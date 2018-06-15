Тільки спокійно. Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева. Эфир от 15.06.18

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Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00

Елена Чабак: Давайте начнем с этих коварных убеждений. Что это такое? И если можно примеры, для того чтобы нам сразу было понятно, и мы расставили все точки над "і".

Геннадий Мустафаев: Скажите, Лена, а как вы относитесь к убеждениям? Вы считаете, они облегчают нашу жизнь или усложняют?

Елена Чабак: Смотря в каком случае. Вот буквально недавний пример: подходит ко мне моя дочь и говорит: "Мама, а свистеть в доме нельзя?" Я говорю: "Почему?", — "Потому что это плохо". Я говорю: "Откуда ты это взяла?", — "А мне бабушки сказали, если я буду свистеть, у нас в семье не будет денег". Я говорю: "Для того, чтобы в семье были деньги, их нужно зарабатывать, а свистеть можно". Она рассмеялась и говорит: "Так что, можно свистеть?" Я говорю: "Свисти в свое удовольствие". То есть, в таких случаях я в эти убеждения не верю. Но бывают и противоположные, когда есть какая-то важная вещь, в которой я не разбираюсь и человек приводит мне доводы, и доказывает, почему это важно для меня.

Геннадий Мустафаев: Я с вами, наверное, соглашусь в том, что нет чего-то белого или чего-то черного. Всегда есть полутона и всегда есть контекст. И даже если мы говорим о наших убеждениях, то очень важно понимать, в каком контексте они применяются, когда они применяются. Давайте все-таки поговорим, что же такое убеждения. Убеждение — это способ вербального влияния. Один человек манипулирует сознанием другого, причем важно не бояться слова "манипулирует". Сообщает другому какую-то информацию, мы влияем на сознание другого человека, тем самым можем изменить его поведение. И тогда это способ вербального влияния, который включает в себя систему доводов, выстроенных по законам формальной логики и основывающихся на каком-то выдвигаемом тезисе. Человек может это принимать или не принимать.

Убеждение — это способ вербального влияния, который включает в себя систему доводов, выстроенных по законам формальной логики и основывающихся на каком-то выдвигаемом тезисе

И, казалось бы, мы с детства получаем огромнейшее количество таких убеждений, потому что мы приходим в этот мир, и мы не знаем, как он устроен, мы не знаем правил игры. И для того, чтобы нам выжить, в вашем случае — быть богатой процветающей семьей, например, нельзя свистеть, и тогда это гарантирует изобилие в доме.

Елена Чабак: У ребенка возникает непонимание, каким образом свист зависит от денег или деньги от свиста. Но раз говорят бабушки, они же для нее авторитет, значит их нужно слушать и нужно доверять. Но дитя усомнилось, и она пришла ко мне, чтобы уточнить, так ли это.

Геннадий Мустафаев: Как вы думаете, Лена, вы сейчас произнесли определенные фразы. Как вы думаете, в чем есть одна большая сложность и так называемый интроект (об этом мы поговорим попозже)?

Елена Чабак: Я думаю, что бабушки бы не оценили то, что я ответила ребенку. Возможно, наши убеждения не совпадают, и они совершенно разные, противоположные.

Геннадий Мустафаев: А у вашей дочки есть интроект сейчас в этой фразе, уже есть интроект, как вы думаете?

Елена Чабак: Давайте уточним, что такое интроект.

Геннадий Мустафаев: Хорошо, давайте, правда, не будем путать наших слушателей. Интроект — это некое знание, которое нам передано кем-то, но оно не ассимилировалось и иногда может мешать нам жить. Это термин, который используется в психоанализе и гештальт-терапии. Он редко или, скорее всего, вообще не используется в классической психологии, это психотерапевтический термин. Я вас поймал на фразе "Но ведь бабушек надо слушаться".

Елена Чабак: Да.

Геннадий Мустафаев: А кто вам это сказал, почему надо слушаться бабушек? Откуда эта идея?

Елена Чабак: Бабушки сказали, что они знают, значит это истина.

