Я не в восторге, когда людей называют "крупными рыбами". Большое интервью директора НАБУ Артема Сытника Сегодня, 21:12 37 Цей матеріал також доступний українською

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы является "издевательством над обществом". Об этом резонансном деле, судебных тяжбах с нардепом Бориславом Розенблатом и экс-депутатом Николаем Мартыненко и отношениях с главой САП Назаром Холодницким Сытник рассказал Татьяне Даниленко.

Тетяна Даниленко: Протягом цього тижня ми спостерігали за тим, як фігуранти антикорупційних справ дражняться з антикорупційним органами і всім суспільством. Екс-керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив про своє поновлення (точніше, суд ухвалив відповідне рішення і зобов'язав державу виплатити йому компенсацію за вимушений “простій” в розмірі близько 184 тисяч гривень).

Ще одне рішення - це суд, в якому позивався Борислав Розенблат, також фігурант ваших справ, який постановив, що ви і Сергій Лещенко “незаконно розголошували” деякі дані у “справі чорної бухгалтерії”. Складається враження, що чим далі, тим менше бояться фігуранти антикорупційних процесів власних справ. Чому так склалося?

Артем Ситник: Потрібно одразу зазначити, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва ніякого відношення до справи не має - справа як була в суді, так і є.

На жаль, вона слухається дуже повільно, прочитано за рік половину обвинувального акту, із 7 тисяч сторінок прочитано 300, і деякі люди, яких називають "ботами", розганяють, що це дійсно крах справи. Насправді це рішення до справи ніякого відношення не має, тому це перший міф, який пов'язаний з цією подією.

Тетяна Даниленко: Тобто це створення відповідного інформаційного тла?

Артем Ситник: Звичайно, і це достатньо невдала спроба, тому що ті люди, які спостерігають за цим процесом, прекрасно знають, що є кримінальний процес, який відбувається в іншому суді, і там іде читання обвинувального акту.

Тому я сподіваюсь, що після створення Антикорупційного суду ця справа буде передана до цього суду, і процес піде швидше. Я хотів би ще зазначити, що всі події, які були вами описані (їх, насправді, набагато більше), вони відбуваються здебільшого в одному суді - Окружному адміністративному суді міста Києва.

І це не може не засмучувати, тому що, якщо ми говоримо конкретно про справу за позовом пана Насірова, то це не просто знущання над суспільством, а це й дуже некрасива поведінка по відношенню до наших міжнародних партнерів.

Я нагадаю, що однією з підстав для звільнення пана Насірова якраз було його подвійне громадянство, що забороняє перебування на державній службі. І наші британські колеги декілька разів надавали документи і нам, і в Антикорупційну прокуратуру...

Тетяна Даниленко: Була навіть відповідна відкрита заява британського посольства.

Артем Ситник: Звичайно. І потім прокурори ці документи використовували в суді при обранні запобіжного заходу, ці документи долучені до справи; вони скеровувалися до уряду, який приймав відповідне рішення.

Але в черговий раз суд пише, що це неправдива інформація, і це не може не ображати наших британських колег. Це надзвичайно неприємно, і це рішення ґрунтується виключно не на законі, а на якихось абсолютно інших підставах.

Тетяна Даниленко: Тобто ви натякаєте, що якби справу розглядав не Окружний адмінсуд Києва, а будь-який інший, то, можливо, рішення було би іншим?

Артем Ситник: Я не давав би таких гарантій, але всі рішення, які не можна пояснити з боку закону, виносяться саме в цьому суді. Це дуже важливий суд, тому що тут оскаржуються укази президента і інших високопоставлених осіб, і голова цього суду - фігурант провадження, яке є в НАБУ, тому ми маємо такий результат.

Так само, якщо ми будемо говорити про справу за позовом Розенблата, - з юридичної точки зору позов взагалі нікчемний, але ми бачимо, що є відповідне рішення адміністративного суду.

Тетяна Даниленко: Тобто ви вважаєте, що історія позову Розенблата - це також спроба створювати якесь негативне інформаційне тло?

Артем Ситник: Звичайно.

Тетяна Даниленко: Повернемося до Романа Насірова: ви не відчуваєте частини своєї провини в тому, що він зміг оскаржити власне звільнення, оскільки ви подавали документи про його громадянство, наскільки ми розуміємо, до Кабміну?

Артем Ситник: Ні, ми не подавали документи до Кабміну. Кабмін приймав рішення незалежно від нас, це його повноваження - звільняти пана Насірова. Ні прокуратура антикорупційна...

Тетяна Даниленко: Тобто вони не повинні за законом з'ясовувати, чи дійсно?..

Артем Ситник: Ні, звичайно, що вони повинні перевірити той факт, який слугує підставою для звільнення.

Тетяна Даниленко: Вони перевіряли?

Артем Ситник: Мені це невідомо, тому що це процес, в якому ми не приймаємо участі (і не маємо права приймати), тому що це процес адміністративний, який знаходиться у компетенції уряду. Ми ці документи використовували для того, щоб, коли розглядалися питання запобіжного заходу та можливого стягнення ста мільйонів гривень застави на користь держави, ми використовували тоді ці документи. Тому тут процеси, які абсолютно не пов'язані між собою.

Тетяна Даниленко: До кого тоді уряд повинен був у цій ситуації звертатися, щоб підтвердити, що Насіров дійсно обґрунтовано підозрюється в масштабній корупції?

Артем Ситник: Ми повинні розуміти, що це адміністративна справа, яка не розглядає на предмет наявності чи відсутності складу злочину в діях, - це справа, яка розглядає підставу для звільнення. Я ще не читав повного тексту рішення суду, тому я не можу до кінця прокоментувати це все, але це процес, який абсолютно не пов'язаний з тим, що робила прокуратура і НАБУ.

Але ми всі знаємо (і це підтвердила офіційна заява британського посольства), що є факт подвійного громадянства, є копія відповідних документів, в тому числі того ж самого паспорта. На мою думку, цей факт більш ніж очевидний.

Тетяна Даниленко: І це, на вашу думку, могло і мало стати причиною для відставки?

Артем Ситник: Не відставки, а звільнення. Поки особа не визнана винуватою згідно вироку суду, то відповідні підозри можуть бути підставою для відсторонення від посади, що на певному етапі мало місце.

А щодо звільнення, - там зовсім інші підстави. Це не розслідування, яке проводиться, яке ще не завершено вироком суду, це якраз факт, який унеможливлює перебування чиновника на посаді. В даному випадку це факт подвійного громадянства, що є безумовною підставою для звільнення.

Тетяна Даниленко: А взагалі, що з цією посадою голови Державної фіскальної служби? Ми бачимо, що з 2014 року ще не було жодного навіть “в.о.”, який не мав би корупційних підозр на свою адресу не тільки з боку НАБУ, але і з боку Генеральної прокуратури.

Три очільники ДФС - всі три фігуранти антикорупційних справ, четвертий - вже “в.о.” - також підозрюється, до нього теж є питання правоохоронних органів. Що це така за посада, чому вона несе такі високі корупційні ризики?

Артем Ситник: Це не унікальна ситуація. Я трохи нагадаю про справу, яку вже трохи забули: справа так званих "діамантових прокурорів". Після того, як ці особи були затримані, їм була оголошена підозра, і справа була передана до суду.

В той же самий кабінет заступника прокурора Київської області заїхала інша людина. Буквально через півроку ми їй оголосили підозру, і він був прозваний "цукровим прокурором". Мабуть, все ж таки проблема не в посаді, а в певних корупційних ризиках, які оточують цю посаду, і можливість особі протидіяти цим викликам і ризикам.

Роман Насіров, який через суд поновився на посаді голови ДФС. Фото: Державна фіскальна служба України via Facebook

Тетяна Даниленко: Тобто “прості смертні” не можуть втриматися від спокус маніпуляцій, повернення ПДВ чи чогось подібного?

Артем Ситник: До речі, на рахунок ПДВ якраз є позитивний нюанс, тому що в березні був змінений керівник ДФС і запущено електронний реєстр відшкодування ПДВ. І в мене на особистому прийомі були представники бізнесу, я приймав участь в засіданнях, і більшість бізнес-асоціацій говорили слова вдячності за те, що нарешті - за 27 років - цей податок можна тепер відшкодувати без певного хабара.

Тетяна Даниленко: Але якщо без хабара, то можуть виникнути інші проблеми, наскільки ми розуміємо...

Артем Ситник: На жаль, ми бачимо, що тенденція така, що корупційні ризики, які оточують ці посади, не знижуються.

Тетяна Даниленко: А що тоді, де вихід? Хто що повинен робити? Чия це взагалі проблема: держави, яка призначає таких людей; вас, що ви не допрацьовуєте як антикорупційний орган, і люди продовжують вже після Насірова займатися незаконними речами і ставати фігурантами справ, не бояться нічого?

Артем Ситник: Я вважаю, тут є певний комплекс проблем. Якщо ми говоримо конкретно про ДФС, то дуже багато було розмов про створення Служби фінансових розслідувань на зразок служб, які працюють в розвинених країнах, але цей процес зупинився повністю, і фактично зараз цей орган не реформується, нічого не змінюється. По-друге, це все ж таки відсутність відчуття невідворотності покарання.

Це те, що є недоліком антикорупційної реформи; це те, в чому нас постійно звинувачують, хоча ми постійно пояснюємо, що винесення вироку - це компетенція суду. І з урахуванням того, як суди слухають справи... Знову ж таки - по цій справі більше року 300 сторінок читали, тому зараз, сподіваюсь, ми найближчим часом зможемо цю проблему усунути.

Ви знаєте, що зараз іде конкурс на зайняття посад в Антикорупційному суді, ми досліджуємо кандидатів, які подалися на цей конкурс. Там є достатньо, на мою думку, кандидатів, які можуть ці посади зайняти і, фактично, забезпечити цю невідворотність покарання.

Тому що, коли немає завершеності в будь-якій справі (в тому числі в справі щодо пана Насірова), то, звичайно, не дає того ефекту саме розслідування. Воно дасть ефект, коли особа отримає справедливе покарання, якщо це доведено відповідними доказами; і ті кошти, які здобуті корупційним шляхом, будуть повернуті до бюджету.

Тетяна Даниленко: Фігуранти антикорупційних розслідувань переважно чіпляються за процесуальні порушення під час їхніх справ. Таким чином вони отримують можливість оскаржувати або домагатися різних рішень суду, які створюють те інформаційне тло, про яке ми з вами говорили.

І Розенблат, і Насіров завжди в публічній лінії свого захисту вказують на те, що справи проти них, кажучи мовою жаргону, відбувалися "по беспределу". Насіров каже, що його хворого забирали з лікарні; Розенблат каже, що його незаконно слухали.

В принципі, це можна сказати про будь-кого з фігурантів ваших розслідувань. Чи не простіше було би просто дотримуватися якогось правового пуризму, щоб вони не мали змоги оскаржувати якісь дрібні процесуальні порушення?

Артем Ситник: Це виключно їхні слова, які на сьогоднішній день якщо і знайшли своє підтвердження, то в цьому нещасливому Окружному адміністративному суді.

Тетяна Даниленко: Ну чому ж? Насірова дійсно затримали вночі, дійсно з лікарняного ліжка.

Артем Ситник: Це не заборонено законом. І після цього затримання було рішення суду, перевірена підстава для підозри і прийнято рішення про обрання запобіжного заходу “арешт”, тому тут ніяких порушень немає.

Звичайно, що це відбувалося в Феофанії, був дуже резонансний процес, і я радий, що стан здоров'я після того, як людина опинилась на волі, значно покращився, і людина вже знову готова обіймати відповідну посаду.

Це достатньо звичайний тренд для наших чиновників: коли йде мова про підозру, то відразу погіршується стан здоров'я; коли мова йде про те, щоб повернутися на посаду, здоров'я одразу покращується.

Тетяна Даниленко: “Психосоматика”.

Артем Ситник: Але це не є процесуальним порушенням. І я хотів би зазначити, що є дві основні ознаки доказів: належність доказів і допустимість доказів. Я також був адвокатом, тому можу сказати, що сторона захисту опускається вже до допустимості доказів, коли належність не викликає сумнівів.

Коли адвокати розуміють, що докази зібрані, вони належні та підтверджують відповідні обставини скоєння злочину, тоді починається гра на тому, щоб визнати якимось чином недопустимими ці докази. Тобто “так, цей доказ щось підтверджує, але він здобутий незаконно, тому ми його не можемо використати в суді”.

Тетяна Даниленко: Саме так було в випадку з Розенблатом і Насіровим.

Артем Ситник: Саме так не було в випадку з Розенблатом, тому що ці докази зібрані законним шляхом, і поки що жодного рішення суду (а лише суд в кримінальному судочинстві може приймати рішення про недопустимість доказів) не було. Я думаю, мало хто в Україні не бачив фільму про пана Розенблата, тому він досить переконливо виглядає навіть ще до стадії судового розгляду.

Нардеп Борислав Розенблат. Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність via Facebook

Єдиний спосіб [уникнути покарання] в таких справах - це ставити під сумнів допустимість доказів. Звичайно, ми розуміли те, що ми не можемо дати шанс стороні захисту поставити під сумнів саме допустимість доказів (про належність ми зараз не говоримо).

Чому ці докази визнані не в кримінальному суді, де вони повинні визнаватись допустимими, а в адміністративному? Тому що саме цей суд, як ми бачимо, виносить такі рішення.

Адміністративний суд, причому першої інстанції, підміняє собою все: Конституційний суд, який давав роз'яснення про те, що оцінку допустимості доказів дає суд, який розглядає справу; підміняє іноді і закони, коли в законі пишеться одне, але в рішення суду все ж таки пишеться зовсім інше.

Тетяна Даниленко: Наприклад?

Артем Ситник: Наприклад, якщо ми згадаємо справу з приводу позову відомої Студії Права, яка пов'язана зі згаданим мною працівником прокуратури.

Коли був позов з приводу спеціальної перевірки, яку я проходив, коли подавав документи на посаду директора НАБУ, і суд в своєму рішенні прямо пише, що президент України може скасувати свій указ про призначення директора НАБУ, хоча в законі є вичерпний перелік підстав, коли указ може бути скасований, - цієї підстави там немає.

Тобто Окружному адміністративному суду міста Києва, на жаль, в принципі закон, рішення Конституційного суду і взагалі судова практика не цікаві; цікавить тільки те, що відбувається в політичній сфері.

Або коли адміністративний суд просто заперечує офіційну позицію британської сторони і каже, що це не відповідає дійсності, фактично звинувачуючи в обмані наших міжнародних партнерів. Це досить негідна поведінка, яка негативно впливає на імідж судової реформи.

Тетяна Даниленко: Окружний адмінсуд Києва стійко асоціюють з владою в Україні. Тобто виходить, що за всіма цими рішеннями стоїть хтось ще, хто покриває такі речі або зацікавлений в тому, щоб це відбувалося?

Артем Ситник: Я точно знаю, що за цими рішеннями не стоїть закон, а називати якісь підозри я зараз просто не буду. Я думаю, що навіть якщо людина не буде мати юридичної освіти, але почитає ці рішення, це дійсно буде дуже переконливим навіть не для юриста.

Пригадую одну з останніх справ (вона не пов'язана з НАБУ, але буде показовою), коли Адміністративний суд виключив лося з Червоної книги. Це, чесно кажучи, ні в які вже ворота не лізе. Але маємо те, що маємо.

Тетяна Даниленко: Такі рішення суду - це все ж таки корупція чи політика?

Артем Ситник: По-перше, нагадаю, що щодо керівництва суду є розслідування, і це не може не впливати на розгляд справ цим судом. По-друге, якщо закон не домінує при винесенні цих рішень, значить домінує якийсь інший фактор.

Звичайно, всі ці рішення будуть оскаржені, в тому числі, я впевнений, і уряд оскаржить рішення щодо пана Насірова. Подивимося, які рішення будуть прийняті в апеляції. По-третє, зараз іде судова реформа, і дуже багато суддів не пройшли переатестацію.

Я приведу один приклад (їх дуже багато, насправді), пов'язаний з Адміністративним судом міста Києва. Коли суддя з Львівського суду дав дозвіл на обшук у голови цього суду, Вища рада правосуддя миттєво провела дисциплінарне провадження і суддя був притягнутий до відповідальності, йому було оголошено догану.

Суддя оскаржив це рішення, тобто, фактично, брутальне переслідування за законне рішення. І лише Велика палата новоствореного суду, де не все вирішують адміністративні судді, прийняла рішення і закрила провадження відносно цього судді. Але Вища рада правосуддя знову його притягнула, але до іншого стягнення.

Тобто ми бачимо ситуацію, коли суддів, які приймають законні рішення, але проти влади, піддають певним переслідуванням. Це надзвичайно велика проблема для судової реформи. Інший приклад - справа відносно колишнього екс-нардепа, де знову стоїть питання допустимості доказів, які нам прислали швейцарські колеги.

Тетяна Даниленко: Це Мартиненко?

Артем Ситник: Так. І знову ж таки це пов'язано з нашими міжнародним партнерами; і те, що було скеровано партнерами, знову ставиться під сумнів, знову на кону імідж України. Окей, НАБУ - державний орган, але навіщо чіпати те, що роблять наші міжнародні партнери?

Екс-нардеп Микола Мартиненко. Фото: Радіо Свобода (RFE/RL)

Тетяна Даниленко: Захист Мартиненка, як і Розенблата та Насірова, стверджує, що головний доказ, який є у вас проти нього - це створений його негативний імідж в медіа, який ви створювали...

Артем Ситник: Дуже просто перекреслити роботу НАБУ, але я нагадаю, що разом з нами по цій справі працювали чеські і швейцарські колеги. Тому повторю: якась конкретна особа починає фактично ображати наших міжнародних партнерів. Це не зовсім гідна поведінка.

Коли сторона захисту почала ставити питання щодо допустимості доказів, які саме отримані Швейцарією, [казала], нібито їм було потрібно роздрукувати, завірити печаткою, хоча більшість розвинених країн вже давно перейшли на електронне провадження і таких типових томів справ там вже немає. І суд все ж таки відмовив в цьому клопотанні адвокатів, хоча вони готували потужне медійне поле, залучали дуже багато сайтів, але суд відмовив.

Тетяна Даниленко: Я бачила сьогодні новину про те, що суд не візьме до уваги “флешки Ситника” зі Швейцарії.

Артем Ситник: Ні, якраз в цьому суд відмовив адвокатам, й одразу суддям почали надходити погрози, тому що судді не пройшли ще переатестацію. Починається, вже їм “передають привіт" і кажуть, що "після цього рішення ви можете не пройти переатестацію".

Тобто зараз тактика одна, - якщо ми проговорили про декілька справ, належність доказів не обговорюється, тому що вони є належними, вони підтверджують певні обставини, і тоді включається інший механізм: тут можна говорити про допустимість доказів і паралельно включати певні процеси - дисциплінарне провадження і переатестацію, тобто інші органи, які зможуть тиснути на суддів для того, щоб вони приймали відповідні рішення.

Ми бачимо, що є суд, який до цих викликів та тиску [готовий], і це приємно, тому що Україні потрібні такі судді в Антикорупційному суді, щоб ці справи були завершені і винесені справедливі вироки.

