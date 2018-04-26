Скажені пси. Авторская программа Алексея Тарасова. Гость Виталий Манский. Эфир от 25.04.2018

Гость — Виталий Манский.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00

Алексей Тарасов: Большая честь прямо сейчас видеть в нашей студии режиссера-документалиста, президента фестиваля Артдокфест Виталия Манского. Виталий, здравствуйте, спасибо, что пришли.

Виталий Манский: Приветствую, спасибо вам за приглашение.

Алексей Тарасов: Я специально не обозначаю вас как российского режиссера, не говорю о национальной принадлежности. Вы родились во Львове, долгое время жили в Москве, сейчас вы переехали жить в Латвию, правильно я понимаю?

Виталий Манский: Да, все верно. После крымских событий уже 4 года как мы с женой живем в Латвии.

Алексей Тарасов: Как раз один из ваших последних фильмов называется Родные. Мы немного говорили вне эфира о том, что, к сожалению, он по-прежнему остается актуальным. Для наших слушателей я расскажу сюжет. Виталий общается со своими родственниками, которые живут в Москве, на Донбассе, в Одессе, во Львове и в Севастополе…

Виталий Манский: И Киеве.

Алексей Тарасов: И в Киеве. Таким образом складывается очень симптоматичная картина того, что происходит в семьях, в обществах, которые разделены военным конфликтом между Россией и Украиной. Главный мой вопрос по поводу этого фильма: когда вы его сняли и отсматривали материал, монтировали, что вы поняли о конфликте между Украиной и Россией?

Виталий Манский: Есть документалисты, которые сначала понимают, а потом снимают, есть те, кто снимает, чтобы понять, есть те, которые не понимая снимают, разные подходы. В ситуации с картиной Родные мне кажется, что я очень хорошо понимал до начала съемок суть конфликта, суть проблемы, историю проблемы. Все-таки я родился во Львове, прожил там до 18 лет, когда уехал в Москву и поступил в киноинститут. И для меня не вопрос разделения Украины в ментальном, если хотите, идеологическом смыслах, это всегда проявлялось на выборах в независимой Украине. Находились голоса за пророссийских кандидатов…

Алексей Тарасов: Да, точно так же наши украинские политики всегда строили свои предвыборные кампании на том, что есть восток Украины и есть запад и мы либо восточные, либо западные.

Виталий Манский: Безусловно, конечно. Когда ты находишься между такими мощными энергетическими полюсами, ты оказываешься под влиянием этих полюсов. И, соответственно, часть Украины, которая ближе к европейской цивилизации, настроена определенным образом, та часть, которая… Вот не хочется говорить банальности, это все понятно. Но при всем понимании я, конечно, никогда как и большинство жителей Украины, никогда не мог представить, предположить в самом (такая расхожая фраза) кошмарном сне, что может быть этот конфликт, всегда носящий гуманитарный характер, что он перерастет в буквальную настоящую войну с окопами, с передовой, с 200-ми и 300-ми, с иловайскими котлами… Я прекрасно помню в моем детстве эти серии коротких пионерских анекдотов, один из них о том, что ночь на российско-украинской границе прошла без происшествий и это было действительно очень смешно, потому что было абсурдно, потому что было невозможно…

Алексей Тарасов: Да, до сих пор очень сложно поверить в то, что это действительно происходит, хотя происходит это уже 4 года.

Виталий Манский: Конечно. Поэтому здесь для меня не было вопроса, но мне было важно зафиксировать. Маленькая ремарка для радиослушателей: картина начинала сниматься как раз весной 2014 года, по сути дела параллельно с аннексией Крыма и в тот момент еще не было войны на востоке… Точнее, война набухала, но ее еще не было. Я снимал свою семью, своих близких и родных людей в процессе этих событий. Я базисно понимая, что происходит, конечно, не знал как это будет развиваться. Сейчас мы уже подзабыли, а если вспомнить, ведь могла вообще разгореться большая мировая война, если бы… Я не хочу сейчас о грустном.

