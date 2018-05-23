Напівранок. Ведуча Ілона Довгань. Гість MELOVIN. Ефір від 22.05.18

Гість — MELOVIN.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
Гість — MELOVIN.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Пора навсегда забыть о том, что говорят и делают в России люди, которые недавно считались “нашими”. Нам в Украине своих “любителей Путина” хватает
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Меня зовут Ольга Гуцал. Мне 55 лет. И я растеряна...
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
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