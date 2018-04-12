Напівранок. Ведуча Ілона Довгань. Гість Тетяна Попова. Ефір від 21.03.18

Гість — Тетяна Попова.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00.
Гість — Тетяна Попова.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00.
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Отравление Скрипаля – именно тот случай, когда все уже понятно. России остается лишь складывать губки бантиком и негодовать
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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