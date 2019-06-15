Нам часто приходилось жить в розницу. Муж Киры Муратовой — о жизни с супругой, ревности и нерожденных фильмах Сегодня, 09:35 Цей матеріал також доступний українською Vladimir Zinchenko Photografy via Facebook Евгений Голубенко Vladimir Zinchenko Photografy via Facebook

Муж легендарного режиссера Киры Муратовой, художник-постановщик Евгений Голубенко дал первое интервью после смерти супруги.

В большом разговоре с Алексеем Тарасовым на Радио НВ он рассказал о жизни с Кирой Георгиевной, ревности к актерам, почему прекратил снимать кино и во что превращается жизнь без съемок.



Украинский режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова ушла из жизни 6 июня 2018 года.

Среди наиболее заметных работ режиссера — Перемена участи (1987) и Астенический синдром (1989).

В 2012 году, после премьеры картины Вечное возвращение, Муратова заявила, что уходит из кинематографа.

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии Оскар.