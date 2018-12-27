Несколько минут ужаса. Как человечество с древних времен грезило о покорении Марса и сейчас воплощает мечту Сегодня, 16:11 210 Цей матеріал також доступний українською Фото: Pixabay

Автор Богдан Амосов

Со всем известной сейчас планетой Марс - героиней множества научно-фантастических и документальных книг и фильмов - человечество знакомо как минимум с XVI века.

Амбициозная мечта разгадать загадку Красной планеты и покорить ее преследует людей и ныне, - и, кажется, вот-вот это удастся. Спецкор Радио НВ Богдан Амосов разобрался, как человечество готовится к колонизации Марса.

Говорят, что в 2047 году глобальное потепление станет необратимым, в 2060 году на планете закончится нефть, а количество землян перевалит за 10 млрд. Предполагается, что на половине суши будет царить засуха, а питьевая пресная вода постепенно будет становиться дефицитом.

И что тогда делать человечеству? Может, садиться в космический корабль и лететь куда-то? Конечно, озвученные предсказания не слишком точны, а описанные процессы на самом деле не так уж и предсказуемы, как об этом говорят в средствах массовой информации.

Но планы по заселению других планет рассматривают вполне серьезно не только в NASA, но уже и в частных космических компаниях. А правда ли возможно колонизировать другую планету - например, Марс? Уже несколько тысячелетий это красное небесное тело манит и интригует человечество.

Самый громкий и амбициозный космический проект последних пяти лет - MarsOne. Украинцу Сергею Якимову удалось стать одним из сотни претендентов, прошедших в финальный отбор для колонизации Красной планеты. Всего на программу подавались более 200 000 землян из 140 стран мира.

— Для первого этапа всего лишь нужно было заполнить онлайн-анкету с большим количеством вопросов, где ты отвечаешь о себе: кто ты такой, чем занимаешься, немножко своей биографии, некоторые вопросы психологического характера. Нужно было еще снять короткое видео - меньше одной минуты, - где нужно было ответить на три вопроса: почему ты хочешь на Марс, почему ты считаешь себя лучшим кандидатом - и самый главный вопрос, - есть ли у тебя чувство юмора, - рассказывает Сергей Якимов.

Приоритет был у здоровых заявителей от 18 до 65 лет с высшим научно-техническим образованием. Сергей - один из очень немногих, кто прошел три тура отбора и пока ожидат четвертого. Украинца анкетировали, проводили Скайп-собеседования и проверяли медики:

— Один из вопросов был: “Когда ты прилетишь на Марс, поживешь там некоторое время, и тебе предложат вернуться на Землю через год-два, вернешься ли ты назад на Землю? И почему?”. Я сначала ответил, что не могу, не знаю, потому что я еще не на Марсе, и мне никто не предлагает вернуться на Землю, как я могу ответить? Но потом мне говорят: “Представь, - ты на Марсе. Представь, что тебе задают такой вопрос”. И мой ответ был: “Скорее всего я не вернусь так быстро, - как минимум потому, что, во-первых, я прилетел туда, чтобы строить колонию. Мне нужно, чтобы все работало, мне нужно подготовить колонию к полету следующих экипажей; плюс опыт, который я накопил за эти годы, нужно передать следующим поселенцам, для того чтобы они не начинали все с нуля”. И это был правильный ответ.

На Марс обратили внимание еще древнеегипетские астрономы. Предки привыкли к стабильному, постоянному небосводу - набору созвездий, каждое из которых имеет свое место. Звезды вращались над головами землян с такой стабильной цикличностью, что с их помощью мерили большие расстояния, ориентировались в пространстве и осуществляли навигацию.

Впрочем, некоторые "звездочки" все же не вписывались в это монолитное звездное полотно и вели себя как попало - передвигались по небу слишком быстро да еще и зигзагами. Это были Венера и Марс. Если движение звезд зависело от вращения Земли вокруг своей оси, то движение планет - от их орбит.

— Если говорить о планетах, то Марс относится к тем планетам, о которых мы знаем с древних времен, - говорит Владимир Решетник, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры астрономии и физики космоса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. - Мы не знаем имени [открывателя] или даже примерного времени его открытия, когда человек посмотрела на небо и понял, что есть звезды, квази-звезды, движущиеся - их назвали планетами. И вот как раз Марс относится к этим объектам. Марс, Венера, Юпитер, Сатурн - это те объекты, о которых мы знаем с самых древних времен.

Первое письменное упоминание о Марсе датируется 1534 годом. Египтяне небесный объект так и назвали - "он движется в обратном направлении". Второе название - "Красный хор". Уже тогда астрономы заметили характерный цвет звездного тела.

