Напівранок. Ведуча Ілона Довгань. Гість Олексій Ботвінов. Ефір від 29.03.18

Гість — Олексій Ботвінов.

Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00.

Ілона Довгань: Доброго ранку ще раз, у студії Ілона Довгань. Радіо НВ - дізнайся нове. І тепер як ми анонсували і обіцяли вам, у нас у студії Олексій Ботвінов - піаніст, народний артист України, ініціатор та президент фестивалю "Odessa Classics", зірка світового піанізму, один із кращих виконавців музики Рахманінова в Європі, тепер ще й перший у сучасній історії України вітчизняний піаніст, який став керівником і виконавцем музичної частини в Ла Скала. Ось така зірка у нас у студії. Пан Олексій знайшов час, ви два дні в Києві? Доброго дня.

Олексій Ботвінов: Доброго дня, да, два дня.

Ілона Довгань: Дякуємо, що знайшли час і зможете зараз поспілкуватися з нашими слухачами. Нагадаю, що ви можете ставити свої запитання, писати нам на Viber 067-670-20-57, телефон прямого ефіру - 044-237-03-53, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Маєте таку можливість, поспілкуватися зараз із маестро.

Перш за все я вас вітаю, тому що знаю, що у вас, я читала багато відгуків, у вас були аншлаги, тому вітаємо вас із тим як все відбулося і взагалі, що ви так прославляєте нашу країну.

Олексій Ботвінов: Спасибо большое! Мне самому это, конечно, очень приятно. Мне как артисту, музыканту это такой особенный момент, проект Ла Скала - это действительно, наверное, одно из самых знаковых достижений в моей профессиональной деятельности.

Ілона Довгань: Я нагадаю ще нашим слухачам, що Олексій Ботвінов протягом трьох місяців виконував Гольдберг-варіації Баха в однойменому балеті хореографа Хайнца Шперлі на сцені найвідомішого у світі театру Ла Скала. І це вперше як я вже говорила в сучасній історії України, вітчизняний піаніст став керівником і виконавцем музичної частини вистави в Ла Скала і там є поєднання класичного концерту і сучасного балету, під музику піаніста танцюють одразу 35 виконавців. Процитую вашу цитату, ви раніше говорили, що ви перебуваєте в постійному контакті з усіма танцюристами, ставите темп, в якому вони танцюють в кожній варіації і кожний нюанс - це дуже відповідально, як відбудеться цей танець. А можна від початку: як все склалося, яким чином вас запросили, як познайомилися, як це все відбулося, сам старт?

Олексій Ботвінов: Я принимаю участие в этом проекте уже 22 года. Я познакомился в городе Дюссельдорфе после того как я 22 года назад стал победителем фортепианного конкурса и тогда швейцарский хореограф Хайнц Шперли был там руководителем балета и как раз поставил этот спектакль, который стал сенсацией и очень большим прорывом. За эти годы он уже стал классикой современного балета. И он пригласил меня в этот проект, это был один из самых больших вызовов в моей творческой карьере, потому что это очень непросто. Само произведение Баха огромное, оно идет полтора часа без перерыва. Оно сложно не только технически, но очень сложно и философски, и музыкально…

Ілона Довгань: Я читала, що ви кажете, що ця музика вже увійшла в ваші ДНК.

Олексій Ботвінов: За эти годы да. Так получилось, что во многом благодаря именно этому проекту я стал тем пианистом, который больше всего в мире его играл на сцене, больше 300 раз, уже 311. Я считаю каждый концерт, потому что это действительно особое произведение, культовое как сейчас принято говорить. И после этого история этого проекта развивалась замечательно, это было с берлинским балетом, с цюрихским балетом, страсбургским балетом. И было очень много гастролей, почти в 30 странах мира с огромным успехом. Но вот сейчас, то что это пригласила Ла Скала - это пиковая точка этого проекта. Это самый знаменитый театр и действительно балетная труппа феноменальная, и сцена, и все остальное самое лучшее в мире. И самая ответственная и требовательная пресса, и критика, и зрители. Поэтому было очень волнительно для всех.

