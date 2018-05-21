Новий вікенд. Ведучий Ігор Козак. Гості Марія Шагурі та Ольга Попова. Ефір від 19.05.2018

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новий вікенд. Ведучий Ігор Козак. Гості Марія Шагурі та Ольга Попова. Ефір від 19.05.2018

Гості — Марія Шагурі та Ольга Попова.

Програма Новий вікенд виходить в ефірі Радіо НВ в суботу та неділю з 9:00 до 12:00

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Новий вікенд ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове