"Батя" не старался. Краткая история Януковича от "кореша на районе" до госизменника - репортаж НВ Сегодня, 15:26 607 Цей матеріал також доступний українською Янукович в Ростове-на-Дону 11 марта 2014 года

Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого судят за госизмену, не сможет выступить в суде с последним словом из-за "полученной травмы". Месяц назад с таким заявлением выступил один из адвокатов президента-беглеца.

Януковича судят уже больше трех лет, но точка в его деле до сих пор не поставлена. Ожидая развязки этой большой истории, корреспондент Радио НВ вспомнил и собрал воедино все, что известно о Януковиче.

25 февраля 2010-го года избранный президентом Виктор Янукович прибыл на инаугурацию в Верховную Раду. Уже с первых минут церемонии все пошло не так: двери в Верховную Раду закрылись перед самым носом Виктора Федоровича. Часовые не удержали тяжелые двери парламента, и заметно нервничавший Янукович был вынужден собственноручно подтолкнуть створки.

Впрочем, это не единственное, что испортило инаугурацию. Зал Верховной Рады был полупустым, ведь фракция Батькивщина отказалась участвовать в мероприятии.

Получив удостоверение президента, Янукович улыбаясь положил себе его во внутренней карман пиджака, а когда заиграли "Ще не вмерла України...", новоизбранный президент едва открывал рот под национальный гимн, на половине песни бросил это дело и решил достоять молча.

Виктор Федорович даже не представлял, что ровно через четыре года он будет находиться в России в статусе беглеца, а уровень его поддержки обвалится не только по всей Украине, но и на его родном Донбассе.

Часть I. "Убийств нет. Ну, ограбление, с кем не бывает?"

Виктор Федорович Янукович родился и вырос в Енакиево. Его детство проходило в депрессивном и опасном районе Пивновка. Популярными развлечениями подростков здесь были уличные драки и походы "район против района"; в таких «разборках» нередко использовали самопалы, а сами Енакиевские ребята часто имели проблемы с законом.

Кто-то был "на карандаше" у милиции, а кто-то до достижения совершеннолетия успевал побывать в исправительной колонии. Витя тоже был хулиганского характера, а в школе учился на тройки. Первую проблему с законом молодой Янукович получил в 17 лет.

— О том, что Виктор Федорович Янукович был осужден и отбывал наказание, я узнал в 2002 году, в июне, когда меня задержали в Донецке как журналиста прямо в редакции газеты Салон и отправили в изолятор временного содержания, - рассказывает журналист Владимир Бойко. - Там я провел 10 дней. Меня освобождал с огромным скандалом тогдашний президент Леонид Кучма. Но за время пребывания в камере, мне сокамерник - старый уголовник Квадрат - рассказал о таком печальном факте из биографии тогдашнего председателя Донецкой облгосадминистрации.

Согласно обнародованной информации, в возрасте 17 лет Витя был осужден за ограбление и отправлен в исправительную колонию. Позже еще долгое время по СМИ "гуляла" версия, что он якобы "работал" в составе банды, воровавшей ондатровые шапки по туалетам. Пока посетитель уборной был сидя занят своими делами, злоумышленники якобы перегибались через кабинку и срывали шапку. Догнать ворюгу жертва уже не могла.

— Первое дело - это было ограбление на улице, - опровергает слухи Владимир Бойко. - Кстати, многие рассказывали, что они снимали шапки. Нет, на самом деле речь шла о том, что они сняли часы с прохожего, и эти вещи нашли у малолетнего Януковича дома, ему было в то время 17 лет.

В 67-м году Виктору повезло - его освободили условно досрочно в связи с амнистией к годовщине Октябрьской революции. "Малый, зеленый, возможно, еще исправится и выйдет в люди". Но Янукович снова оказался за решеткой:

— Второй раз он был осужден уже в 70-м году - за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Ну, где-то он там подрался, - добавляет журналист Бойко.