Вавилонский бог Нергал, символом которого была планета Марс. Изображение: Wikimedia

Следующими были вавилоняне - в XI веке до нашей эры они четко описали траекторию Марса. В Вавилоне Красную планету ассоциировали с богом войны, эпидемий, разрушения и ада Нергалом. В древнегреческой мифологии Нергалу соответствовал Арес, а в древнеримской - Марс. Так планета и получила свое название.

Греки, как и весь древний народ, считали, что вся Вселенная вращается вокруг Земли, - в том числе и Марс. Ему на карте Вселенной отводилось место между Юпитером и Меркурием, и только после них шли Венера, Солнце и Луна. Порядок навел лишь через две тысячи лет Николай Коперник, который поставил Солнце в центр системы, а Марс - между Землей и Юпитером.

— В дотелескопическую эру (а это до XVII века) мы знали о Марсе, что это планета подобна Юпитеру и Венере, в таком смысле, что это объект, который движется по небу, - объясняет Владимир Решетник. - И знали, что она красноватого цвета, поэтому даже, наверное, и возникла идея, что это бог войны - красный цвет и т.д. Но когда появились и начали использоваться телескопы, то появился инструмент, который позволял нам исследовать [Марс]. Галилей был первым, кто, глядя в телескоп, указал на то, что Марс имеет определенный диаметр, что это не точечный объект, а круглое небесное тело. А потом время и исследования шли дальше.

После того, как Галилей усовершенствовал конструкцию телескопа, небесные объекты можно было видеть гораздо ближе и четче, чем невооруженным глазом. В сентябре 1610 Галилео привел свой телескоп на красную точку в ночном небе. Астроном увидел, что Марс имеет такие же фазы, что и Луна. Различить детали ландшафта на планете якобы удалось неаполитанскому адвокату и ученому Франческо Фонтана в 1636 году, впрочем, действительно ли он что-то увидел на Марсе? Сомнительно.

Фонтана сделал зарисовки Марса, на котором он заметил темное пятно. Ученый назвал его "черной пилюлей". Но такую же "черную пилюлю" Франческо увидел и на Венере, которая, как мы уже знаем в XXI веке, покрыта плотным слоем облаков. Поэтому неровности на планетах, увиденные Франческо, скорее всего были просто дефектом его телескопа.

Однако пятна на Марсе все же были - в течение XVII века их наблюдали итальянцы Даниэлло Бартоли и Джованни Баттиста Риччиоли, а голландец Христиан Гюйгенс нарисовал первую карту Красной планеты. На ней можно различить пятно, которое соответствует плато Большой Сирт, а также одну из полярных шапок.

Первые наброски Марса, сделанные голландским ученым Христианом Гюйгенсом в 1659 году, в сравнении с современными фотографиями планеты. Изображение: wildeastmofo via Reddit

Марсианские полярные шапки стали все больше и больше интересовать астрономов. Француз Жак Филипп Маральди в 1704 году заметил, что они меняют свою форму. Это свидетельствовало, во-первых, о вращении Марса; а во-вторых, - о смене сезонов на планете, хотя тогда ученые еще плохо это осознавали.

Первым о смене зимы и лета на Красной планете заявил британец Уильям Гершель: "Марсианская атмосфера вряд ли существенно отличается от земной, поэтому не исключено, что условия проживания марсиан аналогичны нашим. Короче говоря: между Марсом и Землей существуют прямые родственные связи".

О том, что на соседней планете живут существа, активно начали говорить несколько веков назад. Масла в огонь подлили исследования XIX века, когда европейские астрономы обнаружили на планете "каналы". 1877 итальянец Джованни Скиапарелли даже нарисовал карту этих объектов.

Карта каналов Марса Скиапарелли. Изображение: Wikimedia

— И только в XIX веке, действительно, итальянский ученый Скиапарелли, который изучал Марс (тогда как раз были построены первые карты Марса с темными и светлыми участками), отметил, что определенные элементы на поверхности связаны какими-то ниточками, - рассказывает Владимир Решетник. - Он на итальянском назвал их "каналами", - что в итальянском языке слово "канал" только не означает! Что это созданный человеком объект, это может быть любой прямой участок... А переводчики, когда переводили, перевели на английский - "каналы". Ну и сразу люди подхватили, что это "марсиане нарыли". Скиапарелли сам не отрицал, - возможно, это и "марсиане нарыли", а, возможно, это какие-то природного происхождения объекты. Затем исследования показали, что это оптическая иллюзия, что люди раньше не видели, а после того сразу начали их видеть. Мозг хочет что-то увидеть, если вы знаете, что там каналы есть, то вы их увидите.