Геннадий Мустафаев: Вот большой для меня вопрос. Это интересная точка, когда в нашей культуре, особенно я сталкивался… В нашей культуре еще по-разному может быть, но я, например, сталкивался с восточной культурой, где старший имеет какую-то абсолютную власть над младшим. И если старшие говорят, то этого надо слушаться. Для меня это не факт, потому что старший может быть разным человеком. И бабушки, сидящие возле парадного, тоже могут быть разные. Некоторые из них бывают не очень хорошими по своей природе и иногда они могут говорить не очень хорошие вещи, прямо говоря — гадости. И если безоговорочно верить им, слушать и верить, без фильтров все это принимать в сердце и как призыв к действию, то я думаю, что в этом может быть очень большая опасность.

Елена Чабак: Исходя из всего, что вы сказали, мы бабушек уважаем, любим, но имеем право на свою точку зрения и имеем право отстаивать свою позицию, и не принимать как последнюю инстанцию все, что было сказано. Я сейчас говорю не только о бабушках, это могут быть родные, знакомые, люди, которые нас окружают. Нужно иметь свою позицию и не ориентироваться вот на это "мы должны".

Геннадий Мустафаев: Да. Я думаю, очень важно, чтобы любой ребенок, а тем более взрослый имел опыт критического мышления: все, что мне говорят, я пропускаю через свои определенные критические фильтры. Я часто спорю, вступаю в дискуссию со своими студентами, которые говорят очень интересные вещи, например, “родители — это святое”. Что сюда вкладывается? Как они мне объясняют, это абсолютное уважение и подчинение родителям. Но ведь родители же тоже могут ошибаться, они тоже могут совершать ошибки. И тогда интроект или такое убеждение о том, что, я так называю, заблуждение-убеждение о том, что родители — это святое, они ошибок не делают, то мне кажется, это неправильно. Они такие же люди и могут делать ошибки.

И тогда ребенок, подросток может на них злиться. Но родители используют такие интроекты для того, чтобы было легче воспитывать ребенка, легче руководить им: "Я - святое, то есть мое мнение не подпадает под критику, под какой-то анализ. Все, что я ни сказал - это от Бога". И мне кажется, что это неправильно. Я думаю, может быть, я сейчас буду вызывать всеобщий гнев родителей, которые воспитывают детей…

Елена Чабак: То, что вы сейчас говорите, я очень часто встречаю в своей жизни, среди своих знакомых. У меня есть одна приятельница, которая чертовски уважает маму, и она всегда говорит: "Ну это же мама сказала!" А я говорю: "А ты?" "Ну как же, я же не могу с ней спорить, это же мама!"

Слушательница Людмила, Запорожская область: Мне уже много лет, без пяти минут 60. Но я вспоминаю свою маму, дай Бог ей здоровья. Если бы я ее слушала, я бы даже половины того не достигла, если бы я ее просто тупо слушала.

Елена Чабак: А что вы делали?

Слушательница Людмила: Я не знаю, что мне дало тогда… У меня была даже такая ситуация: мне получать трехкомнатную квартиру, там надо было работать хозспособом, то есть оставить основную работу и идти на год поработать. Боже, что она мне творила, что она мне делала! И район ей не нравится, и это ей не нравится, и все… Если бы я тогда послушала, а не вопреки пошла и заработала квартиру, я бы и сейчас была без квартиры, и сын был бы без квартиры. Потому что при Советском Союзе вы знаете как их получали, по 17-20 лет стояли в очереди, правильно? У меня была возможность уехать на Север: "Ой, что ты туда поедешь, тут уже квартира есть, зачем тебе это надо?"

Но самое обидное, вопрос не в этом, а в том, что она не хочет этого признать: "Такого разговора не было, я не помню этого!" И вот ни одной своей ошибки. Один раз я даже при папе четко выставила: "Мама, был такой разговор!" Она стоит, молчит. Повернулась бы и сказала: "Ну промахнулась, ну ошиблась, ну случается, живые люди". За всю свою жизнь ни единого разу, — "А что я такого сказала?".

Интроект — это некое знание, которое нам передано кем-то, но оно не ассимилировалось и иногда может мешать нам жить

Геннадий Мустафаев: Непросто принять свои ошибки, и я думаю, что она может переживать свое несовершенство и не хочется перед близкими родными людьми показаться некомпетентной, признать свои ошибки, для этого надо много мужества.

Елена Чабак: Людмила, вы сказали, что у вас есть сын. Вы не пытаетесь его в чем-то убеждать, вы сами этого не делаете?

