Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Віталій Сич. Ефір від 20.04.18

Гість — Віталій Сич.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Гість — Віталій Сич.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Путин, конечно, предполагает, что его предупреждения сработали и ограничили удар США по Сирии. Но так ли однозначны предупреждения Вашингтона?
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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