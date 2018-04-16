Скажені пси. Авторская программа Алексея Тарасова. Гость Евгений Малуха. Эфир от 11.04.2018

Гость — Евгений Малуха.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00

Алексей Тарасов: Наш гость - актер театра и кино, актер дубляжа, Евгений Малуха. Я думаю, почти все украинцы слышали этот голос. Этим голосом разговаривает пришелец Альф, работник атомной электростанции Гомер Симпмон, слегка сумасшедший, но очень талантливый доктор Хаус и еще десятки персонажей. И, например, одна из последних работ Евгения Малухи - злодей Черномор в мультфильме "Викрадена принцеса". Вы суеверно относитесь к словам "последний", употребляете ли вы слово "крайний", потому что актеры очень с уеверны.

Євген Малуха: Так трапилося, хотів сказати, актора закадру. В нас останнім часом ця професія чомусь набула такого загальнонаціонального значення. До неї звертається більше уваги, тому що якщо випускається на рік 10 фільмів, то дублюються все ж таки 20-30 для екрану і ще 20-30 для телебачення. А якщо ще взяти серіали, то українські голоси почали звучати, вони звучать давно, 20 років, але значення такого набуло зараз. Або на сплеску такому національної самосвідомості, або все ж таки в це почала держава вкладати гроші, і приватний бізнес почав вкладати гроші.

Алексей Тарасов: Я думаю, дело в том, что это одна из тех вещей, которой мы гордимся, потому что украинский дубляж действительно невероятно прекрасный, действительно очень приятно смотреть даже плохие фильмы. Бывает, даже очень плохие фильмы с украинским дубляжом, украинский дубляж их видоизменят. И у меня есть такая странная теория, которую вы либо подтвердите, либо опровергните. Украинский язык, кроме того, что он более мелодичный, мне кажется, что он более ироничный и при этом ирония не злая. То же самое, проговоренное на русском языке, оно бы звучало зло. Как вы считаете, в чем особенности украинского языка? Почему так классно получается?

Євген Малуха: Напевно, хтось сказав з великих, одна нація вижила, тому що вміла сміятися над собою. Це не до нашої нації стосувалося, але я впевнений, що українці вижили теж,як нація, від того, що збереглася та сама іронія або іронічне ставлення до якихось дуже трагічних явищ. І воно десь генно, я не знаю, як це відбувається, я не досліджував. Про це написано багато літератури. Я всю не лопачу, але був час, коли я викладав в театральному інституті, тоді він інститутом був, потім університетом імені Карпенка Карого. Я викладав техніку мовлення у дикторів та ведучих телепрограм. І мені за щастя було працювати з Лесем Сердюком і Володимиром Талашко. Мене спочатку запросили, в них був подвійний курс, а потім я працював з Талашко, тому що, царство небесне, Олесь Сердюк пішов.

Алексей Тарасов: Что вы узнали об украиснком языке?

Євген Малуха: Українську мову зрозуміти можна, знаходячись в середовищі. Хазанов колись сказав: "Гиви, чтобы взять язык, надо попасть в среду. Я дождался среду, беру язык, он не идет". Тому що середовище має формуватися. Ми працюємо в мас-медіа, є колективи російськомовні, наприклад, мені комфортно з вами не тому, що ми двомовні, ми, звичайно, двомовні, тому що Україна була колонією останні 300 з чимось років і зберегла якусь самоідентичність і спротив для того, щоб в певний момент повстати. Ми повстаємо кожні 10 років. А я зрозумів, коли спілкувався зі студентами. вони ж приходили молоді люди, а у нас навчання в університеті тільки українською, ми домовлялися. І це правильно, коли ми, як казав Станіславський, "грязные калоши оставляем за порогом театра" або репетиційної зали.

