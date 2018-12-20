Когда отзвучат фанфары. Как вчерашние чемпионские лошади и кони-"работяги" находят общий дом в украинском приюте Сегодня, 16:27 149 Цей матеріал також доступний українською Фото: Приют домашнего типа Уголёк via Facebook

Многие украинцы наверняка знают, где находится ближайший собачий или кошачий приют, однако немногим известно о существовании еще и приютов для лошадей, - как правило, они держатся на чистом энтузиазме их владельцев.

Специальный корреспондент Радио НВ Ирина Лопатина отправилась во Львовскую область, чтобы узнать, как функционирует уникальный приют домашнего типа, где лошади любых судеб находят общий дом.

Часть I. Приют "с нуля"

Когда фанфары отзвучат, а медали за грациозное преодоление препятствий - в прошлом, немало спортивных лошадей становятся ненужными своим хозяевам. Впрочем, есть и те, кто содержат скакунов до самой их смерти; а кто-то не склонен разводить сантименты и спокойно продает животных мяснику.

Бойня - также привычное место для лошадей, пони, осликов, которые уже не в состоянии помогать человеку по хозяйству или развлекать туристов, катая их под палящим солнцем либо проливным дождем. Их будущее - на вашем столе.

Однако в Украине есть приют, владельцы которого специально выкупают сельскохозяйственных животных, чтобы спасти их от смерти. Среди них не только лошади, пони и ослы, но и козы, овцы и коровы.

Основной центр приюта домашнего типа Уголек расположен в пригороде Львова, возле села Красив. В настоящее время у него уже два филиала - в Днепропетровской и Николаевской областях. Я же отправляюсь во Львовскую область, чтобы пообщаться с основателем Уголька Александрой Гаврилюк-Левицкой. Переводчица по профессии, Александра встречает меня на собственной машине у железнодорожного вокзала во Львове и предупреждает, что у нас в распоряжении всего несколько часов.

Невысокая, худощавая женщина четко формулирует предложения, отвечая на мои вопросы и одновременно управляя автомобилем, однако нашу беседу постоянно прерывают телефонные звонки: то нужно быстро заплатить деньги за оформление паспортов животным, то купить ошейники для нескольких собак, сбежавших из новых вольеров сквозь щели в сетке. Звонят даже те, кто согласен отдать свою старую лошадь.

— Що з конем? Чому ви не можете його самі утримувати? Де саме знаходиться ця кобила? У Львівській області… А де саме, щоб розуміти, звідки її доставляти? Питання таке: ви хочете на умовах угоди передавати тварину? Чи як? Чи просто віддати? Як саме ви це бачите? Ми підписуємо з людьми угоду, що тварина має дожити як дожити. Це село Красів, 21 км від Львова. Ви можете приїхати, по-перше, подивитися на умови, підходять вам - не підходять, тому що у різних людей різне бачення умов тримання. Якщо вам не принципово і ви довіряєте, то ви можете приїхати і потім подивитися, в яких умовах живе ваша тварина.

Стоит оговориться, что таких предложений, когда человек соглашается отдать свою лошадь, пони или корову в приют для животных бесплатно, немного. Если не понадобится выкупать животное, приюту удается сэкономить около 8-9 тысяч гривен.

Однако в основном бывшие хозяева намереваются хоть что-то заработать, продавая старых или ненужных им животных. Так называемая "мясная" цена варьируется в зависимости и от региона, и от возраста коровы или лошади. В среднем стоимость составляет от 22 до 28 грн за килограмм живого веса животного.

— В основном звонят: "Ой, помогите, спасите, заберите у нас лошадь". Какая-то часть отдает животных по нормальной, вменяемой цене, которая соответствует рыночной или “мясной”, а некоторые - особенно вначале, когда у нас не было опыта вот этих вот моментов - нам отдавали животных, пытались впихнуть просто по таким ценам сказочным, грубо говоря, пытались на нашем сочувствии заработать. Но опыт делает свое. У нас уже нет той возможности на нас зарабатывать, потому что, во-первых, дороговизна цен на все, самого содержания, у нас каждая копейка на счету и нет возможности "фитькать” направо и налево.

Александра Гаврилюк-Левицкая. Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

Владелица приюта домашнего типа Уголек Александра Гаврилюк-Левицкая говорит, что в Украине, к сожалению, отсутствует культура сочувствия сельскохозяйственным животным. После того как она посетила многие страны, а также увидела, как убивают животных на бойнях, Александра решила, что не останется в стороне, и занялась реализацией собственного проекта.

— Когда вот открываются глаза, и ты видишь, что вот поехала машина со скотобойни, или поехали мясники, и ты вот едешь за ними, и у тебя выбор, - либо ты что-то делаешь, либо ты проезжаешь мимо. Я решила, что я не могу проехать мимо и оставить этих животных умирать.

Александра Гаврилюк-Левицкая припоминает, что первым спасенным ею животным был жеребенок. Впоследствии его назвали Немми. Вспоминает, что они с мужем шли по трассе, когда мимо проследовал местный житель с кобылой и этим жеребенком. Именно он и предложил выкупить маленькую лошадку.

После продолжительных уговоров муж Александры согласился с ней. Женщина называет себя "человеком асфальта", - потому как такового опыта, как вести себя с крупными сельскохозяйственными животными, у нее вообще не было. Ей с мужем пришлось немало учиться.

