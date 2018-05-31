Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Юрій Мацарський. Ефір від 30.05.18

Гість — Юрій Мацарський.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Гість — Юрій Мацарський.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Глобальное изменение климата – это не безделица и не выдумка, а очень серьезная проблема, которой обязательно надо заниматься. В том числе – и Украине
Украине пора серьезно задуматься о том, что мы можем противопоставить Москве. И как действовать при таком уровне угрозы
Глобальное изменение климата – это не безделица и не выдумка, а очень серьезная проблема, которой обязательно надо заниматься. В том числе – и Украине
Украине пора серьезно задуматься о том, что мы можем противопоставить Москве. И как действовать при таком уровне угрозы
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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