Так ми лишали російську за порогом аудиторії і спілкувалися в аудиторії українською. І люди дуже нормально, комфортно переходили на українську. І в цьому не було на той час, ну, якийсь є період, день-два, а далі люди спілкуються нормально. А колись, це не порада, а скоріш, таке державницьке значення, якби за не просто володіння мовою, а спілкування мовою українською в державних структурах будь-яких, але саме державних доплачували 20% до зарплатні, повірте, завтра вся Україна чиновницька спілкувалася би українською, перейшла би на українську. вчила би дітей українській мові, а не англійській, хоча англійську, це ж загальносвітова мова, вона так не дуже сильно, але впевнено завоювала собі це місце.

Алексей Тарасов: Я почуваю зараз себе дуже негарно, тому що я розмовляю російською, але моя українська не дуже добра. Я думаю про те, що я маю практикуватися більше, але ефіри не є дуже гарний час для того, щоб практикувати свою українську.

Євген Малуха: Бачите, я подавив вас своїм авторитетом. І ви перейшли одразу на українську.

Алексей Тарасов: Конечно.

Євген Малуха: Але я думаю. що нас слухають і російськомовні люди, які і не розуміють. можливо, української.

Алексей Тарасов: Я уверен в том, что это надуманная проблема, что на самом деле все жители Украины понимают украинский язык. То есть они могут лучше или хуже им владеть. Есть такое некрасивое понятие, как суржик, причем есть очень красивый суржик, который мелодичный интересный, я есть прямо неграмотный. И мы все разговариваем на разных оттенках этого суржика, может быть, кроме тех людей, которые владеют настоящим литературным или грамотным украинским языком. Я думаю, что это надуманная проблема про украинский язык. Возвращаясь к вопросу, что вы поняли об украинском языке за годы работы, за годы преподавания, он более мелодичный, это есть такой стереотип. Он более мягкий, тоже есть такой стереотип.

Євген Малуха: Він в одній сім'ї слов'янських мов. Нас чомусь розуміють добре поляки, серби. В Чорногорії я був, там теж серби і албанці, ми проїжджали Албанію. Вони не спокійно, вони напружуються, там більш старше покоління вчило російську в школах, вони розуміють, а молодь там російської мови не знає. Вони знають вібрації, повороти, словесні форми російської, вони спокійно сприймають українську. І ми, скоріш за все, десь 80% польської, я кожного року на місяць заїжджаю, я їх розумію, я не можу говорити, тому що певний бар'єр, потрібно вчити. Не хочу цим займатися зараз. Але якщо ви запитаєте, чому так трапилося, що я із задоволенням поїхав зніматися у Кшиштофа Зануссі в епізоді...

Алексей Тарасов: Да, почему и как так получилось, что вы снимались у Кшиштофа Занусси?

Євген Малуха: Я їх нормально розумів, я розумів, що хоче режисер, яку задачу. Так трапилося, такі цікавинки відбуваються в моєму житті, що я ж в основному десь останні після театру, з театру я пішов, останню вистави я зіграв під міленіум в 2000 році з народною артисткою Кадировою. П'єса називалася "Як двоє любляться, то ждуть". На віршах Івана Франка, але вони зі збірок шкільних, усталених.

Алексей Тарасов: То есть остальное время вы все-таки больше, что вы говорите, артист закадра были, да?

Євген Малуха: Я пішов з театру, я не пам'ятаю, чого я пішов. Останній театр був Театр драми і комедії.

Алексей Тарасов: Я где-то прочитал, что это был все-таки вопрос выживания, потому что в театрах было совсем все тяжело.

Євген Малуха: Плюс виживання. А запросили, як раз ІСТV відкривав відділ звучання і набирали акторів. Мене запросили, мит грали чи в Мухтарі, чи десь в якомусь серіалі з артисткою. Її чоловік головним редактором був в цьому відділі.

Алексей Тарасов: По знакомству попали.

