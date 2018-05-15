Тільки спокійно. Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева. Эфир от 12.05.18

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Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00

Елена Чабак: Тема нашего эфира сегодня - кризисы в семье. Сложно представить семью, в которой не бывает кризисных, непростых жизненных ситуаций. Практически в каждой семье такое происходит. Возможно, существуют семьи, где все идеально, но мне кажется, это, скорее всего, исключение. Прежде чем мы разберем понятие "кризис", я бы хотела узнать: зачем человеку семья?

Геннадий Мустафаев: Мы социальные существа и семья для нас является местом нашего, если можно сказать такую метафору, восполнения нашей энергии. Если мы говорим о том, что мы социальные существа и по своей сути, по своей природе мы животные, мы - стадные животные. Нам важно, чтобы рядом кто-то был, это вопрос нашей безопасности, потому что раньше выживать можно было только сплотившись, охотиться вместе было более выгодно и результативно; совместная более эффективная защита от хищников, воспитание детей и т.д., очень много базовых потребностей удовлетворялось только в совместном проживании и в совместном действии. Поэтому принятие и принадлежность - одна из базовых потребностей человека. Для нас очень важно быть в стае, в коллективе, в группе людей, на которых мы можем опираться.

Елена Чабак: В этой семье два человека удовлетворяют свои потребности, но в какое-то время наступает переломный момент и что-то идет не так, возникает кризисная ситуация. Что такое кризис и когда он появляется впервые?

Геннадий Мустафаев: Очень важно говорить о том, что любые отношения переживают определенные кризисы. И мы уже много говорили о том, что кризисы - это не хорошо и не плохо. И я бы хотел, чтобы наши слушатели тоже как-то приняли эту мысль и не пугались кризисов. Кризис - это переход из одного состояния в другое, отношения переходят из одного состояния в другое. Конечно, кризис может уничтожить отношения, если мы говорим о неумелом проживании кризиса, о неосознанном проживании кризиса; о незнании, неожидании того, что кризис может случиться. Но очень важно, чтобы мы нашей передачей говорили и предупреждали, что кризисы бывают и в этом нет ничего ужасного и смертельного. Давайте сегодня с этим попробуем разобраться.

Итак, кризис - это поворотный пункт, когда мы переходим из одного состояния в другое. Условно говоря, (я очень люблю метафору, мне нравится), когда мы заезжаем на более высокую ступеньку. И для того, чтобы нам машиной заехать на бордюрчик или на ступеньку, надо приложить определенные усилия. И вот это состояние, когда мы прикладываем усилия, называется кризис, такая метафора. Но если мы преодалеем его, то мы выходим на новую ступеньку, это новые отношения, новое качество отношений, которые могут длиться определенное время, даже очень длительное. Потом опять произойдет кризис, которого, опять-таки, не надо пугаться, это вполне естественное состояние.

Я бы еще сравнивал семейные отношения с американскими горками: то вверх, то вниз, мы переживаем разные состояния в семье. Но если рядом любимый человек, родные, близкие люди, то эти кризисы совместными усилиями можно проживать, не боясь их, переживать себя счастливым человеком.

Елена Чабак: А как распознать кризис? Жила себе пара, все было хорошо, в определенный момент что-то пошло не так. Как проявляется кризис в отношениях между людьми, между мужем и женой?

Геннадий Мустафаев: Давайте будем говорить, что кризисы бывают разной интенсивности. Кризис может пройти очень интенсивно, очень эмоционально, очень ожесточенно. Некоторые кризисы проживаются в lite варианте, практически незаметно. Но они все равно будут и они все равно есть, какие бы у нас отношения ни были, все равно мы переживаем эти кризисы. Поэтому кризисы могут быть разной интенсивности. Кризис подразумевает конфликт интересов и конфликт переживаний. Маленькие конфликты у нас могут быть хоть каждый день: я не помыл чашку после кофе и поставил ее, моя жена говорит: "Ну-ка, помой за собой чашечку!" А мне так лень, не хочется и я говорю: "Да у меня нет времени". И тут уже у нас маленький конфликт, мы уже должны договориться: либо она идет мне навстречу, либо я все-таки услышав ее замечание мою свою чашку и все хорошо. Но иногда у нас накапливаются разные переживания, которые приводят к более сильным эмоциональным всплескам. В классической психологии, в социальной психологии рассматривается 4 больших семейных кризиса.

