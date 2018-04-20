Напівранок. Ведуча Ілона Довгань. Гість Лілія Гриневич. Ефір від 20.04.18

Гість — Лілія Гриневич.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
Гість — Лілія Гриневич.
Програма Ілони Довгань Напівранок виходить в ефірі Радіо НВ по буднях в 10:00-12:00
В таком противостоянии с журналистами еще никто не выигрывал. А вот имидж страны и нервы себе испортить могут
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Комментарии
Правила комментирования