Алексей Тарасов: Да, в сослагательном наклонении, конечно. Для наших слушателей, чтобы они чуть-чуть понимали, если они еще не видели фильм. Одна из самых душераздирающих линий в фильме Родные - это отношения двух сестер: вашей тети, которая живет во Львове и вашей другой тети, которая живет в Севастополе. Они перестали общаться, находятся на противоположных идеологических позициях, тут многие узнают себя и свои семьи.

Виталий Манский: Абсолютно. Востребованность этого фильма связана с его абсолютной типологичностью. Такие семьи, я думаю, 99% семей в Украине разделены, внутри семьи существуют внутрисемейные линии фронта. Они могут быть с более напряженными боевыми действиями, менее напряженными, но это абсолютно типологическая ситуация. Ценность этого фильма для меня заключается в том, что я действительно снимал историю Украины в ее развитии. Я прекрасно помню, как в Одессе муж моей сестры самонадеянно заявляет, когда уже началась война, что к сентябрю все закончится, какие-то свои прогнозы формулирует.

Алексей Тарасов: Все хотели верить.

Виталий Манский: И буквально через 8 или 10 часов в этот же день приходит сообщение о сбитом Боинге и война заворачивается еще более стремительным водоворотом, засасывает человеческие жизни. Картина Родные - это ортодоксальное, честное документальное кино, потому что я вместе с героями следовал за реальными событиями. Не пересказывал их постфактум, а они формировали драматургию фильма. К каким-то героям я возвращался - к маме, которая в начале имела один настрой, к финалу через год, пройдя через все эти потрясения у нее другое настроение…

Алексей Тарасов: Как вы считаете, почему какие-то идеологические вещи или информация, которые мы получаем с помощью пропаганды или из средств массовой информации, оказываются сильнее родственных связей, когда родственники перестают общаться, не находя общий язык?

Виталий Манский: Прежде всего родственные связи ведь тоже не идеальны.

Алексей Тарасов: Разумеется.

Виталий Манский: Я повторюсь, что это противостояние существовало и ранее в семьях, просто оно носило бытовой характер. С соседом, который паркует машину на твоем газоне, ты можешь не разговаривать, ты даже можешь пройти с гвоздем, расцарапать ему бампер. Но ты не ворвешься в его дом, ты его не застрелишь вместе с его семьей… Простите за такую грубость примера, но это совершенно очевидная вещь, что такие бытовые конфликты даже если и возникнут, то не начнется война улица на улицу, двор на двор, потому что человеческий разум остановит это.

Алексей Тарасов: Что заставляет разум отключаться?

Виталий Манский: В данном случае моя позиция такова: при всех ошибках, совершенных в том числе и украинской стороной, потому что (хотите, отключайте микрофон) я считаю, что в любой войне никогда нет одного виноватого, это просто исключено. Но, конечно, главный виновный - это Российская Федерация, которая с вооруженными силами вошла на территорию другого государства, аннексировав Крым, развязав войну на востоке Украины; и помимо своей воли ограничившись двумя областями совершенно понятно и очевидно, что их стратегия была куда более масштабна - оторвать от Украины всю территорию вплоть до Приднестровья, через Одессу и т.д.

Алексей Тарасов: Есть несколько теорий по этому поводу, одна из них о том, что наоборот нужен такой тлеющий конфликт, "раковая опухоль", которая все время находится на территории Украины. Я был на одном из публичных показов вашего фильма, после которого была дискуссия с вами, с режиссером, автором фильма. И то, что происходило после показа, это было похоже на сеанс психотерапии, потому что люди, зрители, которые посмотрели фильм Родные, дальше начинали изливать душу по поводу того, что происходит в их семьях. Ожидали ли вы, что ваш фильм будет производить такой терапевтический эффект?

Виталий Манский: Что любопытно и что для меня очень важно, что подобный эффект восприятия фильма относится не только к украинской аудитории. Когда мы показываем картину в Канаде или в Бразилии, или в Голландии, или в других отдаленных странах, всегда дискуссия по поводу фильма носит не тот характер, который сейчас в нашей беседе - геополитический, остро актуальный, а носит очень интимный характер. Зрители, которые даже не были в Украине, ничего не понимают про Украину, всегда считают возможным, начинают сообщать какие-то собственные интимные подробности своих ощущений. Кто-то переносит увиденное на конфликты, которые существуют в их странах, но не в геополитическом пространстве, а в персональном. Эта история, может быть, одна из немногих, я имею в виду фильм Родные, одна из немногих трактовок войны через самую низовую персональную историю каждого человека. В этом определенная уникальность картины.