Первый кризис - это когда молодые люди начинают жить вместе.

Елена Чабак: Странно, вроде же друг друга знают, уже знакомы не первый день и возникает кризисная ситуация. Почему?

Геннадий Мустафаев: А вот и не знают, вот и не знают. Как устроены наши отношения? Мы живем и это состояние называется монада, если мы говорим сейчас об этом контексте. Монада от слово моно. Живет человек, парень или девушка, живет себе и в голове его формируется некий образ будущего партнера. Вjт мы себе представляем: блондинка или брюнетка, высокая или низенькая, полненькая или худенькая, должна быть такая или такая. И этот образ формируется у нас из множества факторов: мы какую-то часть берем от мамы, какую-то часть можем брать в девочке, в которую мы влюбились в первом классе, например; какая-то часть может быть, не знаю, вплоть до того, что какие-то наши интересные, яркие, значимые актеры или актрисы… Мы опираемся на эти образы и делаем некий собирательный образ человека, которого бы я хотел видеть рядом с собой. И вот с этим образом я живу. И параллельно где-то в этом же мире ходит партнер или партнерша…

Елена Чабак: Похожий.

Геннадий Мустафаев: Похожий и тоже ищет, у него тоже приблизительно есть какой-то свой сложенный образ и с этим образом он ходит. И тут вдруг происходит чудо, магия, встречаются два человека, и они в какую-то секунду понимают: да, вот это тот человек, с которым бы я хотел прожить всю жизнь и как в сказке, умереть в один день. И начинают люди строить отношения. Но очень важно сказать, что на этом этапе четкого представления о другом рядом не существует. Вот правда, есть такая фраза, пословица о розовых очках, мы в розовых очках. Мы больше находимся в контакте с тем образом, который мы придумали, с тем образом, который у нас в голове. И мы начинаем потихоньку знакомиться с другим человеком и на это надо определенное время. Понять другого до конца иногда вообще невозможно.

Но представьте, молодые люди какое-то время встречаются. Как-то раньше это было непринято, но сейчас, возможно, чтобы пожили вместе. И это тоже, мне кажется, неплохо, это тоже хороший этап проверки, потому что все-таки двое людей, которые встречаются на свидании и двое людей, которые вместе проживают трудности бытовой жизни - вместе просыпаются, вместе завтракают, вместе возвращаются домой, появляются обязанности, которых нет у людей, которые живут в конфетно-букетный период. Люди должны совместно покупать какие-то продукты, убирать в квартире, выгуливать совместную собаку…

Елена Чабак: Геннадий, но главное, чтобы эта проверка в гражданском браке, о котором вы говорите, не затянулась надолго, потому что, как правило, женщинам это не очень нравится. Мужчин это очень часто устраивает, а женщин наоборот.

Геннадий Мустафаев: Я в своей практике сталкивался с разными ситуациями. КОнечно, вы правы, в основном женщин это меньше устраивает, они бы хотели чего-то более стабильного. Но я знаю такие случаи, когда женщины тоже не торопятся, они тоже хотят понять, насколько им комфортно с этим человеком, насколько он именно тот, от которого можно родить ребенка и не одного; получать ту очень важную для нас безопасность, потому что мы же с вами понимаем, что женщина забеременевшая, родившая на какое-то время становится менее трудоспособной и не так может зарабатывать деньги, как она могла делать это раньше. Поэтому женщинам тоже очень важно убедиться, тот ли это мужчина, с которым я могу, извините за выражение, выпасть на три года из активной жизни.