Тетяна Даниленко: Якщо казати про медійну складову, на яку так скаржаться фігуранти антикорупційних розслідувань, чи дійсно не можна було без того, щоб не показувати фільми, не створювати та не робити гучних заяв? Чи не можна було притягнути людину до відповідальності і повідомити вже про доконаний факт?

Артем Ситник: Це питання якраз потрібно адресувати не нам, а саме фігурантам, тому що медійне поле створюють вони. Вони завжди перші виходять з якимись міфічними порушеннями і певними звинуваченнями, якщо ви звернете увагу. І ми потім просто пояснюємо, що відбулося, щоб уникнути певних маніпуляцій.

Що стосується пана Розенбалата: цей фільм був підготовлений для засідання комітету, який приймав рішення про зняття...

Тетяна Даниленко: Для того, щоб переконати депутатів зняти з нього недоторканність.

Артем Ситник: Звичайно. А коли відбуваються процесуальні дії, фігуранти самі виходять в медійне поле, починають створювати медійні [приводи], тобто ми виключно реагуємо на те, що сказано, щоб конкретними фактами спростувати те, що заявляється.

Тому тут абсолютно не справедливе твердження, оскільки медійне поле в першу чергу створюють фігуранти і адвокати: вони вийшли з процесу й одразу побігли в Фейсбук, на сайти, і почали писати, що "от, в Швейцарії…”. До речі, це не “флешка Ситника”, це флешка якраз швейцарських наших колег.

І починаються маніпуляції: приходить пан Насіров в НАБУ, в нього немає позиції, він не може відповісти на жодне питання детектива, і тут йому важко захищатися, саме в цьому процесі, тому він іде в Фейсбук і починає там розповідати, що там є якісь процесуальні порушення тощо. Ця тактика достатньо поширена. Єдиний спосіб протидіяти - це спокійно, без емоцій, конкретними фактами це все спростовувати.

Тетяна Даниленко: Щодо податкових відстрочок, в яких фактично звинувачують пана Насірова: наскільки ми розуміємо, він буде апелювати до того, що їх надавали абсолютно всім, тобто і компаніям Ахметова, і компаніям Порошенка, і багатьом іншим відомим в нашій країні людям.

Артем Ситник: Можливо, він хоче написати явку з повинною по іншим епізодам. Я жартую.

Тетяна Даниленко: Він, можливо, скоріше хоче шантажувати одного чи другого.

Артем Ситник: Я не виключаю цього.

Тетяна Даниленко: Тобто він стверджує, що це звична практика Фіскальної служби - надавати податкові відстрочки?

Артем Ситник: Звичайно, є практика. Відстрочка - це передбачений механізм, але цей механізм застосовується виключно при наявності певних обставин. Коли немає відповідних підстав і обставин, які дають можливість, тоді жоден чиновник ДФС не має права цього робити.

Тетяна Даниленко: Тобто у випадку з компаніями Онищенка - також фігуранта ваших справ, - у Насірова не було підстав надавати цю відстрочку?

Артем Ситник: Це повністю підтверджено матеріалами справи і судово-економічною експертизою, яка встановила суму спричинених збитків в результаті надання цих відстрочок. Тому справа в суді. І зверну увагу, що якби людина мала впевненість в своїй невинуватості, можливо, вона була б зацікавлена в швидкому процесі.

Але ми бачимо, що, коли прокурор може оголосити результативну частину обвинувального акту і - за клопотанням сторони захисту - повний текст, сторона захисту вибирає [повний текст], хоча кожен учасник, кожен адвокат (їх там 10 чи 12) має свою роздруковану копію обвинувального акту.

Навіщо читати це все? Виключно для того, щоб затягувати час, і в цей час у Фейсбуці і ефірах розповідати про те, що все незаконно.

В першу чергу доводь в суді, в умовах змагальності процесу, що ти дійсно нічого не скоїв. А там ти, користуючись своїми правами, затягуєш процес; а окремо, десь в іншій площині та просторі, намагаєшся без конкретних фактів - просто голослівними заявами - дискредитувати справу.

Втіклий депутат Олександр Онищенко. Фото: Михаил Подоляк via Facebook

Тетяна Даниленко: Тобто правоохоронна система втрачає стратегічну ініціативу і час?

Артем Ситник: Звичайно, і це стосується не тільки НАБУ. Я думаю, якщо ви запитаєте будь-якого керівника слідчого підрозділу, він це підтвердить: немає нічого гіршого для справи, ніж час. Тому що свідки виїжджають за кордон; можливо, з ними щось може трапитись...

Тетяна Даниленко: “Все, як на війні”, як про це дуже вдало писав Сунь Цзи.

Артем Ситник: І чому ми наполягали на створенні Антикорупційного суду? Щоб ці справи слухалися не роками, а хоча би тижнями.

