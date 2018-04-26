Напівранок. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Ілля Куса. Ефір від 25.04.18

Гість — Ілля Куса.
Програма Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
Гість — Ілля Куса.
Програма Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
Если я что-то понимаю о церковной проблеме (а кажется, понимаю), то выступление Петра Порошенко и его обращение к патриарху Варфоломею является полностью политической и неудачной акцией. Почему?
Это для Путина и его сверстников интернет – лишь забава. Среди обычно спокойных россиян начинает зреть недовольство
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Путин, конечно, предполагает, что его предупреждения сработали и ограничили удар США по Сирии. Но так ли однозначны предупреждения Вашингтона?
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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