И вот это время, когда люди начинают жить вместе, первые один-два года - это кризис, когда люди должны выработать совместные правила, когда из двух "я" должно в какой-то момент появиться "мы". И эти правила должны быть более или менее понятны друг для друга. Научиться идти навстречу, принимать компромиссы, договариваться, потому что семья - это партнерство, это определенные правила игры и нас этому мало кто учит. Нет, к сожалению, семейностроительных институтов, мы не знаем как строить свои семьи. Строя свои семьи, мы, скорее, опираемся на то как были устроены наши семейные системы, мы подсознательно начинаем точно так же строить свою семейную систему. Но мы-то приходим из разных семей и в каждой родительской семье были свои правила, и эти правила практически всегда не совпадают. У девочки в семье были одни правила взаимоотношений, у парня в семье были другие правила взаимоотношений и теперь нам надо выработать некий микс, симбиоз наших общих правил для того, чтобы нам всем было комфортно, и парню, и девушке было комфортно в этих отношениях. По статистике порядка трети пар разрушаются, не выдерживают этого первого кризиса семейных отношений.

Елена Чабак: Настолько сильна эта тягость на обоих партнеров, когда невозможно идти навстречу друг другу, я правильно понимаю?

Геннадий Мустафаев: Причин много. Иногда молодые люди могут быть не готовы к этим отношениям. Иногда они разочаровываются и это тоже очень важный момент. Я бы хотел немножко подробнее остановиться на разочаровании. Мы снимаем наши розовые очки и начинаем очень хорошо видеть настоящего человека. И этот этап называется разочарование. Это очень важный этап, потому что, если вы помните, мы были в монаде (от слова моно), когда человек жил один, потом когда молодые люди начинают жить вместе, это называется диада и в этот момент может наступать разочарование. Не бойтесь разочарования. Само слово "раз-очарование", чары - это как будто бы человек был заколдован. Вот эти розовые очки это, условно говоря, состояние влюбленности. По некоторым классификаторам болезни любовь относится к заболеваниям. Мы не очень адекватны, когда у нас страсть и мы влюблены. Мы видим только плюсы и совершенно не замечаем минусов.

И вот когда мы разочаровываемся, мы встречаемся с настоящим, ключевое слово настоящим человеком. Мы начинаем видеть его недостатки, его достоинства и тогда происходит очень важный момент - это момент выбора. Если мое разочарование настолько сильно, что для меня невыносимо оставаться в этих отношениях, я настолько разочарован, что дальше продолжаться это не может, мы опять уходим в стадию монады, мы опять уходим в поиск и мы опять начинаем смотреть по сторонам и думать: "может быть, я ошибся, может быть, это не тот человек, с которым бы я хотел прожить всю жизнь". Но если мы все-таки выдерживаем этот кризис и принимаем человека с его недостатками, что очень важно, мысленно в своем сердце я говорю себе "да, я вижу недостатки этого человека, но они меня не пугают, я готов принимать свою партнершу с ее недостатками, они даже милы для меня". И вот это о настоящей любви, о настоящем выборе, в котором есть и эмоции, в котором есть разум: я принимаю тебя такой, какая ты есть", говорю или вслух, или в своем сердце и начинается очень здоровый с психической точки зрения союз, когда мы оба знаем недостатки, мы оба знаем достоинства и мы научились с ними обходиться, уважая друг друга. И это прекрасный момент разочарования.

Может быть такая ситуация, когда человек разочарован (мужчина или женщина), разочаровался и начинает смотреть по сторонам.

Елена Чабак: Сравнивать?

Геннадий Мустафаев: Сравнивать и это тоже очень важный момент. Иногда, если человек все-таки приходит к заключению, к осознанию, что поспешил, это не мой человек, я не хочу с ней или с ним жить всю жизнь… И тогда человек может уходить дальше в состояние монады и опять по новому циклу запускается круг. Но есть большая вероятность того, что человек может посмотреть по сторонам и подумать: "Что мне еще надо, что я еще ищу? Может быть, я вернусь назад" и возвращается. Я сейчас говорю не о сексуальной измене, я сейчас говорю, скорее, о переживаниях, просто о мыслях. Человек задумывается, "а, может быть, нет", засомневался и это не страшно, сомнения - это не страшно. Каждый день мы задаем себе вопрос "А действительно ли я хочу с этим человеком прожить всю жизнь?"

