Экзотики захотелось. Как украинцы стали разводить улиток, держать страусиные фермы и выращивать ананасы Вчера, 21:05 689 Цей матеріал також доступний українською Богдан Амосов / НВ На ферме Анатолия Патия растут разлиные экзотические фрукты Богдан Амосов / НВ

С каждым годом украинцы осваивают все больше необычных для Украины рынков — выращивают тропические фрукты, содержат страусиные фермы или, например, разводят улиток.

Специальный корреспондент Радио НВ Богдан Амосов пообщался с украинскими собственниками необычных предприятий.

Ежегодный ритуал жителей села и владельцев дачных участков — сажать картошку. Если не картошку, то другие овощи. Типичными для Украины стали также помидоры. Мы выращиваем огурцы, лук, горох, садовые деревья — яблоки и груши, — имеем отдельные сезоны для клубники, вишни и черешни. Впрочем, можно ли у себя на огороде вырастить банан? Или апельсин? Может, фейхоа? А вместо кур в курятнике построить загон, в котором будут пастись страусы?





Часть I. Банановая ферма

-Вдетстве, на Новый год дядя подарил мне вот такой апельсин. Сейчас детям дарят айфоны, телефоны, а мне апельсин. Я подумал, что его поцеловало солнце — такой он был красивый. И мне захотелось вырастить такой в домашних условиях (я тогда еще не знал, что их уже 300 лет выращивают в домашних условиях). Я был в первом классе, — посеял зернышко 60 лет назад. И через 23 года он у меня заплодоносил.

Анатолий Патий — владелец банановой фермы под Киевом. Хотя он и закончил Институт гражданской авиации, еще мальчиком он увлекался выращиванием растений. Посадив свою первую апельсиновую косточку, он еще не знал, что не обязательно ждать 30 лет, чтобы цитрус заплодоносил — достаточно только отколоть от дерева веточку и методом черенкования ее посадить.

Тогда она быстро пускает корни и цветет уже в месячном возрасте. Интерес к растениям привел его в Институт биохимии, где он решил заняться выведением сортов растений методом культуры тканей.

— Склеивая клетки плодовых, мы получали уникальные результаты с помощью полупроводникового лазера.



— То есть это вы как-то в пробирке получали клетку.



— Клетку выделяли — этот метод называется «in vitro», он известен с 1930 года. Но там из одной клетки выращивали растение. А я подошел к ученым и сказал: давайте склеивать две клетки различных растений, чтобы получить новый вид растения

Когда Анатолий Васильевич начал активно заниматься культивацией, ему понадобилось место, где бы он мог выращивать свои растения. Таким местом стала его теплица под Киевом в селе Рожны, которую он самостоятельно сконструировал специально под свою ферму экзотических растений.



— Идея была — для того, чтобы это все росло — в комнатных условиях вывести низкорослые сорта: бананы, лимоны, апельсины, мандарины, которые росли бы в комнатных условиях; инжир, который может на улице расти, гранаты морозостойкие. Это была первая идея, а теплица — это уже надо было их где-то поместить и массово выращивать с наименьшими затратами.

Котел отопления теплицы работает не 24 часа в сутки, а всего три-четыре. Толщина ее стенок составляет 25 сантиметров, что аналогично кирпичной стене толщиной 3,5 метра. При этом зимой снаружи теплицы лежит снег и не тает, а внутри царит тропическая и субтропическая «погода», рассказывает Анатолий Патий.



Анатолий Патий / Фото: Предоставлено Анатолием Патием

— Мы живем там, где есть прекрасная земля, чудесная. Здесь метр чернозема в Киевской области, Десна рядом. Я придумал теплицу-термос — это уникальная энергосберегающая технология. Я продал более 700 проектов по Украине. Люди строят теплицы, дома, гаражи, магазины и в 15 раз меньше платят за отопление.

Селекционер уверяет, что его теплица в два с половиной раза дешевле аналогов и при этом в 15 раз теплее. Вместе с ним заходим в теплицу-термос — уже на входе в лицо бьет очень теплый влажный воздух и легкий сладковатый запах:

— Ого! У вас здесь фактически ботанический сад!

— Да у нас здесь больше, чем в ботаническом саду. <...> Видите, апельсины уже попадали, мандарины еще висят, но мало, и лимоны еще висят, но тоже уже падают…

— Какой у вас здесь запах, просто сказочный!

— Это лимоны цветут.

Анатолий Васильевич вывел крупноплодный лимон с широкими листьями. Вижу лимоны прямо на входе, с тяжелыми плодами.

— В зависимости от освещенности он дает плоды весом до полутора килограммов, но это не самый большой в мире лимон. Крупнейший в мире лимон был выведен в Индии в 1980 году — 3,7 килограмма.