Она говорит, что если человек не понимает принципов взаимодействия животных в стае, то лошадь никогда не поймет, что именно человек от нее хочет. Еще один принцип, которому следовала Александра, - воспитание жеребенка без насилия.

Для этого понадобилось изучить методики, как американские ковбои воспитывают сложных по характеру животных. Гаврилюк-Левицкая утверждает, что Немми удалось вырастить вообще без единого сильного удара.

— Ох, как мы навеселились с этим жеребенком! А чтобы [вы] понимали, жеребенок был не от простой лошади, почему его, собственно, и не хотели держать, - если у мамы есть плохие гены, то это все передается к ребенку. Соответственно, жеребенка никто покупать не хотел, и единственный путь у него был - “на мясо”. Конечно, первые пять лет это было “веселье” не для слабонервных - она и таскала нас, что только не делала. В результате сейчас очень послушный ребенок, знает команды лучше, чем собака, умеет ходить рядом. Ну, воспитали-таки.

Александра Гаврилюк-Левицкая рассказывает, что специальных объявлений по выкупу домашних животных в Интернете она не выискивала. За всю историю существования приюта Уголек приключения, как она говорит, всегда сами ее находили

Бывало, женщина проезжала мимо мясников и пыталась выкупить козу или коня, которых уже отправляли на убой, или люди самостоятельно к ней обращались и просили пристроить животное. Иногда ей звонят или приезжают и мясники.

— Ну, все-таки мясники тоже люди (хоть в каком-то процентном соотношении), и они звонят и говорят, что есть такая-то лошадка, молодая - немолодая, спокойная… По каким-то они ее критериям оценивают - “вот, забери ее”. Либо есть телочка молодая, - тоже жалко. Большая часть мясников, если у них нет заказа на какую-то партию мяса, пытаются продавать тех животных, которых еще можно продать. А отдают на убой больных, старых и больных раком животных, так что “приятного аппетита”. Пристроить пытаются иногда, но это больше исключение из правил, чем правило.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

Среди обитателей Уголька есть животные, которых использовали в прокате. Этих лошадок и пони привлекают для развлечений и катаний на себе детей и взрослых в Киеве, Одессе, Харькове, однако их немного.

Из-за тяжелого труда таких животных загоняют до полусмерти практически за один сезон, после чего продают на бойню. Иногда, если животные еще более-менее прилично выглядят и у них остались какие-то силы, их владельцы могут кому-то продать дальше - например, в хозяйство.

Бывают случаи, конечно, очень редко, которые Александра сравнивает с полетом на Луну: однажды, к примеру, из одесского проката в приют передали бесплатно несколько животных; однако для "покаточников" - людей, занимающихся прокатом и зарабатыванием таким образом денег - это скорее исключение из правил.

— Не все же хотят поднимать проблему этого проката. Все же говорят: “Ой, какое красивое пони! Пойдем покатаем ребеночка”, - люди хотят видеть то, что они видят. Люди не хотят видеть подноготную этого процесса - им не интересно, как животное содержится, страдает или не страдает, покормили ли животное, стоит ли оно на асфальте, подковано это животное или не подковано. Это просто обыватели - я не могу их винить. Это делается, с одной стороны, по незнанию; с другой - из-за отсутствия интереса, просто как красивая игрушка. Это вина общества, что нет воспитания сочувствия с маленького [возраста] у ребенка к этим животным.

В то же время не все спасенные животные находятся до конца своей жизни в приюте. Сейчас каждый желающий может забрать себе и содержать, например, лошадь. Хозяйка приюта домашнего типа Уголек рассказывает, что уже удалось пристроить около 30 лошадей и 10 коров. Если человек желает забрать любое животное и содержать его, то он должен заключить договор.

В документе прописаны четкие правила. Например, приют имеет право отслеживать дальнейшую судьбу животного и должен иметь доступ к нему по первому требованию. Также новый хозяин должен отправлять фотоотчеты о жизни животного на новом месте. Существуют и ограничения: нельзя передавать лошадь или корову другим людям, а также спаривать животных.

— Мы особо не “зверствуем”, но основные пункты должны выполняться. Потому что нет смысла плодить - это тот же вариант, как с котятами и собаками - зачем плодить то, что снова попадет на бойню, или опять с ними будут какие-то проблемы возникать? Тех, кто плодит, и так хватает, нам работы еще на несколько поколений вперед хватит (и не только мне), чтобы как-то все эти проблемы решить.

Александра Гаврилюк-Левицкая утверждает, что они проверяют потенциальных хозяев, и пока никого в приют не приходилось экстренно возвращать. Кстати, еще в начале этого года Уголек располагался в соседнем с Красивым селе Бродки, в котором ранее проживала Александра с семьей, причем в центре этого населенного пункта. Однако 8 января возник пожар в здании, которое впоследствии полностью сгорело.

Женщине не очень приятно ворошить прошедшие события, и, по ее словам, это не лучшие воспоминания в ее жизни. Собственно приют им приходится восстанавливать "с нуля" уже в соседнем Красиве, на арендованной территории, а семья Александры пока же снимает жилье.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

— Я стараюсь на плохие вещи смотреть позитивно. Все, что ни делается, — то к лучшему, поэтому стараюсь не расстраиваться из-за пожара. Но самое плохое в пожаре то, что погибли 18 наших котов. Это самое плохое, что произошло, но их-то уже не вернешь, и приходится продолжать жизнь так, как оно есть.