Людмила: Нет-нет-нет, я ему свое мнение высказываю и все. А он волен решать, как ему поступить.

Геннадий Мустафаев: Это очень важно.

Слушатель Максим: Дитина, починаючи з 18 років мала би вже починати думати сама, до батьків лише прислухатися, до порад. А батьки вже не мають впливати на життя дорослої дитини, як це робиться дуже часто.

Геннадий Мустафаев: Максиме, ви правильно говорите, але розумієте, в чому складність того, що ви говорите, складність ситуації з моєї точки зору: ми не можемо у 18 років одномоментно, в одну мить стати дорослими, не отримавши заздалегіть досвіду прийняття рішень, взяття відповідальності за ці рішення. І в разі, якщо я наробив помилок, у мене має бути досвід виправлення цих помилок, це поведінка дорослого. І я вважаю, що ви правильно говорите, до 18 років людина має вже володіти цим досвідом задля того, щоби приймати адекватні рішення, пов'язані зі своїм майбутнім, майбутньою професією. Але цей досвід дуже важливо формувати весь час життя дитини, до 18 років зокрема.

Елена Чабак: Главное здесь, чтобы наши слушатели не обвинили нас ни в чем и услышали: мы не говорим о том, что родителей слушаться не нужно. К ним нужно прислушиваться, но иметь свою точку зрения. А родителям со своей стороны не нужно обязательно ее навязывать. Правильно я говорю или я не права в этом?

Геннадий Мустафаев: Я согласен, что родителей надо слушаться в том плане, мы же исходим из того, что, как правило, родители хотят нам хорошего, если мы говорим об адекватных родителях. И тогда я все-таки убежден, что всегда надо анализировать ситуацию и понимать, в каком контексте. Нет стопроцентного “да” или стопроцентного “нет”, всегда есть контекст. Говорить, что родители всегда правы невозможно, потому что я в своей практике, к сожалению, сталкивался с такими страшными вещами как инцест! И идея о том, что папа всегда прав и папа лучше знает, как поступить с дочкой, это страшные вещи, это травмы на всю жизнь, и я против того, что родители — это святое, и родители всегда делают только хорошие вещи. Бывают разные родители и они делают разные вещи. Соответственно, мы должны учить ребенка критическому мышлению, научить ребенка анализировать и распознавать, где добро и где зло.

Елена Чабак: Кто влияет, Геннадий, кто эти люди, откуда они берутся, каким образом они формируют наши убеждения?

Геннадий Мустафаев: Я думаю, что очень много факторов, их множество, которые влияют на то, какие мы, как мы себя переживаем. И, конечно же, важно говорить о том, что некоторые убеждения, некоторые интроекты не надо проверять, например, мне в детстве сказали, что мухоморы кушать нельзя, и я как-то…

Елена Чабак: Охотно поверил.

Геннадий Мустафаев: Свято в это верю и даже не ставлю под сомнение, не собираюсь рисковать, поверил в этом. Но очень много каких-то знаний у меня точно есть, которые создают мой внутренний конфликт. Благодаря своей собственной терапии, в которую я хожу, я избавился от многих, но я думаю, что еще не до конца. Правда, интроекты, которые мешают нам жить, создают внутренний конфликт. Например, нельзя злиться на родителей. Злость есть…

Елена Чабак: А родителей мы любим.

Геннадий Мустафаев: А родителей мы любим, и тут возникает конфликт, противоречие и ребенок формирует у себя невроз.

Слушатель Иван: В дитинстві нас навчали, наприклад, ну як дитині можна пояснити, якщо вона палить або ще щось неправильно робить, — “якщо шиєш на собі, значить ум зашиваєш”; “якщо забираєш із гнізда яйця, значить будеш рябий”. З приводу бабусі, бабуся права, у хаті свистіти не можна. Вона пояснила так, щоби воно врізалося в пам'ять. Ви не праві.

Елена Чабак: Услышали вашу точку зрения, прокомментируйте, Геннадий.

