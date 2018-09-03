Поезда в Россию, повышение тарифов и топ-коррупция. Глава Укрзализныци Евгений Кравцов ответил на неудобные вопросы в интервью Радио НВ

Новий вечір. Ведущий Дмитрий Тузов. Гость - исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов. Эфир от 03.09.18

Программа Дмитрия Тузова Новий вечір выходит в эфире Радио НВ с понедельника по четверг в 17:00-19:00

Дмитро Тузов: Сьогодні гостем нашої студії є виконуючий обов’язки голови Укрзалізниці Євген Кравцов. Те, про що ми зараз будемо говорити, стосується всіх, тому що всі ми користуємося потягами, кудись їдемо, щось перевозимо, крім того, Укрзалізниця генерує прибутки до бюджету. У мене є цифра в 70 мільярдів гривень щорічно, так?

Євген Кравцов: Це оборот компанії. Минулого року ми сплатили (і цього року буде приблизно така ж сума) до бюджетів всіх рівнів більш ніж 14 мільярдів гривень.

Дмитро Тузов: 14 мільярдів гривень. А як ви вважаєте, Укрзалізниця може більше генерувати прибутків, тобто доходу?

Євген Кравцов: Дуже просто перерахувати. Якщо казати у валюті, то ще шість-сім років тому Укрзалізниця в валюті генерувала приблизно в півтори рази більше обороту і прибутків. Це пов'язано з тим, що вантажний тариф тоді був значно вищий, ніж він є на сьогодні, а це є головним джерелом і доходів Укрзалізниці, і в принципі розміру обороту, і чистих прибутків також. Тому тут питання вартості вантажних перевезень. На сьогодні вони, якщо перераховувати в тверді еквіваленти в іноземній валюті, значно менші, ніж були ще декілька років тому.

Дмитро Тузов: Ми ще повернемося до того, що відбувається в Укрзалізниці. Про вас, якщо не заперечуєте: як довго ви ще будете виконувачем обов'язків? Коли в Укрзалізниці відбудеться призначення керівника чи перепризначення виконувача обов'язків, власне, без цього додатку - в.о.?

Євген Кравцов: Якщо казати про не якісь політичні спекуляції, а про процес відбору, призначення і в принципі, що відбувається в компанії, то перший етап, який, на жаль, трошки довше тривав, ніж очікувалось, але він завершений - це етап формування Наглядової ради компанії. Наступним етапом, відповідно до принципів корпоративного управління і здорового глузду, є якраз призначення Наглядовою радою керівника компанії, відбір та подання до Кабміну.

Дмитро Тузов: Має відбутися конкурс?

Євген Кравцов: Має відбутися процедура відбору Наглядовою радою. В який спосіб - конкурсне затвердження або будь-який інший - це вже питання до Наглядової ради. Ви знаєте, що в Укрзалізниці на сьогодні вже функціонує і призначена незалежна Наглядова рада відповідно до кращих світових стандартів. Порядок кадрових призначень топ-менеджменту компанії і за міжнародними принципами, і за редакцією, яка буде найближчим чином затверджена в статуті Укрзалізниці, це якраз питання компетенції Наглядової ради.

Дмитро Тузов: Але у вас є бажання позбутися цього додатку - "виконувач обов'язків", очолити Укрзалізницю?

Євген Кравцов: Це питання не принципове, тому що я і так очолюю компанію вже більше року.

Дмитро Тузов: Чи визначилися ви з вашою зарплатою? Тому що ви так з жартом відповіли, коли у вас запитали про те, чи буде у вас зарплата як у пана Балчуна, вашого попередника, ви тоді віджартувалися, сказали, що теж хотіли би знати це. Зараз знаєте?

Євген Кравцов: Так, звичайно. В принципі, якщо казати відверто, відповідно до всіх українських процедур, законів і вимог я декларую щомісячно розмір своєї заробітної плати, тому це публічна інформація, ви легко можете побачити на сайті НАЗК.

Фото: Медіацентр Магістраль

Дмитро Тузов: Стосовно бонусів: чи ви є прибічником великих бонусів для великих топ-менеджерів?

Євген Кравцов: Я, в принципі, людина, яка до цього працювала в корпоративному світі, тому для мене є нормальними світові корпоративні стандарти. Тут є одне просте питання в тому, за що надаються бонуси, і розмір цих бонусів має бути затверджений заздалегідь, а не по факту після того, як якийсь показник виконується.

Тобто карта оцінки та карта KPI будь-яким чином (тобто показники, котрих менеджер має досягти) мають бути затверджені на початку року, на початку кварталу, - в залежності від того, коли є звітний період для виплати винагороди. І після цього, в випадку виконання цих карт, показників, звичайно, має бути сплачена винагорода. В принципі, якщо казати про підходи, - ми зараз їх використовуємо не на топ, а на мідл-менеджменті в Укрзалізниці, - то питання преміювання є ефективним механізмом стимулювання кращої роботи керівників.

Дмитро Тузов: Такі показники, яких треба досягти, зокрема і вам, вони існують, їх затвердили?

Євген Кравцов: В новому контракті, ще до призначення Наглядовою радою, є деякі обмежені показники. Відповідно, сума бонусу також обмежена. Це показники не квартальні, а тільки річні. Тут можуть бути різні підходи.

