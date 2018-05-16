Новий день. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Ігор Розкладай. Ефір від 15.05.18

Гість — Ігор Розкладай.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
Гість — Ігор Розкладай.
Програма Дмитра Тузова Новий день виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 13:00-15:00
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
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