Елена Чабак: Геннадий, но вы сказали, что после этого кризиса треть браков распадается. Мне кажется, что это много. Неужели не проще человеку попытаться найти компромисс с тем партнером, который сейчас с тобой рядом, нежели искать нового партнера? Это же тоже труд и тоже, возможно, разочарование.

Геннадий Мустафаев: Да, безусловно. В идеале - научиться сосуществовать. Но иногда мы можем ошибаться и изначально встретить не того человека, влюбиться в совершенно неподходящего человека. Есть такая пословица: любовь слепа, полюбишь и…

Елена Чабак: Да, продолжения не будет.

Геннадий Мустафаев: И тогда очень важно это осознавать, что так бывает, это не мой человек. Я не хочу делать этого человека несчастным и сам не хочу быть несчастным. К сожалению, бывает очень большая сложность, что это осознание приходит после того как родился ребенок и это отдельная тема для разговора. Потому что ребенок родился и молодые люди как будто начинают жить уже не для себя, а для ребенка и об этом тоже поговорим немного позже.

Елена Чабак: Мы пережили вместе с нашей условной парой кризис совместного проживания, отношения наладились, сейчас в семье все хорошо. Могут быть ссоры, могут быть конфликты, но они сиюминутные, они решаются. Что происходит дальше, когда приходит следующий кризис?

Геннадий Мустафаев: Следующий кризис приходит с рождением ребенка. Любая система стремится к стабильности. Если мы говорим, что семья - это система отношений, каждый человек - это система и семья - это система отношений, все стабилизировалось, о правилах игры договорились, нам все понятно. И вдруг появляется малыш или малышка и система претерпевает огромнейший кризис. Если в семейной системе появляется какой-то новый сегмент либо исчезает какой-то определенный сегмент, любая система должна перестроиться для того, чтобы потом собраться уже в новом количестве и в новом качестве. Представьте себе: молодые люди завели собаку - это уже кризис, потому что теперь каждое утро, каждый вечер кто-то должен ее выгуливать; кто-то должен отвечать за питание этой собаки, кто-то должен отвечать, если она заболела, за поездки к ветеринарам и т.д. Маленький щенок может портить мебель, может много чего делать и это кризис, система должна поменять функции: кто-то ухаживает, кто-то лечит, кто-то кормит, кто-то выгуливает и молодые люди должны перестроиться. Мы сейчас говорили с вами о собаке, напоминаю.

Елена Чабак: Я представила, что когда ребенок…

Геннадий Мустафаев: А если рождается ребенок, это же мощнейшее переживание, это мощнейший кризис, потому что как мы уже сегодня говорили женщина выпадает из своей привычной роли, из рабочих отношений, женщина начинает заниматься ребенком, она телесно переживает изменения, это не очень простые гормональные всплески и очень много психоэмоциональных переживаний: как будет, что будет, а что дальше. И очень много женщины ждут от мужчин поддержки.

Елена Чабак: И хорошо, если мужчины оказывают эту поддержку, а не упрекают, что "вот, ты мне меньше внимания уделяешь, ты сейчас вся в ребенке, ты не со мной". Вот тогда, наверное, и возникает эта кризисная ситуация.

Геннадий Мустафаев: Абсолютно, вы абсолютно правы, потому что женщина ждет поддержки, понимания и тут тоже очень важно говорить о… Есть у меня любимая фраза - "без фанатизма", потому что иногда женщины с головой погружаются в ребенка и становятся супермамой, игнорируя все окружающее вокруг себя. Она становится мамой-мамой и перестает быть женой, перестает интересоваться чем-то еще, она зацикливается на ребенке и это тоже не очень здоровая ситуация. Надо все-таки оставаться достаточно гармоничной. Конечно же, воспитание ребенка забирает очень много усилий, но мужчина, условно говоря, потерявший ту прошлую жену, с которой можно было пойти в кино, поехать на рыбалку, на пикник, он начинает думать: "пойду-ка я с ребятами встречусь, поедем на рыбалку, на футбол…"

Елена Чабак: Геннадий, хорошо, если с ребятами, а не с подружками.