Ілона Довгань: Маестро, скажіть, як стримати хвилювання?

Олексій Ботвінов: Это сложно.

Ілона Довгань: В Ла Скала, в такому театрі, от як ви говорили, що ти розумієш, який він особливий, що цим шляхом із цієї артистичної кімнати йшли всі великі диригенти від Тосканіні, тебе слухає, імовірно, вимоглива публіка… Як стримати хвилювання? Як ви себе відчували?

Олексій Ботвінов: Действительно так. Первый спектакль - это было очень волнительно, потому что когда выходишь и перед тобой этот более чем двухтысячный зал и ты знаешь, кто перед тобой шел этим путем - это очень-очень волнительно. Все знают, что очень требовательная публика. Если нравится - это восторженный прием, если чуть-чуть что-то не то - сразу начинаются крики "Буу" и…

Ілона Довгань: Та ви що, може таке бути?

Олексій Ботвінов: Да, вот эта история в Ла Скала особенная. Я думаю, ни в одном другом театре мира такого нету, координации между публикой и тем, что происходит на сцене, они выражают свое мнение очень активно. Поэтому ты никогда не можешь быть уверен, что ты вышел, даже если ты какой-то самый величайший певец, но вдруг у тебя совсем все плохо - тебе сразу дадут понять. Поэтому к каждому спектаклю все в труппе готовятся так, будто это премьера, каждый спектакль.

Ілона Довгань: Давайте почитаємо, які є відгуки цієї дуже вимогливої публіки як ви кажете, тому що я думаю, що, мабуть, італійські медіа не написали б, якби це не відповідало дійсності.

Олексій Ботвінов: Абсолютно.

Ілона Довгань: І от що пишуть, російською у мене переклад, Loca critica з італійської, це видання пише: "Исполнение Алексея Ботвинова подобно белой магии, вызывающее одну за другой балетные картины. Любое сомнение в возможности создания балета на геометрической возвышенной в лабиринт музыке Баха исчезают, настолько чувствуется владение пианистом Баховской партитурой".

Наступне видання Volcano Statele: "Украинский пианист Алексей Ботвинов знаменит тем, что исполнил Гольдберг-вариации Баха более чем 300 раз, в том числе в балетной постановке Шперли, начиная с 1993 года. Исполнение БОтвинова действительно безупречно, кажется, что его контрапункты, синкопы и трели перемещаются в ноги танцоров по невидимой связывающей их нити".

Sipario пише: "Идея Шперли основывается на обволакивающей музыке Баха, мечтательная поэзия балета выступает как роса на идеальной музыкальной структуре, уверенно создаваемая рукой маэстро Ботвинова". Ну і тут ыще багато-багато-багато компліментів вам.

А як взагалі акустика театру, як запах театру, його енергетика?

Олексій Ботвінов: Я сейчас должен говорить только в самых восторженных эпитетах, это действительно так. Я выступал во многих филармонических залах, оперных театрах…

Ілона Довгань: Більше 44, наскільки я знаю, пише інтернет.

Олексій Ботвінов: Стран, да, но значительно больше концертных площадок, наверное, несколько сотен. И это особенное место. Во-первых, конечно, энергетика, ты это чувствуешь на каждом шагу, а акустика просто феноменальная, честно говоря, я такой акустики нигде не видел, это какое-то чудо. Театр построен даже не в 19, в конце 18 века, беспрецедентно гигантский театр на то время на 2200 мест и акустика такая, что можно играть совсем тончайшим пианиссимо на сцене или в оркестровой яме и будет слышно везде, в самом последнем ряду галерки как будто это происходит перед тобой. То есть, это какое-то невероятное чудо. Кстати говоря, даже самый лучший настройщик рояля, с которым я когда-либо сталкивался и т.д., я дальше могу говорить все самое лучшее. Это действительно так, это храм музыки, храм искусства. И город, и люди, которые там работают, они это понимают.

