Тільки спокійно. Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева. Эфир от 13.04.18

Без гостей.
Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00
Без гостей.
Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00
Россия убедила Запад, что она — реальный враг. Чем это грозит миру?
Россия собирается ввести против себя самые жестокие санкции, Венгрию обвинили в нарушении прав человека, а Пентагон просит Трампа повременить с ударом по Сирии
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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