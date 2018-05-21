Підсумки тижня. Авторская программа Валерия Калныша. Ведущий Дмитрий Тузов. Гость Елена Зеркаль. Эфир от 18.05.2018

Гость — Елена Зеркаль.

Программа Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00

Дмитро Тузов: Зі мною у студії заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Одна з останніх новин, яка стосується і України, це зустріч лідера РФ з лідером федеративної республіки Німеччини пані Меркель. Путін з Меркель зустрілись, щойно ми бачили їхній спільний брифінг. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що багато говорила про Україну з президентом Росії Володимиром Путіним під час її поїздки до РФ. І за її словами про Україну вони говорили багато і зійшлися на думці, що Мінські угоди є єдиною основою для досягнення миру на сході України. Така вже традиційна фраза для всіх учасників норманського формату. Вам ця фраза про щось говорить? Чи це вже така стала формула, до якої вже всі звикли? Що це означає, що її в тисячний раз проговорюють?

Олена Зеркаль: Бо інших ідей немає.

Дмитро Тузов: Жорстко. Це погано. У мене сьогодні були інші ідеї, як виходити з цієї ситуації. Я їх озвучив в ефірі..

Олена Зеркаль: А ви пані Меркель до цього залучили?

Дмитро Тузов: Я передам.

Наступна важлива теза цієї розмови, про що йшлося, обговорили питання миротворців ООН на Донбасі. Я думаю, що все це відбувається синхронно із загостренням на сході. Ми з вами сьогодні чули ці трагічні повідомлення про обстріли, зокрема Троїцького. Там загинули мирні люди. І це питання миротворців ООН на Донбасі, це теж зараз така ритуальна формула для світових лідерів, чи тут справді може бути прогрес?

Олена Зеркаль: Це теж попередньо обговорювалось вже в Ахені на початку цього місяця. І було домовлено про майбутню зустріч в повному норманському форматі, але чи вдалося сьогодні пані Меркель переконати пані Путіна щодо того, що ця зустріч має бути підготовлена на рівні міністрів закордонних справ, зважаючи особливо на те, що сьогодні пан Лавров знову ж став міністром закордонних справ РФ, він повністю в процесі, мені не відомо. Водночас ми стоїмо на своїх позиціях, що для нас дуже основне, це забезпечити контроль на кордоні. І якщо це буде забезпечено, вже можна говорити про різні етапи, фази і різні формати миротворчої місії.

Дмитро Тузов: Контроль на кордоні українсько-російському?

Олена Зеркаль: Так, контроль на кордоні. Кордон є один. Все інше - це лінія зіткнення.

Дмитро Тузов: Що потрібно заробити для цього, тому що зрозуміло, що в такому разі Москва має вивести всіх своїх "друзів"? Зрозуміло, що це озброєнні формування, в яких воюють, в тому числі і російські військові без шевронів і військових квитків.

Олена Зеркаль: Це і є озброєні нелегальні формування, як їх не називай - “ЛНР”, “ДНР” чи харківські партизани, вони все рівно нелегальні збройні групи.

Як примусити Путіна дати команду на відступ, в Міністерстві закордонних справ навряд чи чітко уявляють

Дмитро Тузов: Так. Як примусити Путіна, щоб він дав команду на відступ?

Олена Зеркаль: Можливо, пані в Меркель є якийсь секрет, який вона сьогодні застосувала.

Дмитро Тузов: А Україна може згенерувати цю підказку для пані Меркель? Все ж таки Меркель в Берліні, а ми тут поруч.

Олена Зеркаль: У вас сьогодні були ж ідеї?

Дмитро Тузов: Я їх передам обов'язково. Але у нас величезне Міністерство закордонних справ, там багато людей працює.

Олена Зеркаль: Як примусити Путіна, в Міністерстві закордонних справ навряд чи є чіткі уявлення. Я думаю, що тільки весь світ за допомогою всіх зусиль може щось зробити. Саме Міністерство закордонних справ нічого не може такого зробити, щоб примусити Путіна щось зробити. Думаю, навіть пані Меркель, при всій моїй повазі, самостійно також не може його примусити. Разом з паном Трампом, з паном Макроном та рештою шановних лідерів за допомогою всіх засобів впливу, включаючи повну санкційну політику, можливо.

Дмитро Тузов: Тут нема суперечностей. Я це і мав на увазі. Дивіться, ви в Берліні не знаєте, що робити, але ви в черговій промові кажете в тисячний раз про те, що Мінськім угодам немає, дехто їх називає мінськими протоколами, немає альтернативи. Ось, ми вам пропонуємо, що потрібно, як потрібно. Не тому, що ми розумніші, а тому, що ми в темі більше, це нас більше стосується.

