Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Віталій Якушев. Ефір від 24.04.18

Гість — Віталій Якушев.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Гість — Віталій Якушев.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Если я что-то понимаю о церковной проблеме (а кажется, понимаю), то выступление Петра Порошенко и его обращение к патриарху Варфоломею является полностью политической и неудачной акцией. Почему?
Я восхищаюсь страной, которая в поиске большего смысла вплетает в свою культурную жизнь дискомфорт. Это культура, которая не боится чувствовать, даже если чувства не самые приятные
В таком противостоянии с журналистами еще никто не выигрывал. А вот имидж страны и нервы себе испортить могут
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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