Геннадий Мустафаев: Я думаю, что такие манипуляции, скорее запугивания ребенка, это связано с тем, что совсем маленькому ребенку сложно объяснить, и бабушка выбирала вариант напугать, чтобы… Иногда детям рассказывают, что на болоте русалки, не ходите на болото, поймают, защекотают. Это скорее способ позаботиться о ребенке, чтобы он не пошел, не утонул, сформировать страх: близко к болоту не подходи, там водяной, леший, что-то страшное. И таким образом через манипуляции. Но есть другие интроекты, которые могут очень мешать мне жить. Например, я точно помню из своего детства, когда мне… Дорогие слушатели, вспоминайте, было ли у вас такое? Мне кажется, это классика жанра, когда моя бабушка мне говорила: "Геночка, что же ты кусочек не доел? Вот если ты его сейчас прямо при мне не доешь, в этом кусочке вся твоя сила; и если ты его не доешь, он целый день будет за тобой ходить и просить, чтобы ты его доел". Я же маленький, надо доедать, потому что вся моя сила в этом кусочке и т.д.

Существует понятие социальной эстафеты: мы смотрим на наших родителей и несем эту модель отношений в свои будущие отношения и свою семью

И когда я вырос, я помню ситуацию, когда мне положили огромную тарелку еды, и я сижу и ем эту тарелку еды. И в какую-то секунду я понимаю, что я кушать не хочу, но я ем, я продолжаю есть, чтобы не обидеть хозяев, которые за мной великодушно поухаживали, наложили мне еды на неделю, а я должен был за раз это съесть. И я понял, что сзади, условно говоря, в моей голове стоит бабушка, которая говорит: "Гена, надо доедать!" И я понимаю, что приношу вред самому себе, соответственно, я "обнаглел" и сказал, что не буду это доедать. Извините, спасибо, но я сыт и не собираюсь издеваться над своим телом. Мне кажется, это хороший пример.

Елена Чабак: Умение отстаивать свою позицию и противостоять убеждениям, в которых ты не уверен. Но дети не могут этого.

Геннадий Мустафаев: Не то, что не уверен, а по которым я категорически против.

Елена Чабак: На Вайбер нам пишут: "Якби я менше прислухався до порад свого часу, то зараз моє життя було б інакше. Треба з раннього віку прислухатися до інтуїції", — Владислав.

Геннадий Мустафаев: Так, я підтримую Владислава, тому що варто прислухатися, але робити свої висновки і робити так, як підказує серце. Зрозуміло, що батьки нам підказують як їм краще, як їм зручніше, але наше завдання, — підлітків, юнаків, дівчат, дорослих, — брати відповідальність за своє життя, і не страшно, якщо я десь помилився. Я виправлю помилки, але це буде мій шлях, це буде моє життя, і я його буду робити таким, яким я хочу.

Елена Чабак: Убеждение — это фактически влияние на человека с помощью слова. Сказать можно по-разному: можно привести массу аргументов и доказать, что то убеждение, в которое верит один человек, может стать убеждением и для другого. Существуют ли другие способы влияния, помимо словесных примеров? Каким образом убеждения передаются от родителей, от коллег?

Геннадий Мустафаев: Огромнейшее множество влияния на нас производят такие факторы как наше поведение. Иногда говорят: не надо говорить, покажи своим примером. И это правда, потому что если мы говорим, например, о влиянии семьи, то хотим мы этого или нет, мы подсознательно копируем наших родителей. Есть такое понятие как социальная эстафета: мы смотрим на наших родителей и несем эту модель отношений в свои будущие отношения, в свою семью. И если эта модель деструктивная, то мы ее подсознательно тоже несем. Я абсолютно убежден, что идея о наличии венца безбрачия, иногда есть такой запрос у женщин, венец безбрачия, "це мені пороблено, я не выхожу замуж, потому что хтось наколдовал". Я убежден, что это чистейшей воды психология и надо исследовать, что там было у бабушки, у мамы и у этой женщины, например.

Елена Чабак: В подтверждение ваших слов сообщение от нашей слушательницы по имени Вера: "Здравствуйте! Мне 60 лет, и я совсем одна — ни мужа, ни детей. А все потому, что слушалась родителей, которые оберегали меня от зла, как им казалось в ту минуту". Я так понимаю, что были какие-то предложения, но родители говорили: "Нет, ты достойна лучшего, подождем".