И отношение к этому фильму тоже строится на каких-то интимных интонациях. На меня произвела очень сильное впечатление женщина, которая подошла в Амстердаме после этой картины и почему-то я не сразу понял, что она говорит, потому что она стала извиняться, а я спросил: "в чем ваша вина?" И она говорит: "знаете, я только посмотрев этот фильм поняла, что совершила ошибку. У нас в Голландии было голосование по поводу ассоциации Украины в Европейский Союз, я проголосовала против. А вот сейчас посмотрела и поняла какая же я дура, как я могла…" Это замечательно, что ты фильмом пробиваешь эту естественную кожуру, панцирь, который вокруг нас мы сами выстраиваем и добираешься до самых чувственных, самых естественных и тонких душевных материй.

Алексей Тарасов: А как на фильм отреагировали в России, как приняли?

Виталий Манский: У этой картины была сложная судьба в России с самого начала. Сначала, когда начались все эти события, я еще был не известным, а, простите, выдающимся российским кинематографистом…

Алексей Тарасов: Которого не преследовали, не обвиняли в экстремизме.

Виталий Манский: Да-да. Я думаю, что это сложная тема, я лучше через какую-то паузу ее продолжу. Я подал заявку на поддержку в Министерство культуры Российской Федерации. Оно поддерживает более 400 фильмов в год и только 5-7 фильмов проходят через публичный питчинг. Я всегда этим пользовался, чтобы не было никаких закулисных разговоров. На питчинге проект получил первое место, опубликованы все документы. Потом это все как-то стало исчезать, не стали публиковать, через какое-то время стали говорить, что "мы слишком дорожим нашим режиссером, чтобы отправить его на Украину, там непредсказуемо".

В конечном счете власть была вынуждена заявить, что она не поддержит этот фильм, а я являюсь антигосударственным элементом со всеми вытекающими. Но тем не менее, оказавшись без своей стандартной естественной поддержки я обратился к европейским партнерам и мы моментально собрали большую команду продюсеров из разных стран…

Алексей Тарасов: Конечно, это очень интересный проект даже на уровне питчинга, на уровне идеи.

Виталий Манский: Снимать я начал сразу без каких-либо одобрений, сразу поехал с оператором, с группой поехал во Львов снимать маму. А когда фильм вышел, мы хотели, естественно, как все мои картины выпустить в прокат в России. Мы подали на прокатное удостоверение и на протяжении 6-7 месяцев вообще не получали никакого ответа, хотя получить ответ или отказ положено в течение двух недель.

Алексей Тарасов: Кафкианская ситуация.

Виталий Манский: Кафкианская ситуация заключается в том, что мой приятель, очень известный в России адвокат сказал, что "ты не ссылайся ни на меня, ни на мое адвокатское агентство, но вот тебе составленный документ в Генеральную прокуратуру, подавай на Минкульт, что они нарушают законодательство РФ". В Генпрокуратуру на Минкульт?! Абсурд. Делай! И оказалось, что Минкульт был вынужден выдать нам это прокатное удостоверение, но поступил более аккуратно - мало какие залы взяли филь в прокат. Небольшим прокатом он прошел, но что самое любопытное в этой истории, что я как президент Артдокфеста, естественно, воспользовался площадкой своего фестиваля, мы сделали премьеру фильма Родные в Москве, на Новом Арбате в кинотеатре Октябрь, в главном зале на полторы тысячи мест. Кто видел фильм или видел в интернете прокат фильма, этот большой украинский флаг, этот огромный украинский флаг был на самом большом экране Москвы, был полный зал, действительно премьера прошла очень заметно.

И что уж совсем удивительно, что год, когда была премьера фильма, 2016, по-моему, он был в России объявлен годом кино на государственном уровне. Это дополнительные ассигнования, плакатами российских фильмов обклеивали улицы, вагоны метро, троллейбусы, даже в самолете Аэрофлота говорили "вот, год кино". И в этот год кино, с этими помпезными открытием и закрытием самим Путиным, Национальная премия российской кинопрессы за главное кинособытие года было отдано этому одному единственному показу фильма Родные в Москве в кинотеатре Октябрь на фестивале Артдокфест.

