координація військових і влади. Перекинута більша кількість Національної гвардії і Національної поліції для патрулювання в ці десять областей.

В координаційному центрі, який тримає зв'язок із центрами оборони в тих десяти областях, існує три основних підрозділи: це військово-політичний центр - аналізується військова і політична обстановка всередині тих областей; управління забезпечення озброєнням і технікою - передислокація і концентрація на сході та півдні країни; те, що має дотичність до українсько-російських кордонів; і третє - управління з матеріального забезпечення - це перетягування, логістика, ремонтні майстерні, техніка, запасні частини, їжа, харчування, боєприпаси.

Все це в активному режимі вже започатковано. Не просто так прем'єр-міністр Гройсман сказав, що якщо це все розгорнеться і ми побачимо, що система готова, то воєнний стан (увага) може бути навіть завершений раніше, ніж за 30 днів.

Валерій Калниш: Ви вірите в це?

Ірина Луценко: Я би хотіла вірити в це і дуже акуратно хотіла би про це говорити. Я не хочу вселяти такого оптимізму, але президент Порошенко сказав, що мирне населення жодним чином не відчує [впровадження воєнного стану], всі демократичні свободи (право на вибори зокрема) будуть забезпечені, і воєнний стан буде завершений за умови, що Путін не вчинить сухопутного агресивного наступу. Це єдина умова.

Валерій Калниш: Пані Ірино, як ви вважаєте, як запровадження воєнного стану відобразиться на рейтингу Петра Порошенка? Це буде йому у плюс чи в мінус? Я не кажу про те, що він зробив це для того, аби отримати плюс, але будь-яка дія має якісь наслідки.

Ірина Луценко: За чотири з половиною, майже п'ять років люди якось звиклися з тим, що йде війна (особливо Центр і Захід, тому що вони того не відчувають, але не звиклися люди, які живуть на прилеглій території). В сірій зоні збільшилася кількість людей (особливо діток), які сліпнуть, глухнуть, тому що постійні обстріли, стрес тощо. Дуже багато мародерства, дуже багато постійного стресу, постійний ремонт власного житла, взагалі неспокій за житло як таке.

Тому ясно, що запровадження воєнного стану - це нагадування суспільству про те, що може бути відкрита війна. Інша сторона, що ми таким чином мобілізуємо зовнішній світ, наших воєнних і владу концентруємо, даємо можливість їм струснутися.

Але так само населення починає хвилюватися з цього приводу. Звичайно, такі речі рейтингу не додають, але давайте не забувати, що це і нагадування населенню про те, що ми обираємо в першу чергу воєнного головнокомандувача, верховного головнокомандувача країни.

І якщо один із претендентів свого часу віддає наказ “ніякого воєнного стану, ніякого захисту, ніякого танку, ніякого військового”, а тут за чотири роки повністю відновлено армію, налагоджено і знято ембарго на поставку з інших країн світу військової техніки та озброєння з різних країн (Сполучені Штати зняли ембарго); поставлені Джавеліни, антиснайперські [системи] тощо...

Відновлена армія, укладено Договір про асоціацію, запроваджено безвізовий режим, налагоджено спілкування і нормальна робота з Міжнародним валютним фондом, створено антипутінську коаліцію… Величезна робота проведена для того, щоби зміцнити обороноздатність і взагалі фінансову здатність країни за ці чотири роки, створити такий повний напрямок руху до Європейського Союзу.

Не працює воно на рейтинги, цей воєнний стан, але президент не женеться за цими рейтингами - запровадження воєнного стану жодним чином не налаштовує населення на те, щоби підняти йому рейтинг, але це далекоглядна державницька позиція.

Президент Петро Порошенко. Фото: EPA

Валерій Калниш: Ви вже вдруге згадали Тимошенко, але я нагадаю, що не Тимошенко віддавала накази. І нагадаю 4 статтю закону Про оборону України, де говориться, що навіть без оголошення воєнного стану війська повинні давати відсіч ворогу, якщо пішла атака. Це ніхто не скасовував.

Ірина Луценко: Звичайно.

Валерій Калниш: Ви вважаєте Тимошенко головним конкурентом Порошенка, я правильно розумію?

Ірина Луценко: Одним з.

