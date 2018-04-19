Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Віталій Сердюк. Ефір від 18.04.18

Гість — Віталій Сердюк.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Гість — Віталій Сердюк.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Россия готовит ответные санкции США. Среди всего прочего, власти хотят запретить ввоз американских лекарств и продуктов. Готовы ли россияне пойти на такие жертвы?
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Финансово-промышленные империи, построенные российскими олигархами, оказались под непосредственной угрозой уничтожения
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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