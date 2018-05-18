Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Микола Кулеба. Ефір від 17.05.18

Гість — Микола Кулеба.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Гість — Микола Кулеба.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Если включить мозги, отключив эмоции, то стоит рассматривать Керченский мост, как экономическую санкцию против РФ, которую Путин наложил сам
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Комментарии
Правила комментирования