Что-то похожее на каналы на Марсе действительно было. Француз Фламмарион в 1892 году предположил, что каналы - это дело рук (или, может, других конечностей) разумных существ. Ученый считал, что только они могли построить такие объекты для того, чтобы орошать засыхающий марсианский мир. При этом Фламмарион даже не исключал, что марсиане умнее Homo sapiens.

"Марсианская лихорадка" началась на рубеже веков. Именно тогда – в 1897 году - мир увидел роман Герберта Уэллса Война миров о вторжении марсиан на высокотехнологичных шагающих машинах на Землю. В воображении Уэллса пришельцы были похожи на гигантских моллюсков со щупальцами - осьминогов то бишь спрутов.

И тут начались спектакли, романы, постановки, фильмы и рассказы - человечество свихнулось на Марсе. Через 40 лет - в 1938-м - американский режиссер поставил радиоспектакль Войны миров в стиле псевдорепортажа. Авторы постановки перенесли события в Нью-Джерси.

Стоит отметить, что наши коллеги из 30-х годов постарались на славу - постановка получилась удивительно реалистичной и максимально приближенной к репортажам тех времен. Из 6 миллионов американских радиослушателей, в тот день слушавших этот эфир, более миллиона поверили в реальность событий, происходивших в радиоспектакле, и началась паника.

Многие начали слушать часовой эфир не сначала, поэтому не знали, что это постановка. Восприятие усиливало то, что происходили события накануне Хэллоуина, и общее предчувствие войны в конце 30-х. Напоминание диктора, что в эфире идет радиоспектакль, прозвучало лишь на сороковой минуте.

По состоянию на этот момент некоторые семьи уже успели забаррикадироваться в подвалах; в полицейские участки пришли добровольцы, готовые формировать отряды самообороны; телефонные линии выходили из строя, а на выездах из Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии образовались стокилометровые пробки. Некоторые из слушателей даже якобы видели выстрелы марсиан, напоминавшие молнию, или, мол, чувствовали запах ядовитых газов, распыляемых пришельцами.

Трейлер к фильму Война миров 1953 года по роману Герберта Уэллса

Однако через год в мире началась настоящая война, и Земля забыла о Марсе, марсианах и исследованиях, а космическая тематика интересовала человечество только как часть военного дела.

О Марсе вспомнили уже после войны, когда вместе с гонкой вооружений началась гонка космическая. Американцам удалось первыми достичь орбиты Марса 1964 на Маринер-4, а в 71-м сделать Маринер-9 первым искусственным спутником Красной планеты. В том же году СССР посадил на поверхность планеты первый посадочный аппарат с автоматической межпланетной станции Марс-3.

Аппарат совершил мягкую посадку и в течение 14,5 секунд передавал данные на Землю, после чего связь с ним была потеряна. Большинство советских высадок на Марс были неудачными - например, Марс-2, стартовавший к нему, разбился о поверхность; спуск шестого и седьмого "Марсов" также завершился провалом. За несколько лет Соединенные Штаты послали к соседней планете аппараты Викинг.

После успешного приземления первых посадочных модулей на Марс и передачи первых фотографий Красной планеты, земляне начали задумываться, как можно улучшить исследования объекта, расположенного так далеко от Земли.

О высадке первого человека говорить было еще рано - человечество не обладало (и не обладает до сих пор) технологией, которая позволила бы доставить астронавта на Марс и вернуть его обратно. Так придумали марсоходы. Можно сказать, что первые марсоходы (или скорее их прототипы) создали в Советском Союзе. Это были небольшие аппараты, которые должны были передвигаться на двух лыжах.

Советские ученые тогда и понятия не имели, какова поверхность планеты, и поэтому старались предусмотреть способ передвижения по ней наугад. В КГБ такой аппарат на лыжах назвали "Марсоляп", впрочем, ему так и не суждено прошлепать по железному марсианскому песку. Как мы уже знаем, в 70-х посадочные челноки с ними не смогли успешно приземлиться.

Настоящие марсианские машины, которые могли свободно путешествовать по поверхности другой планеты, сконструировали опять же американцы.

Марсоход Соджонер стал первым, который был успешно доставлен на Красную планету и осуществил свою миссию. Это произошло в 1996 году. Посадочный модуль врезался в поверхность планеты на скорости 90 километров в час, после чего несколько раз отскочил. Из-за сбоя в системе радиосвязи отделить марсоход от модуля удалось лишь на следующий день.