Селекционер идеально ориентируется в видах цитрусов и в истории их культивирования:

— 4000 лет назад — 2000 лет до н.э. — все это выращивалось, и слово «мандарин» на китайском означает «чиновник». Это был самый богатый чиновник, он мог покупать килограмм мандаринов то месяц, и стоил он, как верблюд или машина Жигули.

Анатолий Васильевич рассказывает, что первые теплицы — оранжереи — были созданы именно под цитрусы:

— Первые большие деревья завезли в Версаль 300 лет назад, посадили большие, из Китая, растения апельсинов. И назвали эти стеклянные домики — оранжереи — от слова «orange» — апельсин. Ну и пошла эта эпидемия по Европе, все богатые люди начали строить. В XVIII—XIX вв. еке уже в России начали строить оранжереи. У нас под Уманью протяженность оранжереи была полтора километра. Представляете, у меня 55 метров, еще одна 50×5, еще две теплицы 35×5, но это у меня 750 квадратов, а была 1,5 километра протяженность теплиц под Уманью, в Софиевке. И пять километров теплиц [императрица] Екатерина построила под Петербургом — и назвала место Ораниенбаум.

На планете существует 300 видов цитрусовых, и некоторые из этих видов здесь, в теплице Анатолия Васильевича. Идя по оранжерее видишь плоды разного цвета и размера. При этом, как рассказывает селекционер, все они даже могут расти на одном дереве:

— Ну вот кумкват сейчас появился, такие маленькие завязи, как слива.

— Вот те маленькие?

— Да, их едят с кожурой, они самые дорогие — 400 гривен килограмм. Ну, цитрусовые — все родственники, поэтому я всем говорю, что родственники все могут жить в одном доме, и их все 300 можно привить на одно дерево. И здесь, вы видите, привит мандарин, здесь кумкват, здесь лимон, здесь лайм. грейпфрут и апельсин.

Дозревающий плод ананаса / Фото: Богдан Амосов / НВ

— На одном дереве разные растения?



— Да, разные растения.



— И как? Они плодоносят?



— Да, все плодоносят.



— Как это возможно?



— Они все родственники, поэтому все имеют один генетический код, и здесь вы видите лайм, здесь лимон — это все на одном дереве.

Вижу, что на ветке цитрусового дерева намотан черный пластиковый пакет, в нем что-то лежит. Анатолий Васильевич объясняет — это размножение растения методом воздушного укоренения, а в пакете земля:

— Выбираете большую ветку, срезаете кольцом кору, цепляете пакет с землей, с мхом сфагнумом, оно за три месяца пускает корни — потом срезаете готово дерево, уже через три месяца готовое дерево получаете.

Переходим во вторую часть оранжереи.

— А какая у вас здесь максимальная температура бывает?



— До 38 °C летом. Если на улице 37 °C, то тоже так — открываем все форточки, затеняем.



У входа во вторую часть — два ананаса.

— Вот смотрите, видите, какая красота?

— Ананасы!

— Ананасы. А это банан цветет. <...> Мы переходим из субтропиков в тропики, и вы здесь видите ананасы. Ананас — это чудесное растение, шесть месяцев без полива. До революции 1917 года Россия и Украина экспортировали в Европу 3000 пудов ананасов в год. Было выведено 80 сортов ананаса. Я вывел крупнейший ананас. Он, к сожалению, уже отплодоносил — у нас есть фотографии, 15 килограммов весом.

Растение имеет необычное расположение плода. Многие из нас задавались вопросом — как растет ананас? Обычно мы понимаем, как растет плод, по хвостику, которым он цепляется к ветке. Впрочем, у ананаса сверху — густой клок листьев.

Снизу у сорванного плода, который мы покупаем в магазине, если присмотреться, можно увидеть след от ножки. Здесь же растут карликовые бананы, которые Анатолий Патий вывел еще в 98-м году — тогда он скрестил в Институте ботаники десертный банан с текстильным. Один — высотой в три метра, другой — в три раза ниже:

— Поскольку есть текстильный банан высотой 80 сантиметров (он не дает плодов, не цветет), я взял клетку с него, поместил в пробирку с агар-агаровой средой (это такая водоросль — агар-агар, — она стерелизует воду) и туда лазером приклеил клетку карликового Кавендиша. Один хочет расти, другой не дает ему расти, и в результате получил «Тропикану киевскую» — уже 2,5 метра.