Євген Малуха: Федір Кериченко. Він сказав: "Женя, мені заборонили, тому що я маю іншу, заборонили сидіти біля мікрофону, я проваджу кастинг на своє місце". І він, скоріш за все, мав того ж Альфа озвучувати. І я втрапив як раз в ту пробу. І коли я порахував просто і зайнятість, і кількість серій, і гонорар, то я подумав, що нехай театр від мене відпочине, я туди завжди повернуся. Мені з 30 з копійками було, минуло 20 з копійками. Можна і не повернутись в державний театр, тому що там інші, і я старішаю, там інші критерії. Але я повернувся.

Алексей Тарасов: Мне кажется, актеры это называют не стареют, а становятся более характернымии артистами.

Євген Малуха: Так, я зараз перейшов до розряду дідусів. У мене тиждень тому така борода була. Мене попросили два місяці не голитися, тому що знов пройшов проби в епізод до Агнешки Холланд, теж польської режисерки. Чомусь так мене до поляків пригорнуло.

Алексей Тарасов: Агнешка Холанд - это очень хороший режиссер. Это тот фильм, который они снимает про голодомор?

Євген Малуха: Джонс, так . Це про ірландського журналіста, коментатора,я кий довгий час там, у себе в Англії, в тому західному світі розповідав, що, так, в цій країні відбувається голод, геноцид, знищення нації. І він не боявся цих слів. З його слів потім Оруелл написав свій роман "Скотный двор". І я певен, що його розповіді наклали, тому що вас Оруелл не був, це плід його фантазії такого тоталітарного суспільства.

Алексей Тарасов: Кого вы играете?

Євген Малуха: Там епізодична роль. Я її назвав стукач. Це той,я кий закладає чекістам головного героя, що він іноземець.

Алексей Тарасов: Интересный момент. Даже если посмотреть на героев, которых вы озвучивали, от Гомера Симпсона и Альфа до Доктора Хауса, это все-таки не то, чтобы отрицательные персонажи, но антигерои.

Євген Малуха: Підлота. Я їх називаю повна підлота.

Алексей Тарасов: Что такого в вашем характере совпадает с этими героями, что именно вы их озвучиваете? Может, я куда-то не туда копаю, но мне интересно.

Євген Малуха: Ви правильно копаєте. Скоріш за все, це ваша професія - копнути вірно. А моя професія - "слицедеять" і, якщо я не знаю відповіді, кудись зникнути. Я не відповів на перше питання, чому раптом я з'явився, от, я довгий час не з'являвся на екрані. По-перше, тому що знімали з тепер уже недружньої країни режисери і, скоріш за все, замовники, тому що був період, там, і "Мухтар" і інші серіали в мене були, і ролі, і епізодичні ролі. Це не того значення ролі. Кожен актор комфортно себе почуває, коли він знаходиться на місці. А місце залежить від режисера, де поставлять на місце.

Алексей Тарасов: Итак, что у вас такого сволочного, что самые популярные герои, которых вы озвучивали, в большей степени все-таки отрицательные персонажи? Включая, например, Черномора из мультфильма "викрадена принцеса".

Євген Малуха: Для цього я так і напружився, хотів знайти собі лазейку. Ми ж все таки працюємо не один для одного, можемо десь за кадром поспілкуватися. А все ж таки нас слухають, іноді бачать, тому хочеться бути трошки оригінальним. Але повернемося до "дедушки Станиславского" - "в хорошем ищи плохое, в плохом ищи хорошее". Це я так банально скажу. Але, скоріш за все, це залежить від того, що було закладено. Якщо моя творча біографія починалася в театрі юного глядача, хоча я починав з ролі Сережки Тюленина в виставі Стельмаха "Запитай колись у трав", поетична вистава про загибель молодогвардійців, про те, як вони зустрічаються десь на небесах.

Алексей Тарасов: То есть сначала были все-таки положительные персонажи?

Євген Малуха: Так. Я був герой. Сережка Тюленин, я весь час навіть П'єро грав у "Буратіно", мюзикл був такий класний. І в П'єро біли такі виходи, там у кожного актора були, у кожного персонажа були виходи апарт за зал. І у П'єро був такий бунт, що ми тут знаходимось ляльками, ляльки хочуть повстати і з зонгом я виходив до глядача. І у партнера носив ковпак такий у П'єро, а я сказав, що "ні, я настільки емоційний, що він злітає весь час, давайте я буду грати", тоді ж не можна було, тому що Радянський союз, все ж затверджено, але режисер пішов на це.