Дмитро Тузов: Але ви ж знаєте, куди треба бігти, яких результатів треба досягти?

Євген Кравцов: Так. Це показники фінансової стабільності й прибутковості компанії та показники по всім основним фінансовим ковенантам, показники операційної діяльності і показники, пов'язані з оновленням рухомого складу компанії (воно ще на сьогодні є критичним питанням).

Дмитро Тузов: Ці показники, в них йдеться про розвиток, про зростання Укрзалізниці, чи все ж таки про певне зменшення, зокрема обороту, - те, про що ви зараз сказали: у зв'язку зі зменшенням цін на вантажні перевезення?

Євген Кравцов: Якщо казати про завдання, які переді мною поставив уряд, то це показники зростання і збільшення, це показники покращення фінансових результатів, в принципі прибутку компанії, і показники, пов'язані з обсягом оновлення вагонів, локомотивів, пасажирських вагонів. Тобто ті речі, які можна легко порахувати і подивитися.

Зараз, коли вже трохи змінюється система корпуправління, коли Наглядова рада глибше проникає в питання операційної діяльності, то не тільки для мене, для членів правління компанії, для топ-менеджменту система преміювання (скоріше навіть оцінки, тому що премія - одна річ, але треба оцінювати, чи людина справилася з завданнями, які перед нею акціонер ставив в тих умовах, в яких вона працює, чи ні), система оцінки має бути більше деталізованою і конкретизованою для всієї управляючої вертикалі.

Дмитро Тузов: Коли це може статися?

Євген Кравцов: В нас завдання: до кінця року, щоб повна система оцінки для всього топ-менеджменту запрацювала в повну силу.

Дмитро Тузов: Ось що я прочитав у вашій декларації: у вашій власності дві пари годинників Ролекс, електрогітара фірми Гібсон, все правильно, так? До речі, користуєтеся гітарою, граєте?

Євген Кравцов: Так, буває.

Дмитро Тузов: Чудово. Автомобіль Лексус 2008 року, дружина їздить на Тойоті GT86 2012 року, задекларовано 260 тисяч гривень; 53.5 та 38 тисяч доларів готівкою. Про електрогітару я в вас запитав - це такий цікавий момент. Чи вдалося вам вирівняти стосунки з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном? Тому що не секрет, що вони були інколи... Ну, я розумію, ви говорите "робочі", а інколи вони були напруженими.

Євген Кравцов: Зараз стосунки абсолютно робочі. Звичайно, є різні точки зору на розвиток залізничного транспорту. В певних речах це нормальна річ, нормальний робочий процес. Більш того, перед міністерством в цілому і перед міністром стоять глобальні плани, перед нами операційна діяльність поточна, тому коли стратегія довготермінова і тактика сьогодення стикаються, звичайно, є жвава дискусія. Але, на мій погляд, вона досить професійна на сьогодні.

Дмитро Тузов: В чому відмінності, якщо говорити про стратегію, чи тут більше політичних чинників?

Євген Кравцов: Відверто кажучи, ми бачимо необхідність в докорінних змінах і системи тарифоутворення, і системи управління галуззю, і системи незалежного регулювання, і визначення правил роботи на залізничному ринку, що має бути пріоритетним для ефективного розвитку Укрзалізниці і всієї галузі в цілому. Це те, що Укрзалізниця і я, як її керівник, в діалозі з міністерством сьогодні ставимо на перший план.

Дмитро Тузов: Між іншим, ідею міністра стосовно будівництва Hyperloop - швидкісного потягу - ви підтримуєте?

Фото: ПАТ «Укрзалізниця» via Facebook

Євген Кравцов: Я не впевнений, що це потяг, там же щось по трубі курсує.

Дмитро Тузов: Будемо говорити “гібрид”.

Євген Кравцов: Мабуть, це все ж таки до Нафтогазу чи когось ще, хто з трубами. Ми з коліями більше працюємо.

Дмитро Тузов: Відчуваю іронію в ваших словах. Не вірите в цей проект?

Євген Кравцов: Ні, вірю. Питання в тому, що якраз ми працюємо на сьогодні з нашими поїздами в тому стані, в котрому вони є, ми працюємо з нашими електричками і з рухомим складом в тому стані, в котрому вони є. І, на жаль, маю констатувати, що якщо казати про державну підтримку, якщо казати про виділення якогось державного фінансування - того, що запозичено державою або залучено державою, - то ми не можемо похизуватись якимись коштами в цьому напрямку. Тому я якраз про більш...

Дмитро Тузов: Немає суттєвих державних інвестицій, так?

Євген Кравцов: На сьогодні Укрзалізниця не є реципієнтом державних коштів, ми є стовідсотковим донором. Держава з державного бюджету за роки незалежності не виділяла в принципі жодних коштів на підтримку Укрзалізниці. Навпаки, УЗ завжди було одним з найбільших платників податків в країні і залишається такою компанією.

Дмитро Тузов: Так, ви цифри наводили. З іншого боку, проголошено певні амбітні проекти, серед них співпраця з General Electric. Я так пам'ятаю, там йдеться про виробництво тепловозів. І це, очевидно, напряму стосується Укрзалізниці, тому що ви зараз знову з такою іронією згадали про стан наших поїздів і наших електричок. Наскільки це перспективна співпраця з General Electric, чи відбувається щось конкретне?