Алексей Тарасов: Это очень красивая история.

Виталий Манский: Фестиваль всегда проходит в декабре и я его поставил (с одной стороны так получилось, с другой стороны фильм стоял прямо в день рождения). Это история моей семьи, моей мамы, мой день рождения, премьера фильма…

Алексей Тарасов: Очень символично.

Виталий Манский: Почему я еще продолжаю делать фестиваль Артдокфест? Вы не задали этот вопрос, а я хочу ответить.

Алексей Тарасов: Чтобы наши слушатели понимали, фестиваль Артдокфест - это, наверное, крупнейший российский смотр, не знаю можно ли говорить независимого документального кино. У фестиваля в последнее время довольно часто возникают проблемы из-за того, что некоторые фильмы запрещают, срывают показы, не выдают прокатные удостоверения и вы продолжаете его делать по-прежнему.

Виталий Манский: Артдокфест - это один из трех крупнейших кинофестивалей страны, наряду с Московским международным фестивалем Михалкова и Кинотавром в Сочи, по всем показателям.

Алексей Тарасов: Кинотавром Роднянского.

Виталий Манский: Да, Роднянского, кстати, бывшего киевлянина. Я делаю этот фестиваль, потому что прежде всего я вижу тысячи людей, которые приходят и которые нуждаются в реальном взгляде на происходящие события в России, Украине и мире. И эти люди нуждаются в этом фестивале, потому что кроме Артдокфеста, может быть, это самонадеянное заявление, но оно очень близко к правде, нет других окошек попадания в адекватное пространство, адекватной самооценки для россиянина.

Алексей Тарасов: Вы говорите о тысячах людей, которые нуждаются в адекватной информации, да. Но при этом все-таки если говорить про большинство, получается, оно все же хочет жить с закрытыми глазами. Когда мы видим людей, например, которые протестуют против фильма Беаты Бубенец Полет пули - этот фильм был снят на востоке Украины и режиссер провела несколько недель с добровольческим батальоном Айдар. Премьера этого фильма должна была состояться на фестивале Артдокфест, его показ сорвали. Так вот когда смотришь на противников этого фильма, есть ощущение, что большинство, возможно я ошибаюсь, хочет жить с закрытыми глазами.

Виталий Манский: И это правда, но правда и то, что когда боевики ворвались в зал и стали угрожать зрителю, стали распылять химические реактивы, от которых перехватывало дыхание, шли слезы и в конечном счете пришлось эвакуировать зал, для меня было абсолютным потрясением и каким-то знаком гордости за зрителя, за этих москвичей, за бабушку, женщину, которой явно за 70 или даже под 80, которая встала перед лицом этих… Я не буду эпитетами описывать людей, к которым отношусь, честно говоря… Этих в военной форме, в тельняшках, с флагами ДНР и какими-то десантными стягами боевиков, и она стала громко, убедительно, членораздельно обвинять их в экстремизме, выгонять их из зала. Хрупкая пожилая беззащитная женщина. Когда они туда ворвались, они же ворвались сквозь эшелон зрителей, которые не попали в зал, которые их не пускали, я сам держал двери и они их выломали, они на градусе ворвались; разгоряченные, кричали зрителям, что "мы уничтожим, не допустим…"

И вот ради этой женщины я готов даже подвергаясь определенному риску продолжать делать фестиваль, потому что пока есть эти женщины, эти молодые люди, которые способны сопротивляться, сопротивляться этому нужно. Вот когда это все исчезнет, вот тогда, наверное, и не будет смысла делать. Хотя вы правы, я сейчас прямо после Киева вынужден лететь в Москву, потому что я должен давать показания в Следственном комитете как раз по делу об экстремизме. А в чем заключается экстремизм? В том, что мы показали несколько украинских картин, которые рассказывают о людях, добровольцах, защищающих свою страну. Это знак экстремизма. И если я не поеду давать показания, меня накажут за уклонение, я вообще не смогу въезжать в Россию, соответственно, не смогу проводить фестиваль. Но поездка в Россию для дачи показаний сейчас тоже может завершиться не самым комфортным для меня образом.

