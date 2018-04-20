Напіввечір. Ведучий Михайло Шаманов. Гість Андрій Лактіонов. Ефір від 19.04.18

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Напіввечір. Ведучий Михайло Шаманов. Гість Андрій Лактіонов. Ефір від 19.04.18

Гість — Андрій Лактіонов.

Програма Михайла Шаманова Напіввечір виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 15:00-17:00

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