Донбасс в огне. Прогнозы и воспоминания Александра Хуга о войне на Востоке - большое интервью

В конце октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг оставил свой пост со словами о том, что в вопросе войны на Донбассе он "до сих пор видит свет в конце тоннеля".

Татьяна Даниленко расспросила его, чего можно ожидать от войны на Востоке в дальнейшем, можно ли сравнить ее с Югославскими войнами, а также чего хотят мирные жители по обе стороны линии разграничения.

Тетяна Даниленко: Представник ОБСЄ в Мінській контактній групі Мартін Сайдік заявив, що фактично головним досягненням 2018 року стало те, що кількість жертв і поранених серед цивільного населення на Донбасі суттєво скоротилася. Але, на вашу думку, наскільки ми наблизилися до завершення конфлікту?

Олександр Хуг: Як видно з публічних звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, порушення припинення вогню й досі залишаються, і це фіксується СММ. За цей рік було зареєстровано біля 300 тисяч порушень, минулого року було 400 тисяч порушень. І дійсно, дуже складно говорити про успіх через те, що не можна говорити про припинення [вогню].

Натомість можна засвідчувати і говорити про порушення домовленостей щодо припинення вогню, які позначаються і на цивільному населенні. Міжнародне співтовариство, ОБСЄ та ООН дуже намагаються полегшити страждання населення, яке є жертвою цього конфлікту.

Тетяна Даниленко: Але тимчасове припинення (точніше, зменшення активності) вогню не обов'язково означає закінчення конфлікту. Конфлікт триває. Чи наблизилися ми цього року до його завершення, зважаючи на те, що інтенсивність [вогню] зменшилася?

Олександр Хуг: Я дійсно вважаю, що продовження діалогу і в Мінську, і в інших умовах, є кроком вперед, безумовно. Тому що цей конфлікт не можна вирішити військовим шляхом.

Є міжнародне законодавство, існують домовленості, які вже є платформою до пошуку рішень щодо завершення конфлікту. І вони мають використовуватися, бо нам потрібно знайти стале рішення для завершення конфлікту. На цьому етапі ми не бачимо сталості.

І моніторингова місія ОБСЄ у своїх документах показує наявність озброєнь по обидві сторони лінії зіткнення, вони готові до використання. І тому цю ситуацію не можна вважати і описувати як стабільну. Треба робити більше і, зокрема, виконати технічні умови Мінських домовленостей.

Тетяна Даниленко: Протягом чотирьох років Україна утримувалася від того, щоб запроваджувати режим воєнного стану. Водночас цього року український парламент спочатку визнав Росію агресором відповідним законом і наприкінці року запровадив воєнний стан на один місяць. Чи мала Україна достатньо причин для такого кроку?

Олександр Хуг: Я не можу говорити від імені уряду України, самої країни, стосовно тих заходів, які потрібно запроваджувати. Важливе тут те, що, запроваджуючи ці заходи, варто попереджати порушення прав людей у зв'язку з цим.

Я поки що не можу судити, наскільки було необхідним запроваджувати воєнний стан, але думаю, що уряд свідомий щодо своїх зобов'язань, і це було виважене рішення, реагування на обставини.

Тетяна Даниленко: Чи відповідає дійсності те, що Захід протягом чотирьох років вмовляв Україну не запроваджувати воєнний стан?

Олександр Хуг: Це виключно питання уряду, парламенту, органів влади в Україні - приймати таке рішення. Зрештою, цей конфлікт може бути вирішено лише шляхом діалогу, ніяк не військовим шляхом.

Тетяна Даниленко: Після інциденту в Керченській протоці український президент і канцлер Німеччини заявили про необхідність розширення мандату ОБСЄ на Азов. Наскільки це зараз можливо, чи покращить це ситуацію?

Олександр Хуг: Події довкола окупованого Кримського півострова дійсно є приводом серйозного занепокоєння, і на останні події треба реагувати, враховуючи міжнародне законодавство. Існує база домовленостей, і є можливість цього.