Геннадий Мустафаев: Да. Такие и похожие вещи очень мешают нам жить. Родители иногда не осознают, какую пагубную информацию они закладывают в подсознание ребенка, будущей женщины, будущей мамы либо мальчика, и это очень усложняет нашу жизнь, если мы не научимся быть в хорошем смысле агрессивными и проверять на прочность эту информацию.

Елена Чабак: Школьники, их же так же преподаватели пытаются убедить. Насколько авторитетно для них мнение учителей в школе? Ведь ты не всегда можешь противостоять тому, что говорит учитель.

Геннадий Мустафаев: Это одни из важных людей в нашей жизни — учителя. Конечно же, дорогие слушатели, важно понимать: учителя тоже люди. Они могут быть в плохом настроении, у них могут быть определенные ассоциации. Что я имею в виду: когда-то в детстве рыжий мальчик мог меня обижать. Я вырастаю с подсознательной мыслью, что все рыжие люди обижают хороших людей, они все несправедливые и т.д. Я сейчас утрирую, немножко шучу, усиливаю, но ассоциативно такой учитель может недолюбливать ребят в классе, которые как-то отличаются. Это уровень ассоциативного переживания, он может быть не осознаваем, но влиять на ребенка это будет.

И когда ребенок встречается с несправедливостью и приходит к маме и говорит: "Мама, учительница плохая, она несправедливо поступила", то я думаю, что в первую очередь любой родитель должен заступаться за ребенка, а потом идти в школу и прояснять, что же там на самом деле. Но в первую очередь дать ребенку месседж о том, что "я с тобой, я буду тебя защищать и я пойду разбираться". И правда прояснить, потому что иногда, особенно в сельской местности есть идея: "Як ти можеш на вчительку таке казати?! Вона старша, вона вчителька, а ти ще незрозуміло хто. От дорости до її років, тоді побачимо, що ти будеш говорити". И тогда как будто есть авторитет, не поддающийся никакой критике, и это неправильно, потому что учитель может делать очень злые вещи, очень обидные вещи. Учителя могут унижать в присутствии других детей и это очень страшно, как мне кажется.

Елена Чабак: Геннадий, мы уже говорили о том, что мы не можем называть убеждения черными или белыми, и наверняка же существуют убеждения, которые приносят нам пользу, вы приводили пример о грибах. Это замечательный пример, и иногда к таким убеждениям стоит прислушиваться.

Геннадий Мустафаев: Конечно, безусловно, много так называемых интроектов, убеждений помогают нам жить. Я помню, когда обучался детской специализации, то мой преподаватель Наталья Кедрова из Москвы говорила о том, что очень хороший интроект — вкладывать ребенку знания о том, что учиться надо, подрастешь — поймешь для чего. Даже если ты сейчас не понимаешь, вырастешь и поймешь, для чего тебе нужен английский язык, для чего тебе нужны знания, грамотно писать и общие представления о том, как устроен мир. Поэтому иногда интроекты очень полезны.

Елена Чабак: И это хороший месседж, я думаю, что к таким нужно прислушиваться.

Самое ценное, что мы можем формировать у наших детей — это способность выбирать, брать ответственность за свои поступки

Слушательница Оксана, Одесса: Пример кусочка хлебушка, о котором говорила бабушка… Я чуть-чуть с вами не согласна. Я сама бабушка, я так не говорю, но мне так говорили. Это порождает или разрешает ребенку развивать свое воображение, потому что он начинает думать о хлебушке, потом о силе и т.д. и т.д., это ремарка. А что касается того как я говорю со своей внучкой, я считаю, что нужно ее информировать, потом рассказать, что после этого будет, если она сделает то-то и то-то, и как к этому нужно относиться. То есть, нужно воспитывать в ней какое-то чувство ответственности.

Поскольку ей всего шесть лет, я утрирую, я с ней еще не говорю так серьезно, мне кажется, принцип должен быть такой: обязательно информировать, потому что у тебя есть жизненный опыт, есть какие-то убеждения, но не навязывать их, а просто рассказать… И потом посмотреть на ее реакцию, когда случается то, о чем я говорила, или то, что произошло, комментировать.

Елена Чабак: Оксана, я сейчас почувствовала себя вашей внучкой, вот вы мне пытаетесь рассказать все, что вы рассказываете…

Слушательница Оксана: А почему, вам нравится или вы хотите мне возразить?