Алексей Тарасов: Я надеюсь, что все обойдется. Для того, чтобы мы не идеализировали Украину, только что Виталий рассказал о кошмарных вещах, которые происходят в России просто на показах фильма. В Киеве ежегодно тоже проходит важный фестиваль документального кино Docudays и, например, на показе фильма об украинских правых какие-то подобные люди в военной форме точно так же врываются и пытаются сорвать показ.

Виталий Манский: Правда? Серьезно? Я не знал.

Алексей Тарасов: Да, реальная история. Тут очень много интересного, несмотря на то, что Россия и Украина - антагонисты, очень много зеркального, похожего происходит по обе стороны. У меня вопрос: вы были одним из тех, которые вручали приз во время церемонии Украинской киноакадемии, церемония вручения призов Золота дзиґа. Вы со сцены сказали, что вы смотрите на всю эту церемонию и вам радостно, но с другой стороны у вас было некое напутствие, я не уверен, что правильно поняли люди в зале то, что вы говорили, что такие же церемонии были в России, собирались чудесные люди, которые снимали кино и что сейчас самое важное - не проспать те ценности, которые у нас сейчас есть.

Виталий Манский: Да.

Алексей Тарасов: Что вы имели в виду?

Виталий Манский: Те завоевания. В 1991 году, когда был побежден путч и Россия пошла по демократическому пути развития нам казалось, что мы одержали победу и завоевали свободу навсегда.

Алексей Тарасов: Окончательную.

Виталий Манский: Что эта свобода - это некая ценность, которую мы спрятали где-то в сейфе, в ячейке, она лежит, как бриллиант, с ней ничего не произойдет и можно не беспокоиться. Потом незаметно прошло время, мы открываем этот сейф, а там даже не песок, там труха, ничего нет. Свобода - это не бриллиант, это очень хрупкий, очень нежный цветок, за которым нужно ухаживать, его нужно поливать, прятать от чрезмерного солнца, его нужно оберегать от экстремального холода, иначе он погибнет. И в России этот цветок погиб на наших глазах, мы это сейчас видим. Когда я сидел на церемонии, я, откровенно говоря, зная, что меня пригласили вручить приз думал, что я скажу что-то. Но сама церемония заставила меня произнести очень искренние и обращенные конкретно к моим друзьям и близким людям слова, что я помню, как мы все были такие же счастливые в России, такие же беззаботные, нарядные… И мы все это потеряли, мы проспали свою жизнь.

Алексей Тарасов: Что могла сделать творческая интеллигенция для того, чтобы в России сейчас было по-другому?

Виталий Манский: Я как творческая интеллигенция сам тоже участвовал в кампании Ельцина 1996 года, потому что я не был слепым, я прекрасно видел, что президент, прошедший через инфаркт и операцию на сердце недееспособен для выполнения такой функции как президент огромной страны. Но при выборе между больным демократом Ельциным и здоровым коммунистом Зюгановым я сделал вот такой выбор, мы поддерживали.

Алексей Тарасов: То есть, вы пошли на некий компромисс, выбрав Ельцина?

Виталий Манский: Нет-нет, не на компромисс. Ельцин ведь, по большому счету, не победил в 1996 году. Компромисс заключался в том, я не могу исключительно на себя перевести стрелки, но понятно, что выборы в каком-то смысле были подправлены в угоду сохранению демократического вектора развития. Но сейчас отматывая назад (да, конечно, сослагательное наклонение в истории - не самая лучшая рецептура), но совершенно очевидно, что если бы тогда больной Ельцин ушел на покой, а пришел коммунист Зюганов, он бы через 4 года проиграл выборы сплоченной, сформированной демократической коалиции и никакого Путина в 2018 году со следующей каденцией до 2024 года просто не было бы в природе.

Алексей Тарасов: Тут интересный момент. Для того, чтобы наши слушатели понимали, вы, например, сняли два фильма о Владимире Путине. Один из них назывался Неизвестный Путин, когда он только появился, никто не понимал, что это за человек, возник из ниоткуда. И второй фильм назывался Путин - Високосный Год, это уже первый год его правления. Есть ощущение и мне кажется, что оно касается не только России, но и Украины, что в первые годы все были очарованы Путиным. Всем казалось, что на смену непредсказуемому ельцинскому хаосу, при котором никто не понимал, что будет дальше и живем, как на вулкане, пришла некая спокойная размеренная речь Путина и его, как тогда казалось, последовательные логичные шаги всем нравились. Что изменилось?