Олена Зеркаль: Одне іншому не суперечить взагалі. Ми завжди казали про те, що спочатку має бути забезпечена безпека, а потім вже починатися політичний процес. Політичний процес в будь-якому випадку має починатися. Але при наявності всіх з шевронами, цього неможливо зробити. І тому немає зараз іншого шляху, ніж сподіватися на те, що слова пана Путіна не будуть розходитися дуже далеко з його діями.

Дмитро Тузов: Тут виходити треба з того, що будуть, але як примусити все ж таки? Як ви поясните те, що у нас був Курт Волкер, спецпредставник США, і фактично синхронно з ним лягли ці міни крупного калібру на підконтрольну Україні територію, де і загинули люди? Це такий випадковий збіг, чи це демонстрація з того боку, що "нам плювати, хто приїжджає подивитися, хай передадуть своєму уряду, що ми будемо робити те, що ми робимо"?

Олена Зеркаль: Я була в лютому на лінії зіткнення, і ми відвідували місця, які були щойно звільнені. І після того, як ми поїхали звідти, обстріл почався десь через годину. Думаю, що це також пов'язано з тим, щоб залякати людей, які зустрічаються в тому числі зараз із Куртом Волкером. Для того, щоб місцеве населення боялося повернення українців або боялося приймати будь-кого, хто представляє не російську владу.

Дмитро Тузов: Яка реакція може бути з боку США на те, що сталося? Це ж і для них сигнал, так? Вони якось можуть на це відреагувати?

Олена Зеркаль: Мені здається, що за останній рік, який Курт Волкер займається питанням України, а саме нашим сходом, він вже розуміє, що до чого і як відбувається. І для нього цілком зрозумілим є те, що неможливо штучними методами створити мирну ситуацію на Донбасі. І неможливо замиритися, те, чого хоче Захід зараз від нас, щоб ми створити щось, аби щось, і щоб воно якось завмерло.

Дмитро Тузов: Що означає штучними методами?

Олена Зеркаль: Є такий план Штайнмаєра, який дуже любить пан Лавров. Але він не передбачає повернення до мирного існування в рамках кордонів України відразу. Він передбачає все ж таки те, що пов'язано з лінією зіткнення, проведенням виборів. І ми виходимо з того, що нам важливо не просто запровадити миротворчу місію, нам важливо повернутися в наші кордони і забезпечити мирне існування всіх громадян на території України.

Дмитро Тузов: План Штайнмаєра, але про нього не згадують під час всіх цих перемовин, все одно всі звертаються до Мінських угод.

Олена Зеркаль: План Штайнмаєра - це план поетапної реалізації цих Мінських угод . Це не новий документ, це просто етапність впровадження Мінських угод.

Дмитро Тузов: І тут основна суперечка в пунктах, що за чим має відбуватися. Чи це все ж таки привід для того, щоб не виконувати?

Олена Зеркаль: Віз або кінь.

Дмитро Тузов: Чи це привід для того, щоб не виконувати всі ці пункти оптом?

Олена Зеркаль: Основне питання - це чи хочуть обидві сторони виконувати це? Якщо хочуть, тоді без вирішення питання кордону, контролю на кордоні, виведені всіх цих з шевронами не може взагалі йти мова ні про що решту. І це основне, в чому ми намагаємося вже понад рік переконати наших партнерів. Вона в принципі переконані, але все рівно хочуть так, щоб легше було.

Дмитро Тузов: В зв'язку з цим, щоб було легше і для України, які важелі і інструменти ми маємо для того, щоб про нас не забували? Тому що, зокрема і зараз йшла мова на зустрічі Путіна і Меркель, і вже почали говорити про Північний потік-2. Зокрема, що кинулося в очі, канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила, що її країна розглядає північний потік-2, як комерційний проект. Це такий цікавий наголос, тому що трошки раніше ми з вами чули, що Ангела Меркель сказала, що це не лише комерційний проект, але потрібно подумати про гарантії для України. Якось воно так дивовижно звучить.

Дослівна цитата. "Ми переконані з боку Німеччини, що і після будівництва Північного потоку-2 роль України, як транзитної країни, повинна зберегтися, це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти", - сказала канцлер. Чи не є це заспокоєнням Києва, що тут компроміс можливий, що "все одно Північний потік ми побудуємо, а у вас залишиться якась частина транзиту, як ви вважаєте?