Валерій Калниш: А хто ще серед головних конкурентів Петра Порошенка?

Ірина Луценко: Я вважаю, що Тимошенко - основний з конкурентів, але я знаю і цікавлюся рейтингами, наближається і Гриценко - це те, що дають соціологічні дослідження. Так само йде розмова про Зеленського і Вакарчука, хоча набагато нижче.

І я би назвала цю п'ятірку: Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Зеленський (хоча Зеленський ще не вступив у кампанію, але йому прогнозують якесь певне майбутнє, яке достатньо активне, починаючи з 2019 року)...

Валерій Калниш: Вас не лякає не дуже високий рейтинг президента Порошенка - 9-10%, якщо порівняти з Тимошенко, в якої 21%? Це дослідження групи Рейтинг, КМІС та Центру Разумкова, вони спільно його провели.

Ірина Луценко: Це прогнозовані рейтинги політика-державника, який робить важкі для країни реформи.

Валерій Калниш: Як плануєте підвищувати рейтинг? Взагалі вже ніхто не каже, що Порошенко може перемогти у першому турі. А в другому?

Ірина Луценко: Будемо зустрічатися з населенням, зараз буде дуже активна позиція у президента. Вона завжди дуже активна, але зараз буде особливо активна.

Я не можу розкривати передвиборчих механізмів, які буде використовувати наша команда Блок Петра Порошенка, адже жоден кухар не розповідає рецепти своєї найсмачнішої їжі. Але зрозуміло, що вступивши в перший день на пост, роблячи певні кроки задля виконання своєї програми, президент, звичайно, вже на другий день думає про свою наступну.

Тому основне, що було зроблено президентом Порошенком, не дивлячись на будь-які рейтинги - президент Порошенко за свої майже п'ять років втримав державу, незважаючи на серйозну агресію з боку Російської Федерації. Не тільки їх вторгнення на Схід і анексію Криму, а й на гібридну війну - це кібератаки, це втручання, це Russia Today, нівелювання України як держави…

Президент Порошенко створив антипутінську коаліцію і втримав державу як таку. 20 тисяч доларів, коли він зайшов на пост президента, було в бюджеті країни; сьогодні майже 6% ВВП фінансується армія, армія входить у ТОП-10 армій Європи (восьме місце), безвізовий режим - це важкі реформи, які не подобаються не тільки чиновникам, еліті, але в першу чергу населенню.

Це довготриваюча, млявоплинна агресія на сході країни, за яку президент вибачився перед населенням, тому що він обіцяв швидший результат, а такий результат не вийшов, тому що Путін активно вступив у цю війну.

Будемо працювати так, як і всі члени його команди - в повну силу, - для того щоби переконати населення України, що президент Порошенко достойний і має план рухатися на другий президентський строк.

Валерій Калниш: Ви уявляли себе першою леді?

Ірина Луценко: Ні.

Валерій Калниш: Чому?

Юрій Луценко та Петро Порошенко. Фото: EPA

Ірина Луценко: Ми не ставили перед собою, заходячи в команду Порошенка, мету будь-якого відходу в бік. Ми з сьогоднішнім генеральним прокурором (моїм чоловіком) чітко розуміли, хто буде верховним головнокомандувачем, у команді кого ми будемо працювати, і зараз демонструємо дуже серйозну командність, я вважаю, і не збираємося відходити ні вправо, ні вліво.

І генеральний прокурор вже півроку тому, коли ще ніхто навіть не вибудовував якісь кроки і не вишиковувався за якимось ймовірним кандидатом, вже заявив про те, що він буде підтримувати президента Порошенка відкрито.

Валерій Калниш: І ви ніколи не планували самі стати жінкою-кандидатом на президентських виборах?

Ірина Луценко: Ні, хоча все може бути колись - через -надцять років. Тому що ми все-таки плануємо (і я, в першу чергу, планую) найближчих п'ять років працювати в команді Петра Порошенка. Якщо я дотримаю його довіру, я сподіваюся працювати представником президента ще п'ять років у команді Порошенка і думати вже в кінці літа про парламентські вибори; думати, яку команду ми заведемо з Петром Порошенком у новий парламент.

Программа Валерия Калныша Печерські пагорби выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 13:00-14:00