Алексей Тарасов: Даже Пьеро нельзя было быть эмоциональным?

Євген Малуха: Не можна було. Ні, були. це був сумський театр для дітей на юнацтва. Ми поїхали туди працювати всім курсом, це нас вперше. Це окрема історія, скоріш за все, це коли я буду писати мемуари, але поки живий пан Міроненко Віктор, який був тоді першим секретарем ЦК комсомолу України, потім був, він писав перебудову Михайлу Горбачову, тому що він був в його штабі, він керував його компанією. Він зараз керує Інститутом чи україністики в Москві, він іноді пише в фейсбуці і не згадує цю штуку. Він підписав нам таку комсомольську путівку в той час в театр. Тоді в Україні не було такої можливості навіть всі курсом піти кудись працювати. Десь нас брали 5 людей, а театри взагалі не відкривалися. А після перебудови я тільки пропрацював у 4-х театрах-студіях. А зараз театри-студії, от, я зараз працюю, десь півроку ми не грали виставу, в неї довга назва - "Великий мастурбатор или белая горячка под красным флагом".

Алексей Тарасов: Хорошее название на русском языке, правда.

Євген Малуха: І вистава російською іде, тому що це за повістю Юза Алешковського "Николай Николаевич".

Алексей Тарасов: А кто играет великого мастурбатора?

Євген Малуха: Андрій Каржиневський. Він грає персонажа "Николай Николаевича". Я граю професора генетики, який хоче побудувати нову людину радянського суспільства, яку можна заслати на Марс, і він там буде жити. І сперматозоїди саме цієї людини, а він відсидів, зек такий. І він його запрошує на здачу матеріалу в свою лабораторію. По-перше, з п'єси слів не викинеш. Ми і так забирали звідти, тому що вона написана побутовою мовою повністю побутового мату. Його не можна викинути.

Алексей Тарасов: У меня было странное представление об украинском языке, я не знаю почему, что ругаться на украинском языке, это как-то неположено. Мне всегда казалось, что люди, которые говорят на украинском языке, они более культурные, более вежливые.

Євген Малуха: Так, нема мату українського. Пся крев? І то це польський матюк. Курва, теж польський. І так куди не візьми, лайка якась опоетизована.

Алексей Тарасов: Это все заимствование, да?

Євген Малуха: У нас 80% все ж таки з слов'янства, з болгарської мови, тому що перші наші просвітителі Кирило та Мефодій прийшли все таки звідти, і християнство прийшло звідти. Правда, взяли частину, це я так окремо, це окрема стаття мого життя, я зіграв ще ведучого. Я був ведучим у документальному фільмі про Паїсія Величковського , нашого українського просвітителя, який не жив в Україні майже все життя. І похований він в Румунії. Але він на фоні організував близько 5 монастирів повністю. Тому що монастир, це коли збиралися 12 людей і жили окремо від світу, молилися, жили своїм життям. Певні такі комуни. І дуже цікаво. Взагалі афон, православ'я таке первозданне мені дуже сподобалося.

Алексей Тарасов: Мы все время с вами скачем по темами. Я задам тогда вообще 2-й вопрос.

Євген Малуха: Тема, це залежить від ведучого. Ви настільки позитивно якось ставитесь до нашої професії, вона настільки нецікава, як на мене.

Алексей Тарасов: Это потому, что вы очень давно этим занимаетесь, вы уже профессионал, и вам кажется это неинтересным. Но все-таки, возвращаясь к артисту закадра, когда вы озвучиваете персонажа, вы же актер, вы же в некоторой степени становитесь этим персонажем? Тем более, когда мы говорим о каких-то длинных проектах, это сериал на 100-200-300 серий. Для тех наших слушателей, которые не смотрят видео-транслцию, сейчас, например, Евгений больше похож на доктора Хауса в период его кризисных моментов, потому что он отращивал себе бороду, по-моему, когда у него какие-то были проблемы. становитесь ли вы персонажем? Можете ли вы об этом рассказать, что чувствует пришелец Альф или какой-то из важных персонажей из сериалов, например?

