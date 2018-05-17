Напіввечір. Ведучий Михайло Шаманов. Гість Олег Медведчук. Ефір від 16.05.18

Гість — Олег Медведчук.
Програма Михайла Шаманова Напіввечір виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 15:00-17:00
Гість — Олег Медведчук.
Програма Михайла Шаманова Напіввечір виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 15:00-17:00
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
В Кремле не способны понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их «Ялту»
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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