Виталий Манский: Я бы не сказал, что всем нравились, но общий вектор был поддерживающий Путина и более того, если бы Путин в 2008 году отбыв два срока и уйдя с президентского поста ушел бы навсегда, полагаю, что в истории он бы выглядел куда более позитивно, чем то, что он сотворил с миром и со страной сейчас к 2018 году, пройдя через войны в Грузии, Украине, изоляцию России от всего цивилизованного мира и пр.

Алексей Тарасов: Какое впечатление на вас он производил тогда? Вы были одним из первых кинематографистов, кто был допущен к нему настолько близко. Какое впечатление производил на вас Путин в 2000-2001 годах?

Виталий Манский: Вполне нормальное, у нас было комфортное деловое общение, я так общаюсь со всеми своими героями, у меня не было какого-то особого пиетета, я относился к нему как к герою своего фильма. Не ради красного словца, но по факту я относился ровно так же как относился к Прасковье - бабушке из деревни Благодать, героине моей предыдущей картины. И отношения были такие же. Другой вопрос, что, кстати сказать, забегая наперед хочу отметить, что мне абсолютно не стыдно за те фильмы, которые я делал. Более того, если их пересматривать сегодня, они являются абсолютно пророческими. В подтверждение этого хочу так же сказать, что все фестивали, у меня много ретроспектив по миру и я всегда стараюсь предложить в ретроспективу свои более креативные фильмы, но все фестивали просят эту картину, потому что они говорят, что она очень актуальна сегодня, не лишайте нас возможности ее видеть.

Алексей Тарасов: Что вы предсказали в этой картине? Мы говорим про Путин - Високосный Год.

Виталий Манский: Я предсказал то, что российская система власти очень опасна для человека, так же как и для общества. И если человек попадает в эту систему, то у него уже не хватает сил вырваться из нее самостоятельно, поэтому общество должно его ограждать от пожизненного нахождения в ней. Казалось бы, в отсутствии вопросов к вечному Путину в 2000-2001 годах, очевидно, эти вопросы были неактуальны, но все мои разговоры с ним, а я с ним находился плотно в поездках и неофициальных обстоятельствах в течение года, все разговоры крутились вокруг вопросов преклонения народа перед лидером, сменяемости власти, вопроса монархического устройства и т.д.

Алексей Тарасов: То есть, эти идеи уже тогда были у нынешнего президента России?

Виталий Манский: Не были, но когда ты видишь как это все устроено в Кремле, я до этого никогда не был в Кремле и это первые впечатления, когда ты ходишь, когда ты видишь как это все работает, у тебя просто перехватывает дыхание от этого ужаса для свободного человека, для адекватного человека это страшное зрелище.

Алексей Тарасов: Есть знаменитая цитата, вы давали интервью Настоящему Времени буквально в этом году и там цитата, которую многие пересказывают. Вы сказали, например, что Владимир Путин уже не человек из крови и плоти, это некий шварцевский дракон, который не может победить сам себя.

Виталий Манский: Абсолютно.

Алексей Тарасов: Это система его таким сделала или как это произошло?

Виталий Манский: Любая власть меняет человека. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы сопротивляться той агрессии власти, которая оказывает на тебя влияние. Мне немножко неловко, но у меня достаточно доверительные и близкие отношения с Далай-ламой, который тоже является в каком-то смысле пожизненным лидером…

Алексей Тарасов: Только ни с кем не воюет.

Виталий Манский: Защищается.

Алексей Тарасов: Защищается, да, конечно.

Виталий Манский: Он является иммигрантом, был вынужден бежать из Тибета и живет на территории Индии, в резиденции с вооруженной охраной, потому что на его жизнь…

Алексей Тарасов: Да-да, я вас перебью, вы говорили о том, что власть меняет человека.