По словам Александры Гаврилюк-Левицкой, приют финансируется за счет пожертвований простых людей, а также из ее личных сбережний. К сожалению, несколько постоянных спонсоров из-за личных проблем со здоровьем больше не поддерживают Уголек.

Всего же на содержание животных ежедневно требуется около одной тысячи долларов (в эту сумму входят и корм для животных, и аренда территории). Иногда поставщики предоставляют корм в долг, однако в последнее время с каждым разом все сложнее находить средства для приюта.

— Я и тяну, потому что непонятно, что будет дальше с этими животными, - говорит основательница приюта. - Я б уже давно это закрыла, это все слишком тяжело при постоянных сражениях, при отсутствии поддержки, которая необходима. Это все непросто - постоянно доказывать, что это нужно. Кому нужно? У нас больше критики, чем помощи. В основном у нас критика, неподдержка и противодействие.

Часть II. Последнее пятнистое "спасение"

Около 80 коров, 14 лошадей, несколько десятков коз и баранов, три поросенка, три пони, два осла и пять страусов - сейчас именно столько животных в приюте домашнего типа Уголек во Львовской области за селом Красив.

Владелица приюта Александра Гаврилюк-Левицкая отмечает, что животные обитают не в центре населенного пункта, а за его пределами. Однако в настоящее время у приюта возник конфликт с местными жителями Красива.

В начале декабря состоялось собрание общины села, на котором, в частности, поднимался вопрос существования Уголька. Женщина начинает перечислять претензии к приюту, которые она слышала от местных жителей.

— “Вот, животные ходят по селу, антисанитария, пахнет, мешает, разносите заразу”, - это все глупость. Я думаю, что их домашние намного больше разносят, чем наши, приютские; и думаю, что у нас все в большем порядке, документальном, чем у них. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из них свою корову вакцинировал, гнал глистов или занимался какими-то другими вопросами. Это способы нас выжить. Я думаю, что есть кучка людей, которым мы невыгодны, которые настраивают людей против нас. Полагаю, что 90% населения не так уже негативно относятся к идее приюта как таковой, многие нам передают животных. Но есть люди, которые настоятельно решили от нас избавиться.

По пути в приют мы проезжаем мимо автохлама с кучей старых полуразобранных автомобилей. Александра возмущается тем, что местных жителей больше волнует ее приют, нежели свалка металлолома в Красиве. Затем она снова вернулась к вопросу о животных - найти новый дом для них сейчас крайне сложно.

Александра говорит, что в своей жизни имела бы возможность помогать бесмощным и старикам, однако, в отличие от животных, по ее словам, у людей есть выбор, что делать и как распоряжаться собственной жизнью.

— У животных, к сожалению, этого нет - они являются, как шкаф, чьей-то собственностью и полностью зависят от воли их хозяев. Это как обычное рабство. Рабское использование животных тоже со временем перестанет быть нормой, но это не ближайшая перспектива.

На машине мы выезжаем уже практически за пределы села, где простираются поля и проглядывается лес. Александра говорит, что в теплое время года внешний вид левад и небольших, еще не до конца обустроенных домиков для животных, гораздо лучше и привлекательнее.

Из-за оттепели здесь сошел снег, поэтому основные цвета вокруг - коричневый и серый, с вкраплениями желтоватости от стогов сена. Сама же территория приюта расположена в поле вдоль дороги.

Александра Гаврилюк-Левицкая останавливает машину на обочине трассы, и мы выходим из авто и следуем по грунтовой тропинке. Влажная оттаявшая земля комками прилипает к обуви, и мы направляемся к животным практически по грязи.

Слева - за деревянным забором - вижу серого и коричневого ослов и пони, уматывающих сено. Справа - смешанное стадо из нескольких десятков светлых и темных коз и баранов. Несколько собак, увидев Александру, начали с радостным лаем ее встречать.

— Что, собака? Пошли! Пошли, собака! Привет, Рыжик! - весело и по-хозяйски обращается к псам женщина.

Однако сначала - перед тем как подойти к лошадям - мы с Александрой направляемся к новым вольерам с собаками. В приюте Уголек кроме домашних животных обитают еще почти 40 собак.

Их подбирали на улицах и обочинах дорог с травмами от ударов машин, или находили у приюта, куда подбрасывали другие люди. Несколько десятков собак при появлении Александры все вместе начали радостно суетиться, скулить и лаять. Владелица приюта протянула работнице Ольге купленные ошейники.

Ольга посетовала на то, что собаки отгибают сетку вольеров и пытаются выбраться из них. Один из псов - Рыжик - деловито вертелся вокруг Александры, когда она советовалась с Ольгой про то, что делать с собаками, которые разбежались по территории приюта:

— Где эти собаки, что разбежались?

— Опять втікли. Їх треба всіх ловити, і Рижого треба прив’язати.

— Плохо себя ведет?

— Да

— Что он делает?

— Коням хвости, коровам хвости…

— Рыжик, ты бессовестный? - звертається власниця притулку до песика.

— Один є! Іди сюди, іди, мій хороший, іди до мене, іди, моє сонечко... На-на-на… Тільки давай ти не будеш мене кусати! Так, не шкір зуби!