Євген Кравцов: Відверто скажу, іронії в моїх словах не було, може так прозвучало, тому що для мене це і болюче питання, як для керівника компанії, і питання критичне для того, щоб продовжувати керувати компанією ефективно; для того, щоб компанія могла існувати надалі, тому що стан рухомого складу, наявність робочих локомотивів, наявність робочих вагонів - пасажирських і вантажних - і наявність справної інфраструктури - це є ключовими на сьогодні пріоритетами для роботи Укрзалізниці. На жаль, ці питання необхідним чином не адресувалися багато років, це призвело до надзвичайно високого показника зносу.

Якщо казати про зношеність тяги рухомого складу - це локомотиви, - то він сягає більш ніж 95%. Ви розумієте, що ми в принципі доїжджаємо останні роки на тому, на чому ми сьогодні їздимо? І тому оновлення локомотивного парку - це питання не тільки підвищення ефективності, це питання в принципі функціонування залізничної системи. З Укрзалізницею чи без неї - це питання майбутнього для держави, для державної економіки, для українського експорту, для українського аграрного сектору, будь-якого іншого, що стосується того, що пов'язано з транспортом.

Дмитро Тузов: І стосовно співпраці з General Electric: у нас є Крюківський завод, який виготовляє поїзди, тут є вже співпраця з General Electric, ви зараз про це розповісте. Тобто певні конкретні дії відбуваються?

Євген Кравцов: Я би в даному випадку навіть сказав трошки інакше. Якщо казати “General Electric і Крюківський завод”, то вони якраз в цьому випадку підписали контракт про локалізацію в Україні на базі Крюківського заводу (з деякими іншими виробниками) продукції General Electric. І перші локомотиви, котрі ми отримали до кінця цього року, вони будуть локалізовані...

Дмитро Тузов: Що значить "локалізовані"? Це виробництво в Україні, збирання, які етапи?

Євген Кравцов: Тут декілька складових. По-перше, це "дозбирання", тобто локомотиви прийдуть не повністю в фінальному стані. Друге: це частина українських елементів в системі сигналізування, системі безпеки, в інших системах локомотивів. Це тестування, фарбування, сертифікація і інші елементи. Тобто всього у нас збирається на 10% цих перших екземплярів.

Дмитро Тузов: Ми закуповували швидкісні потяги, які в принципі можуть виробляти в Україні. Це відбувалося в такий період, коли Україна дуже потребувала - до Євро-2012, і гроші пішли іноземному виробнику. Зараз може відбутися локалізація, щоб цю техніку здебільшого виробляли в Україні?

Євген Кравцов: Якщо казати про пасажирські потяги, після того, як були закуплені швидкісні потяги виробництва Hyundai Rotem, УЗ закуповувала швидкісні потяги виробництва Крюківського заводу - Тарпан, так званий ЕКр. Більш того, після цього ми закуповували потяги виробництва Крюківського заводу, приміські дизельні потяги, і ми оголошували тендери на закупівлю ще шести дизельних приміських потягів, і знов Крюківський завод показав найкращу пропозицію. Тому на сьогодні в Україні ми маємо виробника, котрий може ефективно виробляти залізничний рухомий склад - і пасажирські потяги, і вантажні вагони.

Дмитро Тузов: Ви розміщуєте замовлення там?

Євген Кравцов: Так, звичайно. В нас, якщо казати про пасажирський напрямок, то це дизельні потяги, про котрі я згадав, і що ще важливіше - це спальні пасажирські вагони, ми замовляли їх минулого року, ми цього року також провели закупівлю більш ніж 50 пасажирських вагонів, знову ж таки Крюківський подав на кращу пропозицію. Крім того, ми замовляємо вантажні вагони, ми виробляємо їх самостійно, з початку року ми вже виготовили більше двох тисяч вагонів. Крім того, ми вже закупили більше п’ятиста на зовнішньому підряді. І до кінця року ми плануємо закупити ще декілька тисяч.

Дмитро Тузов: А де купуєте?

Фото: Медіацентр Магістраль

Євген Кравцов: Це питання тендерів. Якщо казати про ті закупівлі, де ми робили ці вагони, до початку року це був Крюківський та Попаснянський вагонобудівний завод.

Дмитро Тузов: Це в Україні все?

Євген Кравцов: Тільки в Україні, так. В принципі, якщо казати про крупні закупівлі, ми на 80% і більше закупляємо в Україні. Дизельне пальне є у нас великою складовою витрат. В Україні воно, на жаль, не виготовляється. Це здебільшого імпортний товар, ввезений в Україну. На сьогодні все, що можливо купляти в Україні, ми купляємо в Україні.

Більше того, ми стимулюємо українських виробників, українські підприємства до того, щоб вони освоювали продукцію, котру до цього не виготовляли, де в нас є стабільний попит. В чому є певний плюс Укрзалізниці як клієнта, як компанії, яка закупляє, - у нас стабільний попит на багато років на запчастини, на матеріали, на інші речі.

