Підсумки тижня. Авторская программа Валерия Калныша. Гость Петр Чернышов. Эфир от 20.04.2018

Гость — Петр Чернышов.
Авторская программа Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00
Гость — Петр Чернышов.
Авторская программа Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00
Путин, конечно, предполагает, что его предупреждения сработали и ограничили удар США по Сирии. Но так ли однозначны предупреждения Вашингтона?
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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