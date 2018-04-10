Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Павло Петренко. Ефір від 22.03.18

Гість — Павло Петренко.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00.
Гість — Павло Петренко.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00.
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