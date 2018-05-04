Підсумки тижня. Авторская программа Валерия Калныша. Гость Андрей Пышный. Эфир от 04.05.2018

Гость — Андрей Пышный.
Авторская программа Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00
Гость — Андрей Пышный.
Авторская программа Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
100% опрошенных профессионалов уверены, что хорошие времена закончатся не позже следующего года
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
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