Дмитро Тузов: Багато людей, які займаються бізнесом, скаржаться, що не те щоб не вистачає вантажних вагонів, а інколи кажуть, що їх немає.

Євген Кравцов: Питання по вантажному парку, - якщо казати про вантажні вагони - дуже гостро стояло рік тому. На сьогодні нарікань на те, що є дефіцит саме вагонів, ми майже не чуємо. Є питання з забезпеченням тягою.

Дмитро Тузов: Це ті самі локомотиви?

Євген Кравцов: Це якраз питання в тому, що в нас вже критично зношений тяговий рухомий склад, він потребує оновлення, тому що ми змогли більш ніж на 10% за рік збільшити парк вантажних вагонів - це величезна цифра.

Дмитро Тузов: І цифра, і сума.

Євген Кравцов: Так, тільки з початку року ми фактично більше двох з половиною тисяч придбали, виготовили вантажних вагонів. Якщо казати про проблеми, з якими ми зараз стикаємося - це питання забезпечення тягою, але ми чітко бачимо алгоритм і порядок його вирішення через системне оновлення.

Ми підвищуємо обсяг важких ремонтів для того, щоб підвищити кількість локомотивів, але ремонти - це тимчасове рішення проблеми. Зважаючи на те, що нашим електровозам 30-40 років, тепловозам 30+, то ця техніка не те що морально застаріла, в принципі старе вже потребує нормального, викликаного часом та експлуатацією, оновлення і заміни.

Дмитро Тузов: Скільки Україна потребує локомотивів, є якісь цифри?

Євген Кравцов: Якщо казати про гостре питання, я буду казати перш за все за вантажний рух, тому що він є критичним (пасажирський, в принципі, ми забезпечуємо на сьогодні нормально), - там збоїв немає. Якщо казати про вантажний рух, про бізнесменів, про яких ви кажете, про українську економіку, то нам необхідно впродовж наступних п'яти-семи років - в залежності від того, наскільки ми будемо ефективно працювати - оновити щонайменше 200-300 тепловозів і 500-600 електровозів.

Дмитро Тузов: Це значний парк. Я так зрозумів, що частина з них буде тими, що вироблені в результаті співпраці з General Electric, і частина - це ті, які буде автономно робити, наприклад, Крюківський завод?

Євген Кравцов: Це про вантажні локомотиви. А якщо казати про тепловози, то ми тут визначилися з партнером по процедурі оновлення - це General Electric спільно з українськими партнерами, з українською локалізацією.

Дмитро Тузов: Це якісні тепловози?

Євген Кравцов: Я можу так сказати, щоб мої слова не виглядали як реклама, в процесі відбору ми це досить детально обговорили: якщо казати про тепловози, що можуть бути використані на широкій колії в 1520 міліметрів (це ширина колії в Україні), то це є найкраща опція, яка на сьогодні існує на ринку. Краще за них продукти ніхто не пропонує.

Дмитро Тузов: Про колії ви згадали - я думаю, що це важливо, по чому ми всі їздимо. Інколи ми це можемо відчувати по поведінці вагона. Я певну кількість часу тому був на рейкозварювальному заводі, де зупинилось виробництво. І мені розповіли, що близько року вже немає замовлень, що раніше рейки надходили з Маріуполя і з-за кордону, а зараз з цим проблема. Розуміючи необхідність оновлення рухомого складу, чи інвестуємо ми в полотно, в залізницю, тому що це і питання безпеки також?

Євген Кравцов: Звичайно, так. Тому що ми не маємо хитатися між проблемами. Тобто спочатку концентруватися тільки на питаннях, пов'язаному з вантажними вагонами, потім тільки з локомотивами, потім проблеми з інфраструктурою, і так ходити по колу.

Дмитро Тузов: Все одночасно треба робити.

Євген Кравцов: Так. Як би то не було важко, але необхідно всі проблеми артикулювати в чіткий план, але по всім напрямкам. Тому що концентруючись тільки на одній проблемі, ми втратимо час і можливості по тому, щоб не допустити проблеми по іншим напрямкам. Якщо казати про інфраструктуру, то це один з найбільш витратних елементів функціонування залізничної системи. Ми на сьогодні інвестуємо кошти і в капітальний ремонт, і в відновлення.

Але ми бачимо тут два вектори. Перше: це необхідність оптимізації тієї інфраструктури, яку ми маємо на сьогодні, тому що Укрзалізниця має більш ніж 20 тисяч кілометрів залізничного полотна. Ця цифра не значно менша, ніж та, яка була на початку української незалежності. А кількість вантажу, який ми рухаємо на сьогодні, в три рази менший, ніж було 27 років тому.

Фото: Медіацентр Магістраль

Дмитро Тузов: І частина території у нас, на жаль, під окупацією перебуває.

Євген Кравцов: Звичайно, це одна зі складових, яка досить підштовхнула зменшення вантажопотоку, але від цього факту ми втратили приблизно 15%, до 20%.

Дмитро Тузов: Ви натякаєте на те, що десь розбираються залізничні колії, і переставляють просто ці рейки і інші місця?