Олена Зеркаль: Вони дуже хочуть побудувати цей Північний потік-2. І пані Меркель про комерційність і про характер цього потоку розповідає також вже понад 2-3 роки, і ми продовжуємо говорити, що ні, це не комерційний проект, і нас підтримують в цьому країни східної Європи. Крім того, в цьому є і позиція, відповідно, Європейської комісії, яка також вважає, що це не тільки, не суто комерційний проект. Але Німеччина дуже зацікавлена в цьому проекті. І навіть зараз вся ця риторика, яка стосується забезпечити транзит через Україну, називається - певні обсяги з того, скільки треба залишити в Україні. Хто має бути відповідальним за цей транзит, якщо його мають забезпечувати або наповнювати газом українську газотранспортну систему, хто? Газпром, який не виконує навіть рішення Стокгольмського арбітражу?

“ЛНР”, “ДНР” чи харківські партизани, — як їх не називай, вони все одно нелегальні збройні групи

Дмитро Тузов: Щодо зауваження стосовно Будапештського меморандуму, справедливості заради, мені здається, що його всі сторони не виконують, не лише РФ.

Олена Зеркаль: Я про це і кажу. Гарантії Німеччини та Росії, про що? Про те, що росіяни не застосують ті ж засоби, які вони застосували до туркменського газогону?

Дмитро Тузов: Так. В Будапештському меморандумі ще Британія була і США. До речі, США, звучить така ідея, що Америка може прийняти проти компаній, які працюють в цьому Північному потоці 2. Це справить враження на європейців?

Олена Зеркаль: Альтмайєр вже сьогодні сказав про те, що вони вважають, що наполягання США заблокувати Північний потік-2 також сугубо комерційне бо американці зацікавлені у постачанні сланцевого газу через LNJ-термінали в Європу. Тут велика гра. І не враховувати всі компоненти також неможливо, оскільки тут існує ще торговельна війна між США і Європою, яка стосується того ж алюмінію, сталі. Крім того є питання постачання автомобілів європейських на ринок США. І інтереси, пов'язані зі створенням європейського військового агентства і військового контингенту, до озброєння якого американці не будуть залучені. І якщо не розглядати все це, то ви залишитесь в глухому кути з одним своїм газогоном.

Дмитро Тузов: Європейський контингент, ви маєте на увазі, ці ідеї по створенню об'єднаної європейської армії?

Олена Зеркаль: Так.

Дмитро Тузов: Я не думаю, що це буде реалізовано.

Олена Зеркаль: В червні місяці Макрон збирає 10 міністрів оборони задля обговорення цього контингенту в розмірі 100 тисяч осіб.

Дмитро Тузов: В них же була вже спроба, Західноєвропейський союз, ми з вами пам'ятаємо, формування об'єднаної армії - це кинути виклик північноатлантичному альянсу.

Олена Зеркаль: Вони вважають, що це як раз вчасно, кинути цей виклик, зважаючи на відносини, які зараз існують між США і ЄС, і про це зараз говорять всі європейські аналітики.

Дмитро Тузов: Ви сказали, що велика гра відбувається, Росія хоче продавати свій газ в обхід України. А Німеччина хоче стати газовим хабом, розподіляти цей газ і продавати на весь континент. США хочуть продавати всій газ в Європу так само. І таке зіткнення відбувається. В цьому зіткненні монстрів чи величезних світових сил, яке слово може сказати Україна? Ми часто говоримо, наші аналітики говорять, що Україна має щось запропонувати, і цим "щось запропонувати" може бути створення газового консорціуму, коли ми європейців запросимо і скажемо, що "ось, ви також берете участь в транспортуванні газу". Це може вплинути на негативний на цей момент сценарій будівництва Північного потоку-2?

Олена Зеркаль: Я хотіла пожартувати, а потім ви так серйозно почали про газовий консорціум, що я вирішила, що якщо я запропоную продати "газову принцесу" чи віддати, як заставу за необхідність не побудови газового, от це вже політика. Тому я повертаюся до серйозного ладу.

Дмитро Тузов: Я думаю, що Юлія Тимошенко відреагує на цю репліку.

Олена Зеркаль: Ні, вона просто так розповідала, скільки коштує наша газотранспортна система, що в мене було враження, що вона в нас золота в середині, але вона не золота в середині. Вона дійсно надійна, вона забезпечує постачання. І для нас це дійсно питання безпеки. І це дійсно питання не тільки української безпеки, це питання європейської безпеки. І якщо буде побудований цей Північний потік-2, то гарантій того, що не буде подальшої ескалації конфлікту з боку Росії, немає жодних. Бо є альтернативний шлях постачання цього газу в Європу.