Второе преступление - это уже не шутки. После добавления сроков, Янукович должен отсидеть всего шесть лет за решеткой, но он снова чудом оказывается на свободе досрочно, отсидев лишь треть срока. Согласно информации, которую позже распространяла команда Януковича, осужденного выпустили на свободу по ходатайству летчика-космонавта Леонида Берегового.

Янукович с летчиком-космонавтом Леонидом Береговым. Фото: Мустафа Найем / Украинская правда

И будто с тех времен сохранились документы, подтверждающие этот факт. Но Владимир Бойко доказывает, что документы фальшивые, и утверждает, что настоящие сведения о судимости четвертого президента Украины были уничтожены в архивах. Но как тогда Януковичу удалось выйти на свободу? Шерше ля фам!

— Конечно, не Береговой помог отменить судимости, а действительно помогла жена Януковича. Дело в том, что Людмила Янукович имела дядю, он был председателем Народного суда города Енакиево. И именно дядя помог, потому что в 73-м году - через год после освобождения Виктора Януковича после второго осуждения - суд досрочно погасил его судимость по ходатайству трудового коллектива. В дальнейшем, думаю, что именно дядя обратился к председателю Областного Донецкого суда Виталию Федоровичу Бойко с просьбой помочь мужу племянницы. "Парень хороший, ну действительно оступился, были ошибки в жизни, с кем не бывает? Регион тяжелый, область тяжелая, множество осужденных, множество спецкомендатур", - в то время это специфика области. Посмотрели на дело - "ничего страшного нет, убийств нет, да ограбления, ну с кем не бывает, ну кому-то физиономию набил". И закрыли незаконно дело.

В СМИ фигурировало еще третье дело - якобы об участии Януковича в изнасиловании, впрочем своего подтверждения эта информация не нашла. Напомню, о судимостях Януковича Владимир Бойко написал в 2002 году - именно тогда, когда Виктор Федорович готовился сесть в кресло премьер-министра Украины. Утечка информации в СМИ привел к тому, что политик был вынужден признать эти факты своей биографии. Журналист рассказывает:

— За несколько месяцев (это было в июне, в июле вышли "тюремные записки") Виктор Федорович должен был быть назначен на должность премьер-министра, он, в соответствии с порядком, должен был сам, от руки, написать свою автобиографию, для того чтобы раздать депутатам. Это было очень интересно, что он там напишет. Он очень колебался, и в конце концов... Не было никаких доказательств правоты моих слов, действительно, их не было. И не было никаких документальных подтверждений того, потому что, как потом выяснилось, все доказательства осуждения были уничтожены, были почищены даже журналы учетов в тех исправительных колониях, где отбывал наказание Янукович. Тем не менее он, я думаю, разумно принял решение и своей рукой написал в своей автобиографии, что он дважды привлекался к уголовной ответственности, дважды был осужден. Правда, он написал, что приговоры были отменены, и это уже было предметом дальнейших исследований и публикаций.

После обнародования компромата Янукович включил в своей официальной автобиографии данные о двух судимостях, отметив, что они были погашены. Хотя уже в автобиографии кандидата в президенты 2004 года о этом не упоминалось ни слова. Зато команда Януковича пыталась быстро потушить информационную бомбу:

— Это был также огромный скандал, - говорит Владимир Бойко. - Анна Герман решила это опровергнуть - она собрала брифинг, заявила, что она провела собственное расследование и установила, что по ходатайству летчика-космонавта Берегового президиум Донецкого областного суда вроде отменил два приговора в отношении Януковича. И пригласила журналистов поехать в Донецк в мае [для] того, чтобы в этом убедиться.

Представителей СМИ убеждали не только в том, что судимости были погашены, но и что Януковича якобы специально оговорили, чтобы повесить на него, как на самого младшего в банде, вину старших "корешей".