Геннадий Мустафаев: Возможны и такие варианты. И тогда мы говорим о втором кризисе, это очень сложные непростые переживания, с рождением ребенка жизнь кардинально меняется и к этому надо быть готовым, к этому надо морально быть готовым, что это естественный процесс. Важно, чтобы вот эти клубы по интересам, когда мама с мамочками возле песочницы разговаривает о том, что поел, как ребенок в туалет сходил, это очень важная информация для мамы. Но это клуб интересов женский, мамский и появляется мужской клуб интересов. И очень важно, чтобы молодые люди, молодые мама и папа сплотились и максимально старались делать вместе. Более того, очень важная рекомендация от меня для наших слушателей, чтобы молодые мамы не боялись доверять детей папам. Папы справятся, побольше доверяйте покормить, поносить на руках, погулять с колясочкой - две большие пользы, а, может быть, даже и больше.

Елена Чабак: Главное, чтобы папа проявлял инициативу, а не это происходило насильно. Бывает же и такое, Геннадий, давайте будем откровенны, когда мужчина говорит "я работаю, я устал, ты сама повозись с ребенком, мне нужно отдохнуть".

Геннадий Мустафаев: Да, я с вами согласен. Это тоже одна из причин кризиса и распада отношений, потому что мужчина может считать, что он зарабатывает деньги и этого достаточно, больше ничего не надо. Но мне кажется, это очень ошибочная мужская позиция, деньги - не самое главное в жизни. Да, они важны, безусловно, важно, чтобы мужчина переживал себя добытчиком, зарабатывал деньги, так как государство не может обеспечить молодую маму на 100%, да и женщина не может зарабатывать так как раньше зарабатывала. Но деньги - не самое главное. Как важно подержать ребенка на руках, как важно помочь маме, дать полчасика поспать; помыть, прибрать, приготовить…

Елена Чабак: В этой ситуации даже важны комплименты, потому что женщина чувствует, что она изменилась, она не красива. И если муж скажет: "ты такая же прекрасная, как и раньше и я тебя люблю", это очень ей поможет.

Геннадий Мустафаев: Абсолютно, я с вами согласен. Это о поддержке, это о том, что не каждый отдельно, а мы семья и мы называемся мы. Это очень важный момент, поэтому женщинам важно доверять мужчинам детей и мужчины будут больше чувствовать свою ответственность за ребенка и это очень важный момент, особенно для мальчиков, когда папа принимает активное участие в воспитании ребенка. Таким образом надо проживать этот непростой этап.

Елена Чабак: Насколько длителен этот кризис отношений, когда появляются дети?

Геннадий Мустафаев: По-разному, нет рецептов, вот, засеките часы и ровно через год будет вам счастье. Нет, сложно так говорить, ведь мы разные, семьи разные, опыт семейных отношений у нас разный. Если это первый ребенок, то, скорее, посложнее, когда это уже второй или третий ребенок, уже более понятно, что делать. И тогда рождение второго или третьего ребенка проходит в более легком варианте.

Елена Чабак: Что нужно в этом кризисном моменте делать женщине и мужчине для того, чтобы сохранить семью?

Геннадий Мустафаев: Максимальная поддержка, уважение, способность не обесценивать работу друг друга. "Можно подумать, ты просто ходишь на работу и зарабатываешь деньги", - говорит жена". Мужчина говорит: "Что сложного? Сидишь дома, ничего не делаешь, ребенок спит целыми днями, а вот пойди позарабатывай как я!" Как будто бы этим обесцениванием мы пробуем доказать свою значимость. Но на самом деле каждый делает много и каждый делает то, что может делать. И если есть ощущение "мы", если есть ощущение того, о чем мы в самом начале говорили, когда мы опираемся друг на друга в сложных, кризисных ситуациях, тогда этот кризис пройдет менее болезненно, менее чувствительно.