Один из самых потрясающих моментов для меня был тоже неожиданный. Ла Скала делает на каждую постановку один спектакль для детей в 2 часа дня. И, естественно, когда идет такая непростая для восприятия музыка как Бах Гольдберг-вариации и балет, он ведь достаточно абстрактный, это аудиовизуальная композиция, которая рассчитана на знатока. И мы все вместе с танцорами думали, что дети будут шуметь, мы были к этому готовы. И каково же было наше удивление и счастье, дети сидели тихо. И потом была такая буря оваций, больше, чем на премьере. То есть, у них есть это понятие эстетического воспитания, когда с детства, то, чего нам так не хватает в нашей стране.

Ілона Довгань: Вже пишуть наші слухачі нам на вайбер: "Вітаю! Відклав усі справи заради такого гостя", - Саша, Бровари. "Прекрасний музикант", - пише нам пан Тесля, так себе назвав, - "Я бував на його концерті, всім рекомендую". Тут ще багато відгуків, але я думаю, панове, що тепер давайте зробимо невеличку паузу на музику, тому що говорити з музикантом… Давайте послухаємо як же він виконує цю музику. Нагадаю, що маестро Олексій Ботвінов є одним із найкращих виконавців у світі музики Сергія Рахманінова. Рахманінов, "Весняні води", зараз спробуємо послухати.

Ілона Довгань: Ось так виконує наш сьогоднішній гість Рахманінова "весняні води" і у нас є ще запитання, тому продовжуємо говорити з нашим гостем - Олексій БОтвінов, відомий музикант, народний артист України зараз у нашій студії. І ось що пишуть далі: "Каков контингент публики в Ла Скала"?

Олексій Ботвінов: Очень разный. Там много молодежи, все возрасты есть. Я бы сказал две трети итальянцев, одна треть - туристы. Итальянская публика самая интересная. Ты видишь, что это люди, которые постоянно ходят туда, которые действительно разбираются в мелочах, и реагируют, соответственно, очень бурно, положительно или отрицательно, это уникально.

Ілона Довгань: Ще запитання від Владислава на вайбер: "Вопрос к вашему замечательному гостю: как он ощущает социально-культурную отдачу общества от вашей деятельности?"

Олексій Ботвінов: Я живу в Украине, я принял четкое решение не уезжать из страны, хотя таких возможностей очень много, постоянно есть. Я очень хочу сделать что-то для культуры в нашей стране.

Ілона Довгань: В принципі й робите, про це поговоримо пізніше далі також.

Олексій Ботвінов: Я вижу, что обществу это очень нужно. Если говорить об элитах, то, конечно, хочется большего взаимопонимания в этом смысле.

Ілона Довгань: Пише нам іще Саша з Броварів: "Знакомо ли вам творчество моих любимых Кита Эмерсона, Рика Вейкмана?" Що скажете про це?

Олексій Ботвінов: Очень даже знакомо, в особенности когда я был тинейджером, я был большим поклонником прогрессивного рока, арт-рока и Эмерсона, и Рика Вейкмана очень хорошо знал, в частности, Эмерсон Lake & Palmer, мы сделали замечательнейшую версию Мусоргского "Картинок с выставки", просто высочайшего музыкантского уровня.

Ілона Довгань: Ви говорили про те, що хочете щось зробити в Україні, але я думаю, що про це ми поговоримо буквально за хвилину, зараз робимо невеличку паузу і потім продовжуємо розмову з Олексієм БОтвіновим, який є гостем нашої студії. Радіо НВ - нове завжди.

