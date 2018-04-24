Новий вечір. Ведуча Тетяна Даниленко. Гість Ахтем Чийгоз. Ефір від 23.04.18

Гість — Ахтем Чийгоз.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Гість — Ахтем Чийгоз.
Програма Тетяни Даниленко Новий вечір виходить в ефірі Радіо НВ з понеділка по четвер в 17:00-19:00
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Я восхищаюсь страной, которая в поиске большего смысла вплетает в свою культурную жизнь дискомфорт. Это культура, которая не боится чувствовать, даже если чувства не самые приятные
В таком противостоянии с журналистами еще никто не выигрывал. А вот имидж страны и нервы себе испортить могут
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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