Дмитро Тузов: Що ця інфраструктура також стримує Путіна, але до сьогодні, наприклад, в Берліні цього не розуміють в 100% обсязі. Тобто в якомусь розуміють, кажуть, що потрібно зберегти якусь частину транзиту для України, але і Північний потік-2 - це також комерційний проект. Як їх переконати?

Олена Зеркаль: Їх можна переконувати тільки спільними зусиллями з такими партнерами, як США. Самостійно ми вже переконуємо їх понад 2 роки цього не робити. І тільки останнім часом після того, як вони зрозуміли, що санкції можливі навіть проти європейських компаній, незважаючи на екстериторіальність дій цих санкцій, вони почали шукати можливі компроміси. Ну, вже це непогано, якщо вони шукають можливі компроміси. Наприкінці цього місяця в Брюсселі відбудеться велика конференція по енергетиці, на якій буде наш прем'єр разом з головою Нафтогазу, і вони будуть представляти нашу газотранспортну систему і якраз працювати над тим, щоб залучити іноземного партнера до управління нашою газотранспортною системою.

Це ні в якому випадку не йде мова про продаж нашої газотранспортної системи або її здачу, як розповідає відомий політик, це мова йде про те, що наша газотранспортна система потребує залучення іноземного оператора для того, щоб відповідати всім стандартам, щоб ні у кого вже не було ніякого сумніву щодо того, як вона працює - надійно чи не надійно, чи може вона витримати тиск чи не може, чи в якому обсязі вона може забезпечити постачання газу. Бо на мій подив, наприклад, міністр економіки Німеччини був не в курсі можливостей української газової системи.

Дмитро Тузов: Шкода, що Україна досі не поінформувала про такі можливості.

Олена Зеркаль: Ні, це не те.

Дмитро Тузов: Це ж не лише від одного політика залежить?

Олена Зеркаль: Ні, це питання того, наскільки ми також присутні в медіа просторі європейському, оскільки він зараз заповнений в більшості російською інформацією.

Дмитро Тузов: Але для того, щоб поінформувати німецького міністра не потрібно ж по телевізору отримати цю інформацію.

Олена Зеркаль: Ні. Цей міністр отримав цю інформацію від нашого посла в Берліні.

Дмитро Тузов: Тобто зв'язок є.

Олена Зеркаль: Є, але ж ця людина - політик з великим бекграундом, в нього є досвід політичний. Але навіть він, міністр економіки, знає інформацію виключно подану в світлі російську.

Дмитро Тузов: Я продовжую сподіватись, що політики, тим більше, що провідні політики, вони отримують інформацію не лише від ЗМІ. Є різні дипломатичні пошти, інше, треба інформувати про дуже важливі речі. Але дякую, ми з вами з'ясували, чим ми можемо відповісти на сьогоднішню зустріч Путіна з Меркель, де прозвучали такі ідеї. В тому числі ми поговорили про створення консорціуму. І Америка нам в допомогу. Йдемо далі.

Ми з вами бачили відкриття Керченського мосту, і всі на це відреагували. бачили Путіна за кермом камазу. Було там багато жартів, але ситуація серйозна. Багато хто відзначає в Україні, що, може, не варто було постійно розповідати, що міст не побудують. Якусь іншу тональність обрати, щоб ми не нагадували російську пропаганду. А казати, що, швидше за все, міст побудують, але це агресія, все одно це продовження факту агресії проти України. І в зв'язку з цим реакція, яку висловили Європі і в США на побудову цього мосту, і реакція в Україні, ми чули, президент зараз сказав, що росіянам міст знадобиться для того, щоб швидко тікати з Криму, якщо перефразувати трошки. А Україні цей міст знадобиться для того, щоб посилити зв'язки із Кубанню. Ця подія, наскільки вона привернула увагу Міністерства закордонних справ?

Олена Зеркаль: Міністерство закордонних справ питанням цього Керченського мосту опікується вже кілька років в межах позову до РФ щодо порушення норм конвенції з міжнародного морського права. Ми цим займаємося послідовно, починаючи з початку цього будівництва. Ми закликали РФ припинити як будівництво, так і припинити порушення норм конвенції. В 16 році ми звернулися до РФ з тим, що ми представили свій позов, і після того в лютому цього року ми представили повний меморандум з викладенням всіх наших претензій, включаючи міст.