Пока Ольга пыталась разобраться с собаками, мы с Александрой направились в сторону левады, где по отдельности пребывали лошади и пара пони. На другой отгороженной территории лежали и “прогуливались” несколько десятков коров.

Небольшой деревянный домик для пяти страусов вблизи левады был заперт, поэтому птиц я так и не увидела. Александра начала знакомить меня с лошадьми, порой извиняясь за то, что забыла имена некоторых:

— У меня вообще что-то с памятью в последнее время. От этого нервного напряжения уже с головой что-то, - жалілася власниця Уголька. - Понька одна, понька вторая. Это Барби и Бони, - жінка вказувала на двох поні з густою коричневою шерстю.

Я протянула несколько кубиков сахара-рафинада из небольшой картонной коробки, предусмотрительно распакованной еще до посещения левады.

— Они будут [есть], но это не сильно полезно, - говорила Александра, поглядывая искоса на мою ладонь с сахаром..

Пока пони громко хрустели рафинадом, Александра призвала к забору коня со светлым окрасом по кличке Рафаэль. Однако полученный сахар он тотчас выплюнул.

— Он не хочет сахара. Он не знает, что такое сахар.

— Рафаэль?

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

— Мясник продал, он покрыл им всех кобыл и… Ну нет морковки, прости… Мы его кастрировали, он уже мерин, со всеми гуляет. Мы всех кастрируем. Что, глазик себе разбил? Он постоянно всех строит и постоянно со всеми бьется, это же лидер стаи. Он же должен всех построить, как же это - всех не построить? Они вечно с Боником соревнуются, кто из них больше лидер, потому что маленький пони себя считает суперлидером.

— Да?

— Это же такой самец, что капец. Пони отличаются своим характером и умением кого-то строить, потому что это такой…

— Потому что знают, что такое сахар?

Между тем во время нашего разговора Рафаэль сразу начал состязаться за привлечение внимания Александры и пытался оттолкнуть пони из ревности.

— Что, Рафаэлька? Ты же не захотел сахар! - пыталась успокоить лошадь владелица приюта.

Александра Гаврилюк-Левицкая не расспрашивала, откуда этих пони доставили мясникам. Женщина говорит, что периодически она узнает об истории животных. Иногда это необходимо для выкупа животного, чтобы впоследствии у человека выработалось более персонализированное отношение к нему; но иногда у Александры попросту не хватает времени и сил расспрашивать подробности о каждом животном.

— У всех своя история, достаточно трагическая: у кого-то там хозяева умерли, и дети сдали на мясо; кто-то заболел, денег не хватало на лечение - сдали на мясо; кто молока больше не давал - сдали на мясо; кто-то просто был теленком-мальчиком, поэтому сдали на мясо.

Чтобы Рафаэль ничуть не чувствовал себя обделенным, работница Ольга принесла ему сухари, его любимое лакомство:

— На, стій! Розбив глаз собі - вже з кимось бився!

— Ну да - пацан, пацан…

— Нікому не дає їсти, всіх розганяє. Ніхто їм не подобається, да?

Владелица приюта Уголек указывает мне на деревянные домики из досок, где животные ночуют:

— Сейчас двери доделаются, зашьется передняя часть (задняя часть уже утеплена), остается только переднюю часть утеплить, позашивать - и все.

Работница Ольга, ухаживающая за питомцами в Красиве, говорит, что ей очень сложно выделить кого-то из животных:

— Вони всі хороші, - ответила она и принялась расчесывать пальцами гриву одной из лошади, подошедшей к ней. - Кудлатик!

Тем временем возле нее моментально прибежал конь Рафаэль, который оттолкнул другого и даже угрожающе фыркал на него, словно на соперника:

— Рафаель! От ти хоче лише до себе уваги - і все, - ругалась Ольга на него. - Він вже образився на мене, бачиш? - проговаривала женщина, когда лошадь смотрела на нее озадаченно и отворачивалась, словно обиделась.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

— Кожен ранок приходить, я його кормлю, яблучка як були - я піду, відро яблук назбираю, роздам. У нас тут ще лошадку привезли дуже гарну, не хочете побачити? - спросила меня Ольга.

— Пятнистая? Новая?

— Ну да, это последнее “спасение”, - ответила Александра.

Я переместилась между балками ограждения и направилась по грязи к одному из деревянных сооружений. Александра просила быть осторожнее и не становиться сзади лошадей, чтобы не получить удар ногой.

В середине домика “красовалась” разномастная кобыла с черной челкой и коричневыми пятнами на белом теле. Она была такой испуганной и пятилась к стене при появлении человека.

— Її тільки привезли. Дивіться, яка в неї грива красива! Іди сюди, іди сюди, іди сюди… Лиска, що за рєвность? - пыталась успокоить Ольга еще одного коня, который отталкивал ее руку от новой кобылы.

Александра Гаврилюк-Левицкая зашла в загон со стадом коз и овец. В большом деревянном сарае она пыталась отыскать баранов, обитающих у нее дома. В поисках ей помогал даже пес Рыжик - он пробрался через забор и начал громко лаять на коз и овец, сгоняя их в одно место.

— Бараха! - громко звала Александра. - Барашка жила месяцев четыре-пять, меняем дома часто, не все хозяева согласны, чтобы были домашние животные дома.

Александра так и не нашла их. Затем женщина уехала на поиски одного из псов, сбежавшего из вольера в сторону лесного массива, однако вернулась без собаки.