Для розширення мандату місії треба провести обговорення цього питання Постійною радою ОБСЄ, і ці дебати треба буде провести. Якщо буде подана ця пропозиція, вони будуть проведені під час засідання Ради у Відні.

Але варто також не забувати, що йдеться про продовження насильства вздовж лінії зіткнення, і це позначається на житті громадянського населення. У своїх щоденних звітах Спеціальна моніторингова місія регулярно інформує про ці випадки, жертви, поранених з боку мирного населення, не кажучи вже про українських вояків, яких вбивають, ранять.

Останні цифри за цей рік, зокрема і по незаконних збройних формуваннях, відсутні, але ці цифри вражають. І, безумовно, питання Азовського регіону треба вирішувати, але потрібно враховувати і той досвід, який був накопичений за чотири роки на сході країни в зоні конфлікту.

Тетяна Даниленко: Україна найближчим часом планує знову пройти Керченською протокою, - наскільки ми розуміємо, разом з ОБСЄ. Але ми поки що не бачили підтвердження від самої ОБСЄ з цього приводу.

Олександр Хуг: Я бачив цю пропозицію так само, як і ви. Очевидно, Постійній раді ОБСЄ потрібно буде обговорити це питання, якщо воно буде винесено на розгляд цієї ради. Це дасть можливість далі говорити про можливість підтримки ОБСЄ подібних кроків чи операцій в Азовському морі.

Але, безумовно, цьому має передувати обговорення у Раді [ОБСЄ], і ми маємо 57 держав-членів ОБСЄ, яким треба буде досягти згоди, консенсусу щодо цього, з точки зору розширення мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Тетяна Даниленко: Також неодноразово висловлювалася пропозиція щодо озброєння нинішньої спостережної місії ОБСЄ - формування своєрідної гібридної миротворчої місії. Чи могло би це бути виходом з ситуації, допомогти врегулюванню?

Олександр Хуг: Я вважаю, що найбільш важливим є припинення порушень, і це те, що ми щодня документуємо в Місії. Наші звіти чітко вказують, які типи озброєнь ми бачили, що не мають там бути. Реєструємо порушення перемир'я; бачимо, що створюються нові мінні поля.

Ось на це треба реагувати - на порушення Мінських угод. Завдання Місії - документувати, а вже від сторін домовленостей - від Москви і також Києва - залежить питання, як найкращим чином ці заходи здійснювати і боротися з порушеннями на місці.

Я певен, що ми абсолютно [точно] будемо документувати й далі, і наші щоденні звіти дають дуже добре підґрунтя для того, щоб громадськість могла побачити, чи дійсно сторони виконують свої обов'язки і обіцянки, чи ні.

Тетяна Даниленко: Як взагалі нашій країні розуміти статус Мінських домовленостей, що це за статус? Місія ОБСЄ говорить про те, що її головне завдання - стежити за дотриманням Мінських домовленостей, але з українського боку є законним захищати свою територію. Чи не входить в суперечність домовленість з українськими законами?

Олександр Хуг: Абсолютно зрозуміло, що суверенність та територіальна цілісність України не є предметом будь-яких компромісів чи перемовин. ОБСЄ дуже чітко заявила (і ООН також дуже активно виступала на цю тему), підтверджуючи ці положення. Завдання СММ - документувати, чи відбуваються [порушення], чи ні; наскільки сторони виконують ці домовленості.

Що стосується правового статусу самих домовленостей, - я, на жаль, не є правовим експертом, але хочу сказати, що заходи, зокрема, технічні та воєнного характеру, які там містяться, якщо повною мірою їх виконати, вони дійсно зможуть забезпечити сталі мирні умови для забезпечення дотримання суверенності, територіальної неподільності України. Зокрема, щодо територій, які зараз знаходяться поза межами контролю уряду.

Тетяна Даниленко: Донбас залишається однією з найбільш замінованих територій світу. Як ви гадаєте, скільки часу знадобиться нашій країні, щоб розмінувати цю територію? Або ж це можливо робити лише після завершення війни?