Тетяна Даниленко: До речі, справа в тому, що відсуджували посади і гроші протягом останніх півтора-двох років не тільки Насіров, а ще більше десятка чиновників різного рівня, починаючи від першої антикорупційної справи, ще до створення НАБУ, керівників Державної служби надзвичайних ситуацій Бочковського і Стоєцького, які також відсудили в держави по півмільйона гривень і посади, хоча не повернулися на ці посади.

Держава може збанкрутувати, якщо вона буде всім фігурантам антикорупційних розслідувань виплачувати такі чималі гроші. І головне, що простий громадянин навряд чи може відсудити в держави такі суми.

Артем Ситник: Простий громадянин в Адміністративному суді взагалі не зможе відкрити провадження. Це дозволено, мабуть, тільки фігурантам гучних розслідувань.

Тетяна Даниленко: Повертаючись до справи Миколи Мартиненка, колишнього депутата Народного фронту, який склав мандат і стверджує, що сам зацікавлений в тому, щоб справа якомога швидше закінчилася; але, як ми бачимо, справа не на фініші, але близька до того.

Артем Ситник: Не зовсім так.

Тетяна Даниленко: На якій стадії ця справа перебуває?

Артем Ситник: В суді дуже важко визначити стадію. Це одна стадія - судовий розгляд, просто все залежить від того, наскільки сторони (а це сторона обвинувачення - прокурор і потерпілий - і сторона захисту) використовують свої права. Я навів приклад, як використав своє законне право затягнути процес пан Насіров.

Якщо порівняти динаміку цих двох справ, то, звичайно, там справа йде швидше, але там достатньо багато і підозрюваних, і свідків, і матеріалів, і, фактично, зараз це тільки початок. Почалося дослідження доказів, відповідно, прогнозувати, який термін витратиться на розгляд цієї справи, зараз дуже важко. Але якщо порівняти з іншими справами, то вона йде достатньо швидко.

Хоча потрібно ще швидше, тому що ідея створення Антикорупційного суду саме в тому, щоб колеги-судді не мали дуже багато справ і займалися не раз на місяць справою, а фактично сесійно, для того щоб це було в розумних межах, в розумні строки, і ми (суспільство) отримали остаточні відповіді по тим справам, які “на слуху”, а не слухати всі ці маніпуляції і медійні всплески, які ми бачимо.

Тетяна Даниленко: До речі, захист Мартиненка каже, що збитків державі завдано не було. І є якась нібито експертиза, яка навіть є в розпорядженні НАБУ, що свідчить про те, що вони не завдавали збитків державі, все закуповувалося за ринковими цінами і жодних порушень закону не вчинялося.

Артем Ситник: Ми знову повертаємося до теми допустимості доказів. На жаль, у нас існує механізм надання рецензій на такі експертизи. Але коли сторона захисту бачить, що експертиза не на користь їхнього клієнта, то іноді замовляються рецензії, які надаються потім в суд.

Але сама рецензія на експертизу не є процесуальним документом і взагалі не може бути джерелом доказів ані з боку обвинувачення, ні з боку захисту. Тому це знову-таки певна маніпуляція.

Доказом є експертиза, проведена експертом, який має спеціальні знання, і вона на сьогоднішній день дала певні висновки. Рецензія - це оцінка висновку експерта іншим експертом. Але знову ж таки, в даному випадку експерт, який давав рецензію, не мав всіх матеріалів, що мав експерт, який давав висновок експертизи.

І ми ініціюємо зараз питання перед Міністерством юстиції в першу чергу для того, щоб врегулювати інститут цих рецензій, тому що ми бачимо, які зловживання йдуть з боку сторони захисту, щоб все ж таки десь намагатись ставити під сумнів цю експертизу. Процесуально вона певного значення не має, але для того, щоб використовувати цю рецензію для публічних заяв, така можливість є.

Тетяна Даниленко: За цією справою стежать журналісти та суспільство, тому що це, мабуть, найбільша "риба" НАБУ. Хоча і Насіров також вважався "великою рибою".

Артем Ситник: Я, чесно кажучи, не в захваті від того, коли людей називають рибами. Позиція НАБУ завжди була така, що ми завжди, коли даємо якусь певну інформацію, посилаємось в кінці на 62 Статтю, для того щоб інформувати, що це висновки наші, а не суду, і особи вважаються невинуватими до вироку суду.

Шкода, що такого не притримуються представники сторони захисту, але це вже більше їхня відповідальність. Тому порівнювати статус людей [не дуже коректно]. Ми реагуємо на конкретні порушення в рамках своєї компетенції.

Тетяна Даниленко: Але в нас, як правило, вплив і багатство визначають статус людей. Відповідно, тому справи ділять на гучні й резонансні і ті, які менше на слуху.

Артем Ситник: Я погоджуюсь з тим, що якщо людина десь вкраде курку, то ця справа пройде швидко і без натяків на політичне переслідування, ці справи простіші.

Тетяна Даниленко: Але, на щастя, тоді людина не буде фігурантом НАБУ.