В червні Макрон збирає 10 міністрів оборони задля обговорення створення об'єднаної європейської армії в розмірі 100 тисяч осіб

Дмитро Тузов: Цей міст обмежує можливості роботи наших портів, зокрема у Маріуполі, тому що багатотонажні морські судна не зможуть тепер заходити в українські порти. Справу може бути перенесено до міжнародних судів у зв'язку з цим?

Олена Зеркаль: Вона є в міжнародному трибуналі з морського права, створеного відповідно до 7 додатку конвенції. І початок розгляду цієї справи вже покладено ще в 16 році. Потім створювався цей арбітраж, він складається з 5 шанованих представників, професорів, які будуть як раз розглядати цю справу. Потім ми готували свій меморандум. І зараз до понеділка росіян є час подати своє заперечення щодо юрисдикції цього трибуналу.

Дмитро Тузов: З 16 року, два роки, я розумію, що ці справи так швидко не вирішуються, але все ж таки, наприклад, прецеденти роботи суду в Гаазі, що вони можуть працювати доволі ефективно. Які часові проміжки розгляду цієї важливої для України справи можуть бути?

Олена Зеркаль: Давайте повернемось до справ, які також розглядалися щодо порушення норм міжнародного морського права. Це Південно-Китайське море. Терміни розгляду цих справ залежать від того, як сторони беруть участь в цих справах, які висловлюються заперечення. Ми розраховуємо, що ця справа ще буде тривати 2-3 роки.

Дмитро Тузов: Це термін не катастрофічний, хоча нам всім би хотілося швидше. Але вже є і обнадійливі повідомлення про те, що міжнародний суд в Гаазі прийняв рішення про компенсацію українським компаніям у зв'язку з втратою майна в анексованому Криму. Там також наголошується на тому що російська влада зобов'язана відновити роботу Меджлісу. Яке продовження цієї історії? Ми ж з вами не розраховуємо, що Путін одразу кинеться все це виконувати.

Олена Зеркаль: Так, але ми маємо розібратися з судами. Бо це все різні суди, вони всі в Гаазі, але вони всі різні. Є така постійно діюча арбітражна палата. Це ліве крило Будинку Миру. Праве крило Будинку Миру - це крило, яке займає міжнародний суд ООН. Це різні судові інстанції. Міжнародний суд ООН прийняв в минулому році наказ щодо застосування попередніх заходів у зв'язку з порушенням Росії двох конвенцій, про які ми заявили. Це конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і конвенція про заборону фінансування тероризму. І щодо конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації видав припис в своєму наказі РФ забезпечити роботу Меджлісу. Тобто відновити все те, що було порушено. Росія протягом року на наші всі ноти відповідала нам, що вони вживають заходи. Без конкретики, що вони роблять. як вони роблять і до чого це призведе.

Я знаю, що кримські татари також зверталися до російських судових інстанцій з проханням забезпечити виконання наказу Міжнародного суду ООН. І там була ситуація повного безправ'я, коли їм сказали, щоб вони надали рішення Міжнародного суду ООН офіційне російською мовою. Знаючи, що наказ суду є виключно англійською і французькою мовами. І він не може бути російською мовою виданий судом. Ми про це повідомили суд і звернулися з проханням надати тлумачення, що ж нам робити у зв'язку з такою позицією РФ. Росіяни надали інформацію суду, що вони вважають, що суд не має компетенції. І сьогодні суд прийняв рішення, що вони йдуть в процедуру, сторонам наданий час на коментарі, і після цього суд буде вирішувати питання вже по суті цього питання. Це щодо Меджлісу. Для нас це є дійсно важливим, оскільки ми наполягали на тому, що це питання є чутливим як для України, так і для і для кримських татар, безпосередньо.

Тому існує нагальна потреба врегулювати це питання. І суд дослухався до нашої позиції, незважаючи на те, що 12 червня ми подаємо повний меморандум щодо порушень цих двох конвенцій. Щодо рішення постійної арбітражної палати по приватних інвесторах, це стосується, перш за все, порушення двостороннього договору між Росією і Україною по гарантіям і забезпеченню інвестицій.