Уже по дороге с Уголька Гаврилюк-Левицкая повторила, что приют под Красивом они только начали восстанавливать. В любом случае, она полностью согласна с тем, что есть над чем работать, особенно над улучшением содержания животных, но на это требуются средства и время:

— Поймите меня правильно, любой городской житель относится к нашему проекту намного лучше, чем сельской житель, по абсолютно загадочным причинам. Даже иностранцы к нам приезжали, и всем все нравится, все в таком восторге, но…

Чтобы понять позицию местных и то, что именно их не устраивает, я пообщалась по телефону с представителем инициативной группы жителей Красива Галиной Стасюк.

Она заверила, что закрывать приют и уничтожать животных никто из активистов не требовали, однако они предъявили несколько требований: улучшить условия содержания животных, тщательно за ними следить; наблюдать за тем, чтобы они не заходили в огороды и на пастбища крестьян; а также соблюдать условия захоронения тех животных, которые умерли из-за болезни или вследствие возраста и были вскормлены собакам приюта.

Женщина отметила, что в приюте были предоставлены 41 документ на крупный рогатый скот и 45 паспортов на собак, однако животных в Угольке у Красива гораздо больше. Галина Стасюк считает одним из выходов из конфликтной ситуации официальную регистрацию Уголька как приюта для животных:

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

— Це момент, який знімає більшість питань по конфліктній ситуації. Це досить великий притулок, це не якесь домашнє господарство. Власники притулку не можуть поводитися так, що це тільки їх приватна власність чи приватна діяльність, яка жодним чином не впливає на інших людей. Вона впливає, є норми, які це регулюють. Будь ласка, зареєструйтеся як притулок, повідомляйте ветеринарну медицину, скільки у вас тварин, яких, в якому стані, яка вакцинація їм потрібна. Ми будемо більш захищеними, тому що ніхто не хоче ходити кожного місяця і просити: "Скажіть, будь ласка, у вас є вакцини, ви вакцинували тварин?" - ми не хочемо на себе брати цю відповідальність. Ми хочемо, щоб притулок розумів, яка на них покладена відповідальність, і не брав на себе забагато того, чого не може зробити. Тобто притулок повинен утримувати стільки тварин, скільки він може утримувати. Від того, що ми озвучували їм попередньо, нічого не змінилося. Якщо вже щось зроблено, і ми бачимо, що щось зроблено задля вирішення тих питань, які нами були озвучені, ми готові йти на цю розмову. Якщо нічого не було зроблено, то про що може бути мова зараз?

К сожалению, пока же сторонам так и не удалось прийти к компромиссу, констатирует владелица приюта Гаврилюк-Левицкая:

— Мы всегда искали варианты, - либо уехать, либо решить с местными вопрос. Просто сейчас положение вещей такое, что я решила - хватит бегать, надо бороться за свое существование. Потому что если я раньше пыталась убежать, скрыться, смыться, чтобы никому не мешать, то сейчас позиция моя немного изменилась. Потому что есть линии, которые не стоит пересекать, и местные пересекли эту линию. Поэтому, к сожалению, вот так вот случилось.

Именно конфликт с жителями села во Львовской области стал причиной открытия филиалов приюта в других регионах Украины. Сначала был создан филиал в Днепропетровской области, а вскоре - в Николаевской.

Часть III. "Уголек" на выезде

— В основном, конечно, у нас здесь лошади, - рассказывает администратор филиала приюта Уголек в Новогригорьевке Николаевской области Николай Чечуй. - На данный момент 60 голов лошадей, конюшня приспособлена - каждая лошадь имеет свой денник. Но кроме лошадей у нас имеется… Ослика к нам привезли, зовут его Элвис. Иногда так орет, что на все село слышно, далеко. Сейчас подселили к нему овечку: ветеринарный врач шел на работу, и заготовители везли скот; заготовителю стало жалко, овечка котная (то есть беременная), поэтому говорит: "Возьмите ее в приют. Вот, я выкупил у людей, выкупите за полторы тысячи гривен". Овечку ветеринар выкупил, сейчас живут с осликом в одном деннике. Ослик неконфликтный, иногда вижу, что слегка пытается губами за шкуру потягать. Но не бьются они, нормально все.

Филиал в Николаевской области функционирует уже больше года. Ранее в Новогригорьевке, селе за несколько десятков километров от областного центра, работал племенной завод по разведению лошадей.

Администратор филиала Николай Чечуй был заведующим той фермы. Однако спустя некоторое время содержать животных государству стало невыгодно, поэтому начали поиски новых арендаторов комплекса. Таким образом Николай Чечуй и познакомился с хозяйкой приюта Александрой Гаврилюк-Левицкой, которая приехала осмотреть комплекс.

Тогда женщина пребывала в поисках нового места для части животных из Львовской области и еще одного филиала Уголек в Днепропетровской области. Первые 14 лошадей из-под Днепра в Новогригорьевку доставили уже в ноябре прошлого года:

— В основном это были “старики”. Помню, кобыла Светлая приехала к нам, ей было лет 26; приехал мерин Зодиак, тоже “дедушка” под 30 лет. Ну, слава богу, одели в попоны, откормили, и уже год у нас живут - тьфу-тьфу, все в порядке. Должны понимать, что возраст лошади приравнивается [в пропорции] 1 к 4 человеческого возраста. Если лошади 25 лет, - ну, это можно сказать, что столетний старик; а если ему 30 лет, то это где-то 120 лет. Можете себе представить? Долгожителей такого возраста в Украине очень мало, поэтому такой возраст лошади, если лошадь доживает до таких лет - 25-30, - то очень хорошо. Это говорит о том, что за ней ухаживают, смотрят и дают ей возможность дожить до старости.