Елена Чабак: Я представила себя внучкой, которая сидит за столом, остается несколько ложек каши, и вы хотите мне сказать, что "ты должна это съесть, потому что это твоя сила", а мне она не лезет, мне плохо, меня тошнит.

Слушательница Оксана: Я никогда так не говорю, наоборот, даю чуть больше свободы, чем… Не то, что я даю что-то, я третье лицо после мамы и папы. Я просто ее очень люблю и у меня теперь есть опыт, потому что у меня были ошибки, когда я растила свою дочь. Теперь я многие вещи понимаю и расту вместе с ней, я знаю, что нужно ребенку в годик, когда я на нее смотрела.

Геннадий Мустафаев: Спасибо, я прокомментирую. Я с большой благодарностью послушал вас, Оксана. Вы говорите то, что я очень часто говорю своим клиентам, которые приходят ко мне с вопросами о детях, о сложностях воспитания детей, подростков. Самое ценное, что мы можем формировать у наших детей — это способность выбирать, брать ответственность за свои поступки. И в силу своего дефицита опыта, вы абсолютно правильно сказали, что им иногда сложно просчитать несколько шагов вперед — что будет, если я сделаю вот это.

И тогда наша задача помочь им это сделать. Есть прекрасная картина Васнецова, на которой сидит всадник на коне перед камнем. Налево пойдешь, направо пойдешь… Метафора того, что мы должны делать для наших детей, мы должны им говорить: “Если ты будешь делать это, получится вот это, а если ты будешь делать вот это — получится вот это; выбирай. Но знай, что я тебя буду любить, что бы ты ни выбрал, но твоя жизнь — твоя ответственность”.

Елена Чабак: Как это происходит, как мы влияем на других людей? Что мы для этого делаем и какие методы используем?

Геннадий Мустафаев: У нас есть целая масса возможностей влиять на других людей, и мне кажется, это тоже хорошая новость о том, что, например, у нас могут быть наставники, которым мы доверяем, которые более опытные, и есть такой прием — наставление, когда мы сообщаем другому человеку какие-то новые знания со словами, например: "Делай так. После того, как ты сделаешь вот это, надо делать вот это". И это наставление, которое мы можем принимать. Я хочу, чтобы вы сейчас внимательно меня услышали о том, что всегда надо подвергать сомнению любую информацию, которая к нам приходит.

Я считаю, что нельзя верить абсолютно никакой информации, немножечко надо посомневаться. Нельзя быть Фомой неверующим, но и нельзя все абсолютно в себя глотать. Потому что для меня все-таки интроект, у меня есть метафора, что такое интроект — это какая-то пища, проглоченная мной, но не вскрытая, как будто я проглотил консервную банку со вкусной едой. Она вроде бы в меня попала, эта информация, эта еда в меня попала, но я же ее не подверг анализу, я же ее не переосмыслил…

Елена Чабак: Не усомнился в качестве…

Геннадий Мустафаев: Не усомнился в качестве, я не спросил: "А почему так, а можно ли по-другому?" Просто украинское слово “ковтнув”. Эта информация, находясь во мне, ничего хорошего кроме тяжести мне не приносит, она не становится частью меня. Если бы я эту "консервную банку" агрессивно открыл, взял эту информационную пищу, проглотил, вполне может быть, она бы усвоилась и помогала мне дальше жить, дала бы мне энергию и какой-то ресурс. Поэтому подвергайте сомнению все, что вы слышите, проверяйте, убеждайтесь, — “А правда ли это так? Точно ли это так? А почему ты так считаешь?” И если начинаете верить, тогда да.

Как мы можем влиять на других. Например, прием косвенного одобрения. Мы не говорим напрямую, что "твои успехи прекрасны и неоспоримы", например, мы можем как бы вскользь: "Такое усердие обычно приносит пользу", — можем мы сказать нашему ребенку, когда он старается. Мы как будто косвенно поддержали его. Или такой прием, его еще называют метод Сократа, когда мы перед тем, как получить какое-то "да" от человека… Лена, мне надо, чтобы вы в чем-то меня поддержали, и прием Сократа заключается в том, что я сначала задам вам три вопроса, на которые вы точно скажете "да", и четвертый вопрос будет ключевым, вы автоматически скажете "да".