Дмитро Тузов: Давайте розмежуємо, щоб ми це питання Меджлісу і того, що відбувається з кримськими татарами проговорили з вами. Ми знаємо, що в судах справи є. І ви сказали, Росія вживає заходів і, найголовніше, що вони не збрехали, вони таки вживають заходів. Я сьогодні бачив ці заходи на екранах. Це в Сімферополі безліч автозаків величезних на вантажних автомобілях заґратованих, куди кидають людей, цих самих кримських татар заарештовують, вкидають. І Росія навіть не приховує цих "заходів", які вона застосовує вже після рішення Міжнародного суду про відновлення роботи Меджлісу. Які подальші дії міжнародних судових організацій, які також бачать все, що відбувається на окупованому півострові?

Олена Зеркаль: Ви помиляєтесь, що вони бачать, що відбувається на окупованому півострові. Наше завдання як раз показати, що там відбувається. Бо кожен опікується своєю справою і тим,що в нього болить. А те, що болить у когось, стосується тільки тоді, коли ти ставиш це питання руба. І коли ти це доводиш не тільки картинками, а і доказами того, що це відбувається,що це є порушення. Саме в цьому і полягає наша робота - довести це до відома суду і представити свою позицію. І саме це ми робимо зараз, готуючи наш меморандум до подачі. І ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, з Меджлісом для того, щоб представити весь спектр порушень.

Дмитро Тузов: На Кримському півострові було заарештовано ряд кримських татар, які вирішили відзначити, вшанувати жертв депортації 1944 року. Це була акція, проведена російськими силовиками. Які подальші дії, можливо, в міжнародних інституціях і в судових так само, як реакція на невиконання цих судових приписів міжнародних судів, які РФ не виконує?

Олена Зеркаль: Ми обговорювали це питання на цьому тижні ще з секретарем суду, як саме розвивається ситуація, як одне порушення тягне за собою лавину порушень. І чи можливо це зупинити. Є така теорія розбитих вікон. Для того, щоб вікна не били, треба прибирати і створювати порядок. Я як раз закликала суд бути тією інстанцією, яка створює порядок і забезпечує виконання своїх рішень. Це єдине сподівання, яке залишається і у всього світу на міжнародний порядок. Інакше то буде взагалі профанація.

Дмитро Тузов: Тут важко когось примусити, владу РФ змінити свою політику. Тому що це політичне питання. А вигулькнуло і суто економічне питання. Це вже інший суд розглядав. Ви вже почали про це розповідати. Мова йде про відшкодування українським компаніям, які втратили своє майно на окупованій території. Мені здається, що тут важелів для впливу на Росію значно більше. Ви поділяєте цю думку?

Олена Зеркаль: Я не тільки поділяю вашу думку, я готова її просувати і просуваю її з 15 року. Водночас всі українські компанії, які інвестували в Крим, і іноземні компанії, вони спочатку мають також інвестувати певні фінансові і трудові затрати для того, щоб підготувати позов, потім попрацювати з юристами, а потім представити цей позов і тільки після того вже отримати якийсь результат. І це зупиняє дуже багатьох від спроби.

Дмитро Тузов: А чому? Бізнесмени - це народ дуже практичний. Тобто вони не бачать, що ця справа варта, щоб вкладати в це гроші?

Олена Зеркаль: Знаєте, скільки коштує цей процес від початку до цієї стадії? Приблизно 7-8 мільйонів євро.

Дмитро Тузов: Це весь процес. Але ж можуть скинутись багато.

Олена Зеркаль: Але це має бути рішення керівництва компанії. Для того, щоб цей процес був початий, ми, як держава, допомагаємо інвесторам виключно в питаннях щодо статусу Криму. Ми надаємо свою позицію і підтримуємо їх в стадії, яка стосується юрисдикції, тобто є компетенція арбітражів чи немає. А вся решта, це вже питання роботи менеджменту, довести, що є шкода, що є втрати майна, в якому обсязі ця втрата майна, залучити відповідних експертів, представити свою позицію. І це залежить від активності інвестора.

Дмитро Тузов: Можливо, це неправильно питання, але мова йде про честь держави, в тому числі. Я пам'ятаю відому фразу Маріо П'ьюзо: “Коли мова йде про честь держави, розмови про гроші недоречні”. А держава могла би виділити ці 7-8 мільйонів доларів для країни навіть в умовах таких проблем з бюджетом, нестачі коштів? 7-8 мільйонів доларів для держави - не така велика сума з огляду на можливі перспективи виграти їх і міжнародних судах.

Ми робили і робимо все, що можемо, в постійному діалозі з усіма лідерами, щоб примусити Путіна відпустити заручників

Олена Зеркаль: Ні, не може. Бо відповідно до цієї угоди, це питання виключно компаній. І компанії мають приймати сласне рішення. Навіть такі компанії, як Ощадбанк, як Нафтогаз, вони приймали власні рішення щодо подачі цих позовів, щодо всіх питань, пов'язаних з організацією всіх процесів. Це одна з умов цієї угоди, що це мають бути порушені інвестиційні права, і що ця компанія має представляти це все в судовому порядку. Вони можуть залучати кошти будь-де, але не в держави.