Фото: Мустафа Найем / Украинская правда

— Я отказался, потому что так называемого опровержения я не увидел. Ничего опровергать, мне только была показана фотография, где молодой Янукович в 74-м году на автомобильных гонках в Монте-Карло как единственный представитель от Советского Союза с газетой, видно число. Причем потом было установлено, что эта фотография была фальшивкой, потому что в 74-м году в Монте-Карло не было гонок - это был единственный год, когда там не было этих соревнований.

Казалось бы, с такой биографией построить карьеру было невозможно, впрочем Виктору не только удалось досрочно "откинуться", но и быстро "встать на ноги". Говорят, что не в последнюю очередь благодаря браку с Люсей Настенко. Девушка ждала Виктора из тюрьмы, а после освобождения пара женится.

После этого, в возрасте всего 26 лет, Виктор стал директором автобазы, а в 30 - вступил в КПСС, что позволило Януковичу впоследствии возглавить предприятия Донбасстрансремонт, Укругольпромтранс и объединение Донецкавтотранс.

Часть II. "Как ты, с*ка, посмел это сделать?", или Первые шаги в политике

В политику Янукович пришел в середине 90-х. Именно тогда образуется тандем Виктор Янукович - Ринат Ахметов. Они вместе налаживают бизнес на возрождении шахт. Так, в 96-м году при содействии местных элит Янукович становится заместителем, а в 97-м - главой области. В то же время в 99-м году ему удалось одновременно возглавить и облсовет, и облгосадминистрацию, хотя это и противоречило законодательству.

Политолог, а в прошлом соратник Виктора Федоровича, Тарас Чорновил считает, что Янукович смог возглавить Донбасс именно благодаря Ринату Ахметову:

— [Выдвижение Януковича] на председателя ОГА - это была история "донецкого клана", Кучма не хотел с ними воевать, как правило, за приличные деньги. Я так понимаю, Кучма соглашался на политических выдвиженцев Донецка, чтобы они сидели там, поэтому назначение Януковича - это был вопрос исключительно Ахметова. Ахметов думал, что ему подойдет этот тип. Никто не думал, что этот тип начнет съедать своих родителей и благотворителей (в том числе и самого Ахметова так же чуть не съел). На самом деле, это была чисто внутренняя история: Донецком могут править донецкие, которых выберут сами донецкие.

Между тем для участия в парламентских выборах создавалась политическая платформа За единую Украину, которая должна была стать опорой тогдашнего президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. В нее вошла тогда еще малоизвестная Партия регионов, членом которой был Виктор Янукович.

"ЗаЕдУ" получает третье место в парламентских выборах, а самого Януковича действующий президент Леонид Кучма предлагает на должность премьер-министра.

— А вот переход его в Киев, на премьерскую должность (я не имею этой информации лично, но то, что я слышал от многих, в том числе Юлия Мостовая и другие много писали), за это было заплачено очень большие, "грубые "деньги, - говорит Чорновил.

— За премьерство?

— За премьерство Януковича. Но я очень хорошо помню, что на тот момент возник такой определенный вакуум власти: кто-то ушел в отставку, кого-то отправили, с кем-то не складывалось. И как раз попало в нужное время, в нужное место, когда донецкий в принципе мог согласиться. При этом думали, что он "спалится", никто не думал, что из этого не будет каких-то последствий. И поэтому его назначение, я думаю, было [вроде как] просто какой-то переходный премьер, "он немного побудет, год-полтора, и пойдет в отставку". У нас тогда были проблемы с Международным валютным фондом и много другой ерунды, и другие просто тупо не справились, и поэтому бросили его.

Хотя президентские полномочия Леонида Кучмы и заканчивались в 2004 году вместе со вторым президентским сроком, он хотел и дальше влиять на происходящее в стране. Для этого надо было подготовить управляемого кандидата в президенты на следующих выборах. Идеальной кандидатурой был Виктор Федорович. На первый взгляд он не сильно разбирался в политических тонкостях и казался контролируемым.