Олександр Хуг: Щоб робити це у сталий спосіб, повністю зробити так, щоб зона була безпечною, зокрема, і для представників СММ, для цивільних громадян, щоб вони могли вільно пересуватися цими територіями, перш за все треба добитися повного, всеосяжного припинення вогню.

Після того, як це буде досягнуто, стане зрозуміло, скільки займе розмінування. Але це, - якщо говорити про сталі зусилля - займе тривалий час.

Зараз можна говорити про ті зони вздовж лінії зіткнення, які змушені перетинати цивільні особи, щоб отримати пенсію чи відправитися на роботу. І ці зони переважно з невстановленими вибуховими знаряддями, мінами. Здебільшого їх намагаються якось маркувати, і ось це є пріоритетом.

Тетяна Даниленко: Український конфлікт - не єдиний, де ви працювали. Ви також були в Боснії і Герцеговині, займали високу посаду. Порівнюючи війну, яка зараз відбувається на території України, з іншими конфліктами, чим відрізняється українська ситуація від інших конфліктів, які були, зокрема, на території Європи?

Олександр Хуг: Чесно, я не думаю, що буде дуже гарно прямо порівнювати конфлікти на різних територіях. У них різні корені, різні обставини, за яких вони створювалися і виникали, різні учасники.

І, зрештою, і масштаби, тривалість і території, які вони охоплювали, і людей, яких вони охоплювали, теж відрізняються. Але що їх ріднить - це громадяни, цивільне населення, яке найбільше страждає.

На відміну від солдатів, військових, які борються один з одним, сидять в траншеях та бронетранспортерах за бронею; ми маємо цивільне населення, яке абсолютно беззахисне, яке страждає найбільше. І воно продовжує страждати.

Йдеться не лише про тих [людей], які прямо є під загрозою, а й тих, хто був змушений покинути домівку і тікати від конфлікту, як це відбувалося в Україні і деяких інших територіях, де я спостерігав конфлікти.

Тетяна Даниленко: Але якщо говорити про такі речі, як інтенсивність вогню, кількість жертв, - наскільки відрізняється ця війна від того, що відбулося в країнах колишньої Югославії або інших конфліктах за останні 20 років?

Олександр Хуг: Ці конфлікти абсолютно відмінні з точки зору і кількості людей, які були залучені, і території, і тривалості, і обсягу шкоди, і знищень інфраструктурних об'єктів тощо. Дійсно, факт полягає в тому, що громадянське населення в різних ступенях, але все одно найбільше страждає, зокрема і зараз.

Тут є відмінність від інших конфліктів, які я бачив, очевидно, в тому, що немає тієї групової динаміки, яка лежить в основі конфлікту і підживлює його. Тут немає таких етнічних чи релігійних груп, які б це живили знизу, зсередини.

Я пам'ятаю свою роботу в Україні, і люди по обидва боки лінії зіткнення говорили, що це не їхня війна, вони не розуміють, чому цей конфлікт виник, не хочуть цього. Вони дійсно дуже чітко говорили, що це не конфлікт між народом, між представниками народу. Тобто у цьому, як на мене, є значна відмінність від тих конфліктів, які я мав можливість бачити.

Тетяна Даниленко: Тобто конфлікт живиться не знизу, а його джерело десь вище - серед політиків, перших осіб?

Олександр Хуг: Абсолютно очевидно, що основна відповідальність за припинення цієї боротьби лежить на Російській Федерації і також на Києві, з урахуванням тих зобов'язань, які вони взяли щодо своїх ролей в рамках Мінських домовленостей.

Припинення боротьби потребує політичної волі дати наказ про припинення цієї боротьби. Якщо читали мої звіти Спеціальної моніторингової місії, то ми бачили випадки тимчасового припинення вогню на період, наприклад, Різдва чи Нового року тощо. І це дійсно відбувалося.

Тобто це значить, що є якісь елементи та важелі контролю щодо тих, хто безпосередньо бере участь [у війні]. Тому [тут постає] питання прийняття політичних рішень. Якщо їх прийняти, це може дійсно покращити ситуацію на місці.