Дмитро Тузов: І це означає, ми з вами зараз констатуємо, що фактично заглухне ця справа?

Олена Зеркаль: Ні, це не означає цього. Декілька ще державних компаній збираються подавати позови,деякі вже пройшли в процес. Я вважаю, що цей процес буде більш активним після того, як вже є одне рішення. Бо дуже було важко переконувати, що цей інструмент дієвий, поки не побачили цього рішення.

Дмитро Тузов: Але все ж таки опосередковано держава бере в цьому участь. Якщо державні компанії, очевидно, вони будуть фінансувати також свою частину.

Олена Зеркаль: Державні компанії, це просто де держава є акціонером. Але держава безпосередньо через бюджет не має жодного впливу на ці компанії.

Дмитро Тузов: Але перспектива все ж таки перемогти в цьому економічному сегменті битви з країною-агресором є. Існує, вже українські компанії побачили певні результати у вигляді судових рішень.

Цього тижня Олег Сенцов заявив про те, що оголошує голодування і він готовий його тримати аж до поки російська влада не відпустить сіх українських заручників. Це вплине на російську владу? Тому що фактично Сенцов оголосив, що він готовий до самопожертви, і сьогодні уточнили, що він навіть не говорить про себе, він говорить про інших затриманих, це і Кольченко, це Клих, Карп'юк. Я думаю, це не весь перелік українців, які перебувають в тюрмах РФ.

Олена Зеркаль: Я відверто сподіваюсь, що пані Меркель сьогодні обговорила це питання також з паном Путіним, окрім питань Північного потоку-2 та Мінську, бо це також є дуже важливим питанням, яке ми не одноразово просили підняти на рівень пана Путіна для того, щоб питання українських заручників було вирішено.

Дмитро Тузов: Що ми зі свого боку можемо зробити? Олег Сенцов зробив зі свого боку, тобто фактично він сказав, що "я готовий принести себе в жертву"

Олена Зеркаль: Ми робили і робимо все, що можемо, в постійному спілкуванні, в постійному діалозі з усіма лідерами для того, щоб примусити Путіна відпустити заручників.

Дмитро Тузов: Можливий обмін із затриманими на території України? Чи то тими особами, які зі зброєю в руках прийшли для того, щоб воювати в Україні?

Олена Зеркаль: На жаль, ми постійно цим займаємося. На жаль, тому що для процесів, які ми ведемо в Гаазі, свідчення тих людей, яких ми вимушені надавати в обмін на наших полонених, на наших заручників, є доволі болючим, тому що нам би цих свідчень і судових рішень варто було би дочекатися. Але ми розуміємо, що людські життя понад усе.

Дмитро Тузов: Можливо, якось дипломатичними каналами можна вирішити питання ширшого доступу до них, наприклад наших представників, консулів?

Олена Зеркаль: Я думаю, вам треба поспілкуватися з нашими консулами для того, щоб зрозуміти, що вони роблять для того, щоб отримувати цей доступ, для того, щоб мати можливість спілкуватися, для того, щоб допомагати адвокатам. І те, що вони роблять, те, як вони роблять, воно заслуговує на велику шану.

Дмитро Тузов: Цього тижня також резонансна така подія сталася. Суд заарештував керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського. І навіть така версія, принаймні, вона існує в українському інформаційному просторі, що, можливо, відбудеться обмін. наприклад, коли Кирила Вишинського обміняють на когось з українських заручників, які перебувають у в'язниці РФ. З точки зору дипломатії варто думати над таким варіантом?

Олена Зеркаль: Я тільки що почула з ваших новин, що пані Меркель збирається щодо нього розмовляти з нашим президентом.

Дмитро Тузов: Так, але там зворотній процес. Там йдеться про те, наскільки обґрунтовано ставиться питання, що Україна заарештувала медійника. Це такий неприємний для України момент. Ми зараз про нього поговоримо. А стосовно ймовірності обміну, як ви вважаєте?

Олена Зеркаль: Я не буду спекулювати - ймовірність, не ймовірність, - я не є представником правоохоронних органів. Я не знаю, в чому саме, в якому обсязі звинувачується цей пан. Тому тут спекуляції неможливі, це людські життя. Людські життя варті того, щоб за них боротися.

