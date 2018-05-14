Новий вікенд. Ведучий Ігор Козак. Гість Валерій Харчишин. Ефір від 12.05.2018

Гість — Валерій Харчишин.
Програма Новий вікенд виходить в ефірі Радіо НВ в суботу та неділю з 9:00 до 12:00
Гість — Валерій Харчишин.
Програма Новий вікенд виходить в ефірі Радіо НВ в суботу та неділю з 9:00 до 12:00
Ситуация с Аргентиной стала триггером распродаж на развивающихся рынках, которые не могли не затронуть Украину. И теперь сотрудничество с МВФ стало еще более насущным
Ближайшие две недели станут самыми важными для Украины. Если независимый антикоррупционный суд не будет создан, страну ждет финансовый кризис
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
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