Тетяна Даниленко: Ви неодноразово відмовлялися давати прості відповіді на дуже прості (в політичному сенсі) питання, - наприклад, чи вважаєте ви Росію агресором в цій ситуації? Я знаю, ви багато разів пояснювали, що мали на увазі зовсім не те, але все ж таки хотіла б зрозуміти вашу думку з приводу ролі Росії в цій ситуації.

Олександр Хуг: Ну, нехай це політики і суди вирішують [питання] про те, що я раніше говорив. Те, що я думаю, коли говорю про відповідальність за припинення війни, я говорю про роль Російської Федерації, але також кажу про те, що Київ теж підписався під Мінськими угодами і взяв відповідальність на себе.

Я говорю про те, що якщо цю відповідальність виконати (зокрема, щодо технічних і воєнних питань), я абсолютно переконаний, - цю боротьбу можна буде знизити і, зрештою, добитися пошуку сталого рішення.

Тетяна Даниленко: В Югославському конфлікті, очевидно, не було зовнішніх зацікавлених сторін в розпалюванні конфлікту, які б постачали зброю в таких кількостях і були б настільки політично зацікавленими в тому, щоб конфлікт тривав.

А в Україні дуже часто кажуть про те, що нам потрібен “хорватський сценарій”. Але пам'ятаємо, як Захід критикував Хорватію за військову операцію, коли вона відвоювала свої території. Як би сприйняла місія ОБСЄ і Захід загалом, якби зараз Київ вдався до військової операції задля звільнення своїх територій?

Олександр Хуг: Це не для мене - судити про якісь потенційні сценарії на майбутнє. Але з досвіду в цьому та інших конфліктах, я абсолютно переконаний, що вирішення таких конфліктів не можна знайти лише на полі воєнних дій. Його треба шукати лише через діалог, тоді це рішення буде сталим та буде захищати цивільних громадян.

Всі заходи, про які я говорю, дійсно спрямовані на повернення суверенітету і територіальної цілісності України, і вони безумовно спрямовані на збереження і захист населення України по обидва боки лінії розмежування.

Тетяна Даниленко: Який саме діалог ви маєте на увазі? Мінська контактна група останнім часом збирається і не вирішує ніяких питань. За останні кілька років ми не бачили жодного суттєвого рішення від неї. Яким повинен бути цей діалог?

Олександр Хуг: Будь-які відмінності, що існують на лінії зіткнення чи між столицями з військових, економічних, гуманітарних питань, потребують дискусії для того, щоб знайти спільне рішення.

Я не пропоную домовлятися торгувати суверенітетом, територіальною цілісністю України в ході таких переговорів, але знову ж таки питання, - як вирішити ці відмінності, зокрема, і на політичному, і на воєнному рівні?

І знаєте, не все виключно чорне і біле. Треба всі сторони залучити для пошуку спільного рішення за [одним] столом. Лише це дозволить отримати, зрештою, стале рішення.

Тетяна Даниленко: Наскільки самостійними є так звані “ДНР” і “ЛНР”? Що від них залежить? Чи можуть вони самостійно прийняти рішення про припинення вогню - і, відповідно, чи був би тоді встановлений стійкий мир?

Олександр Хуг: Як ви знаєте зі звітів Спеціальної моніторингової місії, спостерігаються значні обсяги важких озброєнь, вдосконалених озброєнь, зокрема, на територіях недосяжних для Місії, які є поза контролем уряду України.

І хоча до того місія бачила свідчення перетину кордону між Україною і Російською Федерацією, йдеться знову ж таки про зони, які знаходяться поза контролем уряду. Ми влітку бачили кілька конвоїв, які перетинали цю лінію кордону.

З точки зору порушень перемир'я, які ми регулярно в Місії фіксували і дуже чітко про це звітували, зрозуміло, що ці формування мають дуже розвинену систему постачань, що забезпечує їхню можливість діяти на межі зіткнення. І всім, хто читає ці звіти, потрібно розуміти, що не можна постійно порушувати перемир'я, не маючи можливостей сталого постачання озброєнь.

Тетяна Даниленко: Протягом 2018 року Україна не наблизилася до закінчення війни, що продовжується на Донбасі, моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою роботу. В якому статусі залишаєтеся ви? Чи будете стежити за цим конфліктом?