Но Тарас Чорновил убежден, что Кучме Янукович был нужен только как противовес Виктору Ющенко, чьи рейтинги росли, и средство для углубления конфликта в обществе. При этом важно не только, чтобы между лагерями обострялись противоречия, но и чтобы рейтинги двух кандидатов в президенты были примерно одинаковыми, объясняет политолог:

— Вспомните август месяц, я был рядом с Януковичем, когда он разговаривал с Кучмой, когда Кучма его матом крыл: "Как ты, с*ка, посмел это сделать, не посоветовавшись со мной!?» - это когда он повысил тогда единовременно те пенсии и социальные выплаты, и его рейтинг перепрыгнул над рейтингом Ющенко.

В начале сентября 2004 года Виктор Ющенко был отравлен. По мнению третьего президента, его отравили на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка во время ужина. Это дело не раскрыто до сих пор.

Тарас Чорновил убежден, что отравлением Виктора Ющенко воспользовались две команды: оранжевая - для мобилизации электората; команда Кучмы, - чтобы нагнетать обстановку. В пользу этой теории Чорновил приводит появление провокаторов на Майдане-2004, а также, как это ни странно, имитацию покушения на Януковича:

— Одни и вторые готовы были бы вцепиться в горло одним и вторым, Майдан пошел бы не таким способом, которым он шел, потому что под это были бы реквизированы, изгнаны туда озлобленные донецкие (они и так были свезены). В одном случае Кучма, мне кажется, должен был сделать так, чтобы все западные лидеры звонили ему и говорили: "Леонид Данилович, возьми ситуацию в свои руки. Возьми и сделай так, чтобы это дальше не обострялось".

Что касается имитации покушения на Януковича, Чорновил приводит несколько доводов. И покушение бы даже разыграли, если бы не ... Яйцо. То есть тот самый пресловутый случай, когда Виктор Янукович, приехав в Ивано-Франковск, стал мишенью для яйца, которое бросил в него студент Дмитрий Романюк. От попадания яйца Янукович упал, его подхватили пять-шесть охранников и полубессознательного отнесли в кортеж.

— В Франковск приезжает Янукович. Визит планировался не Януковичем, визит был навязан через обладминистрацию, - рассказывает политолог, - дальше все говорили, что готовили провокацию, маршрут чтобы специально объехать, сделать два километра лишних и подъехать так, чтобы двери автобуса с противоположной стороны были, где почему-то нет охраны, никого не было - только толпа озлобленная, с криками, со всем. Второе - прилетел Янукович, на нем костюм "в обтяжечку" был, а улетал Янукович - на нем все висело, как на вешалке. Ну, у меня единственный вывод, - что он прилетел туда в бронежилете. Я видел с расстояния полутора метров падение Януковича, я был прямо над ним, из окна полутораэтажного автобуса: то яйцо попадает (не видно было, что это яйцо), начинает он падать, в этот момент истерически визжит Герман: "Убивают, выстрелили, покушение, убивают", - а охранники уже руки держат, его подхватывают и бросают в машину. После того как стало понятно, что имитации покушения не было и выстрела не было, а он упал, среагировав на яйцо, Герман запретила журналистам часа полтора [сообщать об этом]. Почти телефоны забирала, угрожала, все сидели в автобусе у нее "под глазом", ходили охранники, смотрели, чтобы никто не позвонил.

После попадания яйца в Януковича, его отвезли в местную больницу, откуда он дал "интервью" - по мнению Чорновила, заранее заученный текст:

— В этот момент, пока был информационный вакуум, шло то, что называется "депутатская разминка", - выступления от депутатов. И один из депутатов (уже фамилию не упоминаю, на "К" фамилия) потом сразу очень быстро вышел из Партии регионов и перешел в какую-то группу (возможно, Видродження). Он выступает, и вспомните это выступление с криком: "Виктор Андреевич, ваши бандеровские ошметки совершили покушение на жизнь нашего лидера, нашего премьер-министра Виктора Федоровича Януковича", - дословно. Все - "покушение на жизнь" [прим. - Чорновил цитирует Александра Колониари, который действительно с трибуны Верховной Рады заявил, что в Януковича были брошены "тяжелые предметы", а также был "ранен охранник"]. А дальше должны были сцепиться, дальше у Кучмы было все просто.

