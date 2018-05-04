Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Любомир Мисів. Ефір від 26.04.18

Гість — Любомир Мисів.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Гість — Любомир Мисів.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
100% опрошенных профессионалов уверены, что хорошие времена закончатся не позже следующего года
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
События в Армении – это неприятные новости для Путина. Как и для любой власти, когда что-то идет не по сценарию. Но это еще не кризис
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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