Елена Чабак: Не за горами третий кризис. О чем идет речь и когда он возникает?

Геннадий Мустафаев: Третий кризис возникает немного позже, это приблизительно 7-8-9-10 лет после того как началось совместное проживание. В классике он называется скука или голод чувств. Это период, когда все правила уже выработаны, мы очень много знаем друг о друге, у нас есть представление кто как устроен, если можно так сказать, у кого какие потребности… И в этот момент как будто страсти затихают, как будто все становится спокойно, штиль; и бурная речка, которая называется страстью, накалом отношений потихоньку превращается в теплое комфортное болотце. И тут может быть очень скучно.

Елена Чабак: Жене можно ходить перед мужем в не очень хорошей одежде, в халате…

Геннадий Мустафаев: Да, как будто мужчина и женщина перестают обращать друг на друга внимание, становятся братом и сестрой, становится скучно, все очень понятно; в голове мужчины появляется идея "а куда она денется с двумя детьми. Каждый день приду и каждый день она будет дома, что там ее завоевывать". Женщина перестает соблазнять и возбуждать своего мужчину. Мужчины становятся немножечко ленивыми, они приходят, сидят с пивом перед телевизором, смотрят футбол; жена может ходить с пылесосом, в бигудях и не очень чистом халате и перестать соблазнять и возбуждать своего мужчину. И вот здесь начинается большая опасность, потому что если мы говорим о свиданиях, о девушках или мужчинах на работе, то на работе никто не ходит в бигудях и…

Елена Чабак: Конечно, все красивые, умные вокруг.

Геннадий Мустафаев: Да-да-да, на работу все приходят и прекрасно выглядят, от них хорошо пахнет, они с красивыми прическами, в красивой одежде… И в головах партнеров появляется мысль: "Ух ты, оказывается, в мире столько всего интересного, а дома все обычно, все очень серо, очень скучно и никаких чувств это не вызывает". И тогда либо мужчина, либо женщина начинает посматривать налево, а иногда и ходить налево и это очень большой кризис. В этой ситуации нужно попытаться противостоять кризису совместными усилиями. Очень важно, чтобы наши радиослушатели понимали, что над отношениями надо работать всегда, всегда. Как только в голове мужчины появляется идея, что она никуда не денется, что она никому не нужна кроме меня, этот мужчина начинает терять эту женщину. Потому что всегда найдется другой мужчина, более быстрый, более агрессивный в хорошем смысле и захочет украсть вашу любимую женщину. И тогда вы останетесь один. Равно как и женщина должна помнить о том, что вокруг много других красивых…

Елена Чабак: Конкуренция настолько велика, что нужно постоянно держать себя в форме.

Геннадий Мустафаев: Да, абсолютно. Есть более молодые, более симпатичные, более подтянутые, более успешные. Поэтому никогда нельзя расслабляться в этом плане. Мужчина всегда должен завоевывать свою женщину, завоевывать как это было раньше, завоевывать своими поступками, своими подвигами; он должен быть для нее героем и рыцарем. И женщина должна всегда быть соблазнительной для своего мужчины, особенно для своего мужчины. И тогда эта совместная деятельность, когда женщина обольщает, а мужчина покоряет свою даму сердца, позволит пережить этот кризис, который называется голод чувств.

Елена Чабак: Мне очень импонирует ваше выражение о том, что над отношениями нужно работать всегда, не бывает выходных. Если ты в паре, если у тебя есть партнер, ты должен развиваться и этот партнер должен расти вместе с тобой. Если ты занимаешься спортом, почему бы вместе не пойти в зал?

Геннадий Мустафаев: Прекрасно, да.