22 ноября 2004, после второго тура выборов президента Украины, ЦИК объявляет победу Виктора Януковича. В Киеве собирается большой бессрочный митинг на Майдане Незалежности в поддержку Виктора Ющенко.

Позже эти события получат название Оранжевая Революция - в честь партийных цветов Ющенко. И это будет первой революцией, которая произошла из-за нежелания украинцев видеть у власти Януковича.

— Мне показывали текст предыдущего решения суда, которое должно было быть не "объявить переголосование второго тура", а "объявить новые выборы, и в связи с грубыми нарушениями обеими сторонами, с провокациями столкновений населения, приведшими к многочисленным человеческим жертвам, запретить обоим кандидатам, которые были во втором туре, участвовать в следующих выборах".

К счастью, провокации удалось предотвратить. Верховный суд признал результаты второго тура недействительными и впервые в истории независимой Украины объявил его переголосование. В итоге Янукович проиграл. Оранжевая Революция победила.

Виктор Ющенко и его соратники разделили руководящие должности и начали готовиться к следующим парламентским выборам, а Виктор Янукович, премьерство которого завершилось почти одновременно с предвыборной кампанией, "залег на дно" в Карловых Варах.

Тогда Виктор Федорович фактически жил в Чехии и почти не приезжал в Украину. За рубежом Янукович работал над собой, - точнее, над ним работали политические технологи. Надо было устранить все недостатки и подточить все неровности, которые не позволили ему превратиться из кандидата в президенты в главу страны.

— Он скрывался в 2005 году преимущественно в Карловых Варах в Европе, с ним работал кто-то из хороших учителей, и это был точно не Манафорт, - говорит Чорновил. - Его научили манерам и поведению, и определенной дипломатии, и всему. Его подучили, он выучил украинский язык, он научился вести себя более или менее аккуратно, его научили, в какой руке держать вилку, в какой нож - всему научили.

Как объясняет политолог, была еще одна причина, по которой Янукович отсиживался за рубежом - страх оказаться за решеткой. Этот опыт "регионал" пережил ранее и повторять не хотел. Политик был в плохих отношениях с Юрием Луценко, который как раз возглавлял Министерство внутренних дел того времени.

Картина из резиденции Януковича. Фото: EPA

Основная причина - это была встреча с Ющенко. Он знал, что поскольку он приехал на встречу с Ющенко, то ему дают стопроцентные гарантии, что он как въехал, то так на свободу и выедет. Он прямо сказал, что с Ющенко можно договориться с Пискуном (тогда был генпрокурором) тоже можно. Со всеми можно, только с этим "бесноватым" Луценко договориться в принципе невозможно.

— Он думал, что на него заведут дела?

— На него заводили, готовили дела, но блокировалось. Затем в прокуратуре уже заблокировали. Ющенко еще летом, когда были первые их разговоры, начал блокировать возможности расследования дел против Януковича. Ну, это я по его словам знаю.

Находясь за пределами страны, Виктор Янукович чуть не потерял возглавляемую им Партию регионов, впрочем, политик умел договариваться и все же смог переломить ситуацию в свою пользу. Так, Партия регионов вошла в парламент с лучшим результатом, а через некоторое время Янукович смог снова усесться в премьерское кресло.

