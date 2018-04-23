Підсумки тижня. Авторская программа Валерия Калныша. Гость Петр Чернышов. Эфир от 20.04.2018

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Підсумки тижня. Авторская программа Валерия Калныша. Гость Петр Чернышов. Эфир от 20.04.2018

Гость — Петр Чернышов.

Авторская программа Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00

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