Ілона Довгань: Отже, продовжуємо далі наш інформаційний ранок, у студії Ілона Довгань, нагадаю телефони прямого ефіру: 044-237-03-53, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, номер вайбера, куди ви можете писати свої текстові повідомлення - 067-670-20-57. Ми продовжуємо далі розмову з нашим гостем, нагадаю, у нас у студії Олексій Ботвінов - український піаніст, народний артист України, вважається одним із найкращих у світі виконавців музики Рахманінова. Виконав на сцені 300 разів Гольдберг-варіації Баха, має широкий репертуар, до якого входять понад 30 концертів для фортепіано з оркестром, з успіхом гастролював у понад 40 країнах.

Пане Олексію, щойно ми з вами говорили про те, що ви залишаєтеся громадянином України і дивлюся, що пише про вас також і Вікіпедія, що ви довгий час, буквально з 1994 року проживали за кордоном, але залишаєтеся громадянином України. Знаю, що ви жили в Дюссельдорфі, де теж працювали, у Швейцарії багато років. Зараз ви найбільше проживаєте в Одесі, але, очевидно, найбільше проживаєте за кордоном, тому що дуже часто там буваєте. Що зараз із того, про що ми говорили і що ви плануєте, що ви хочете зробити в Україні?

Олексій Ботвінов: Во-первых, дом и семья в Одессе, я думаю, это не изменится, потому что есть ощущение, что не зря я здесь родился и то, что здесь делаешь, происходит не зря, что это очень важно. Да, конечно, продолжается гастрольная деятельность, активная, чаще всего в разъездах, но основной жизненный проект сейчас - это, конечно же, фестиваль "Odessa Classicsс". Моя мечта - сделать это фестивалем, который был бы знаковым не только для Одессы, но и для страны, чтобы он был аналогичным по весу зальцбургскому фестивалю, чтобы это был главный фестиваль как минимум в восточной Европе. И когда я озвучивал такие амбициозные планы, в начале на меня смотрели немножко так *смеется*. Но, тем не менее, то, что будет происходить в июне в Одессе с первого по десятое число - это предмет гордости всей нашей команды, потому что программа фестиваля уже абсолютно не уступает никакому международному фестивалю классической музыки. Ни зальцбургскому, ни лондонскому, ни люцернскому и т.д. У нас будут самые топ-звезды, причем наши артисты, которых мы приглашаем, и это принципиальная позиция, находятся в расцвете своей…

Ілона Довгань: Я бачила програму цього фестивалю і хочу вас докладніше про це розпитати, але тут ще хочуть і наші слухачі з вами поговорити, тому давайте їх послухаємо. Доброго ранку, хто ви, звідки? Назвіться, будь ласка, і ваше запитання.

Слухач: Доброго ранку!

Ілона Довгань: Так, як вас звати, звідки ви?

Слухач: Це Ярослав зі Львова.

Ілона Довгань: Прошу.

Слухач: Таке питання до гостя: який із ваших виступів запам'ятався вам на все життя?

Ілона Довгань: Спасибі, прошу.

Олексій Ботвінов: Спасибо за вопрос! Вы знаете, очень много. Вот сейчас серия концертов в Ла Скала, конечно, запомнилась мне и наверняка запомнится на всю жизнь. Мои первые выступления с видеопроектами, наверное, самое яркое из них было в Киеве на Софиевской площади в 2009 году, это было совершенно незабываемое ощущение у меня и, надеюсь, у зрителей.

Ілона Довгань: У мене також, тому що я тоді була глядачем на цьому шоу, це було незабутньо.

Олексій Ботвінов: Действительно, очень много концертов, которые остались навсегда в памяти. Например, концерт в Тайпее, видео с которого "Элегия" Рахманинова стало хитом в Youtube, по-моему, 250 тысяч просмотров. Так вот после этого концерта весь двухтысячный зал выстроился в очередь за автографами, это все продолжалось больше часа. Конечно, это большое счастье, когда ты можешь ездить по миру и делиться своим искусством. Но самое большое счастье - когда ты можешь делать что-то для своей страны, потому что здесь это очень-очень востребовано и сейчас в наше непростое время я уверен, что это нужно как никогда.

