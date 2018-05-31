31 мая 2018, четверг

Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Віталій Сич. Ефір від 30.05.18

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Віталій Сич. Ефір від 30.05.18

Гість — Віталій Сич.

Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Новий день ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове