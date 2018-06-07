Скажені пси. Авторская программа Алексея Тарасова. Гость Алан Бадоев. Эфир от 06.06.2018

Гость — украинский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00

Алексей Тарасов: У нас в гостях, вероятно, самый успешный, плодотворный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Сколько клипов вы сняли? Потому что я пытался посчитать, я не представляю, сколько это.

Алан Бадоев: У меня в компании есть один из продюсеров - Юлия Беркова, раньше она на протяжении всех 10 лет вела учет. Но на цифре, на сегодня, где-то 400, мы как-то потеряли нить, потому что не в цифрах счастье. Просто нет так много времени, чтобы в это погружаться. Я думаю, может, через год у Юли будет время и она снова проведет этот анализ. Это достаточно трудоемкая штука, поднять все, что мы делали.

Алексей Тарасов: То есть когда будет 10 тысяч, тогда вы как-то отпразднуете, или какая цифра должна быть?

Алан Бадоев: Мы празднуем, скорее, не количество роликов, а годы, в которые нам удается держать определенную планку, это для нас очень важно, в которые нам удается быть актуальными и задавать определенную моду. Это гораздо более интересно.

Алексей Тарасов: Я смотрел на вашей странице в Википедии, которой, понятно, доверять нельзя, но там 2009 или 2010 год, там 36 артистов и около 40 с чем-то клипов.

Алан Бадоев: Это, наверное, какое-то начало было. Я начал снимать клипы в свои 19 лет.

Алексей Тарасов: Для того, чтобы снять 40 клипов в год, а это почти каждую неделю, какие наркотики для этого нужны?

Алан Бадоев: Для этого нужно просто хотеть это сделать и получать истовое удовольствие от того, что ты делаешь. Но на самом деле уже 2 года я установил рубеж, больше которого я не согласен делать, это 43 клипа в год. И это достаточно сложно с той позиции, что все это возможно только благодаря очень серьезной организации, очень конкретному таймингу, менеджменту. И на это ушли годы для того, чтобы так это все организовать, потому что есть несколько групп продюсеров.

Один готовит проект, который я сейчас уже дал. Второй я еду снимать. Третий я начинаю монтировать. И так пошло. И это немного жизнь самурая, потому что ты точно знаешь, что у тебя один раз в год есть месяц отдыха, а потом для того, чтобы быть в сезонном тайминге, ты понимаешь, что у тебя уже отдыха нет. И ты, четко войдя в этот тайминг, ты из него не выходишь. Иногда у меня бывают такие вещи, такие внутренние моменты, когда я говорю: "В этом сезоне мы ничего не снимаем, не хочу".

Алексей Тарасов: То есть вы можете себе позволить такое?

Алан Бадоев: Я это мог себе позволить на самом деле, когда только закончил университет и начинал. Ведь, ты же себя не... Тут такая штука - режиссура, как бы сильно ты не поставил все на четкий поток, как бы ты это не сделал, есть все равно такой момент, когда утром ты просыпаешься и понимаешь, что что-то, по-моему, устал.

Но не устал физически, а устали мозги, или просто не хочется. У тебя есть новое количество треков, а ты уважаешь эти треки сильно и вообще артистов, которые к тебе идут, и в нехорошем настроении не хочется этот момент плея нажимать и в первый раз слышать трек не в том настроении. Хочется всегда это делать в моменте вдохновения.

Алексей Тарасов: То есть вы не тот холодный расчетливый профессионал, который вне зависимости от настроения, производит, конвейер продолжает работать.

Алан Бадоев: Нет, я очень холодный и очень расчетливый профессионал. Это важное мое качество. Но всему должна быть цель. Цель у меня - создавать то, чему я истинно радуюсь. И здесь, как только я перестаю радоваться, зачем обманывать себя самого, это неправильный путь, так можно зайти в дебри.

Я могу работать очень много с большим удовольствием в момент , когда я получаю удовольствие. Если же оно иссякает, о нужно куда-то поехать картины посмотреть, посмотреть хорошее кино, просто дома поваляться. Это очень помогает.

Алексей Тарасов: Тут нужно объяснить наши слушателям, почему Алан Бадоев в программе про кино... Для тех, кто не знает, например, режиссер Девид Финчер, режиссер Мишель Гондри начинали с музыкальных клипов, рекламы. Например, один из лучших, на мой вкус, режиссеров Пол Томас Андерсон снимает клипы для группы Radiohead, а Алан, не знаю, какое количество артистов уже визуализировал.

Я прочитал, что вашим первым прорывом был клип Снег певицы Ирины Билык. Тогда Ирина Билык - это совершенная, безусловная суперзвезда. Как вы, человек, выпускник института, попали в руки суперзвезде украинской эстрады?

Алан Бадоев: Наглость и вера в себя. На самом деле для меня Ирина Билык была не просто суперзвездой, а это единственный артист, благодаря которому я, парень из Горловки, Донецкая область, где не говорили на украинском языке, не слушали никакую украинскую музыку, я еще и осетин. Мне папа в принципе запрещал ходить на любые украиноязычные мероприятия. Он не считал, что на это надо тратить свое время. "Учи осетинский", - он мне говорил.

Соответственно, как-то я познакомился с песней Я пливу у човні, я просто увидел ее по телевизору и подумал: "Ого, это что, в Украине?". И я как-то очень полюбил украинский язык. И когда мы с моими девчонками, с которыми я учился на одном курсе, Юля и Наташа, организовывали продакшен после университета, я говорю: "Нам нужна Ирина Билык, я хочу ей снять клип, потому что она меня больше всего вдохновляет". И мы пошли договариваться к Юрию Никитину. Очень долго он с нами общался.

Алексей Тарасов: Он как раз такой прожженный профессионал, мне кажется, уже тогда был.

Алан Бадоев: Да, он сверхпрофессионал. И она очень долго с нами общался, очень долго задавал вопросы, смотрел все мои студенческие работы. И это было примерно месяц до того, как мы встретились с Ирой. Когда мы встретились с Ирой, нас допустили к ней, я принес букет цветов, это были белые розы, такие маленькие, аккуратненькие. И я просто говорю: "Я ваш фанат однозначно, но это не помешает мне работать, потому что когда включится камера, я буду видеть просто красивую и талантливую женщину, чей портрет мне надо будет нарисовать".

Алексей Тарасов: Я прочитал, что вас документальное кино вдохновляло, может, продолжает вдохновлять на видеоработы. Что это за документальное кино? Вы учились на режиссера, да?

Алан Бадоев: Я учился на режиссера. Мой мастер - Георгий Яковлевич Шкляревский. Университет культуры. Отец Шкляревского Вовы, известного оператора. Он документалист. Это человек, который первый снял большой фильм о Чернобыле, который завоевал огромное количество премий. Он учил нас быть документалистами. Так как курс был экспериментальный, нас готовили сразу на тележурналиста, на актера, на режиссера телевидения и кино. Но он давал нам азы больше именно, прививал любовь к документалистике. И это невероятное подспорье, потому что, наверное, все-таки по жанру документальное кино - это одно из самых сложных, потому что ты работаешь с жизненным материалом.

И то, как ты умеешь выкрутить образ, сопоставляя абсолютную жизнь, но добиваться некоего третьего значения, это очень ценный опыт и очень ценное понимание жизни. И когда я обычно, встречаясь с любым человеком, первое, что я для себя делаю, я обращаю внимание на его психофизику, на его тактильность, на то, как он говорит, с какой фразы начинает со мной общение, как смотрит. И это все складывает через 15 минут первый портрет.

Алексей Тарасов: Есть распространенное выражение о том, что в художественном кино режиссер - это бог, а в документальном бог - это режиссер. Я обратил внимание, что вам приходится работать по большей части с музыкантами, с поп-артистами в качестве актеров. Обычно они никакие не актеры, они другим делом занимаются. Каким образом заставить человека, который музыку играет или сочиняет, исполняет, как его заставить что-то играть в кадре, как вы это делаете?

Алан Бадоев: Все идет от истоков моей любви к документалистике. Когда я вижу любого человека, артиста известного или совсем неизвестного, прежде всего, я хочу понять, убрать все, что я уже знаю об этом человеке, убрать то, как его снимали, и мне очень важно почувствовать самого человека. Поэтому я никогда не пишу сценарий до того, пока не пообщался с человеком. Я в принципе не соглашаюсь на работу, пока я не пообщался и не понял, чувствую я или не чувствую. Даже ни нравится или нет. И когда ты понимаешь человека, ты подбираешь тот сценарий, который играть ему не придется, потому что не нужно играть артисту, клип должен показать лучшее в этом человеке, сделать его объемным и привлекательным для конкретной целевой аудитории. Это математика. Здесь нет никакого творчества. Это конкретная задача - ты должен продать продукт конкретному покупателю.

А творчество начинается конкретно в том, как ты это сделаешь, в том, как ты расскажешь этого человека, какие условия ты создашь для того, чтобы он прогремел, чтобы он зацепил, чтобы полезла харизма. И я не люблю клипы, где певец просто поет, а кто-то там что-то играет. Потому что это чуть-чуть немощность режиссера. Значит, ты не смог сделать так, чтобы тебе не понадобились другие люди. То есть за редким исключением, когда это действительно круто, что певец - рассказчик, а актеры играют, такие бывают исключения, но в целом я усматриваю в этом то. что просто режиссер не справился с задачей - максимально задействовать артиста.

Алексей Тарасов: Я обратил внимание, я пересмотрел много ваших клипов, не все. Я посмотрел все свежие за пару лет и обратил внимание, что наиболее органично выглядят люди в ваших клипах, когда они делают какие-то очень простые бытовые вещи. Скажем, певец Алексеев отжимается. Или парень в клипе певицы Таяны моет голову. Он явно какой-то парень-модель, это явно никакой не актер, и это очень мило. В смысле вы используете какие-то такие простые вещи в своих видео.

Алан Бадоев: Мне кажется, что в целом даже большое кино состоит из мелочей, которые происходят с нами в жизни. И чем точнее и проще подобрана мелочь, тем точнее будет воздействие на зрителя. Мы же простые люди и понимаем все то, что делаем в течение дня. И самое ценное для человека, катарсис происходит в момент, когда ты понимаешь, что, блин, я делаю это каждый день и та и не задумался о том, что на самом деле это значит. Тогда это работает.

Алексей Тарасов: В интервью вашем недавнем на сайте Карабас я прочитал о том, что таким вторым знаковым моментом в вашей карьере стал клип группы ВИА Гра Лучик мой любимый. Почему? Потому что там какие-то невероятные эффекты использованы?

Алан Бадоев: Так как-то произошло еще с университета, что все мои работы, которые я снимал для себя, потому что я очень много еще снимал подпольно для других студентов, чтобы они зачет сдали.

Алексей Тарасов: А они вам что?

Алан Бадоев: Деньги. Мне надо было зарабатывать уже тогда. Но все работы, которые я снимал для себя, если всем я делал за неделю, раз - и работа готова, ее принимали прекрасно. А свои работы я мог не успевать. Они все были технологически сложными. То есть я всегда тяготел к осознанию того, как же сделать этот эффект. И в клипах не сразу, но постепенно я очень четко понял, что надоело мне как-то в формате видео постсоветского пространства использовать те еже самые штуки, которые в принципе использовались. Стеночка, наезд-отъезд, девушка красиво открыла руки, ноги, губы.

Алексей Тарасов: Тем более речь идет о группе ВИА Гра, в которой на этом и построен весь бизнес, кроме прекрасных песен.

Алан Бадоев: Конечно. И я нашел постпродакшены, они все были не очень еще пока развиты, как нужно. Можно сказать. что первая пятилетка, в которой я начал применять постпродакшен просто в каждом клипе, ставя новые сложнее и сложнее, они очень сильно развили индустрию постпродакшена и рекламного, и клипового в Киеве. Это так, потому что под меня прямо открывали постпродакшены, потому что я их так загружал, что люди просто открывали еще, еще и еще. Бытовало мнение, что если к вам один раз постучал Бадоев, вы уже богаты. Хотя они не знали, каким трудом это давалось.

Но суть в том, что в ЛМЛ было использовано очень много определенных эффектов, которые мы открывали. Это была новейшая технология на тот момент. Плюс там еще было сочетание того, что ВИА Гра там была очень одета. Во-вторых она была одета очень круто, там были супер костюмы, которые создавала Ольга Навроцкая, наш украинский дизайнер. Кстати сценарий клипа ЛМЛ я придумывал во время того, как был на Каннском фестивале, представляя свой фильм OrAngeLove.

Алексей Тарасов: Я большой поклонник не ЛМЛ, я большой поклонник клипа Цветок и нож, это такая драматическая баллада о несчастной любви. И мне тогда казалось, что это максимально точное совпадение лирического ряда с визуальным. Единственное, чего я не мог понять, там одна из солисток, я не мог понять, как она может зарезать этого мужчину таким столовым ресторанным ножом, он такой закругленный.

Алан Бадоев: Я думаю, что когда ты ревнуешь, ты можешь даже плоскогубцами зарезать человека в принципе. Ревность открывает в нас очаги силы. Кстати это тоже один из моих любимых клипов, который мы снимали, особенно для группы ВИА Гра, потому что в нем ход родился драматургический, который по сей день используется и группой ВИА Гра, и вообще, если вы проанализируете, то поймете, что это очень сейчас часто употребляемый ход, тогда это было не очень. Я посмотрел фильм Иньярриту 21 грамм. И там у него был параллельный монтаж, который меня безумно взбудоражил.

Я подумал, а что, если я пойду чуть дальше и расскажу историю одной женщины, но сыгранную тремя другими женщинами, и проведу ее параллельно. Это был такой сложный челлендж. Я не уверен был, что Костя Меладзе согласится на это. Но когда я читал сценарий, ему очень понравилось, и мы это сняли. И я очень был доволен. По сей день во всех драматических историях ВИА Гра использует этот эффект одной женщины, сыгранную тремя.

Алексей Тарасов: В 2006 году вы выпустили фильм OrAngeLove, Оранжевая любовь. Это период, когда еще никакого украинского кино нет. Если сейчас мы говорим, что что-то начинает зарождаться, что-то начинает возрождаться, тогда не было ничего. Вы выпускаете фильм OrAngeLove, как это произошло?

Алан Бадоев: Это произошло очень спонтанно. И это моя дипломная работа. То есть я не защитился дипломом, потому что к моменту, когда надо было снимать диплом, я уже снимал во всю целый год клипы, я снимал и снимал, клипом я не хотел защищаться. Я сказал: "Можно я подержу позицию?"

Алексей Тарасов: Высокобюджетная дипломная работа с Алексеем Чадовым, Radio Active продакшен, Пилунский оператор.

Алан Бадоев: Да. Меня американские продюсеры выбрали, они хотели снять о революции фильм и выбрали среди шоурилав меня. Очень молодого парня, мне было 22 года тогда. Или 21. И они дали мне сценарий. Сценарий мне страшно не понравился. мне не понравился сценарий настолько, насколько может только не понравится, потому что он был, это такая малинка про революцию с гопаком, просто кошмар кошмарный был, аут.

Алексей Тарасов: А вы в это время модные клипы снимаете, ну, да.

Алан Бадоев: Я вообще-то определенное кино еще смотрю, поэтому для меня это очень страшно. И я говорю: "Это все не то". Мы начали его переделывать, продюсеры со мной согласились. Но в какой-то момент у меня спросил главный продюсер-финансист. Он говорит: "Слушай, так что, мы же в Канны поедем с фильмом? Мы вообще как-то хорошо представим себя?" Я говорю: "Этот фильм должен поехать в Канны? Я не знал об этом. Это плохо. Это вообще нет, я не хочу ехать в Канны с таким сценарием и вообще не хочу об этой революции рассказывать".

И я попросил дать мне сутки, и через сутки я принес уже сценарий OrAngeLove, Другая любовь ангелов. Это то, что я внутри туда закладывал. Ангелы, которые живут напротив, так назывался мой синопсис, мой короткий метр, который я хотел снять на диплом. Это был короткий метр документальной истории, которая действительно с людьми произошла. И я в течение суток растянул его на полный метр. Это сказалось на фильме, потому что если бы он был коротким метром, как он был запланирован, он был гораздо круче.

Алексей Тарасов: Вы не довольны фильмом?

Алан Бадоев: Нет. Я из тех людей, я точно знаю, что на тот момент моих знаний, моего ощущения той ситуации, в которой я был, я сделал максимум. И поверьте, я очень доволен тем что сделал 22-летний парень, который учился на документалиста, но снял такой диплом. Я видел, я знаю, как прошел фильм, я знаю, что этим фильмом в течение 4 лет подряд в Польше открывали дни украинского молодого кино, и в принципе огромное количество людей, которые мне по сей день пишут уже теперь в инста-месседж какие-то, "сегодня посмотрела ваш фильм, я и не знала", но темпоритмически уже моих знаний на сегодня, моего ощущения и понимания, конечно, достаточно для того, чтобы, эх, сделать конфетку из этого всего.

Алексей Тарасов: Где же это "эх"? Прошло 12 лет, вы продолжаете снимать 43 клипа в год. У нас есть действительно некий рост украинского кино, появляются новые имена, боксофисные хиты, то есть фильмы, которые зарабатывают кассу, которые привлекают большое количество зрителей. Что же Алан Бадоев пасет задних в этом плане?

Алан Бадоев: Ален Бадоев никуда не спешит, потому что он точно для себя понял по первому опыту, что кино - это не то, чем я хочу зарабатывать себе на хлеб. Мне это вообще не важно. У меня достаточно для того, чтобы снять то кино, которое мне будет интересно рассказать, как историю. Нет большего критика, чем я сам для себя. И пока я не буду доволен теми мыслями, которые я вынесу на большой экран, а это обязательно случится, ведь это самая большая страсть моей жизни, пока я не буду в этом уверен, я этого, наверное, не сделаю.

Алексей Тарасов: Главную роль в фильме OrAngeLove играл российский актер Алексей Чадов. Это в принципе объяснимо. Просто в тот момент у нас не было никакой индустрии кинозвезд.

Алан Бадоев: Тогда он был суперзвездой, только что после 9 роты.

Алексей Тарасов: И представить себе украинского актера сразу с ходу, чтобы это была кассовая фигура, сложно. Следите ли вы за тем, что происходит в украинском кино сейчас в плане актеров? Появились ли у нас эти лица или имена, которых можно размещать на постеры и с их помощью привлекать зрителей в залы?

Алан Бадоев: Сейчас мне пока нравится только одно кино, которое появилось в Украине. Про глухонемых. Племя. Это кино, которое очень точно, конкретно отвечает моим знакам качества к любой истории, которая может быть рассказана. В ней есть тема, новизна, в ней есть почерк, и я долго не мог заснуть после этой картины. Это является для меня знаком качества. Только такая картина, никакая другая. Я очень четкий и предвзятый человек с точки зрения вкусов и того, что должно выходить на экран. Поэтому я и говорю, что я не собираюсь зарабатывать кинопроизводством.

Алексей Тарасов: То есть фильм DZIDZIO 2 или DZIDZIO 3 не вы снимаете?

Алан Бадоев: Нет.

Алексей Тарасов: Режиссер Слабошпицкий по-хорошему 20 лет снимал фильм Племя, носился с этой идеей кучу времени. Как он говорит, это сейчас не очень хорошо прозвучит, но один из режиссеров даже успел украсть у него идею, снять фильм тоже про интернат глухонемых, про этот фильм уже успели забыть, и он выпустил Племя. И сейчас мы все ждем его новый фильм Люксембург, который тоже уже года 2 назад должен был выйти, но его все нет.

Алан Бадоев: Не надо гнаться за скоростью в кино. Ведь есть тоже четкое разделение. Есть коммерческий кинематограф, в нем есть очень много прекрасных жанровых фильмов. Но есть то, что навсегда запоминается, то, что меняет твою жизнь. Мне бы хотелось, если бы я что-то снимал, то, наверное, мне бы хотелось рассказать такую историю, которая очень сильно запомнится.

Алексей Тарасов: Я хотел больше узнать о вас, как о человеке. Вы выросли в Горловке, да? Что это за город?

Алан Бадоев: Это такой город чудный. В детстве мне казалось, что это мое королевство. Мне казалось, что он прекрасен зимой, когда падал снег, потому что он красивый был в этот момент, пока он не становился грязненький. А вообще это, как модная сегодня, подростками облюбованная тема 90-х, одинаковая одежда, одинаковые сланцы, набивание лиц после школы. Это сложный город.

Я жил в 90-е, когда было очень нелегко жить в целом людям, было очень много банд. Я тоже в не очень простой семье жил. Мой отец был одним из главных авторитетов города. И я был достаточно сначала обеспеченным ребенком.

Алексей Тарасов: Вы такой мальчик-мажор были?

Алан Бадоев: Я был, да, но я очень добрый был и хороший, я этого всего не понимал. Мне казалось, что я принц, а все вокруг тоже хорошие люди. Но потом я уехал из этого чудного города в Киев, можно сказать, что я бежал. Я достаточно белой вороной был в этом городе. Хотя, я считаю, что без этого города я не был бы самим собой, это правда. Это сила определенная, умение выжить в любой ситуации, будучи даже самым низким и хлюпеньким мальчиком в школе. Это большая наука, которая закалила. Киев - это супер мягкий город.

Алексей Тарасов: Вы бежали потому, что чувствовали, что вы там лишний, что вам там негде развиваться?

Алан Бадоев: Я хотел большего. Да, я бежал, я ждал, когда закончится школа для того, чтобы заняться только тем, что я хочу, что в школе было столько дисциплин, которые я ненавидел, это математика и все такое, а мне хотелось заниматься исключительно тем, о чем я мечтаю, о чем я думаю.

Алексей Тарасов: То есть бюджеты в ваших клипах считаете не вы?

Алан Бадоев: Нет. Я даже иногда не знаю, сколько там бюджет. Я просто говорю, что я бы хотел это снять столько-то. Только если клиент уже сильно начинает осталывать02:57, я говорю: "Так, а что там получилось?", - "Ну, так получилось". Я говорю: "Ну, хорошо, давайте я уберу свой гонорар".

Алексей Тарасов: Часто такое происходит, что вы убираете свой гонорар?

Алан Бадоев: Только если мне безумно нравится артист.

Алексей Тарасов: А каким артистом такое было?

Алан Бадоев: С Алексеевым, например. Я снял 4 клипа подряд абсолютно без гонорара. когда я точно знаю, что человек выстрелит, я хочу ему помочь.

Алексей Тарасов: Возвращаясь к Горловке, не могу не задать этот вопрос. Этот конфликт, который сейчас продолжается по-прежнему на Донбассе, эта война, открыла ли она для вас регион как-то по-новому? Вы что-то такое новое поняли о том месте, где вы жили?

Алан Бадоев: Я вырос в недостаточно простой семье. И что такое звук патронов ночью в бронированную дверь, например, твоей квартиры, что такое маски, стрелки, кастеты, выбивающие зубы и гвозди забивающие должникам, например, в пятки, я это знал уже с 10 лет. Также я осетин, поэтому я знаю ситуацию с Бесланом, например, похожую на ситуацию в Украине. То есть я живу в достаточно космополитичной семье.

Мама украинка, папа осетин, и для меня это не частная ситуация. Я вижу в этом большую политическую игру. И она происходит сегодня в Украине, вчера в Беслане, позавчера в Грузии, где-то в Мексике. Я так на это смотрю. Я все-таки смотрю с точки зрения режиссера. Я ее прощупываю. Мне предлагали снять фильм о ситуации, которая сейчас есть. Я конкретно отказался.

Алексей Тарасов: Почему?

Алан Бадоев: Потому что, я считаю, что настоящий режиссер должен идти не за горячей темой, а за пониманием этой темы. То есть должно пройти время, когда произойдет отступление, когда эта тема надоест и ею перестанут спекулировать. Когда у тебя будет возможность очень хладнокровно изучить ситуацию и показать это хотя бы так, как это было в Списке Шиндлера или в Спасении рядового Райана. Это должно быть конкретно, точно, не обязательно со взрывами.

Алексей Тарасов: Нужна дистанция, вы имеете ввиду?

Алан Бадоев: Да.

Алексей Тарасов: Вы продолжаете сотрудничать с российскими артистами. Артисты, которых вы продюсируете, выступают в России. Вы понимаете, почему это может вызывать негодование людей, которые живут в Украине?

Алан Бадоев: Конечно. Но никто и никогда не сможет управлять мои желанием, мыслями, амбициями и целями. Мне сложно навязать свою точку зрения только потому, что я точно знаю, почему я так или сяк хочу. И это очень просто - негодовать по поводу того, что ты что-то делаешь. Я делаю это всю свою жизнь. Я настраивал отношения с разными артистами разных стран, очень долго. Я завоевывал имя и работал на свой авторитет. Для меня, я осетин, а Осетия - это Россия, для меня все это очень цельное.

Я ни в коем случае не говорю, что Украина - это такая же страна, как Россия. Нет, конечно. Это совершенно разные прекрасные страны, но в каждой стране есть очаги ужаса и непонимания, особенно если они необходимы политикам для политической игры. моя жизнь никогда не будет зависеть от политики.