— Есть вещи, в которых мы просто его недооценили. Мы привыкли относиться, что Янукович - тупой идиот. Янукович - человек глубоко невоспитанный, с отсутствием моральных норм, но он очень умелый интриган. В сентябре [2005 года] когда произошла двухсерийное представление в стиле "коррупционный скандал" с отставками одновременно Порошенко и Тимошенко, а затем попытка Тимошенко фактически договориться со всеми (а я был участником этих событий) о государственном перевороте с Януковичем. Она приходила в Зоряный [кинотеатр, который служил штабом Партии регионов, - ред], я видел, как она "на крылышках вылетала", меня по дороге обняла: "Тарас, мы скоро снова будем вместе, все прекрасно". И как через неделю он обо всех деталях разговора доложил Ющенко и все рассказал на пальцах; и показал, что единственный, кто может спасти Ющенко - это он. После того, как Юлька прилетела, он четко сказал: "Юля, я тебе вообще что-то, честно говоря, обещал? Я же ничего не обещал". [Помню], как она выходила, у нее слезы по глазам текут, а я стою в коридоре и это все вижу, - рассказывает Тарас Чорновил.

На следующих выборах одержать победу над Виктором Ющенко Виктору Януковичу было попроще. Рейтинги третьего президента падали сами по себе вместе с разочарованием украинцев от оранжевых лидеров. Впрочем, на выборах президента 2010 года у него была соперница значительно сильнее - действующий премьер Юлия Тимошенко.

Предвыборная реклама Юлии Тимошенко 2010 года







Предвыборная реклама Виктора Януковича 2010 года

С небольшим, но значительным отрывом Януковичу все же удалось победить "ее" и фактически взять реванш у "оранжевых". А дальше события в украинской политике разворачивались гораздо проще и предсказуемее, чем в ющенковскую эпоху. "Региональный" президент поставил "регионального" премьера Азарова, закрепив "региональное" большинство в Верховной Раде и новое "региональное" правительство после выборов 2012 года.

При Януковиче руководящие должности в стране получили выходцы из Донбасса: девять членов правительства Азарова были из Донецкой и Луганской областей, еще трое - родом из России. Были отменены конституционные изменения 2004 года, вернув Украину к президентско-парламентской форме правления.

Украинцам он запомнился как президент, который увеличил государственные расходы на себя, как обладатель роскошной резиденции в Межигорье, как партнер президента России Владимира Путина и, видимо, как диктатор (или хотя бы как президент, пытавшийся им стать). Как и девять лет назад, планам Януковича помешал Майдан - на этот раз Майдан за евроинтеграцию.

Часть III. "Батя, я стараюсь" и сломанная ручка в Ростове

Личная жизнь Януковича в основном была скрыта "за семью замками". Мать его детей - официальная жена Виктора Федоровича Людмила Янукович - приняла участие в публичном мероприятии в поддержку мужа, пожалуй, один раз. Это были дни Оранжевой Революции, когда в Донецке собрали митинг Партии регионов. Людмила выступала со сцены в синем брендированном шарфе, убеждая толпу, что киевский протест якобы организовали Соединенные Штаты, а активистов угощают наркотиками:

С тех пор Виктор Янукович старался жену в свет не выводить, а светские мероприятия супружеская пара посещала порознь. Даже с днем рождения президент поздравлял ее по телефону:

В этом плане Людмила Янукович сильно отличалась от своей предшественницы - настоящей первой леди - Екатерины Ющенко. Кто-то говорил, что ей жизнь жены президента не нравится; а кто-то - что у донецких, мол, "не принято с женами по торжественным мероприятиям гулять".

Но в действительности все оказалось гораздо проще: хотя муж уже давно жил в Киеве, Людмила Янукович продолжала жить в Макеевке довольно скромной жизнью. То, что президент уже несколько лет имеет любовницу, выяснилось уже после его бегства в Россию. Доказательства его супружеской неверности обнаружили в Межигорье.

Любовь Полежай, которая сначала была официанткой у президента, уже длительное время фактически была гражданской женой Януковича. Проработав у него три года, она разошлась с мужем и вместе со своей дочерью Марией переехала в резиденцию главы государства. В Хонке, где они жили, среди прочего была и детская комната, полная дорогих игрушек и одежды.