Ілона Довгань: Давайте візьмемо наступний дзвіночок. Доброго ранку, хто ви, звідки, ваше запитання.

Слухач: Добрий день! Це Артем з Дніпра. У мене таке питання до вашого гостя: чи популяризує він українських виконавців за кордоном, музикантів, саме як українців? Березовського, Чайковського, Стравінського? Бо багато хто й не знає, що 30 років Чайковський жив в Україні, писав про Україну і сам був українцем. Дякую, таке питання.

Ілона Довгань: Спасибі, прошу.

Олексій Ботвінов: Да, конечно, тема с Чайковским, я пытаюсь тоже везде об этом говорить, потому что мало кто знает насколько он связан с Украиной и тот же первый концерт Чайковского, который является мировым хитом, весь на украинских мелодиях, в частности, фольклёрных. Да, но не только, и современную музыку я очень часто играю современных наших авторов - Сильвестрова, Скорика, Яна Фрейдлина, Алемдара Караманова (не знаю, знаете ли вы этого композитора), это крымский татарин, недавно ушедший. Вот недавно было два концерта в Швейцарии "Odessa Classics" в швейцарии, в Берне у нас был концерт и потом выступление в Парламенте Швейцарии. Там, в Парламенте, я играл музыку Караманова, которая произвела на всех сногсшибательное действие и бывший президент Швейцарии сказал, что после такой музыки наш диалог (это был форум Украина-Швейцария) будет происходить на совершенно ином понимании, потому что у Украины действительно европейская нация. Вот это как раз о роли культуры и музыки.

Ілона Довгань: Шквал дзвінків, я не встигаю поставити свої запитання, все ж таки надаю перевагу нашим слухачам. Будь ласка, наступний слухач, хто ви, звідки, ваше запитання.

Слухач: Алло!

Ілона Довгань: Так, слухаємо.

Слухач: Доброго дня.

Ілона Довгань: Ви хто, звідки?

Слухач: Євгеній, місто Харків.

Ілона Довгань: Прошу.

Слухач: Я вітаю вашого гостя…

Ілона Довгань: Олексій Ботвінов, так.

Слухач: І є таке бажання запросити вашого гостя до міста Харкова, у нас чудовий палац, філармонія, буде дуже приємно, якщо буде така зустріч.

Олексій Ботвінов: Дуже дякую. Действительно, я в Харькове никогда не играл, так парадоксально сложилось, нужно это исправить, постараемся осенью сделать или мой концерт, или, может быть, "Odessa Classics" в Харькове. Я думаю, что это было бы здорово, чтобы еще какие-то исполнители с фестиваля сделали вместе такой гала-концерт, спасибо большое.

Ілона Довгань: Я ще зачитаю запитання з вайбера, Ярослав Кулій зі Львова пише: "Поділіться секретом вашого успіху". Я так думаю, що, мабуть, це праця, праця й праця. Дивлячись на вашу біографію як ви буквально з дитинства постійно цим займаєтеся, постійно репетируєте…

Олексій Ботвінов: Да, действительно, очень много работы. Если еще и говорить о фестивале, то еще и менеджерская работа, и это всё, честно говоря, продолжается, мне кажется, по 20 часов в сутки без перерыва *смеется*.

Ілона Довгань: Давайте послухаємо, до чого приводить така постійна ваша наполеглива праця. Зараз послухаємо трішки "Елегію" Рахманінова.

