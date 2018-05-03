Картата потата. Авторская программа Даши Малаховой. Гость Владимир Ярославский. Эфир от 28.04.18

Гость — Владимир Ярославский.
Авторская программа Даши Малаховой Картата потата выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 14:00-15:00
Гость — Владимир Ярославский.
Авторская программа Даши Малаховой Картата потата выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 14:00-15:00
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
События в Армении – это неприятные новости для Путина. Как и для любой власти, когда что-то идет не по сценарию. Но это еще не кризис
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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