Сейчас Любовь Полежай живет вместе с Виктором Януковичем в России. Информация о местонахождении экс-гаранта держится в строжайшем секрете. Официально он находится в Ростове-на-Дону, будто бы по адресу "улица Еременко, 81В" (по крайней мере так заявлял его адвокат Виталий Сердюк). И именно по этому адрес происходила переписка с украинскими следователями.

Впрочем, по этому адресу неоднократно приходили журналисты и обнаруживали, что Януковича там нет, никогда не было и вряд ли будет. Зато неоднократно появлялась информация, что беглец проживает в другом месте, а в Ростов приезжает только на пресс-конференции и в ростовский суд - для дачи показаний через видеосвязь.

Так, еще в 2014 российский политик Олег Митволь заявлял, что Янукович вместе со своей новой семьей находится на даче в Сочи. Несколькими годами позже российский певец Иосиф Кобзон будто мимоходом сообщил журналистам, что Янукович - его сосед в подмосковной Баковке, "живет рядом за большим забором". Однако других подтверждений этого не было, а Кобзон вскоре отказался от своих слов.

Единственное оставшееся фото Любови Полежай на ее странице в FB. Фото: Любовь Полежай via Facebook

Последняя информация, которая фигурировала в СМИ, - что жена Януковича Полежай имеет бизнес в Сочи, а ее дочь ходит в Сочинскую гимназию №5, что нашло подтверждение в соцсетях. Правда, дочь Полежай - Мария (в соцсетях в свое время она называла себя Мусей) - старается в Интернете не "светиться". Ее аккаунт ВКонтакте уже несколько лет не активен. Последние комментарии - от ее отца, который, судя по тем же соцсетям, проживает в оккупированном Донецке.

Говорят, в Россию Виктора Януковича погнал страх, что на него будет совершено покушение, и именно поэтому он решил покинуть Киев в разгар Евромайдана. 21 февраля 2014, во второй половине дня, президент оставил Администрацию и уехал кортежем к себе в Межигорье. Виктор Федорович начал собираться "в путь".

О том, что именно было вывезено из резиденции Межигорье в тот день, до сих пор нет полной информации. Так, свидетели со стороны защиты в суде по делу Януковича утверждают, что это лишь несколько костюмов и средства гигиены.

Впрочем, только записи камер резиденции свидетельствуют, что паковали картины, "ювелирку", иконы, антиквариат, мебель, вазы и даже оружие, а также много пакетов, о содержимом которых до сих пор можно только догадываться. Жители Межигорья покинули его, остались только декоративные животные в вольерах и страусы с частной фермы ...

"Я увидел, что возле дома в это время... Возле дома стоял грузовой автомобиль, и происходила загрузка определенных вещей в этот автомобиль. Там были и различные пакеты, картины замотанные, что-то <...> В 22 часа ориентировочно мы сели в два вертолета и вылетели в город Харьков", - рассказывает во время показаний в суде бывший охранник Януковича Олесь Шаран.

Януковича сопровождало четыре работника госохраны, - в Харьков вылетело трое. В городе его встретил Михаил Добкин, на тот момент председатель Харьковской облгосадминистрации. Янукович пробыл там сутки, после чего сделал десятиминутное заявление для СМИ и продолжил свое "путешествие" прочь от Киева.

В Харькове Янукович планировал принять участие в так называемом Съезде депутатов юго-восточных регионов, но этого не произошло. «Приехав в аэропорт Харькова, мы погрузили вещи в два вертолета, - рассказывает Олесь Шаран. - Президент с Бернадским передвигались на первом вертолете, остальные представители охраны - на втором».

Во время полета к пилотам вертолетов поступило сообщение диспетчера с требованием вернуться в Харьков, в соответствии с командой исполняющего обязанности президента Александра Турчинова, на что пилоты ответили, что горючего хватит лишь на то, чтобы долететь до Донецка, и продолжили полет.