Ілона Довгань: Звучить "Елегія" Рахманінова, а в нашій студії Олексій Ботвінов - український піаніст, народний артист України, вважається одним із найкращих у світі виконавців музики Рахманінова. Ми вже говорили про його виступи в Ла Скала, продовжуємо далі говорити про "Odessa Classics" - це фестиваль, який незабаром буде, в червні в Одесі. Пишуть, що те, що ви знайомі з багатьма керівниками багатьох провідних європейських фестивалів, тут їх дуже великий список, не буду витрачати час, перепрошую, щоб їх всі називати; але що цей досвід допоміг вам для того, щоб ви взяли його для одеського фестивалю. Що ви використали з цих закордонних фестивалів?

Олексій Ботвінов: Конечно. Дело в том, что это получилась такая большая удача и привилегия, что я сам принимал участие и знаком не только с артистами, но с тем, кто делает эти фестивали, кто руководит и лучшими оперными театрами, я видел, как эта система работает, как те люди, которые добиваются лучших результатов, что они делают. Соответственно, этот лучший опыт я просто стараюсь принести сюда, в нашу страну, это первое. Ну и, естественно, с учетом нашей специфики должен сказать, что у нас достаточно европейская публика, это все очень-очень похоже на европейские нормальные правильные законы. Поэтому стараюсь просто самое лучшее, что есть аккумулировать и приносить к нам и плюс, конечно, какие-то свои знакомства тоже, безусловно, помогают, это понятно.

Ілона Довгань: Пише нам Саша з Броварів, по ходу ремарка: "Фантастичний ефір, дякую!"

Продовжуємо цей фантастичний ефір. От буде в червні "Odessa Classics", от я дивлюся, ви другого червня, одеський оперний театр разом з Бурхан Очал, ви граєте і у вас поєднання фортепіано і перкусії? Я собі уявляю як це звучить. Ні, не уявляю.

Олексій Ботвінов: Не уявляєте? Приезжайте обязательно в ОДессу. Это действительно уникальный проект, но у нас тут спрашивали про Эмерс Lake & Palmer, который мы делали версию Мусоргского "Картинки с выставки", у нас в этом проекте будет нечто похожее с другой стороны. Это действительно звучит немножко crazy, фортепиано плюс восточная перкуссия. Тем не менее, мы в этом проекте сделали уже больше 20 концертов в 10 с чем-то странах мира, в том числе и 6 концертов в Украине. У нас было три концерта в Одессе, два во Львове и один в Киеве, но это была музыка Баха. А сейчас новая программа, Бурхан Очал - это абсолютно гениальный уникальный перкуссионист, лучший восточный перкуссионист мира, и там будет программа: Мусоргский, Прокофьев, Рахманинов, Бетховен.

Ілона Довгань: Десятого червня я дивлюся, що ви будете разом з іншими музикантами і там буде віолончель, скрипка, фортепіано і це буде вечір музики Сергія Рахманінова. Я собі уявляю, який це буде вечір.

Олексій Ботвінов: Знаете, я об этом вечере, честно говоря, мечтал уже, наверное, лет 20, почему? Потому что обычно я очень часто играю Рахманинова с оркестром и сольно. Здесь это будет камерная музыка для фортепиано, скрипки и виолончели. И я знаю эти произведения уже очень давно, я хотел их представить нашей публике с самыми лучшими музыкантами. И вот Антонио Менезес - это один из лучших виолончелистов мира уже несколько десятилетий, легенда и фантастический скрипач Майкл Гуттман из Бельгии. И вот о таком как раз, я давно о нем мечтал, для меня будет совершенно особенный концерт.

Ілона Довгань: Давайте послухаємо запитання наших слухачів. ДОброго ранку, хто ви, звідки?

Слухач: Харків, Ліна.

Ілона Довгань: Питання?

Слухач: Слава вашому гостю і вашій передачі.

Олексій Ботвінов: Спасибо большое *смеется*.

Слухач: І прохання: щоб подібні передачі не були поодинокими раз на рік, а щоб це була система. Ви ж бачите, що українці пограбовані у розумінні поняття слухання, знання класичної музики і вона зовсім викреслена з усіх передач, задихаємось од пошлятини. Од таких виконавців, про яких годинами розповідають дівчинка чи хлопчик "траляля-ляляля" і потім весь час цілодобово засипають найнизькопробнішою "стравою".