Елена Чабак: Если ты любишь путешествовать, делайте это вместе. Главное - не отдаляться друг от друга. КОнечно, иногда нужен перерыв: иногда хочется поболтать с подружками, иногда хочется побыть одной. Но, как правило, нужно не терять эту нить, которая связала вас в начале отношений, об этом нужно помнить всегда и никогда не давать себе слабинку, и не думать: "ой, я устала, ладно, сегодня похожу так, не очень красиво, а завтра я буду красивая". Нет, это труд. Я с вами согласна на 100%, работать должны оба каждый день.

Геннадий Мустафаев: Да-да.

Елена Чабак: Как долго может длиться этот непростой период? Мне кажется, что он один из самых сложных. Хотя предыдущие кризисы тоже нелегки.

Геннадий Мустафаев: Я думаю, что каждый кризис достаточно сильный и имеет достаточно много власти над всеми, иногда он как тайфун может разрушить все. И сплотившись, собравшись, иногда не боясь пойти на консультацию на семейную терапию… Потому что иногда я сталкиваюсь с тем, что кто-то из партнеров изменил, это становится известно и семья может разрушиться. Но чувства все-таки есть, желание сохранить семью есть и чем раньше прийти с кризисными переживаниями к семейному психологу, семейному психотерапевту, тем больше шансов быстрее разобраться, эффективнее разобраться в ситуациях. Иногда кризис заходит настолько глубоко, что назад дороги уже может не быть, точка невозврата, когда не то что не слышат, а сказаны такие слова, которые уничтожили брак, которые уничтожили все прошлое, что было в этих отношениях. Поэтому призываю наших слушателей, не стесняйтесь, приходите в семейную терапию, обращайтесь к специалистам. Иногда нужен медиатор, иногда нужен переводчик с женского языка на мужской. Потому что мы разные, говорим по-разному, потребности у нас разные. Иногда мужчинам не очень просто понять женщин, их потребности, чего они хотят…

Елена Чабак: Чего они хотят, что ей вообще нужно?

Геннадий Мустафаев: Зарабатываю деньги, все, живи и радуйся, будь счастлива. Нет, "поговори со мной". "Это же невозможно, зачем столько разговаривать?!", - думает мужчина. Равно как и женщины не всегда понимают мужчин, эти мужские тусовки, рыбалки, какие-то охоты, зачем это надо? Пойдем со мной, пойдем вместе, посидим с подружками пообщаемся. А мужчина со скуки там умирает, когда барышни начинают говорить о сумочках, туфлях, это же невыносимо. Поэтому важно, чтобы у нас было что-то большое общее и чтобы у нас было много чего своего, личного пространства. Чтобы каждый мужчина мог общаться с мужчинами и заниматься какими-то своими делами спортом, машинами, рыбалкой…

Елена Чабак: Увлечение, хобби, оно важно для обоих.

Геннадий Мустафаев: Да-да-да. Равно как и женщина имеет право пойти с подружками посидеть, выпить кофе, пообщаться, обсудить какие-то волнующие женщин темы - косметологи, массажисты, тренажерные залы и т.д.

Елена Чабак: Иногда об этом мужчины не должны знать, это должны быть разговоры исключительно между девочками.

Геннадий Мустафаев: Абсолютно. Зачем мужчинам, что происходит за кулисами. Мне кажется, здорово, когда на сцену выходит любимая женщина и все прекрасно…

Елена Чабак: А он не знает, чего ей это стоило.

Геннадий Мустафаев: Да-да, а он не знает, чего ей это стоило.

Елена Чабак: Геннадий, три кризиса мы уже "прожили", остается еще один, на нем так же необходимо остановиться, потому что он не менее важен для семейной пары. Что это за кризис и когда он появляется?

Геннадий Мустафаев: Этот кризис появляется немножко позже, когда уже совместно прожили, разные классификации по-разному описывают время, но приблизительно это когда выросли дети, это когда дети начинают жить свою собственную жизнь. Это лет 15, может быть, 20, 23 года. Это период, который в классике психологии называется эффект опустевшего гнезда, это семья, которая переживает эффект опустевшего гнезда. Это очень непростой период, это когда меняются ценности, меняется ситуация в семье, меняется структура семьи. Молодые люди едут учиться за границу, едут учиться в города, начинают жить в общежитиях или создают свои семьи, начинают пробовать строить свои отношения. Папа и мама, если они папа и мама, а не мужчина и женщина, которые любят друг друга, они папа и мама. Посадили ребенка на вокзале или в аэропорту на самолет и полетел ребенок учиться в другую страну, в другой город. А папа и мама посмотрели друг на друга, а поговорить-то не о чем, потому что единственное, что их держало вместе - это дети.