В Донецке Янукович вместе с охраной должны были пересесть на два самолета типа Фалькон, однако этому помешали пограничники. Впрочем, беглецу вместе с сопровождением и вещами разрешено покинуть территорию аэропорта. Переждав несколько часов в резиденции, кортеж Януковича отправился на Крым.

"Дали команду всем сдать мобильные телефоны и отключить их, соответственно и дали команду готовиться к отъезду в Автономную Республику Крым", - говорил его экс-охранник. На выезде из Донецка к кортежу присоединился сын Януковича - Виктор Викторович. А охране поступила информация, что беглеца уже ждут силовики на блокпосту в Мелитополе.

"Передвигались второстепенными дорогами с соблюдением средств конспирации, выключили свет и, соответственно, нас вели ребята Виктора Викторовича <...> Проехали село, выехали в какое-то поле и по команде включили свет фар <...> приземлились три вертолета, поступила команда от" Кобзаря "очень быстро перегрузить вещи в вертолеты, они даже не заглушали двигатели, мы буквально за несколько минут вещи перегрузили <...> и мы вылетели в неизвестном направлении", - свидетельствовал Олесь Шаран.

Охранник Януковича не исключает, что это были военные вертолеты РФ. Далее они переместились в неизвестный аэропорт, где пересели на самолет, который доставил Януковича в Крым с технической остановкой в российской Анапе. "Гарант" должен был остановиться в Ялте - в государственной дачи Глициния, - но поскольку дом не был готов, он отправился в Севастополь, на российскую военную часть.

"Те военнослужащие, которые планировали идти с ним дальше, написали заявления на увольнение. Мы у них собрали оружие. После этого вышел Янукович вынес письменный отказ от государственной охраны <...> и он уехал в неизвестном мне направлении. Больше мы его не видели", - утверждает экс-охранник Виктора Федоровича.

Мир увидел Януковича 28 февраля - на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Фактически экс-президент выглядел раздраженным, истощенным и подавленным. Он все еще надеялся на возвращение в Украину в статусе первого лица и считал себя легитимным.

“Я одновременно хочу обратиться к украинскому народу… Первое… Хочу попросить прощения”, - на этих словах Янукович сломал ручку, которая была у него в руках. На пресс-конференции, которая длилась более часа, беглец наговорил еще много чего: и предложил провести референдум, и рассказал о "покушении" на него, и назвал запланированные на май выборы президента незаконными, а также исключил военное решение ситуации в Украине.

— Им можно было манипулировать - страхами его фобиями. Он боялся, что его убьют, и Путин мог этим манипулировать, - считает Тарас Чорновил. - Человек, у которого есть такие психиатрические отклонения, акты "манички", не может отвечать за страну, поэтому он не мог бы быть президентом ни при каких обстоятельствах, если бы никто его не выдвинул на президента. А я думаю, его выдвинули именно зная эти обстоятельства, он мог бы остаться в истории Украины как, в принципе, неплохой премьер.

Уже через три дня, 3 марта 2014 года, постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза демонстрировал письмо Януковича с просьбой использовать российские вооруженные силы для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Сегодня это письмо является одним из доказательств в суде по делу госизмены Януковича. Примечательно, что самого Чуркина уже нет в живых, а через некоторое время после его смерти адвокаты Януковича обнародовали другую версию письма, где уже отмечалось, что вооруженные силы России должны зайти в качестве "полицейской миротворческой миссии".

Несмотря на то, что с начала Майдана прошло уже пять лет, а в Украине вскоре завершится политический цикл, дело Януковича до сих пор в суде. Чтобы его поймать, в Украине разрешили заочный суд, а самому Януковичу - показания по видеосвязи.

Судебные заседания многократно переносились и срывались. Сам же Янукович, согласно последней информации от его адвокатов, ушибся во время игры в теннис, из-за чего лежит на больничной койке и не может свидетельствовать даже по Скайпу. Поэтому последнего слова Януковича перед приговором на процессе так никто и не услышал.

Богдан Амосов / Радио НВ