Марсоход Соджонер. Фото: NASA / JPL-Caltech

По сравнению с последними моделями марсоходов, Соджонер - совсем кроха размером с полметра и весом в 10 килограммов, - такой перекормленный кот, только с солнечной батареей на крыше и шестью колесами. Этот малый аппарат должен был сделать снимки поверхности, изучить грунтовую породу и атмосферу Марса.

Ученые рассчитывали, что проработает он одну марсианскую неделю, или 7 сол (солом называются марсианские сутки). Предполагалось, что в случае успеха Соджонер мог проработать с месяц, но миссия превзошла все ожидания - малый марсоход работал на Марсе почти три месяца. Он исследовал не только марсианский воздух, но и камни, а также марсианские дюны.

Второе поколение марсоходов высадилось на Марс через семь лет. В январе 2004 года в разных частях Красной планеты друг за другом высадились два аппарата-близнеца - Spirit и Opportunity ("Дух" и "Возможность"). Названия им придумала 9-летняя девочка из Аризоны.

Для мягкой посадки в NASA обеспечили посадочные модули марсоходов несколькими системами - каждый марсоход весил под 200 килограммов, поэтому и сажать их надо было осторожнее, чем предшественников.

Сначала включается парашют, затем - ракетные двигатели, уменьшают скорость, а перед самым ударом о землю надуваются 24 воздушных подушки, которые будто превращают посадочный модуль в мягкую игрушку-прыгуна, которая скачет по поверхности до полной остановки. Затем защитные подушки сдуваются, модуль открывается, и из него, расправив солнечные батареи и другие приборы, выбирается сам марсоход.

Первым совершил посадку Spirit. За время своего путешествия по Красной планете он столкнулся с рядом вызовов. На 18-й сол марсоход пришлось перезагружать, так как в его компьютере закончилась память, а через год путешествия Spirit так покрылся пылью, что солнечные батареи позволяли ему работать лишь на половину мощности. Помог, как ни странно, наш старый друг - "пылевой дьявол".

"Пылевой дьявол". Фото: NASA

Порыв ветра позволил очистить поверхность марсохода и вернуть ему прежнюю силу. Также у марсохода довольно быстро вышло из строя одно из передних колес, что сильно осложнило его движение. Сотрудники NASA пытались исправить поломку, но, не достигнув успеха, просто развернули Spirit, и переднее колесо стало задним - оно волочилось позади.

В результате в 2007 году "хромое" колесо случайно прорыло борозду, в которой обнаружили кремнезем, стало сенсацией для ученых, ведь он может быть продуктом жизнедеятельности микробов, которые могли жить на планете миллиарды лет назад. В конце сломалось и переднее колесо, которое до этого было задним. В конце 2009 года Spirit остановился - в NASA пытались восстановить движение марсохода, но через год завершили миссию. Этому аппарата прогнозировали 90 дней работы, впрочем он проработал 2210 сол!

Но брат-близнец Spirit - Opportunity - до сих пор накручивает километры по Красной планете. Он превысил свой рабочий срок в 55 раз! Ему уже 15 лет, и в NASA шутят, что Opportunity напоминает подростка: делает много "фоточек" (и отсылает их на Землю), пытается вести себя независимо (с помощью солнечных батарей) и просыпается очень поздно (ведь марсоходу нужно время утром, пока солнечный свет его зарядит).

Opportunity уже преодолел 45 километров, обследовал множество кратеров, исследовал марсианский камень и нашел доказательства наличия жидкой воды на планете в прошлом. К сожалению, сейчас Opportunity "спит", ведь Марс накрыла очередная марсианская буря.

Как и на Земле, на Марсе царит своя погода и меняются времена года. Атмосфера на планете разрежена, поэтому скачки давления и температуры здесь резче. Фактически это разреженный углекислый газ с незначительным количеством воды и кислорода. Давление здесь в 160 раз меньше, чем у нас, и сильно меняется с дня к ночи и от лета к зиме. Средняя температура также значительно ниже, чем у нас -63 градуса ниже нуля по Цельсию.

Марс расположен гораздо дальше, чем Земля, и солнечный свет сюда добирается гораздо дольше и в меньшем объеме. Само Солнце выглядит на марсианском небе вдвое меньше того, каким мы его видим мы. Оно "плывет" по желтовато-коричневому небу, которое во время заката становится розовым, а вокруг самой звезды загорается синеватое зарево.

Фото, сделанное марсоходом Opportunity. Фото: NASA / JPL-Caltech

Красный цвет марсианского неба можно объяснить очень легко - это марсианская пыль, которая поднимается во время бурь. Если их долго не было, то пыль оседает и небо становится более темным.