Николай Чечуй рассказывает, что никаких проблем с местными жителями у филиала не было. Во-первых, село небольшое - чуть более 100 человек. Во-вторых, в Новогригорьевке в течение многих лет всегда были лошади, поэтому люди к ним уже привыкли. Хотя почти сразу после открытия филиала его посетили местные депутаты.

— Мы где-то месяц проработали, пришла группа местных депутатов и говорит: "До нас дошли слухи, что вы сюда свозите всех больных, туберкулезных коров, а у нас же тут есть свои коровы. Если они ходят по одному и тому же пастбищу, вы тут нас позаражаете всех". Я сказал: "Пожалуйста, зайдите и поищите хоть одну туберкулезную корову тут, что мы вам привезли". Посмотрели, и на год никакого конфликта тут не было. Коров у нас не было. Все животные, которые приезжают, проходят ветеринарный осмотр, все вот эти плановые прививки: “сибирка”, САП и все остальное, против столбняка, против гриппа. Животное прививается, содержится. Это ж не просто с бухты-барахты - содержать такое поголовье и разводить заразу. На животных имеются паспорта, документы.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

В филиале вблизи Николаева даже появилось пополнение - у мясников выкупили несколько жеребных кобыл. Так здесь появились жеребята Лунтик и Пчелка. Последний уже обрел свой новый дом - его бесплатно передали новой хозяйке, которая подписала соглашение с приютом. Так быстро Пчелку устроили из-за смерти его матери, возраст которой перевалил уже за 20 лет и у нее наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Если бы кобыла Бронте была живой, то жеребенок бы отдали только с матерью. Владелица приюта Александра Гаврилюк-Левицкая не сторонница разлучать семьи лошадей, говорит администратор филиала в Николаевской области Николай Чечуй:

— У нас в приюте находятся семьи лошадей: Ворожея - мама - и Венеция; Джемиля и Дебби, тоже мама с дочкой к нам попали. Приехали исхудавшие, лохматые, зачуханные, где-то ушло полгода, мы их тут откармливали, чтобы они стали на кого-то похожими. Сейчас вон - красавицы стоят. И вот недавно приезжали к нам, лошадь себе подбирали, - я говорю хозяйке Саше: "Вот, присмотрели Джемилю, присмотрели Луну. Но Луна с жеребенком". А она говорит: "Если будет усыновление, то мы семьи не разделяем, то есть Луну должны забрать вместе с жеребенком". Семьи она разделять не хочет, у нее такой принцип, хоть нам и тяжело.

К переезду к новым хозяевам готовится и мерин по кличке Миф. Николай Чечуй рассказывает, что животное уже прочиповали и кастрировали. Сейчас завершается послеоперационный период, и затем его перевезут. Николай Николаевич надеется, что на этот раз Мифу больше повезет и он не будет возвращаться в приют, как это было во Львовской области.

— Это он попал во львовский приют уже во второй раз, жил он там в приюте. Саша его где-то выкупила, - наверное, с мяса. Взял его в приюте дедушка-лесник. Он объезжал свою территорию на нем, жеребце Мифе. Дедушка был уже преклонного возраста, и случился у него сердечный приступ там прямо на работе, в лесу, во время объезда этой территории. Он с седла упал и лежал под этой лошадью. Эта лошадь стояла над ним сутки, пока родственники не начали искать этого дедушку и обнаружили его, - а лошадь над ним стояла! То есть защищала его от хищников, от волков, никуда не ушла. Стояла над этим дедушкой, хотя он уже там мертвым был. Ну, дедушку похоронили, а родственники не хотели заниматься лошадью, и вторично эта лошадь вернулась назад к Александре - в приют во Львов.

Почти за 200 километров от филиала - в Первомайске - в течение нескольких месяцев живет двухлетний мерин Бонифаций. Его новая владелица Наталья Люшенко рассказывает, что Боня благодаря светло-рыжей шерсти напоминает ее погибшего коня Афона. Женщина занимается иппотерапией и учит верховой езде. У нее есть еще одна кобыла - Матильда.

Она говорит, что лошади - социальные животные, поэтому Матильда не могла привыкнуть, что она одна, и постоянно грустила. Возможности купить новую лошадь у Натальи не было, поэтому решила взять животное из приюта. Вначале женщина просматривала все фотографии животных в Фейсбуке:

— Я приехала сначала познакомиться. И вот, из предложенных лошадей - знаете, как щенка выбирают - ты понимаешь, что это твое или не твое. Он стоял бедный, его там все обижали, поэтому мы остановились друг на друге. Я время не тянула - нашла машину, оплатила машину, подписали договор, его там чипировали. Самое главное - желание. Очень многие боятся под договор брать - думают, что… Ничего страшного нет - люди просто контролируют, как лошадь себя чувствует.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

Наталья Люшенко рассказывает, что постепенно знакомила Боню с Матильдой. Сначала они гуляли вместе только на определенном расстоянии, а сейчас женщина уже спокойно оставляет их наедине. Матильда сейчас главная в их небольшом табуне, а Боня - подчиненный, шутит Наталья.