Слово має бути дієвим. Нема сенсу виходити на будь-яку площадку — радіо чи телебачення, — коли слово не діє

Євген Малуха: Якимись моментами, так. наприклад, якби ми зараз робили Альфа, ми би обов'язково зробили дубляж повноцінний, тому що емоція передається... По-перше, як вчили ми студентів, слово має бути дієвим. Нема сенсу виходити на площадку будь-куди, на радіо, на телебачення, коли слово не діє. По-перше, партнер. Ви в мене партнер. Мені цікаво. Я з вами співпрацюю. Ведучий, який працює з камерою, він працює з камерою, він працює з глядачем, який знаходиться десь там. Він повинен сам знаходити якісь інтонації і подавати це. На це в тракті, коли йде період тракту, людина працює цікаво, потім бере якусь одну ноту і такою залишається на всі 20 років. Це не цікаві ведучі. Професія ведучого, але вони не цікаві. А людина, коли вона росте в процесі, ті ведучі, які ніяк не можуть зійти з екрану за 20 років, я вважаю, значить, вони змінюються, вони весь час цікаві глядачеві. І так я думаю, що і з голосом, і з перевтіленням і того персонажа. Тому що багато акторів працює. Десь тих, що я знаю, це близько 200 артистів, які грають різні ролі. В дубляжі для екрану. Все ж таки це великий екран, там не можна збрехати. Там не можна зіграти гірше, ніж той актор, який зараз крупним планом, там, Брюс Уилис. Хтось собі не дозволить, я впевнений. Я до Брюса Уилиса не дійшов.

Алексей Тарасов: Каких актеров вы постоянно дублируете?

Євген Малуха: Ні. Мене запрошують, я ви сказали, я тепер задумаюсь, чому це так. Я ставлюся як? Є запрошення , я...

Алексей Тарасов: Вы имеете в виду отрицательных персонажей?

Євген Малуха: Так. Пам'ятаєте, в "Адреналіні" є лікар, який весь час йому по телефону, сидячі на унітазі десь, п'ючи горілку.

Алексей Тарасов: С Джейсоном Стетемом, да?

Євген Малуха: Так. Він спілкується з ним по телефону. Там зірка, в нього є прізвище. Але вона не на слуху в нас. Або той же Хью Лорі озвучив в мультфільмі «Гоп» персонажа директора шоколадної фабрики, кролика такого, в якого син грає на барабані. А я кажу, щось співпадіння, в мене в той час як раз син теж грав на барабані, а партнером в мене був Скрипка, Притула. Вони ж беруть у фільми для відтілення ще і не акторів, але яскравих особистостей, які можуть теж дублювати. В цьому є сенс. Це ж товар, його компанія має продати. І коли ти перевтілюєшся. От, роль репетирується від місяця до двох. Є час, є можливість напрацювати, прожити, вивчити. А тут в тебе є текст, є режисер, який дає намітки, розповідає сенс сцени, а твоя задача тільки попасти. Так, ще ж потрібно попасти в ліпсінг і мімікою зіграти своєю. Звичайно, виходиш іноді якось відпрацьований. Як кажуть російською "выжат".

Алексей Тарасов: У меня есть крохотный опыт озвучивания фильма.Это было в прошлом году. Имеет значение то, что люд, слушатели, люди, которые не имеют дело с этой профессией, не понимают, в чем сложность. Казалось бы, человек просто сидит и разговаривает в микрофон. Он сидит, у него на голове наушники, и он прост говорит что-то, произносит какие-то фразы в микрофон. Как им обёяснить, почему это тяжело? Потому что лично я, этот процесс занимал три дня, я был выжат. Во-первых, я не профессионал, это сразу накладывает свои последствия. Во-вторых, это был мой первый опыт. Почему это сложно?

