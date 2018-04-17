Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Володимир Огризко. Ефір від 16.04.18

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Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Володимир Огризко. Ефір від 16.04.18

Гість — Володимир Огризко.

Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00

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