— Желательно, чтобы все лошадки пристраивались, поэтому мы только “за”. Люди почему-то боятся - “не хочу смотреть, потому что это…”. Никто ничего не смотрит. Ветврач приехала, посмотрела, до этого у меня просто попросили фотографии, в каких условиях будет жить лошадь. Нам скрывать нечего, у него здесь условия, как в санатории, тяжело работать он точно не будет.

Филиал приюта Уголек вблизи Днепра открыт годом ранее. По словам администратора филиала Натальи Богомоловой, с местными жителями у них не возникает конфликтов.

Здесь содержат несколько десятков лошадей, среди которых бывшие чемпионы спортивных соревнований. Также есть пони, быки и даже около трех десятков коз, рассказывает Наталья:

— Александре позвонили из Харьковской области, их оптом хотели сдать на мясо, вот эти 28 голов, плюс там еще и лошадь была. Но позвонили насчет лошади, а оказались там еще и козочки. Ну и Александра спасла их всех.

Женщина начала сотрудничать с Александрой Гаврилюк-Левицкой после того, как предложила ей подержать в конюшне несколько лошадей. Первым совместно спасенным конем был Тагир, которого выкупили у ромов.

У животного был тяжелый перелом сустава, из-за проблем с общим состоянием здоровья впоследствии конь все же погиб. Затем привезли еще несколько кобыл, среди которых была и Таня.

— Она настолько была худая, по ней просто анатомию можно было учить. Выкупили тоже у цыган, у нее в холке была дырка в полпальца, вовнутрь, в кость. На ней ездили верхом и седлом растерли, занесли инфекцию, вот это все начало гнить. Она была вся в ранах, мы ее еле вытянули. Но сейчас, конечно, шикарная кобыла, и люди очень довольны ею.

Одна из первых пришельцев в филиал под Днепром - кобыла Таня - уже в течение двух месяцев обитает в Пирятине у Александра:

— Я у Фейсбуці читав за них. І в Дніпропетровську був - заїхав туди. Ну і вона підійшла, всі кармани обшукала, сахар весь забрала. Мені вона сподобалась, я попитав, чи можна мені дозвіл дали, документи, і собі її забрав.

Однако Таня - не первое спасенное им животное. В частном секторе у Александра живет еще одна кобыла, которую он выкупил прямо на мясокомбинате.

— Молода, мені жалко стало, і я викупив, - рассказывает мужчина. - Якщо бог дав життя, то ти мусиш його достойно і прожити. Ну і лошаді - вони як люди, так само все розуміють і дуже чутливі.

Пока с выкупом лошадей мжчина сделал паузу - у него нет места, где их можно содержать, однако, как только он обустроит территорию, возможно, возьмет еще кого-то из приюта.

Фото: Приют домашнего типа Уголек via Facebook

Администратор филиала Уголек под Днепром Наталья Богомолова говорит, что территория на ферме позволяет “пристраивать” там еще больше животных. Однако пока есть проблемы с финансированием и накопились существенные долги за корма.

— Александре нет сил это все тянуть, это все на грани закрытия. Сейчас такая ситуация в стране, что людям не до животных, - жалуется Наталья.

Что она будет делать, если приют придется закрыть, она пока не знает:

— Для меня это шок, я боюсь об этом даже думать.

Часть IV. "Он - моя судьба"

Чтобы финансово помочь приюту Уголек, инициативная группа художников планирует провести выставку в гостинице "Рэдиссон". Все полученные средства переведут на счет приюта, рассказывает Татьяна Копытова.

Ей также известны ситуации со спасением лошадей - девушка выкупила как минимум одно животное, на которое ждала бойня. Чтобы посмотреть, как она живет, еду к Татьяне в ее частный дом под Киевом, прихватив морковку и сахар для лошадей.

Однако лошади - это не единственные спасенные девушкой и ее семьей животные. Во дворе меня встречают двое из восьми ее собак. Возле дома - отдельная большая клетка для нескольких ворон, а в самом здании еще более десятка котов. Татьяна Копытова сразу проводит меня на большой приусадебный участок, разделенный делянками для лошадей.

Трое животных неспешно прогуливались по земле, уже кое-где покрытой снегом и льдом. Сначала мы направляемся к холеному, светло-коричневому жеребцу. Как только он нас увидел, конь сразу оторвался от сена, которое время от времени подергивал с наполненной высушенной травой кормушки.

— Меджик - это он спасен у нас от “мяса”. Он породистый у нас, английской чистокровной породы, - рассказывает девушка и обращается к животному. - Смотри, что тебе принесли…

Меджик заинтересованно протянул к нам свою большую голову и начал громко хрустеть то морковкой, то маленькими кубиками сахара-рафинада, который Татьяна ему скармливала сразу по несколько штук. Девушка говорит, что Меджика отбраковали на конном заводе из-за небольшого роста:

— Он был совсем маленький, страшненький, и когда я увидела его фотографию в Интернете, то у меня сердце дрогнуло - одни глаза на лбу, больше ничего и не было, и копыта. И мы его купили. Когда его привезли сюда и выгрузили, он был похож на шестимесячного жеребенка, хотя ему было полтора года на тот момент. И четыре дня он просто ел сено, он просто не поднимал голову - просто ел, ел, ел. Единственное его передвижение было к ведру с водой - два шага в сторону. Раз - наклонил, попил - и опять есть.