Елена Чабак: Геннадий, но есть же вещи, о которых мы говорили, интроекты, которые очень влияют на наше мировоззрение, и отказаться от них мы не можем. Например, что мальчишки не плачут, существует такой стереотип и многие верят. Иногда мальчик ударился, ему больно, у него действительно открыта рана, а ему говорят: "Ты что, ты же пацан, тебе нельзя плакать!" А ему так хочется, потому что ему больно. Есть такой стереотип?

Детям важно объяснять правила игры. Не просто, — "вот правила и слушайся", — а правила “это так, потому что...”

Геннадий Мустафаев: Есть, и с моей точки зрения этот стереотип только усложняет нашу жизнь. Как часто я слышу в своей практике, когда мужчины говорят: “Какая терапия, никуда мы не придем, вообще не надо выносить сор из избы”. Своим женам говорят: “Давай дома во всем разберемся”. И живут десятилетиями в сплошном аду, своего ресурса не хватает, и в терапию не приходят. “Мы должны быть сильными и сами во всем разобраться”. Это усложняет нашу жизнь. “Мальчики не плачут, мальчики не переживают, нельзя переживать”. Можно или нельзя, я все равно переживаю, второй вопрос — позволяю ли я себе это делать.

Если я себе не позволяю, это будет формировать невроз, это будет как токсические отходы накапливаться у меня внутри напряжением. Мальчики, которые не плачут, в нашей культуре живут на 15 лет меньше, чем девочки. Посмотрите, просто оглянитесь по сторонам, у нас бабушек больше, чем дедушек, потому что дедушки научились не плакать, переживать все внутри, в крайнем случае можно все это дело сублимировать в алкоголь, в суицид, в психосоматические заболевания, в артериальное давление, какие-то болезни. Конечно, можно не плакать, конечно, можно идти в больницу, когда уже, извините за выражение, оторвало голову.

Температура 40 — “ну как, сейчас лягу, посплю, таблеточку выпью, а лучше всего водочки с черным перцем”. Вот у нас, часто я слышу, классика лечения. Что ни болит — "А ты водки с перцем выпей и сразу на утро здоровый будешь". Да нет, иногда надо обращаться к врачам и, может быть, даже вырезать аппендицит, и водка с перцем в данном случае не спасает.

Елена Чабак: Елена интересуется: "Как ребенок может понять, какие убеждения правильные, а какие нет?".

Геннадий Мустафаев: Чем младше ребенок, конечно, ему сложнее это понять. Но тем не менее я в своей практике часто сталкиваюсь, когда дети начинают задавать вопросы: “А почему? Почему так, а почему не так?” И тут важно, чтобы родители поддерживали вот это "почему", объясняли, почему. Надо стоять на красный свет, а переходить на зеленый, и этот интроект полезен, но ребенок может сказать: "А почему?" А потому что, — и мы начинаем рассказывать, что это опасно для жизни и т.д. И многие другие интроекты, которые могут быть на самом деле очень полезны, но все равно нам важно ребенку объяснять, почему так, и в наших детях формировать эту способность переспрашивать: “А почему? А точно ли это так? А можно ли по-другому?” И тогда мы разбираем разные варианты развития событий.

Елена Чабак: В этот момент главное действительно объяснить, почему. Потому что иногда я слышу в своей жизни: "Потому что я так сказала, точка!".

Геннадий Мустафаев: Да, и какое-то время это может работать, — “Я так сказал, я — святое, и слушайся меня беспрекословно”. Но тут есть одна сложность, потому что, когда мы так будем говорить подростку, мы можем встретиться с большим прекрасным подростковым бунтом. Либо я так сказал, я неприкасаемый авторитет, мы можем, условно говоря, подавить ребенка своим авторитетом, он станет очень послушным, но очень несчастным по жизни.

Елена Чабак: Катерина интересуется, как наоборот избавиться от чрезмерного доверия взрослым, не детям, потому что бывают взрослые, которые беспрекословно верят всему, что им говорят.