Для человека комфортное пребывание на Марсе без скафандра возможно разве что в разгар лета, днем, на экваторе. Это единственные время и место, когда поверхность планеты прогревается до +25 °C. Было и такое, что в разгар июля там царила "жара" в +30 °C, но это скорее исключение.

В основном днем летом на Марсе около нуля градусов, а ночью тепло быстро пропадает и возвращается до 70 °-80 °C ниже нуля. Самую низкую температуру зафиксировали в феврале -127° с отметкой "минус".

Смена дня и ночи, а также времен года на Красной планете очень напоминает земные. Длина суток здесь чуть больше 24 часов, а вот год длится 687 земных (или 669 марсианских) дней. Зимой на полюсах даже образуются полярные шапки - прямо как в Антарктиде и Антарктике на Земле.

Так, марсианская "Арктика" - Северный полюс - имеет размеры в среднем тысячу километров, а марсианская "Антарктида". Южный полюс - всего 300 км. Весной они уменьшаются - лед подтаивает. Снег (или скорее иней) на Марсе еще в 70-х зафиксировал аппарат Викинг-2, высадившись на поверхности. Обе снежные шапки состоят из двух слоев. Нижний - толстый слой в несколько метров, образованный из водного льда и марсианской пыли. Верхний - это твердый углекислый слой толщиной около одного метра, который летом испаряется (его можно было бы сравнить с сухим льдом).

Ветры на планете бывают слишком суровыми. Они поднимают в воздух железную пыль и относят его на многие десятки километров в высоту.

В конце весны, когда разница температур между полушариями Марса наиболее ощутима, поднимаются не просто ветры, а настоящие пыльные бури, гораздо сильнее, чем на Земле. Их скорость достигает 100 метров в секунду, охватывают они почти всю поверхность Марса, а длятся несколько месяцев. Небо планеты полностью покрывается пылью, и разглядеть ее поверхность из космоса становится просто невозможно.

Марсианский кратер, заполненный льдом. Фото: ESA / DLR / Freie Universitat Berlin (G. Neukum)

В футуристических голливудских фильмах марсианские пылевые бури изображались как явление, которое полностью прекращало деятельность астронавтов. И, наверное, если бы люди действительно высадились на планету, то такую глобальную пургу им бы приходилось пережидать в бункерах.

Поднятая глобальными ураганами пыль препятствует работе марсоходов и других аппаратов: погодные условия не позволяют солнечному свету достичь поверхности планеты, а значит марсоходы лишаются главного - источника питания. На время бурь все земные аппараты на Марсе "впадают в спячку"; генераторы питают только внутренние часы, а также время от времени включаются, чтобы проверить благоприятность окружающей среды.

В более спокойные дни можно стать свидетелем пылевых смерчей, или "пылевых дьяволов". Это вихри разного размера - от нескольких метров до нескольких километров, - напоминающие торнадо. Они быстро появляются и так же быстро исчезают, при этом скорость ветра внутри такого "пылевого дьявола" достигает 30 метров в секунду. Марсоходы и искусственные спутники Красной планеты неоднократно фиксировали соответствующие ураганы.

Но главное, что интересует людей на поверхности Марса, - это вода. И она на Марсе есть. Да, мы говорим о полярных ледовых шапках, но это водяной лед, а значит вода на Марсе действительно есть. Поиски воды на внеземных объектах наиболее важны, ведь именно она является одним из компонентов, который привел к появлению на Земле жизни.

Ученые предполагают, что наличие H₂O на Марсе также может свидетельствовать о присутствии живых организмов, или хотя бы о том, что таковые существовали на планете в прошлом. Ученые не исключают, что ранее Марс выглядел совсем иначе:

— Где-то более 3,5 млрд лет назад вода еще была. Исследования по породам и экологическим эрам показали, что там были океаны. Воды на Марсе было достаточно много. Считается, что он [Марс, - Ред.] Был достаточно влажным, - это значит, что была вода и более мощная атмосфера. Затем по каким-то причинам исчезла атмосфера, в первую очередь, а за ней и океаны, - говорит ученый Владимир Решетник.

География планеты говорит о том, что здесь было большое количество жидкости, озера и даже океан, который ученые назвали Северным. Точных доказательств его существования нет, впрочем, снимки поверхности планеты с орбиты, а также анализ почвы марсоходами косвенно подтверждают эту гипотезу.

Что же случилось с марсианской гидросферой - неизвестно. Среди предположений - планета потеряла свою водную оболочку из-за катастрофы. 3,6 млрд лет назад, мол, в Марс врезалось огромное космическое тело (видимо, астероид), и это привело к тому, что планета потеряла свое магнитное поле, а вместе с ним испарилась и вода.