После того как его начали нормально кормить и вывели всех паразитов, конь сразу начал стремительно расти и набирать вес. Сейчас ему уже четыре с половиной года. Во время беседы Татьяна постоянно почесывала Меджику морду, а тот с нетерпением ждал следующую морковку и рафинад, покачивая головой:

— Он ищет лакомство?..

— Он знает, что не просто так - надо “поторговать лицом”, и что-нибудь ему обломится, - ухмыльнулась Татьяна. Она напомнила, что Меджик умный и спокойный конь. - Очень рада, что пересеклись, потому что он - моя судьба, что ли… Я вообще считаю, что с этим рождаются, - есть люди, у которых в крови что-то такое есть, “лошади в крови” я это называю. Если им суждено, то в 15, 20 или 40 они все равно придут к лошадям, или лошади как-то найдут.

Татьяна занимается лошадьми с детства. Она рассказывает, что еще в детстве наблюдала за ними на ипподроме и полагала, что это не место для животных из-за нехватки свободного пространства для их прогулок.

Меджик. Фото: Катерина Загер

Вместе с матерью они начали искать частную конюшню для ее первого коня Парагвая, - вскоре такое место было найдено, в нем находились еще четыре лошади. Позже хозяин конюшни потерял интерес к животным и предложил передать их семье Татьяны. Из-за возраста или болезни практически все ее первые лошади уже умерли. Из прежнего состава, если так можно выразиться, остался вороной конь Боря.

Вечером он осторожно переставлял ноги и медленно передвигался на отдельном участке. Ранее он постоянно участвовал в соревнованиях по троеборью, но из-за многочисленных травм сейчас у жеребца проблемы с ногами. Татьяна вспоминает, что он очень любил бывшего хозяина и по-особому, с ржанием, постоянно его встречал.

— Считается, что лошадь каждого человека, которого видела в своей жизни, запоминает. Они знают, с кем у них какая-то связь, а кто их просто кормит. Боре 27 лет, мы постоянно ему говорим: "Боречка, держись, мы тебя любим!”. Боречка, на тебе морковку! - Татьяна протянула коню овощ.

Из-за того что у него уже практически не осталось зубов, животное медленно пережевывало овощи. В основном для него готовят смеси из травяных гранул в виде каши. Боря полакомился морковкой и сахаром - именно такую пищу принес конюх Григорий Петрович.

Пожилой мужчина периодически навещает семью, чтобы понянчить лошадей, как называет это Татьяна. К сожалению, многие лошади-чемпионы заканчивают свою жизнь именно на бойне, посетовала она:

— Как-то вообще не по-человечески - сдавать на мясо и выбрасывать, как ненужную, использованную игрушку. Это очень неправильно. Очень классно, что есть приюты, частники, которые забирают коней и дают им просто дожить.

Возле Бори на соседнем участве также неторопливо, уже в сумерках, расхаживал черный конь по кличке Айвенго. Он является ровесником Меджика и жеребят кобылы Аси, погибшей недавно.

Однако Айвенго - с характером, может даже укусить, рассказывает Татьяна. Из-за проблем с одной ногой с рождения его избаловали еще в детстве, и теперь он считает себя чутьли не главным в этом табуне, отмечает Татьяна. Однако конюх Григорий Петрович научил его разным трюкам:

— Покажи, как ты смеешься с деда! - обратился старик к лошади.

Животное на него внимательно посмотрело и бесшумно начало задирать голову вверх и поворачивать ее в сторону. При этом Айвенго полностью выворачивал губы, показывая все зубы.

— Вот-вот… А вы говорите! - удовлетворпенно резонировал конюх.

Веня, как его ласково называют хозяева, также продемонстрировал то, как он подает мужчине таз по его просьбе.

— Если собака безусловно обожает человека - бери и лепи с него, что умеешь, было бы желание, - то у лошади надо завоевать уважение. Она может “сказать”: "Ты кто такой? Ты что тут делаешь?", - рассказывает Татьяна.

Айвенго. Фото: Катерина Загер

По словам девушки, поведение лошадей в таком небольшом табуне отличается от поведения животных, находящихся в конных клубах. Татьяна вместе с матерью, которая также присоединилась к нам, начали, улыбаясь, вспоминать о том, как их лошади были практически в шоке, когда сюда, во двор, впервые привезли козу:

— Мы однажды спасли козу от “мяса”. Было [объявление] на OLX: "Продам козу на мясо". Ну, у меня что-то внутри дрогнуло, и мы поехали ее и купили. Когда мы ее привезли, кони чуть в обморок не упали. Они в первый раз в жизни видели козу, они сбежались и смотрели на нее.

— Вообще было смешно - сбежались собаки, сбежались кони!

Татьяна воспитывает маленького сына, однако пока молодые и игривые лошади Меджик и Айвенго для него не подходят. Покупать специально для ребенка лошадь девушка не намерена - содержать одно животное стоит около трех тысяч гривен в месяц.

— Я верю, что каждое животное как-то приходит к тебе, что это какая-то судьба должна случиться. Вот, пока ждем!

Возможно, со временем какой-нибудь конь из приюта Уголек и поселится именно здесь, под Киевом, и станет прогуливаться вместе с Борей, Меджиком и Айвенго.

Ирина Лопатина / Радио НВ