Но я как специалист утверждаю, что дети - плохой клей. Жить ради детей - это не очень хорошая идея, потому что если мужчина и женщина страдают в отношениях, между ними нет ничего общего, у них разные ценности, разные книги, которые они читают или они вообще их не читают; у них разные друзья, разные мировоззрения, разные взгляды на жизнь и разная философия жизни и нет как будто бы точки, где они могли бы встретиться, то они, конечно же, будут переживать себя очень одиноко. Потому что раньше были дети, ради которых надо было стараться, демонстрировать прекрасную модель семьи, терпеть друг друга, чего-то не замечать… Но это, с моей точки зрения, не очень хорошая семья, потому что какие бы ни были прекрасные актеры мужчина и женщина, все равно, если в семье нет уважения, нет любви, нет чувств, нет принятия, признания друг друга, то все равно будет появляться раздражение, будет появляться злость, будет появляться немотивированная агрессия и это будет, конечно же, негативно влиять на детей. И более того, это будет очень негативно влиять на будущие семьи детей, потому что дети, вырастая, будут понимать, что можно жить в семье, ненавидя друг друга, ведь мои папа и мама так и жили, ненавидя друг друга и "счастливо" прожили всю жизнь. На самом деле, никакого счастья там и близко не было.

Елена Чабак: Вернулась эта пара домой, провела своего ребенка, они сейчас в квартире и тут они понимают, что не близки друг другу. Что делать? Есть ли возможность спасти семью или уже все потеряно?

Геннадий Мустафаев: Я думаю, что если семья была создана, метафора с домом. Если дом был построен на хорошей основе, не на зыбучих песках, а на хорошем грунте, с хорошим фундаментом и дом дал какую-то трещину, то все можно наладить: начать искать совместные точки соприкосновения, может быть, обратиться к семейному терапевту; совместные дела, совместные книги, совместные поездки, совместные обсуждения тех или иных тем. И, конечно же, если любовь есть и была, то к ней можно вернуться. Если же в основе этой семьи зыбучий песок, никакого фундамента… Некоторые браки строились на обмане, там никогда не было любви. Например, извините за такое слово, семья по залету. Случился секс, раз - девушка забеременела, ну что, давай жениться…

Елена Чабак: А что делать?..

Геннадий Мустафаев: Я же порядочный, ну а что делать? Давай жениться. Любви нет, не люблю, но ради ребенка давай жить. И вот если жили ради ребенка, то появляется огромнейший кризис опустевшего гнезда.

Елена Чабак: Четыре кризиса мы только что проговорили, вы рассказали о каждом из них, сейчас итог всей этой кризисной ситуации. Что вы можете посоветовать каждой паре, несмотря на то, какой кризис она проживает в данный момент?

Геннадий Мустафаев: Причин кризисов может быть много и это могут быть материальные сложности, измена одного из партнеров, отсутствие детей или наоборот их слишком много… Не надо искать, кто виноват, кто не виноват, важно думать, что делать. Иногда хороший выход - это развод, может быть, я допускаю такую ситуацию. Если отношения построены на обмане, то вполне может быть и развестись. Но все-таки, что важно делать - не молчать, диалог - это лекарство. Садиться, разговаривать, проговаривать, говорить как хочется. Если не получается - идти к семейному терапевту. Идти на компромиссы, быть разумным эгоистом. Если мои потребности в семье удовлетворены, значит мне в ней вполне хорошо. Уметь прощать и просить прощения. И не жить по шаблону.

Елена Чабак: Спасибо вам за эти рекомендации.