Я знаю, что я хочу. Поэтому я буду работать так, как я хочу, где я хочу и за те деньги, которые я буду получать. В своей стране я не взял ни копейки, но создал целую индустрию. Здесь созданы пост продакшены, которые я создал. Когда мы едем в Россию, например, сейчас был в России в Москве концерт Макса Барских. Более 60 человек украинцев я повез на это концерт. И именно они обеспечивали этот концерт, именно они получали заработную плату. И так, я считаю, мы должны бороться с любой ситуацией, мы должны показывать, что мы лучшие на любой территории, где мы есть. Это мой вклад в эту медиа-войну. То есть будь лучшим, сделай так, чтобы ты был необходимым. Сделай так, чтобы не смотря ни на что к тебе приходили и работали с тобой. С тобой, украинцем.

Алексей Тарасов: Мне самому кажется странным, когда с одной стороны, я не лучший человек, который должен об этом рассуждать, или может об этом рассуждать, но мне кажется странным, когда наши большие бизнесмены, олигархи продолжают торговые отношения, бизнес с Россией, но при этом публика концентрируется именно на артистах, на тех, ко исполняет поп-музыку.

Алан Бадоев: Это всего лишь потому, что, например, имя Ани Лорак, оно гораздо более вхожее в каждый дом и каждую семью, и более понятный образ человека, нежели Вася Пупкин, некий олигарх. Ты можешь думать о его деньгах, но ты все равно не понимаешь даже, как он выглядит. Твое зло будет ненаправленным. А ненаправленная бомба не взрывает цель. Необходимо работать через очень конкретный направленный образ. Это так все просто, но это просто для нас. Есть тысячи людей, которые не могут этого понят и не поймут, и в этом не их вина, это момент образования, невозможно рассчитывать на то, что это будет всем понятно.

Алексей Тарасов: В некотором роде те аудитории ее эксплуатируют, потому что гораздо проще выразити свое негодование по поводу артиста, чем разбираться в схемах, которые Ринат Ахметов, я не знаю, что он продает, сталь, уголь и т.д.

Алан Бадоев: Конечно, это так сложно, даже для меня.

Алексей Тарасов: Я знаю, что вы сейчас работаете над большим видеоклипом певицы Онуки. на как раз совершенно тоже внеполитический персонаж, скорее, даже патриотический. Что это за работа? Когда мы это увидим?

Алан Бадоев: Это очень долгожданная вещь должна получиться.

Алексей Тарасов: На мусорнике снимали?

Алан Бадоев: Снимали на мусорнике. Я очень благодарен и Манекену, и Ануке, потому что они как раз позволили мне долго думать. То есть мы готовили клип 5 месяцев. Не сам клип, а идею. я приходил то с такой, то с такой, в конце концов, мы сняли очень, как мне кажется, серьезную штуковину, которая должна немного помочь нам осознать, что кроме войны, происходит война каждый день, в которой участвует каждый из нас. И каждый из нас делает свою лепту либо "за", либо "против". Это мусор, в котором мы живем. Это глобальный мусор, это даже не информационный мусор, это конкретно пакеты, это конкретно несортированный мусор и т.д. Не хочу в это сейчас углубляться.

Мы создали некую проекцию данной темы. И для этого нам не пришлось делать декорации и графику, мы просто поехали на свалку киевскую. Очень страшное с точки зрения атмосферы место, потому что ты понимаешь, что все, что тебя окружает, это то, что ты сам лично используешь каждый день. Именно ты создаешь эти дюны без жизни. И с этим нельзя смириться. Это очень тяжело. Если нам удастся через наш ролик хотя бы дать почувствовать это зрителю, я буду очень счастлив.

Алексей Тарасов: На какую песню этот клип?

Алан Бадоев: Я не могу сейчас сказать. Я не очень понимаю, все-таки, когда мы выходим, и выйдет ли клип к этому моменту. Мы как сорвем им промо все.

Алексей Тарасов: Какие даты? Когда?

Алан Бадоев: Клип сейчас в монтаже. Монтаж происходит у меня около месяца. Там будет достаточный пост продакшен. Я думаю, что через 1,5 месяца я его отдам. А когда артист решит его презентовать, я не могу знать. Это от многого зависит. Может, презентовать его в августе не очень, потому что это не сезон. Может, это больше к сентябрю тема. Поэтому такая штука растянутая.

Алексей Тарасов: Нас заинтриговал клипмейкер и кинорежиссер Алан Бадоев.

Авторская программа Алексея Тарасова Скажені пси выходит в эфире радио НВ каждую среду в 21:00 - 22:00