Виталий Манский: А тем более византийская система российской власти с ее церемониалом, с ее фундаментальными принципами отношения к подчиненным, к регионам, оттуда вырваться просто невозможно. Поэтому мне кажется, максимальный срок - два раза по четыре года и уже седьмой год - это катастрофа для человека. А мы видим 18 лет и еще 6 лет и тем самым Путин вписал свое имя в ареопаг пожизненных лидеров XX-XXI веков: Франко в Испании, Салазар в Португалии, Мугабе в Африке…

Алексей Тарасов: Я сейчас тоже не вспомню, боюсь соврать.

Виталий Манский: Я там даже был, в этой стране.

Алексей Тарасов: Когда вы говорите об этой власти, которая…

Виталий Манский: Зимбабве. Мугабе - Зимбабве.

Алексей Тарасов: Зимбабве, конечно. Когда вы говорите о власти, которая меняет человека, вы имеете в виду то, что называется бояре, окружение, или вы имеете в виду некую метафизическую субстанцию?

Виталий Манский: Конечно, метафизика, конечно. Бояре - составляющая. Все это пространство, вся эта энергетика Руси… Есть же ментальность, генокоды, это все влияет, действует. Архитектура, объемы, лестницы, коридоры, оно все формирует. Поэтому я и говорю, что дракон, потому что в принципе Путин пришел сменить дракона Ельцина: молодой, энергичный, хозяйственник, трезвомыслящий человек. И он превратился в еще большего дракона. По сравнению с Путиным Ельцин сейчас эталон…

Алексей Тарасов: Свободы и демократии.

Виталий Манский: Вот ведь что произошло.

Алексей Тарасов: Интересно. В этом году вы выпускаете фильм тоже про Путина…

Виталий Манский: Свидетели Путина.

Алексей Тарасов: Свидетели Путина, где вы используете тот материал, который вы сняли тогда для того, чтобы рассказать новую историю. Сейчас, когда вы смотрите на тот материал 17-18-летней давности, что вы там видите, когда вы смотрите сегодняшними глазами? Каким вы видите этот материал? Что это за человек, что это были за события?

Виталий Манский: Возможно, на меня все знание, с которым мы вынуждены были столкнуться в нашей сегодняшней реальности оказывает серьезное воздействие, но я думаю, как же мы все были наивны, недальновидны и почему же мы все были так компромиссны. И, может быть, главное, что я для себя определил, пересматривая тот материал, это то, какую великую цену мы платим за собственные компромиссы. Главное мое наблюдение, главное ощущение и главное признание.

Алексей Тарасов: Как вы считаете, какой была точка невозврата, если брать творческую интеллигенцию? Это мог бы быть разгон НТВ, когда начали закручивать гайки на телевидении независимым журналистам, которые выглядели такими. Они же были идолами, мы все на них смотрели, мы все на них равнялись. И когда это все начали закручивать, когда интонация на главных российских каналах резко поменялась, когда пришли совершенно другие лица, которые были готовы произносить… Долгое время, например, до войны в Украине, в Сирии российские сюжеты новостей (я недавно посмотрел сюжет 2011 года (они выглядели как из Советского Союза: Владимир Путин приехал на какую-то свиноферму, серьезно, и осмотрел поголовье скота, оценил каким образом россияне будут обеспечены мясом. Какая была точка невозврата? Это мой последний вопрос, если можете коротко.

Виталий Манский: У каждого своя точка невозврата, нет единой точки невозврата. Для меня это был, конечно, Крым. Более того, для меня это был Крым не по факту его аннексии, а по факту возможной аннексии. Ведь я принял решение уехать из России до момента аннексии Крыма, я это решение принял ровно в ту секунду, когда увидел по телевидению прямую трансляцию из Совета Федерации о голосовании дать разрешение главнокомандующему, то есть Путину, на введение войск в другие государства. В эту секунду это была для меня абсолютная точка невозврата. Через неделю мы уже рассматривали квартиры в Латвии и для меня началась другая жизнь.

Алексей Тарасов: Спасибо большое! У нас в гостях был режиссер-документалист, президент фестиваля Артдокфест Виталий Манский. Я надеюсь, что мы скоро сможем увидеть ваш новый документальный фильм Свидетели Путина и он выйдет в украинский прокат.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00