Олександр Хуг: Ні, я завершив роботу в місії 31 жовтня, тому що я досяг максимально дозволеного часу роботи в ОБСЄ - 10 років. Саме це й було причиною, чому я лишив свій пост.

Зараз я є приватною особою і періодично приїжджаю в Україну, дуже тісно слідкуючи за подіями, які відбуваються в Україні та довкола неї. І, як і всі українці, я дуже занепокоєний продовженням насилля на сході України.

Тетяна Даниленко: Ви - та людина, яка спостерігала за війною і спілкувалася з людьми по обидва боки лінії розмежування. Яке найбільш яскраве враження від вашої місії в Україні?

Олександр Хуг: Найбільш яскравим [враженням] за час мого перебування і роботи в Україні, дійсно, були цивільні особи. Не тільки на Сході, але й тут, в Києві та інших частинах країни.

Треба визнати, що по обидві лінії розмежування є українці, і ці українці не вірять і не розуміють причини конфлікту, вони сподіваються на його завершення. І я дуже сподіваюся, що в українців стане сил і міцності для того, щоб цього добитися. Розумієте, коли замовкають гармати, треба говорити людям.

Саме цього очікують люди по обидва боки лінії розмежування, і треба говорити про захист життів по обидві сторони лінії, потрібно думати про те, як відновлювати життя на тому боці. І саме тому я кажу, що треба якомога швидше, негайно припинити військові дії.

Безумовно, реінтеграція займе значно більше часу, бо громадяни по обидва боки цієї лінії розмежування вже чотири роки живуть в абсолютно відмінних умовах, і це потребуватиме часу. Але, безумовно, нагально є необхідним повне припинення військових дій , для того щоб забезпечити гідний захист людям.

І після того, як замовкнуть гармати, виникне ще багато проблем, які треба буде вирішувати. Але я щиро вірю, що Україна, цивільні громадяни по обидві сторони лінії розмежування, лише привітають це і дійсно включаться у відновлення мирного життя, яке припинилося у 2014 році.

Тетяна Даниленко: Прірва між людьми, які перебувають у Донецьку і Києві, вже майже протягом п’яти років зростає. Як гадаєте, чи зможуть люди між собою помиритися після стійкого припинення вогню?

Олександр Хуг: Ви вже мене запитували про те, що я бачив в інших конфліктах. В інших конфліктах я бачив ту лінію розмежування між двома воюючими сторонами, яку люди не перетинають, тому що є одна група з одного боку, а інша група - з другого боку.

Але за моїх оцінок це ще не та ситуація, яка (принаймні поки що) існує на Донбасі. І саме факт того, що до 40 тисяч громадян щодня пересікають цю лінію розмежування - це чіткий показник того, що у людей немає в головах цієї лінії розмежування. Це жорстка, фактична реальність “на місці”.

Безумовно, ви праві в тому, що є велике питання, коли ця лінія дійсно зникне, стане абсолютно штучною - і тому зникне. Але, зрештою, це ще одна причина, чому варто припинити військові дії. Я думаю, що ось це нерозуміння [лінії розмежування] і готовність громадян допоможе це робити.

Тетяна Даниленко: Ми неодноразово чули від ватажків “ЛНР” і “ДНР” про те, що вони готові здійснювати військові операції не тільки на території Донбасу, але й “дійти до Києва”, а також багато іншого. Уявімо ситуацію, що Київ припинив давати збройну відповідь на обстріли з боку Донецька і Луганська, - чи в такому випадку ми не отримали б наступ на решту території країни?

Олександр Хуг: Я ніколи не говорив і не заявляв що потрібно одноособово виконувати Мінські домовленості, - це, безумовно, не спрацює. Ви праві в тому, що це мало б негативні наслідки. Саме тому я кажу про необхідність діалогу, для того щоб забезпечити дійсне виконання умов по обидва боки лінії розмежування.

Я також не кажу і не збираюся говорити, що Україна не має права чи має відмовитися від права на самозахист. Я, фактично, і зараз, і раніше говорив, що питання територіальної цілісності і незалежності України ніколи не повинно бути предметом дискусії.