Концепт-арт марсианского ровера. Изображение: NASA / JPL-Caltech

Другая гипотеза говорит о том, что 3,5 миллиарда лет поверхность планеты была обильно покрыта водой - Северный океан, покрывавший сейчас равнинную северную часть Марса, был соленым, а его глубина составляла около километра.

— Действительно, современные наблюдения (это результат посткосмической эры, когда космические аппараты полетели, смогли провести детальное фотографирование, высадку со взятием образцов) показали, что на поверхности Марса был океан, - продолжает Решетник, - а непосредственное подтверждение этому мы получили, когда высадились марсоходы Spirit и Opportunity. Они непосредственно, с помощью своих геологических приборов, показали, что есть породы, которые образуются на Земле только при участии воды.

Кроме воды, на Марсе была плотная атмосфера, которая значительно отличалась от нынешней разреженной углекислоты. Давление было подобно земному, а температура доходила до 50 °C, - чем не земной климат?

Так же, как и сейчас на Земле, миллиарды лет назад на Марсе происходил круговорот воды: влага испарялась, попадала в воздух, а затем конденсировалась в почвах, где замерзала, а через некоторое время снова испарялась и попадала в атмосферу.

Ученые предполагают, что в течение 5 миллионов лет вода перемещалась от полюсов к экватору и обратно около 40 раз. Однако через миллиард лет ситуация на Красной планете резко изменилась.

В это время активизировались геологические процессы: стали появляться вулканы, температура начала расти, океаны и реки начали выходить из берегов, образовываться ущелья, которые позже увидят в телескоп итальянские астрономы и назовут каналами. Но это все только гипотезы.

Сейчас жесткая вода (снег или лед) существует на планете не только на полюсах. В разных местах, расщелинах и разломах на Марсе астрономы неоднократно фиксировали образования, похожие на земные ледники. А в канавках, которые оставил аппарат Феникс 2008 года, нашли иней:

— Если копнуть в глубину, там [есть] что-то похожее на иней. Его немного, на уровне буквально нескольких или десятков сантиметров, - отмечает ученый Владимир Решетник. - На высоких широтах - у полярных шапок - может быть вода, которая в таком виде находится. Она конденсируется, когда холодно, а когда солнышко светит, она может сублимировать. Но на самой поверхности она не может существовать, потому что нет атмосферы, которая ее может содержать. Вода в вакууме, она сразу сублимирует и переходит в газовое состояние.



Испарение льда на дне канавки, сделанной аппаратом Феникс в 2008 году. Фото: NASA / JPL

Однако лед существует не только на поверхности Марса. Ученые установили (и на этот раз это не просто гипотеза, ученые в этом уверены точно), что замороженная вода в большом количестве находится под марсианским грунтом. Всего же H₂O на Марсе в разном виде около пяти кубических километров. Если ее растопить, то жидкость покрыла бы всю поверхность Красной планеты слоем в 35 метров.

В этом году человечество нашло доказательства и того, что вода на Марсе и в жидком виде. Озеро, закованное в ледовую оболочку, могут находиться на глубине полтора километра от поверхности южной ледовой шапки. Ширина его - около 20 километров. Определить глубину озера человеческие аппараты не смогли, но это минимум полметра.

Свидетельствует ли эта вода о наличии на планете жизни? Ученые пока разводят руками. В пользу присутствия хотя бы примитивных живых существ может говорить наличие в атмосфере метана, которое долгое время фиксировали космические аппараты.

— Наиболее популярна гипотеза, что источником метана могут как раз быть эти органические молекулы, которые были открыты аппаратом Curiosity. Что они под действием солнечного облучения разваливаются, и выделяется кусочек CH₄, - продолжает рассказ Решетник. - Это не [про] то, что марсиане делают что-то нехорошее и изготавливают метановые двигатели.

Но если вдруг на Марсе обнаружат жизнь? Будут ли скорректированы следующие миссии на Красную планету?

— Человечество, как ответственное, старается не допустить загрязнения [Марса] земными организмами. Мы не знаем, какие там условия, что там живет. Возможно, там на глубине нескольких или нескольких сотен метров кто-то живет, - если наших микроорганизмов сожрут, то не страшно, а вот хуже, если они изменят потенциальную возможную эволюцию биосферы Марса.

Каменные породы на Марсе, напоминающие кости. Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Что лучше: лететь знакомиться с марсианами или забыть о высадке на планете, чтобы не повредить нашим соседям по Солнечной системе?