Євген Малуха: Це властивість професії. Ми ж не запитуємо у плиточника, чому це важко, класти плитку.

Алексей Тарасов: Ну, с плиточником люди больше понимают, потому что, может, чаще с этим сталкиваются.

Євген Малуха: А ви частіше кличте акторів, частіше кличте режисерів, які будуть розповідати тонкощі професії. Але ж це не цікаво буде. Театр, кіно і, скоріш за все, радіо, це той варіант, де людина має чимось цікавитися, якась таємниця має бути. І тоді це приверне увагу. Я не знаю, як відповісти. Уявіть собі, що... Я не знаю, треба послухати, ми все ж таки робимо інтонації оригіналу. Але все одно. От, я буду з вами розмовляти, якийсь певний час люди хочуть іноді послухати, "а поговори, там, голосом Альфа або голосом Сімпсона". Я тоді вибрав голос такого Наливайки. Я тоді жив на Троєщині. Я весь час чув ці голоси. Вони весь час щось виясняли, спілкувались. Я думаю, а давайте я зроблю таку фарбочку. Зробив. А наскільки це вдало я зробив, це вже вирішувати вам, глядачеві, слухачеві.

Алексей Тарасов: Чистое удовольствие слушать нашего гостя, о чем бы он не рассказывал, как бы он не увиливал от прямых ответов на каверзные вопросы.

Мне интересны практические вопросы. Вы, как человек, который озвучивает много разных интересных персонажей, и голос которого действительно сразу дарит хорошее настроение, практически, как вы поддерживаете связки, не знаю, пьете сырые яйца? Если в принципе рассмотреть, что такое голос, я немного об этом почитал, что голосовые связки, строение, каким-то образом резонируют звук. То есть магии вроде бы никакой нет. Как вы ухаживаете за своим рабочим инструментом?

Євген Малуха: Це здоров'я, здоров'я апарату. Актор - це ж все таки інструмент. Як на ньому зіграєш. Він має бути настроєний. Колись коли ми вчилися, ми вчилися за певною системою Нінель Антонівни Биченко. Ми її так назвали. Їй зараз 90 років, вона викладає досі в інституті культури, зараз він називається університет чогось там, великий імені Поплавського, я його так жартома називаю. Але вона підтримує досі варіант, що фізіологія це десь 50, якщо не 80% здоров'я актора на площадці. Він тоді може з собою щось зробити і зорово. Він має бути у формі. А з голосом, це те ж саме, як вокалісту.

Я до 50 не звертав уваги. Кава, цигарки, кон'як, все, як у людей. Десь я почав звертати, коли щось почало десь ламатися. Але все таки я на цьому весь час підкреслюю, голос і виразність - це продукт вищої нервової діяльності мозку. І нічого з цим не поробиш. Якщо не лікувати мозок. Як його лікувати, я не пораджу. я знаю, як лікувати горло, але, наприклад, коли я потрапляє, якась інфекція. А як її з організму? Це ж організм весь хворіє. Для мене головне - це сода і перекис водню. Туди ще входить куркума. Це десь років 20 тому не було рецептів і не можна було відгуглити. Так я собі відгуглив, спробував багато. Алоє сік, але справжнього живого алоє, не аптечного. Дуже хорошо лікує зв'язки. Я рідко зриваю. Але ми знімали при -20 морозі, в мене 3 слова або 4, але в той час, коли я знаходжуся там, я приїхав тиждень тому зі зйомок просто повністю хворий, зі зв'язками. Я лікував горло, тому що якась інфекція десь попала.

Алексей Тарасов: Почему считается, что кофе, сигареты и алкоголь влияют положительно на голос, они делают его более глубоким?