Євген Кравцов: Ні. Я кажу про те, що нам необхідно оптимізувати саму систему. В нас розмір залізничної системи розрахований на обсяги перевезень, які були за радянських часів - значно більші, під іншу модель економіки. Якщо утримувати її в тому розмірі, який він був історично, ми будемо витрачати надвисокі кошти на інфраструктуру, тому що її обсяг дуже великий.

Дмитро Тузов: А що буде скорочуватися?

Євген Кравцов: Необхідно або підвищувати вартість тарифу, відповідно, вантажного, перш за все для того, щоб утримувати всю цю інфраструктуру (а це величезні кошти), або необхідно всю структуру оптимізувати і зменшувати для того, щоб залишити її в оптимальному розмірі для сьогоднішніх потреб в економіці.

Дмитро Тузов: Оптимізовувати - це скорочувати щось, закривати якісь маршрути, я так розумію.

Євген Кравцов: Напрямки, які є не діяльними, які на сьогодні не забезпечують вантажопотоку. Наприклад, в нас трохи більше 200 вантажних станцій, які ми на сьогодні маємо, вони забезпечують 0,3% вантажопотоку. Станції, на які ми витрачаємо кошти: утримання станції, персоналу, полотна, обслуговування, технічний нагляд і все інше. Мабуть необхідно - і вже прийшов час - для того, щоб задатися питанням: чи це є оптимально, чи ні? До того Укрзалізниця завжди до тих питань ставилась як до соцзавдання: ось є завдання перевозити - ми перевозимо.

Не думаємо, що ми будемо робити завтра, не думаємо стосовно того, навіщо ми витрачаємо кошти на цей напрямок, коли там немає жодної економіки. На сьогодні ми повністю переорієнтуємо мислення і підходи в компанії до того, що ми маємо перш за все розуміти, звідки ми візьмемо кошти на те, щоб забезпечувати перевезення, наскільки вони є економічно обґрунтованими, наскільки в нас буде вистачати коштів на те, щоб підтримувати такий обсяг перевезення завтра; а що важливіше - які кошти і звідки нам необхідно взяти для того, щоб забезпечити нашу клієнтуру, українську економіку в принципі, тим обсягом перевезень, тим рівнем сервісу, який вона потребує не сьогодні, а завтра.

Дмитро Тузов: Чи немає тут зворотного зв'язку? Ми так часто любимо говорити про прихід інвесторів, а інвесторам саме і потрібно транспортне сполучення, і кажуть, що треба провести залізничну гілку, дати електроенергію для того, щоб щось запрацювало. Чи довго ми будемо чекати таких інвесторів, а тим часом будемо скорочувати напрямки?

Євген Кравцов: Якщо мова йде про прихід інвесторів в будівництво нових заводів, збільшення обсягів перевезень - з тим проблем немає. Якщо в нас є клієнти, які будують завод і планують там забезпечити великий обсяг перевезень, ми цьому дуже раді і забезпечимо всі умови для того, щоб вони могли якісно працювати, для того щоб в нас були додаткові тарифні надходження від перевезення їх вантажів.

Дмитро Тузов: Зараз такі прецеденти є?

Євген Кравцов: Я можу як прецедент привести відкриття великого хімічного заводу на заході України, який не працював більше десяти років, запрацював минулого року, він нам дає значні надходження до казни Укрзалізниці за рахунок цих перевезень. Це яскравий приклад.

Дмитро Тузов: Є і маршрути, які відкриваються, так? Широко розрекламований потяг "чотирьох столиць" (це про пасажирське сполучення йдеться) - це Київ, Мінськ, Вільнюс, Рига. А прораховано це з економічної точки зору, наскільки вигідний проект?

Євген Кравцов: Ми маємо на сьогодні, що фактично майже всі міжнародні потяги Укрзалізниці є прибутковими. І відкриваючи цей напрямок, ми плануємо, що він буде, по-перше, прибутковим також; по-друге, він дозволить нам запровадити нову модель обслуговування, новий рівень сервісу не тільки міжнародного, а в подальшому і внутрішнього напрямку за прикладом цього потягу.

Дмитро Тузов: Давайте спочатку поговоримо про ЄС, а потім зворотній вектор: потяг, запущений Укрзалізницею в польське місто Перемишль, так?

Євген Кравцов: Так.

Дмитро Тузов: Чи відчуваєте ви пожвавлення на цьому напрямку?

Євген Кравцов: Так. Можу сказати точно, що якщо казати про напрямок сполучення з Польщею, а саме з Перемишлем, з Хелмом, то ми маємо значне пожвавлення і збільшення пасажиропотоку в тому напрямку. Більш того, на кінець 2017 - початок 2018 року до Європи в нас курсує більше 19 пасажирських потягів. Це і Угорщина, і Польща, і Словаччина, Болгарія, Румунія, Австрія. Ми бачимо, що майже всі з них користуються високим попитом.

Що важливо: при запровадженні потягів на сьогодні ми намагаємося максимально гнучко (наскільки ми можемо, тому що це міжнародні напрямки, не від нас зазвичай залежить тарифна політика) і низько підходити до вартості квитків для того, щоб бути конкурентними. Перш за все, з авіаційним транспортом.

Дмитро Тузов: Але ви самі нарікаєте на низьку вартість перевезень.