— Лететь туда, убивать ту жизнь или сосуществовать с ней... Мы можем уничтожить ее. Возможно, наша какая-то бактерия сожрет марсиан - это будет большая неприятность.

К слову, метан, который называют гипотетическим признаком жизни, мог быть занесен на Марс вместе с астероидом или другим небесным телом, которое давным-давно гипотетически столкнулось с планетой. Так же, как и другая органика, которую нашли на поверхности Красной планеты марсоходы.

— То, что они показали, что в марсианском грунте определенный процент органических молекул, откуда они взялись - это другой вопрос. Они могли синтезироваться в древние времена, могли быть занесены кометами или астероидами. Считается, что на поверхности комет ([станция] Розетта, у кометы Чурюмова-Герасименко) большой процент, на десятки процентов [комета] состоит из органики. То есть это не камень, кремний или карбон, а более сложные соединения.

В исследовании Марса человечество идет дальше - и теперь пробурит в нем первую скважину, глубина которой составит пять метров. Для этого на планету отправили аппарат InSight, который недавно совершил посадку (приземление на Марс в NASA традиционно называют "несколькими минутами ужаса").

Посадка каждого аппарата имеет свои особенности. Например, последний марсоход Curiosity спускался на тросах. Посадочный модуль притормозил перед поверхностью, спустил марсоход и улетел падать прочь, чтобы не мешать реактивными выхлопами машине. В такие моменты атмосфера в аппаратной NASA наиболее напряженная.

Аппарат InSight. Фото: NASA / JPL-Caltech

Любая неточность может стать фатальной для миссии, которую готовили годами: небольшое отклонение от траектории - и аппарат разобьется о Марс. Максимальной концентрации требовала и посадка InSight. Долетев до орбиты планеты, от корабля отделился посадочный модуль и начал свое "падение" на ее поверхность.

Приземлившись, Инсайт сразу же сделал фотографию самого себя (некое селфи) и передал на Землю аудиозапись марсианского ветра. Он несколько адаптирован, ведь не все частоты человеческое ухо способно услышать. Желоб, который пробурит Инсайт, позволит не только изучить свойства марсианского грунта, но и сделать выводы об истории формирования планеты. Люди смогут приоткрыть тайны структуры марсианского ядра, мантии и коры.

— Возможно, есть марсотрясения (такая идея), то есть мы можем и их исследовать. Марсоходы имеют свою определенную задачу, а это посадочный аппарат не имеет ровера, но он исследует сейсмическую активность, - говорит ученый Владимир Решетник.

Но в ходе исследования неизвестных мест ученые очень часто делают неожиданные открытия, поэтому кто знает, что еще удастся насверлить InSight в марсианском грунте.

Ну что, человечество? Пускать космические корабли на Марс мы научились, использовать солнечную энергию на этой планете - тоже. И даже нашли воду. Пришло время отправляться в путь?

О полете на Марс человечество задумалось еще до того, как высадилось на Луну. Но вместе с развитием космической отрасли становилось ясно, что эта миссия сложна для исполнения и очень опасна.

Нидерландский исследователь Бас Лансдорп задумал колонизировать Марс, а жизнь астронавтов превратить в реалити-шоу. Именно в этой программе - Mars One - и участвует украинец Сергей Якимов. Планировалось, что за десять лет количество людей на Красной планете увеличится до 20 (методом высадки новых астронавтов, конечно).

Предположительный вид человеческого поселения на Марсе по версии авторов программы Mars One

При этом не исключается, что это может стать "полетом в один конец", ведь технология возвращения человека с Марса до сих пор далека от своего завершения. Гравитация на Марсе вдвое меньше земной, но даже при этих условиях, чтобы покинуть поверхность Красной планеты, необходимо немало топлива.

— Это технологически очень сложная задача, и она реально дорого стоит, - сообщает Решетник, - Поскольку людей надо не только завезти, им там надо что-то есть, делать, базу строить. Или они должны назад вернуться. Посмотрим.

Впрочем миссия NASA на Марс с целью создания там станции уже несколько раз переносилась. Сейчас планы запустить корабль сместились на тридцатые годы XXI века. Главная причина - недостаточность финансирования. Лансдорп пока не смог привлечь достаточно спонсорских ресурсов.

— С тех пор, на самом деле, ничего не изменилось. Мы все еще те сто кандидатов, Которые ждут звонка, когда нам скажут, что через шесть месяцев отбор, и отберут четырех кандидатов. Это связано с тем, что на данный момент организация все еще ищет деньги для того, чтоб продолжить эту миссию. И, на самом деле, это не так уж легко, как казалось ранее, - рассказывает Сергей Якимов.