Артем Ситник: Ці спекуляції знімуться тоді, коли буде працювати незалежна судова установа, і суддя, який буде розглядати ці справи, буде діяти швидко і по закону. По цій справі судді, які виносили рішення на стадії ще слідства не на користь Мартиненка, по ним одразу ініціювалися дисциплінарні провадження, вони одразу підпадали під тиск.

І тому завдання України - створити інституцію (і це стосується не тільки Антикорупційного суду, але в першу чергу його), щоб суддя, який буде діяти по закону, не мав для себе негативних наслідків, коли він діє по закону.

На жаль, зараз ми повинні констатувати, що судді, кандидати, які погодяться працювати в Антикорупційному суді, повинні усвідомлювати, що на першому етапі такий тиск неодмінно буде, і потрібно максимально законно приймати рішення і потім протидіяти цьому тиску у зв'язку з тим, що головною зброєю буде закон, а не [Окружний] адміністративний суд міста Києва.

Тетяна Даниленко: А коли ви очікуєте перший розгляд в Національному антикорупційному суді першої справи?

Артем Ситник: Конкурс був оголошений в кінці літа, зараз вже завершене подання документів...

Фото: Радіо Свобода (RFE/RL)

Тетяна Даниленко: Пам'ятаю, ви називали [термін] сім місяців, якого буде достатньо для створення.

Артем Ситник: Так, і, в принципі, по динаміці десь плюс-мінус місяць-два, так воно і виходить. Тому що зараз вже пройшли і перші тестування, зараз буде другий етап конкурсу, сформована Рада міжнародних експертів, ми з ними активно співпрацюємо.

Тому я думаю, що десь лютий-березень - це буде список обраних кандидатів (не призначених, а саме обраних), а там вже включається інший орган, - зараз цим займається Вища кваліфкомісія суддів, потім це буде Вища рада правосуддя, потім президент, який повинен їх призначити.

Паралельно, наскільки я знаю, підшукані приміщення під цей суд. Тому процес іде, і виключати того, що весною перші справи будуть передані до цього суду (а, можливо, частина справ, які зараз розглядаються в судах, також будуть направлені), можна на це розраховувати.

Тетяна Даниленко: Найвірогідніше, цим буде займатися вже нова влада після виборів. Багато фігурантів антикорупційних розслідувань в неформальних розмовах кажуть, що після виборів НАБУ або Ситника не буде, і вже все якось буде по-іншому. Не раз чула таке твердження. Чи дійсно є ризик того?

Артем Ситник: Цей ризик є з першого дня мого призначення на посаду, я це чув дуже багато разів. Перший раз прогнозували, що мене не буде в лютому 2016 року. Після кожного гучного затримання я чув ці погрози. Нещодавно була отримана інформація про погрози іншого характеру, але ми працюємо.

В мене не було ілюзій, що умови будуть інші. Загроза завжди є, і не тільки щодо мене, але й інших працівників НАБУ, які ці справи розслідують. Але дуже мало людей в НАБУ, які не усвідомили з самого початку, які це ризики.

Сподіваюся, що люди, які зараз йдуть чи збираються йти в Антикорупційний суд, також усвідомлюють, що це дуже непроста робота, але це робота, яка потрібна державі, і вона нарешті змінить цю державу остаточно.

Тетяна Даниленко: Тобто ви не думаєте, що це пов'язано з виборами?

Артем Ситник: Ну, звичайно, цей фактор є додатковим бонусом до цього всього. Я ще в вересні казав, що зараз буде активізована інформаційна кампанія і кримінальні провадження. Це природний процес, і це не тільки реалії України, а й багатьох інших країн. От візьміть Румунію - там два роки намагалися змістити керівника, у них це вийшло. Чи вийде в нашої влади, буде видно.

Тетяна Даниленко: Тобто ці всі історії з мітингами під НАБУ, де вас називають "агентом Кремля", чи звинуваченнями в незаконному придбанні квартири і земельних ділянок, ви вважаєте способом вас, як кажуть російською мовою, "сковырнуть" з посади?

Артем Ситник: Звичайно. Чесно кажучи, я не можу ніяк відслідкувати тут логіку. Тобто я був “агентом” вже багатьох країн світу, а зараз чомусь саме Кремля.

Тетяна Даниленко: Ну, це новий поворот.

Артем Ситник: Не знаю, чому.

Тетяна Даниленко: Можливо, ви “подвійний агент”.

Артем Ситник: Можливо, потрійний. До речі, мітинги з'явилися тоді, коли був направлений в САП проект підозри щодо однієї відомої людини.

Тетяна Даниленко: Це щодо кого? Тобто ви розумієте, хто організував цей мітинг?

Артем Ситник: Звичайно, це не так важко відслідковувати. І ці мітинги, на жаль, так організовуються, що навіть гроші учасникам мітингу передаються не криючись. Не зовсім приємно це спостерігати.

Тетяна Даниленко: Я бачила однаковий текст новини про цей мітинг на різних сайтах - від Комсомольської правди до дрібних інтернет-ресурсів, - тобто очевидно, що вкладалися якісь кошти.