Дмитро Тузов: Так, дипломатичними методами здебільшого, тому що, мені здається, інших методів у України просто немає в даному питанні. Ви згадали про те,що пані Меркель піднімала питання арешту курівника РИА Новости Украина, що це означає? Це означає, що в Європі не зовсім розуміють українську позицію?

Олена Зеркаль: Це означає, що це питання було предметом обговорення під час двосторонньої зустрічі пані Меркель і пана Путіна. І вона сказала, що вона підніме це питання в своєму діалозі з нашим президентом.

Дмитро Тузов: Це означає, що лідер Німеччини піднімає це питання і виводить його на вершину переговорів між лідерами. Які тут репутаційні небезпеки для нас існують? Тому що, зрозуміло, що зараз підхоплять цю тему і будуть говорити, в тому числі і медійні організації про можливість перешкоджання професійній діяльності.

Олена Зеркаль: Я вважаю, що пані Меркель має отримати всю інформацію, на підставі чого цей пан був затриманий, і які в наших правоохоронних органів існують підстави вважати, що він веде антиукраїнську діяльність.

Дмитро Тузов: Будемо очікувати судові рішення для того, щоб дивитися за ходом цього процесу. Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді. І у Кирила Вишинського також знайдено нагороду, яка називається "за Крим". Цю нагороду видавало Міністерство оборони РФ. Ймовірно ідеться про те, що медійники могли брати участь у відторгненні частини української території. Зрозуміло, що це буде частина складу злочину.

Які найголовніші події очікуються наступного тижня, те, над чим буде працювати Міністерство закордонних справ? Я думав запитати в вас про те, чи може бути МЗС активнішим, наприклад, в популяризації ідеї бойкотувати чемпіонат світу з футболу в РФ, як в країні-аргресорі, чи є такі ідеї?

Якщо буде побудовано Північний потік-2, то гарантій того, що не буде подальшої ескалації конфлікту з боку Росії, немає жодних

Олена Зеркаль: Цю ідею дуже жваво просуває міністр закордонних справ пан Клімкін. Він про це говорить з усіма своїми колегами під час їх зустрічей на рівні міністрів.

Дмитро Тузов: Як реагують колеги нашого міністра?

Олена Зеркаль: Звичайно, вони принципово всі підтримують ідею бойкотування. але, зважаючи на те, що це не політичний рівень, вони всі пояснюють, що вони не можуть впливати на свої футбольні федерації щодо участі і на фанатів.

Дмитро Тузов: Красиве пояснення. Цікаво, що в 1980 році змогли вплинути на всі федерації і було забойкотовано фактично участь в московській олімпіаді у зв'язку з агресією Радянського Союзу до Афганістану.

Олена Зеркаль: Олімпіада - це більш політичний івент, бо на нього приїжджає дуже багато делегацій на рівні президентів, прем'єрів, міністрів. Це зрозуміло. Але коли ця дискусія почалася в Британії, наприклад, то британська футбольна асоціація відразу сказала, що "ви знаєте, в нас є зобов'язання перед нашими спонсорами, і говоріть з нашими спонсорами, чи готові вони втрачати свої гроші, які вони вклали в цей чемпіонат". Комерція понад усе.

Дмитро Тузов: Цинічно звісно, якщо ми говоримо про...

Олена Зеркаль: Про футбол.

Дмитро Тузов: Не лише про футбол. Футбол - це завжди частина великої політики.

Ми з вами бачили Бін'яміна Нетаньяху, який спілкувався з Путіним. Тобто на чемпіонаті світу з футболу може статися щось подібне, коли частина світових лідерів також приїдуть, будуть стояти поруч, тиснути руки, як ви вважаєте?

Олена Зеркаль: Думаю, що може. Мене більш цікавить, що буде відбуватися після завершення цього чемпіонату, зважаючи на попередній досвід проведення різних спортивних заходів.

Дмитро Тузов: Олімпіаду маєте на увазі в Сочі?

Олена Зеркаль: Так.

Дмитро Тузов: Можлива активізація бойових дій?

Олена Зеркаль: Дай Боже, щоб цього не відбулося.

Дмитро Тузов: Але є така тривога?

Олена Зеркаль: Я вважаю, що цього не можна не передбачати.

Дмитро Тузов: Це важливо. Не даремно ми зачепили тему світового мундіалю чемпіонату світу з футболу, що небезпека така зберігається, тому що ми пам'ятаємо, що відбувалося після олімпіади в Сочі.

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