Геннадий Мустафаев: Очень хороший вопрос, мне кажется, очень важно, чтобы мы сейчас немножко об этом поговорили. Очень важно провести ревизию своих убеждений, просто пересмотреть их. “Злиться плохо, — а почему плохо?” Как-то встретиться с этими своими убеждениями и взять, условно говоря, это убеждение, и посмотреть на него с трех сторон. Я это делаю регулярно, как будто заново услышать то, как я звучу, услышать, быть внимательным к тому, что я думаю и что я произношу вслух; провести такой апгрейд-ревизию, это первое.

Второе — очень важно подумать о том, что всегда есть выбор: я могу слушаться старших, а могу поддать сомнению то, что говорят старшие. Для меня слушаться старших — это вообще не факт, потому что я могу уважать старших, могу точно так же уважать младших. Есть старшие, которые прожили, с моей точки зрения, некрасивую жизнь, просидели всю жизнь в тюрьмах, убивая, насилуя людей и грабя их, но прожив при этом долгую жизнь. И такого человека почему-то, только потому что он старше меня, я должен уважать? Не факт, не согласен, не собираюсь.

Но малыша, который справляется с трудностями жизни, который противостоит не всегда адекватному поведению по отношению к себе, но он все-таки не сдается, проявляет характер, выдерживает напряжение, я с удовольствием готов уважать этого маленького человека, прямо Человека с большой буквы для меня.

Елена Чабак: Ольга пишет: "Добрый вечер. А мне ребенок пожаловался на учительницу музыки, что она на него накричала. Сначала я растерялась, поскольку учительница добрая и внимательная. Обычно я ребенка защищала, а тут я рада, сообразила защитить учительницу, сказала сыну, что как же ты ее достал, что она на тебя так накричала. Сам виноват, веди себя достойно. В результате сын закончил музыкальную школу и заниматься этим делом ему нравится".

Геннадий Мустафаев: Может и нравится, но, Оля, с моей точки зрения, каждая ситуация уникальна, и мы не знаем, повлияло ли это на то, что он закончил школу и прекрасно занимается. Но иногда, услышьте меня, дорогие слушатели, иногда бывает так, что у учительницы плохое настроение, она поскандалила дома с мужем, ее собственный ребенок принес нехорошую оценку; она пришла в школу с плохим настроением и накричала на вашего ребенка. Иногда это бывает по делу, а иногда это бывает в сердцах, и сорвалась, и тогда важно разобраться более подробно, что происходит.

Слушатель Валентин Иванович, Донбасс: Я с ведущим не очень согласен, с тем, что он о детях говорит.

Геннадий Мустафаев: А с чем вы не согласны?

Слушатель Валентин Иванович: Ребенку можно говорить нормально, все он понимает, у меня внук, шесть лет, он все понимает. “Это так, а это так”, — и все.

Елена Чабак: Мы вас услышали. Я не совсем понимаю вопрос, но вот видите, человек пытается нас убедить, что мы с вами неправы, а в чем мы с вами неправы, мы не можем понять.

Мой призыв: слушайте все, что вам говорят, если вы хотите этого, но подвергайте сомнению любую информацию

Геннадий Мустафаев: Я тоже не могу понять. Мне кажется, конечно, хорошо с ребенком говорить, вы правильно говорите, с ребенком надо говорить, дети много чего понимают. Но я думаю, что важно объяснять им правила игры. Не просто "вот правила и слушайся", а правила “потому что”.

Елена Чабак: Геннадий, у нас остается минута, я предоставляю эту минуту вам. Наши убеждения: что они делают в нашей жизни, каким образом они помогают и как вредят?

Геннадий Мустафаев: Мой призыв: слушайте все, что вам говорят, если вы хотите этого, но подвергайте сомнению любую информацию. Включайте критическое мышление, осознавайте свои поступки, осознавайте, чего на самом деле хотите вы или этого хочет кто-то; часто задавайте себе вопрос, внимание! Ключевой вопрос, который вы должны себе задавать: “Хочу или надо?” Если я чего-то хочу, то это моя энергия, а если надо, это, скорее всего, надо кому-то.

Елена Чабак: Будет от вас цитата сегодня?

Геннадий Мустафаев: Сегодня - нет.

Елена Чабак: Я скажу от себя. Ошибайтесь, потому что ошибки помогают нам в жизни. На них мы учимся, приходим к истине. Иногда эти ошибки бывают не очень простыми и сладкими, но в итоге они зачем-то нам даны.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00