Скажені пси. Авторская программа Алексея Тарасова. Гость Денис Иванов. Эфир от 23.05.2018

Гость — продюсер фильма "Донбасс" и основатель компании "Arthouse Traffic" Денис Иванов.
Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00
Гость — продюсер фильма "Донбасс" и основатель компании "Arthouse Traffic" Денис Иванов.
Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Принц Гарри пошел вопреки вековым традициям и воле королевы. В развитых обществах теперь главенствует либеральный индивидуализм и суверенитет личности над государством и его устоями. А в Украине?
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Пора навсегда забыть о том, что говорят и делают в России люди, которые недавно считались “нашими”. Нам в Украине своих “любителей Путина” хватает
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
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