Фото: ПАТ «Укрзалізниця» via Facebook

Євген Кравцов: Якщо казати про міжнародні перевезення, то вартість квитків там зазвичай значно вища, ніж в Україні внутрішні перевезення. Якщо вартість проїзду в купе на внутрішньому напрямку складає в середньому 400-600, інколи 700 гривень, то в міжнародному напрямку це 1200-1500, інколи більше, що конкурентно з авіаційним транспортом по багатьом напрямкам, але значно дохідніше і вигідніше, ніж по внутрішньому українському напрямку.

Дмитро Тузов: Тепер про російський напрямок, про вантажоперевезення, зокрема з Росією: коли я бачу такі габаритні товари з РФ, я розумію, що не в багажнику ж автомобіля їх перевозили. Що у нас відбувається на російському напрямку, як курсують поїзди, як це відбувається?

Євген Кравцов: На сьогодні в нас є сполучення з РФ, але якщо казати про пасажиропотік, то він абсолютно чітко зменшується з року в рік природним способом. Якщо в 2013 році обсяг перевезення складав більше 5 мільйонів пасажирів за рік, то по результатам 2017 року ми перевезли менше одного мільйона пасажирів. Це значне скорочення обсягу. В принципі, ми маємо і бачимо чітку тенденцію до того, що кількість перевезених пасажирів до і з РФ з року в рік зменшується.

Дмитро Тузов: А щодо вантажного сполучення? Тому що це економічна складова, так?

Євген Кравцов: Якщо казати про вантажне сполучення, то експортно-імпортні операції, які дозволені, які не знаходяться під санкційним списком, вони на сьогодні застосовуються до тих товарів, які вивозяться і ввозяться з і до Росії, вони також обслуговуються Укрзалізницею.

Дмитро Тузов: Які обсяги цих перевезень?

Євген Кравцов: Обсяги, якщо казати про перевезення з початку військових дій, також зменшились в декілька разів. Якщо казати про транзитні перевезення, то вони, починаючи з 2012 року, зменшилися більш ніж в п'ять разів.

Дмитро Тузов: Якими групами товарів ми торгуємо? Це не військова таємниця?

Євген Кравцов: Це не військова таємниця. Якщо казати про те, що завозиться з РФ, здебільшого це загальні товари, такі як вугілля, стройматеріали та інші речі.

Дмитро Тузов: А ми думали, що його з Роттердаму везуть, це вугілля?

Євген Кравцов: Тут я можу тільки сказати по статистиці те, що ми веземо.

Дмитро Тузов: Так, але це цікавий момент: Міністерство інфраструктури України засекретило свої пропозиції з обмеження залізничного сполучення з РФ. Тепер відповідним документом надано гриф “для службового користування”, - про це зараз повідомляють Українські новини, посилаючись на офіційну відповідь міністерства. З чим може бути пов'язана ця секретність, невідомо?

Євген Кравцов: Не можу тут прокоментувати, тому що це в принципі ініціатива була, вона відповідно до повноважень, відповідно до зони відповідальності з боку самого міністерства, стосовно питання, пов'язаного з обмеженням перевезень, і Укрзалізниця в даному випадку є суто виконавцем. Відповідно до тих завдань і рішень, які будуть доведені міністерством і урядом, ми виконуємо їх без обговорень.

Дмитро Тузов: А ваша позиція стосовно цього, чи варто засекречувати таку інформацію?

Євген Кравцов: Я тут не можу сказати, тому що не знаю причин, за яких воно було засекречено. Я можу тільки прокоментувати про обсяги, про дохідність чи збитковість.

Дмитро Тузов: Можливо, для того, щоб засекретити саме обсяги товарообігу між Україною і РФ, це як припущення: Володимир Шульмейстер, який свого часу займав посаду першого заступника міністра інфраструктури, сказав: "Зокрема, одна зі схем, яку команда Кравцова, - тобто ваша команда, - реалізовувала в Укрзалізниці, була пов'язана з транзитом російських вантажів", - що ви нібито допомагали вирішити проблеми підконтрольної російському підприємцеві Алішеру Усманову компанії Металоінвест. У вас є нагода це прокоментувати.

Євген Кравцов: Добре, що пан Шульмейстер має змогу такі речі коментувати. На сьогодні я можу сказати, що компанія Металоінвест нічого не везе через Україну і Укрзалізницю. Ну, мабуть було логічно, якщо би я мав відношення до цих схем, а не хтось інший, щоб такі схеми продовжували працювати. І обсяг транзиту з Російською Федерацією зменшується. Маю сказати, що, на жаль, для УЗ це мінус, тому що транзитні перевезення надають нам набагато більше доходів, ніж внутрішні.

Дмитро Тузов: Це з Росії в Європейський Союз, наприклад?

Євген Кравцов: З Росії на глобальні ринки, до портів, куди завгодно. Вартість транзитних перевезень в середньому в чотири рази дорожча, ніж внутрішніх. Тому кожен вагон, який Укрзалізниця провозить в транзиті, він дає досить суттєві прибутки для того, щоб підтримувати і внутрішні вантажні перевезення, і для того, щоб фінансувати і пасажирські перевезення. На жаль, пан Шульмейстер славиться такими дивними і досить цікавими коментарями, які, мабуть, підтримуються тільки його фантазією, нічого тут прокоментувати не можу, я сказав вам дуже прості факти.