Євген Малуха: На якийсь момент. Для мене глибокий голос, це був тоді, коли я вчився і був юний. Це у акторів театру Франка. Ми іронізували над ними, тому що це були міцні голови, які подавали, десь на сороковий ряд їх було чутно на будь-якій площадці. Зберігають традиції.Ми ж слухаємо Хостікоєва, Задніпровського, це ж міцні голоси. Вони відтреновані були ще в інституті, вони так набиралися. У актора середньої фактури, статури, це ж залежить і від апарату, від резонаторів, які є. Але є і дуже мілкі актори з басами. Особливо в оперному театрі є дуже коротенькі люди, які раптом дають такі... Якби актори формувалися більше, якби ми не вчили історію партії або політекономію, а ці години ми більше віддавали би вокалу, то в нас дуже б голоси були різноманітніші, цікавіші і гнучкіші. Я зараз, наприклад, працюючи в театрі, якісь пісні можна було відучити, відспівати. А зараз коли треба за Сімпсона співати, а часу нема, не дається, а в нього там вокалізи дуже цікаві. І мені доводиться в якомусь, ну, речитативом проспівати. І то кажуть: "О, цікаво виходить, якось в характері цього персонажу воно цікавіше виходить, ніж там був би вокаліст". Але я за багатогранність актора. Це цікавіше, і тоді краще вигравати кастинги.

Алексей Тарасов: Я был на прошлых выходных на лекции про стрессы. И там интересные вещи о том, что женщины и мужчины по-разному переносят стрессы. И женщины, например, им помогает просто слушать мужской низкий голос. Это понижает уровень стресса.

Євген Малуха: Я думаю, що моя одна знайома весь час каже: "Говори зі мною, говори". Тому що телефоном я говорю своїм голосом середнім, це не низький голос. Він занижений, але я знаю низькі голоси.

Алексей Тарасов: Это успокаивает. Это еще и терапия.

Євген Малуха: А вона каже: "Чому я так спокійно себе почуваю". Тепер ви мені підтверджуєте. Я не знав цього.

Алексей Тарасов: Может, стоит делать аудиокниги против стресса. Не обязательно против стресса, а просто аудиокниги, которые бы люди слушали и успокаивались. А вы, какие голоса любите слушать? Или это уже совсем профдеформация, когда вам этого не хочется?

Євген Малуха: Розкажу історію. Вона доволі побутова. Всіх це чекає. У мене лежачий батько після інсульту. І він ці два роки провів, слухаючи радіо Ера. І останнім часом дивиться Прямий канал, розмовні в принципі. Така випадковість, що ці частоти радіо Ера зайняло радіо НВ. І останнім часом він слухає радіо НВ. А я ж, знаходячись в одному просторі, я теж прислухаюсь до якихось речей, чую знайомі голоси або незнайомі, або запрошені голоси. Я прислухаюся і відчуваю, хто мене бере, хто мене не бере. Я ще не склав для НВ, але я складу якусь певну штуку, що саме Малуха, чим воно бере. Я думаю, що для цього є така хороша спеціальність. І їй вчать. Це критика. У нас тільки один портал, я так іноді на нього потрапляю, Телекритика. Але я певен, що і театр, і кіно має жити не тільки з каси, з глядача, з кишені, а з критики, що потрібно. Критика, крім того, що вона критикує, вона вказує шлях, куди треба розвиватись. Якщо в нас знищили такий... Але я декілька разів, я називаю її хрещеною мамою, Аллу Самойленко, яка запросила вперше мене минулого року на пробу в фільм, я не знаю, як він буде називатися, але за романом Жадана Сергія. А режисер, чому я погодився, тому що режисер був чи власник, чи керівник радіо Аристократ.

Алексей Тарасов: Ярослав Ладыгин. Это, наверное, был Ворошиловград, который будет называться "Дикое поле".