Ілона Довгань: Пані Ліно, спасибі, дякуємо, почули, спасибі за ці приємні слова.

Олексій Ботвінов: Огромное вам спасибо за ваши эмоции, очень приятно это слышать и мы их абсолютно разделяем, будем делать все, что можем с нашей стороны, чтобы менять. Я этим занимаюсь, конечно.

Ілона Довгань: Маестро, поки зараз буде наступний дзвіночок, я хочу поки вклинитися і спитати: а чому ви так обходите увагою Київ? Ми говорили про те шоу, яке було 2009 року, а у вас дуже багато заходів в Одесі я бачу, бо ми друзі в фейсбуці, ви періодично там показуєте, що у вас відбувається. Десь нам трішки не завжди зручно добиратися. Можна більше якось робити в столиці, в інших містах? Вибачте, користуюся такою нагодою.

Олексій Ботвінов: *смеется* Будем делать, будем, конечно. Было у нас два больших проекта в Октябрьском дворце, был большой проект "Музыка любви", в прошлом году в опере были "Четыре стихии", тоже большой проект с экранами, со светом, с оркестром. В этом году осенью сделаем что-то такое масштабное, красивое, большое. Да, услышал, услышал вас *смеется*.

Ілона Довгань: Добре. Думаю, що я зараз висловила точку зору багатьох ваших шанувальників. І ще: звідки у вас така любов до музики? От я читаю, що ви народилися і виросли в музичній родині, що це підтримувалося ще з дитинства, але ви продовжуєте далі від цього, як це кажуть, вибачте за таке слово, фанатіти. Коли ви про це розповідаєте, ви з таким задоволенням, у вас таке задоволення на обличчі, ви просто щиро радієте від того, що ви робите, отримуєте від цього задоволення… Звідки це?

Олексій Ботвінов: Мне кажется, что это большое счастье, когда человек занимается тем, что он любит в жизни. Действительно для меня это, я очень-очень много работаю, наверное, через чур много работаю, это действительно так. Но я очень люблю музыку, я очень люблю, когда вижу результаты, во-первых, воздействие моей музыки на людей, во-вторых, мне очень нравится сейчас уже и создавать, то есть, привозить каких-то гениальных лучших музыкантов в Одессу, когда я просто сижу в зале, вижу счастье на лицах зрителей, меня это наполняет огромным счастьем. То есть, я не просто верю, я знаю огромную силу классической музыки, насколько она важна для общества, мне очень нравится пытаться этим образом как-то изменять климат в нашем обществе.

Ілона Довгань: Спасибі, дуже дякуємо вам за це просвітництво, за ту роботу, яку ви робите і за таке прославляння, популяризацію України. на жаль, час добігає кінця. Я бачу, є запитання, вони в основному стосуються того, чи виконуєте ви українських композиторів, українські пісні, ми вже про це говорили. Далі бачу знову пишуть, але, на жаль, час ефіру добігає кінця. Дякуємо велике, що ви знайшли час у своєму щільному графіку і змогли приїхати для того, аби наші слухачі і ми також, користуючись нагодою, отримали задоволення з вами поспілкуватися. Нагадаю, в нашій студії був Олексій Ботвінов - піаніст, народний артист України, ініціатор і президент фестивалю "Odessa Classics", зірка світового піанізму, один із кращих виконавців музики Рахманінова в Європі, відтепер ще й перший у сучасній історії України вітчизняний піаніст, який став керівником і виконавцем музичної частини вистави в Ла Скала. Дякуємо вам, спасибі і дякуємо нашим слухачам.

Олексій Ботвінов: Дуже дякую.

Ілона Довгань: Радіо НВ - нове завжди.

Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00