Питання в іншому, - у заходах і способах забезпечення і відновлення територіальної цілісності і незалежності. І це передбачає взаємодію сторін по обидві сторони лінії розмежування, дійсно взаємодію. Знову ж таки, як я казав, одноосібно це не спрацює, і для цього дійсно потрібен діалог.

Тому інші міжнародні установи - або ОБСЄ, або ООН - мають якусь можливість верифікації процесу, щоб після завершення заходів однією стороною, така сторона-верифікатор могла б підтвердити факт виконання обов'язків, щоб можна було це затвердити і підтвердити.

Думаю, що у цьому полягає роль міжнародної спільноти, зокрема ОБСЄ. І ОБСЄ неодноразово намагалася підтвердити виконання заходів, але з наших звітів ми знову ж таки бачимо, що цього не відбувається, щось цьому заважає.

Ще раз наголошую: необхідний діалог для того, щоб сторони по обидва боки лінії розмежування виконали свої зобов'язання. Це, безумовно, не повинно бути одноосібним рішенням, діями лише однієї зі сторін.

Тетяна Даниленко: Ми тут, в Києві, позбавлені можливості стежити за тим, як змінюється Донецьк і Луганськ, тоді як ви бачили та спостерігали за тими змінами, які відбувалися там протягом останніх років. Які ваші враження від цих змін?

Олександр Хуг: Донецьк і його зовнішні райони абсолютно постраждали від військових дій. Є багато розвалених, знищених об'єктів інфраструктури.

В Авдіївці, “старій” Авдіївці, яка близька до промзони, були великі знищення, але це пов'язано з тим, що там постійно точаться бойові дії. Але поза зонами активних бойових дій, ми бачимо, досі живуть люди! І ці зони, згідно з домовленостями, не мають бути в зоні бойових дій.

Ми бачимо, що в домовленостях зазначена зона відведення в 50 кілометрів по обидва боки від лінії розмежування. Натомість можна сказати, що 30-кілометрова межа по обидва боки цього кордону умовно є найбільш небезпечною територією всієї Україні.

Якщо поїхати далі, глибше від цієї лінії, - або до Донецьку, або на контрольовану [українським] урядом територію - ми побачимо території, які починають відновлюватися принаймні трохи, якось поверхнево повертаються до нового, нормального життя, нормально працюючого транспорту, коли люди на вулицю виходять і щось там роблять.

Питання в тому, скільки це триватиме і коли воно, зрештою, закінчитьсяПитання в тому, скільки це триватиме і коли воно, зрештою, закінчиться; скільки ще людям це терпіти. І це питання, які люди в Донецьку, Краматорську, Авдіївці і навіть Києві ставлять. Це одні й ті ж самі питання, якими задаються прості люди. І це вказує на те, що люди дійсно втомилися від безперервної стрілянини і боротьби, насильства.

Вони продовжують задаватися цими питаннями - це ще один показник того, що треба дослухатися до цих питань, бо ці люди хочуть ходити на роботу, своїх дітлахів вести до школи, ходити до друзів в гості. Й ці люди повинні мати якісь гарантії, що це спрацює. Це можна забезпечити лише за умови повного виконання Мінських домовленостей.

Тетяна Даниленко: Чи схоже, що конфлікт “заморожується”?

Олександр Хуг: Це не дуже точне визначення. З будь-якої точки зору це не можна назвати замороженим конфліктом, якщо ми бачимо сотні, часом навіть тисячі випадків порушення [режиму] припинення вогню, які ми фіксуємо, якщо ми бачимо повсякденно активні військові дії, розумієте?

Зона конфлікту більш чітко визначена, є гарячі точки вздовж лінії зіткнення, де відбувається найбільше зіткнень, але я б не описував це як заморожений конфлікт. Це активно триваючий конфлікт, який поки що не бачить свого розв'язання. Конфлікт, який чи не щодня призводить до нових жертв серед громадського населення та знищення об'єктів інфраструктури. І, власне, все так і триває.

