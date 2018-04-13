Напіввечір. Ведучий Михайло Шаманов. Гість Ілля Пономарьов. Ефір від 27.03.18

Гість — Ілля Пономарьов.
Програма Михайла Шаманова Напіввечір виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 15:00-17:00.
Гість — Ілля Пономарьов.
Програма Михайла Шаманова Напіввечір виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 15:00-17:00.
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
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Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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