Але якщо казати про проблематику, то на сьогодні втрата транзиту для Укрзалізниці - не тільки російського, а в принципі і транзиту з середньої Азії, через обмеження з боку РФ, і по інших напрямках, - є дуже суттєвим і серйозним економічним питанням для того, щоб забезпечувати безперебійну роботу Укрзалізниці. І ті кошти, які ми недоотримали з транзиту, необхідно отримати на внутрішньому ринку. Для цього необхідно більш агресивно і сильніше підвищувати внутрішні вантажні тарифи.

Фото: ПАТ «Укрзалізниця» via Facebook

Дмитро Тузов: Я вас розумію як менеджера, як топ-менеджера, перед яким стоять певні завдання і потрібно досягати певних цифр. Але з іншого боку, якщо говорити про втрату російського транзиту, я розумію, що Укрзалізниця і держава на цьому заробляє, можливо, РФ ще більше на цьому заробляє, і тоді у нас відбувається економічна співпраця з країною-агресором.

Євген Кравцов: Якщо ми бачимо по тим товарам, які йдуть в обхід України чи в інших напрямках, вони так само експортуються, але через Прибалтику, через російські порти чи через Білорусь. Тут я тільки так можу прокоментувати. Дуже легко відслідковувати, на які напрямки після цього транзит, який Україна втратила, перейшов.

Питання політичне, я тут не хочу перевищити значимість рішення на рівні Укрзалізниці в політичній площині, я можу тільки сказати абсолютно відповідально: якщо ми через певні речі втрачаємо джерела доходу - не тільки для компаній, а для країни в цілому, - то нам необхідно зрозуміти, за рахунок чого їх компенсувати.

Дмитро Тузов: Ви сказали: “За рахунок агресивної політики на внутрішньому ринку”, - що це означає?

Євген Кравцов: Ми не будемо приховувати того факту, що фактично внутрішні тарифи, які використовуються на внутрішньому українському ринку, особливо експортні тарифи, вони здебільшого на грані собівартості, інколи навіть є збитковими. Я кажу про вантажні перевезення.

Вони значною мірою або субсидіювалися за рахунок високомаржинальних внутрішніх перевезень високих класів, таких як хімічні речовини, нафтопродукти і інше, та в першу чергу за рахунок транзитних перевезень, котрі приносили значні доходи компанії. З втратою відповідних доходів по всім напрямкам нам необхідно абсолютно тверезо, професійно подивитися на баланс і зрозуміти, за рахунок чого нам можливо компенсувати недоотримані доходи.

При цьому чітко необхідно розуміти, що довгі роки модель, яка функціонувала до цього, давала певні привілей і певний комфорт українським експортерам. На сьогодні, зважаючи на те, що в Укрзалізниці немає такого джерела субсидіювання і кроссубсидіювання за рахунок інших напрямків, за рахунок інших джерел, необхідно встановлювати ринкові, економічно обґрунтовані цифри.

Дмитро Тузов: Це означає, що тарифи будуть зростати. Наскільки?

Євген Кравцов: Якщо казати про вантажні тарифи, то вони абсолютно природно мають зростати. Ми пропонували і пропонуємо як базисний сценарій прив'язку вантажних тарифів до рівня цін промислових виробників, так зване ІЦВ. І він відображає зміну в українській економіці тієї частини, з котрою ми працюємо, тобто здебільшого це важка промисловість, видобуток сировини, агросектор й інше. Якщо казати про пасажирські тарифи, то цього року ми вже проводили індексацію, ми відкрито говорили, що ми цього року не плануємо проводити додаткові індексації в пасажирському русі.

Дмитро Тузов: Тобто тарифи залишаться незмінними?

Євген Кравцов: Пасажирські тарифи залишаться на сьогодні незмінними.

Дмитро Тузов: До кінця року?

Євген Кравцов: Щонайменше до кінця року. Якщо казати про вантажні тарифи, то вони природно мають бути індексовані і змінені відповідно до змін в економіці.

Дмитро Тузов: Наступного року, ви припускаєте, тарифи будуть збільшені і на пасажирські перевезення?

Євген Кравцов: Зважаючи на те, що тарифна політика в нас здебільшого пов'язана з фінансовим плануванням на наступний рік, то в процесі підготовки і вже обговорення фінансового плану Укрзалізниці зможу на це відповісти. Ми будемо виходити з того, що навіть якщо ми будемо дивитися в сторону підвищення вартості проїзду, то за рахунок не бюджетних класів, не за рахунок проїзду в плацкарті і поганих потягів, а тільки за рахунок - або здебільшого за рахунок - проїзду в так званих “люксових” потягах, тобто потягах найкращої категорії.

Дмитро Тузов: Тобто можуть зрости ціни в купе, в СВ і в швидкісних потягах Інтерсіті, так?

Євген Кравцов: Це модель, до якої ми хочемо дійти, щоб виділити соціальний сегмент перевезень, де нашими клієнтами є соціально незахищені верстви населення, які дуже погано реагують на будь-які підвищення, і виділити ту частину, яка є конкурентною з авіаційним, автобусним транспортом; там, де рівень послуг Укрзалізниці є достатній для того, щоб говорити про можливість підвищення вартості. Це справедливий підхід.