Євген Малуха: Так. Не знаючи, що, не підготувавшись до кастингу, вона скинула роль, я дивлюся, що там 5 реплік в кастинговому тексті. А він раптом дає мені 2 сторінки і каже: "Зіграй". І я розумію, що кастинг, це... Я не розумію, але те, що я почав ходити на кастинги, до цього я не ходив. Тому я її називаю. Я прочитав її дві статті майже критичні про кіно чи телебачення. Я не заглиблювався і не вивчав, але я зрозумів, що є люди, які серйозно ставляться до відбору акторів, режисерів, а, можливо, і продюсерів. Виправити якусь ситуацію можна дуже просто. Це не моя справа, я виконавець. Але коли я був, певний час керував, це було два проекти дуже великі. Це ми дублювали з російською на українську "Вулиці розбитих ліхтарів". Їх не лишилося в інтернеті, але вони лишилися в мене вдома на дисках. Не всі. Я хочу колись розмістити. Але там є, тоді був канал TVI, він замовив такий проект.

Алексей Тарасов: Как отличалась ваша версия сериала от оригинала?

Євген Малуха: Там перші три сезони нам дали зведений звук на касетах, тобто з касет. Потрібно було повністю звукову доріжку переписувати зі звуками.

Алексей Тарасов: То есть все эти герои, это Санкт-Петербург, да?

Євген Малуха: Так, це дуже цікавий. Там треба було зупинитися. Здається, вони і досі його знімають. Як сітком. Це вже смішно. Вони старіють, займають вище і вище до генералітета, я не дивився. Але перші були історії про голодних ментів, справедливих, які не беруть, не продають справи.

Алексей Тарасов: Таких, которых не существует.

Євген Малуха: Так. Тоді вони ще існували. Я тоді знав, що якщо канал вніс певну суму грошей і сказав: "Розподіліть це". Це була студія "З ранку до ночі", керував Олександр Пономарєв, який прийшов, подивився. Замовник прийшов, подивився кастинг голосів, сказав: "Так, ми згодні на це". В них було аж на 9 голосів смети. Але ми справилися. Я не знаю, як. Нам було цікаво. Ми зробили ці персонажі. А від того, скільки було внесено грошей, як зараз жартують, коли актор приходить на рекламу, і кажуть: "100 гривень", - "Ну, хорошо, Фокстрот, лідер робить більше". 200 гривень - Фокстрот, лідер робить більше. 100 доларів - Фокстрот, лідер робить більше. 200 доларів - Фокстрот, лідер робить більше.

Алексей Тарасов: Мне всегда было интересно, как люди решают идти в актеры. Что это за внутреннее состояние, когда ты думаешь, это мое призвание, это мое место?

Євген Малуха: Була в мене в дитинстві мрія. Жив собі хлопчик Женя на Сирці, зараз там метро Дрогожичі чи Бабин Яр, ходив там гуляти, лазив, як усі сирецькі, ходили битися з нивськими. Або були присутні, або прийти і повтікати, але всім розказати. "Ты что, я ходил с цепями, все нормально".

Алексей Тарасов: И, вот, этот Женя решил стать актером.

Євген Малуха: Так, раптом. Я вчився грати на баяні, щось мені не сподобалося. Потім грав на скрипці, як завжди, батьки хотіли. А сказали, треба купити фортепіано. А в нас 5 поверх у хрущовці. Якось не затягнеш туди фортепіано. Мені не дуже подобалося. Я бачив напис, що набираються в студію художнього слова. були такі студії. Потім це стала драматична студія. Керувала Євгенія Колокольнікова. Її син, Стас Колокольников, працює в театрі зараз, дуже цікавий актор, характерний. Ми рідко бачимося, але перетнулися на території певній. І я пішов в такі студійку, трошки відпрацював, а потім просто вступив в інститут. А далі, що зі мною зробило життя, ви бачите. Або чуєте. Це вся історія.

Алексей Тарасов: Есть ли у вас суеверие, актеры в большей степени суеверны. профессия предполагает эти суеверия? Слово последний или крайний?

Євген Малуха: Крайній - це в черзі за маргарином чи хлібом або в касу. Мені воно не подобається. Це моє враження. А останній зйомочний день, а що тут поганого? Якесь це суєвєріє, воно якесь не рідне. Мені здається, воно прийшло з іншої країни.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00