Артем Ситник: Ці кошти передаються на відстані приблизно 50-60 метрів від НАБУ, а організовані групи людей вивантажуються з автобусів також під стінами НАБУ. Тобто люди особливо не переймаються створенням картинки реальності цього заходу, виглядає воно не зовсім красиво.

Будівля НАБУ після однієї з акцій невідомих. Фото: Радіо Свобода via Twitter

Тетяна Даниленко: Влада назначила аудиторів НАБУ, але аудит НАБУ так і не розпочався. На вашу думку, чому?

Артем Ситник: Тут питання, мабуть, все ж таки до влади, в першу чергу, тому що всі ми бачили епопею з призначенням аудитора в парламенті. Це було півтора роки, навіть більше, і це рішення було прийнято в той же самий день, коли був проголосований закон про Антикорупційний суд.

Тетяна Даниленко: То воно балансувало?

Артем Ситник: Компроміс якийсь певний, була надія - “от, є аудитор, нарешті ми позбудемося цього директора, і тоді нам не буде загрожувати жоден суд”. Можливо, така була логіка членів парламенту, які за це голосували. Це було в червні, зараз у нас вже грудень. Офіційних звернень чи з боку всіх трьох аудиторів, які вже призначені, чи когось окремого з них, ми не отримували.

Тетяна Даниленко: Вони й не збиралися - в них немає статуту, немає приміщення тощо.

Артем Ситник: На рахунок того, збиралися чи не збиралися, не можу відповісти, тому що така інформація мені не відома. В приміщення Антикорупційного бюро - точно ні, хоча я публічно казав, що тут ніяких перешкод немає, і ми готові до будь-якого аудиту (головне, щоб аудит був об'єктивний, а не заангажований).

Тетяна Даниленко: Ми пам'ятаємо, скільки заяв було про те, що екс-керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського назначили не просто так, що він точно вже зможе здійснити суттєвий "підкоп" під вас.

Але все ж таки ми бачимо, що Павло Жебрівський говорить про те, що він не займається цим, і скоріш за все не буде ніякого аудиту. Є якесь логічне пояснення, чому ні? Страх перед Штатами? В чому причина?

Артем Ситник: Страх, що "не зможемо знайти такого, щоб написати негативний висновок". Можливо, це також потрібно враховувати, тому що негативний висновок - це якраз те, що мріють побачити багато хто і в парламенті. Я хочу сказати, що в нас же аудит повинен проводитись кожного року. На жаль, він не проводиться кожного року.

Але скоро вже плине рік, як повинно бути інспектовано, і я нагадаю (про це мало хто знає), що аудитора від уряду вже було раз переобрано, тому що він був обраний в 2016 році, а коли пройшов рік, він був переобраний.

Тетяна Даниленко: Аудитори зарплату отримують?

Артем Ситник: Ні, це не передбачено законом.

Тетяна Даниленко: Тобто це громадська діяльність. Ви не шкодуєте, що свого часу в вас відбувся публічний конфлікт з керівником САП Холодницьким, і досі холодна війна між вами триває. Не шкодуєте, що це почали? Вам зараз це ускладнює життя?

Артем Ситник: Мені особисто не ускладнює життя, і конфлікту як такого немає. Я говорив минулого разу, коли було таке саме питання, про те, що ми повинні реагувати на неправомірні дії будь-кого, в тому числі і працівників антикорупційних органів.

В нас також є факти, коли ми детективів звільняли за порушення присяги, тому ми повинні бути об'єктивними в першу чергу по відношенню до себе, коли ми маємо намір оголошувати підозри високопосадовцям.

Тому, якщо ми бачимо протиправні дії, ми будемо на них реагувати. І називати це конфліктом [некоректно], - тоді в нас конфлікт і з Розенблатом, і з Насіровим, і можна цей список продовжувати нескінченно.

Тетяна Даниленко: Але є якась негласна позиція влади про те, що якщо звільняти, то вас обох?

Артем Ситник: Я про це нічого не знаю. Якщо звільняти, потрібні якісь правові підстави для цього, а не просто якісь політичні компроміси шукати в тій сфері, де політики не повинно бути, а має бути просто розслідування і реагування на корупційні прояви будь-кого.

Тетяна Даниленко: Там же теж була перевірка, яка з'ясувала, що нібито і немає ніяких підстав взагалі, що це законно було.

Артем Ситник: Я не погоджуюсь. Якраз там КДКП було встановлено, що порушення є, але покарання не зовсім адекватне тому, що зафіксовано.

Тетяна Даниленко: Але відставки, наскільки ми розуміємо, найближчим часом не буде?

Артем Ситник: Ми виходимо з тих реалій, які маємо, і прокурори працюють з детективами. Наскільки прокурори готові, настільки і ми рухаємося вперед.

Авторская программа Татьяны Даниленко Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ по пятницам в 17:00 - 19:00