Дмитро Тузов: Корупційні схеми в Укрзалізниці, які було виявлено за останній рік, - можливо ви нас поінформуєте? Тому що я знаю, що відбувалися обшуки в квітні цього року. І взагалі інформація стосовно того, що на УЗ працюють корупційні схеми, і доволі масштабні, все ж таки вона не сьогодні з'явилася. Наприклад, журнал Новое Время, народний депутат від БПП Сергій Лещенко впевнений, що брати Дубневичі - яскравий приклад конфлікту інтересів, за допомогою влади їм вдається капіталізувати свої бізнесові починання.

І ще більш жорсткими є заяви стосовно того, що відбувається з корупцією, пов'язаною з Укрзалізницею. Двоє депутатів, які задекларували 700 мільйонів гривень готівкових коштів, які є фактично "смотрящими" за транспортною галуззю, мають відвертий конфлікт інтересів і при цьому продовжують збагачуватися на цьому напрямку, і мова йде про державні закупівлі в системі Укрзалізниці. Вам слово.

Євген Кравцов: Якщо казати про корупційні ризики в компанії, то є два ключових і найбільш ризикованих фронти: перше - це закупівля, другий - це управління вантажним парком вагонів УЗ, власних вагонів. Спочатку коротко про другий, потім про перший. Якщо казати про другу складову, то минулого року ми чітко і відверто провели аналіз того, скільки вартує вагон Укрзалізниці на ринку і скільки вартує приватний вагон, тому що є певне джерело корупції.

Дмитро Тузов: Оренда, так?

Євген Кравцов: Так, оренда, використання, професійно це трошки інакше виглядає. Просто вартість використання або оренда вагону УЗ.

Фото: ПАТ «Укрзалізниця» via Facebook

Дмитро Тузов: І яка різниця?

Євген Кравцов: Різниця була майже в десять разів. Вагон УЗ коштував трішки більше 80 гривень - на той час це був кінець жовтня місяця, - вагон приватний коштував близько 700 гривень.

Дмитро Тузов: А решта, очевидно, йшла в кишеню?..

Євген Кравцов: Тут можна тільки здогадуватися. Тут вже питання до правоохоронців, куди вона йшла. Що було зроблено? Ну, з корупцією можна різним чином боротися. Я, як керівник компанії, маю створити умови, в яких вона буде неможлива, і ця різниця має піти в кишеню Укрзалізниці.

Була проведена дерегуляція якраз вагонної складової тарифу. Це був дуже важкий процес, він проходив через такі терни, перипетії і багато спротиву, можна зрозуміти, чому. Можу сказати, що на сьогодні добова вартість вагону УЗ складає близько 700 гривень.

Дмитро Тузов: А комерційна вартість теж змінилася?

Євген Кравцов: Вона зросла, вона складає на сьогодні близько тисячі гривень, 900-1000. В чому є питання? Ми зарегульовані певними процедурами, ми не можемо так змінювати день в день, тому ми наздоганяємо ринок.

Дмитро Тузов: Але є ще куди наздоганяти?

Євген Кравцов: Так, тут є. Але, на наш погляд, якщо ми дивимося на вартість оренди в європейських країнах, вона має складати десь приблизно 20 євро, або 25 доларів. Тому на сьогодні, на мій погляд, вартість на приватному ринку приватних вагонів дещо розігріта, і вона буде йти вниз впродовж наступних півроку-року.

Дмитро Тузов: Ви сказали “питання до правоохоронців”. Що вам відомо, чи є розслідування з приводу підозр в корупційних схемах в Укрзалізниці?

Євген Кравцов: Так, відповідні розслідування є, в нас дуже тісна співпраця з правоохоронними органами: з НАБУ, з СБУ, з Нацполіцією і Генеральною прокуратурою також. Сподіваюсь, найближчими місяцями, якщо все вдасться так, як планується, буде перший випадок, коли Укрзалізниця зможе повернути кошти - це сума близько 100 мільйонів гривень, які до цього через схеми були виведені з Укрзалізниці. Якщо більш конкретно - тонна закупівлі палива.

Дмитро Тузов: Цікаво, будемо стежити за цим процесом. Чи правда, що залізничні кріплення були запатентовані фізичними особами, і держава тепер постійно за це платить гроші?

Євген Кравцов: На сьогодні в нас є категорія залізничних кріплень, яка дійсно запатентована певними компаніями, про це багато пишуть в інтернеті. Вони закуповуються Укрзалізницею через тендерні процедури. За останні півроку ми зробили більше, ніж за останні десять років точно, для того, щоб розкрити цей ринок і дати змогу як міжнародним, так і іншим потенційним гравцям заходити і поставляти відповідну продукцію.

Тут питання не таке просте, тому що будь-яка нова продукція, яка використовується на транспорті, вона має питання обмежень по безпеці. Тому навіть якщо би я хотів (а я дуже хочу) взяти і одним рішенням направити можливість використання якоїсь продукції, вона має пройти тестування, опробовування та все інше.

Программа Дмитрия Тузова Новий вечір выходит в эфире Радио НВ с понедельника по четверг в 17:00-19:00