Параллельно продолжает наземные исследования с целью удешевления полета на Марс изобретатель Маск. По его мнению, полет на Марс должен стоить не 10 миллиардов долларов, а 10 миллионов. После испытания ракеты Falcon Heavy в этом году изобретатель имел отправить к Марсу беспилотную миссию, но пока запуск тоже откладывается.

Свой корабль с людьми, который полетит на Марс, Маск планирует назвать Heart of Gold (то есть "Золотое сердце") - в честь аппарата из фантастического романа Дугласа Адамса Автостопом по галактике. Сейчас ученый прогнозирует полет через семь лет, при этом он сам желает быть первым землянином, который на Марс полетит.

"Селфи", сделанное марсоходом Curiosity. Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Но при всех современных достижениях человечества, путешествие на Марс остается опасным. Полет на планету должен продолжаться более года, - при этом возможность, когда есть возможность отправить аппарат на Марс по кратчайшей траектории, выпадает раз в несколько лет.

Человек безопасно находится на орбите Земли и на Луне, от космической радиации астронавтов защищает магнитное поле нашей планеты, но магнитное поле Марса - очень слабое (не говоря об открытом космосе, в котором придется находиться астронавту в течение своего путешествия).

Поэтому организм подвергается воздействию солнечного радиационного излучения, существует риск образования онкологических заболеваний, нарушения работы внутренних органов и мозга. А долгое пребывание в невесомости отразится на прочности костей, силе мышц и системе кровообращения в целом.

— Нет защиты от повышенного космического излучения, нет магнитного поля Земли, которое частично эти лучи отклоняет, - рассказывает мне ученый. - И, соответственно, если космонавты полетят в обычной ракете или космическом аппарате, в которых летают сейчас, то они получат очень большую дозу радиации, излучения. Конечно, технологии не стоят на месте, сейчас идет разработка, как же сделать так, чтобы космонавты не облучались.

Неполноценное питание, изменение состава воздуха, нерегулярный сон и перепады давления также будут влиять на состояние астронавтов. А лечение, если и будет возможно, то в довольно ограниченном объеме. Вместе с собой землянам придется взять запас еды на много лет, но как она будет сохраняться в космических условиях - тоже неизвестно. Парадокс, но это все не останавливает человечество перед огромной амбицией - покорить другую планету.

— Фокус заключается в том, что ставят целью исследования Марса. Именно это стимулирует развитие вообще. Поэтому если не будет каких-то страшных обвалов в экономике, и самое главное - в космической отрасли (знаете, когда развивается-развивается, и бух - развалилась "финансовая пирамида"), не будет таких ударов по коммерческой космической деятельности, то я думаю, что через некоторое время коммерческие фирмы будут ставить задачу полета не только на Луну но и на Марс.

Возможно, добравшись до Марса, человечеству удастся его колонизировать и терраформировать. Терраформирование - это преобразование климата, атмосферы и экосистемы в пригодные для земной жизни. Придумал такое понятие писатель фантаст Джек Уильямсон.

В случае Марса человеку придется решить вопрос повышения давления на планете, повышение температуры (хотя бы на наиболее теплой, экваториальной части) и создать свой аналог озонового слоя, который бы мог защитить поверхность от радиации. И только потом можно начинать формировать атмосферу, которая сейчас на Марсе сильно разрежена.

Среди гипотез, как это все можно осуществить (как, например, можно восстановить марсианское магнитное поле или растопить ледяные шапки планеты) куча планов - один грандиознее другого: направить на Марс ледяную комету, построить перед планетой магнитный щит, подорвать на полюсах атомные бомбы и еще много чего.

А пока Сергей Якимов ждет возможности стать первым человеком на Марсе. Если же не получится, у украинца есть "план Б" - получить гражданство США и стать астронавтом NASA:

— В первую очередь, это моя мечта, потому что я с детства мечтал стать космонавтом. Я до сих пор мечтаю стать космонавтом и собираюсь достичь этой мечты. А вторая мечта: хочется для человечества лучшего будущего, и я вижу, как помочь - привнести какие-то плоды в [развитие] космической отрасли и исследовании космического пространства, участвовать в разработке каких-то технологий, которые будут использоваться не только в космосе, но и для улучшения жизни на Земле. Это две мои главные мотивации, и когда я решался на участие в этом проекте, я не думал, что я бросаю все, лечу навсегда, никого не увижу, лечу в один конец, умирать туда. Я так не думаю до сих пор, потому что считаю, что мы туда летим не умирать, а жить, развивать науку и технику, плюс у нас будет связь с Землей.

Богдан Амосов / Радио НВ