Анатолий Патий / Фото: Предоставлено Анатолием Патием

Однако на этом Анатолий Васильевич не остановился и продолжил уменьшать банан:

— Человек уже может его сорвать стоя, но захотелось лежа срывать бананы, я ленивый. Поэтому я взял и еще раз скрестил то банан: взял «Тропикану киевскую» и методом культуры тканей скрестил и получил высоту 1,5 метра. Конечно, спрос на такие бананы, их саженцы, большой.

Селекционер шутит, что выводил карликовый банан для того, чтобы удобно было срывать плоды, однако главной целью было создать комнатный банан, который можно было бы поставить у себя на подоконнике:

— Вы видите самый низкий в мире банан, который уже зацвел, уже завязались плодики — это называется цветонос. А это на каждом бананчике свой цветочек. Конечно, банан — это трава. Корень его живет 40 лет и выбрасывает 30−40 отростков в год. И вот вы видите отростки — это он отплодоносил, я его буду срезать, а новый снова заплодоносит, и так 40 лет подряд.

Тропические культуры Анатолия Васильевича цветут круглый год. Некоторые, как, например, земляничное дерево или цитрус мурайи — по пять раз в год.

— В январе я стараюсь здесь меньшую температуру для них держать, чтобы они, когда мало солнца, меньше цвели, но лимоны могут и в январе зацвести, когда день увеличивается. Лимоны, апельсины, мандарины начинают бурно цвести, а это уже февраль, март, апрель … Потом уже завязываются плоды, идет затихание цветения. Но и вы сейчас видите цветение — конец мая, а лимоны цветут, апельсины. Мандарины не цветут, но они и осенью могут зацвести. То есть цитрусовые цветут постоянно, лимон семь раз в год цветет. <...> Также у нас есть такие супер-экзотические растения, как гуанабана, или ее называют «сметанным яблоком». Затем канистелла, личи; вот вы видите, как цветет земляничное дерево и завязывает плоды — это псидиум земляничный, он не поражается никакими вредителями. Это чудесное растение для комнатных условий, цветет 5 раз в год.



— А как плоды выглядят?

— Выглядят, как теннисный мячик. А на вкус, как земляника с ананасом.

Теплица-термос для Анатолия Патия превратилась из хобби в бизнес. При этом он зарабатывает на продаже не экзотических плодов, а экзотических саженцев; а также — продает технологию своей чудо-теплицы:

— Это ботанический сад. Можно сказать, мы обучаем людей, показываем им, как это все плодоносит. Наша цель не плоды, а саженцы. <...> Этот бизнес дает 300−400 долларов чистой прибыли с квадратного метра на саженцах. На помидорах — 10 долларов в год. Поэтому можете себе представить, что Голландия на этом бизнесе зарабатывает 160 миллиардов евро в год.





Часть II. Долина страусов

В ы, наверное, видели в некоторых супермаркетах огромные яйца по полтысячи гривен за штуку? Этот необычный товар — не яйцо дракона, однако существо, которое его несет, немаленькое. Это — яйцо страуса. В украинские супермаркеты оно попадает не из Австралии, и даже не из Африки, страусиные яйца в наших магазинах — свои, украинские.

Их продают страусиные фермы, которых по стране разбросано на самом деле немало, и зарабатывают они не только на яйцах. Несколько таких ферм расположены под Киевом, и в одну из них — в село Ясногородка — я и отправился.



Когда подъезжаешь к ферме Долина страусов, видишь, что дела на ней идут хорошо. В хозяйстве активно идет ремонт — домики в украинском стиле заменяют на европейский, строят новые декоративные сооружения и ставят современные турникеты.

Здесь разводят черных африканских страусов. Если быть точным, то именно черную окраску имеют самцы страусов, а самки — менее яркого, серого оттенка.

— Сегодня на площади проживает около 300 птиц, около 300 голов проживает на ферме площадью пять гектаров, — рассказывает экскурсовод страусиной фермы Татьяна Леонидовна.

— Экскурсии ежедневно, круглый год: зима, холод, дождь, снег — мы принимаем наших посетителей.

На ферме Долина страусов / Фото: Богдан Амосов / НВ

— Страусы нормально зимой ходят?



— Адаптированы. Единственное, что когда снижается температура, им не стоит садиться на холодную землю, и поэтому [сотрудники] смотрят, чтобы они не примерзли и не повредили части тела. А так никто на права и здоровье птицы не посягает, они свободно двигаются — свободны в своих действиях, жизнь свою строят. Условия содержания страусов максимально приближенные к естественным.

Страусы могут выдерживать морозы до -20 ℃ градусов, поэтому к условиям проживания в Украине на самом деле адаптировались нормально. И действительно, страусы жили еще в эпоху динозавров, поэтому за время пребывания на земле эти огромные птицы пережили много.

Подходим к вольерам со страусами. Их на ферме много, отдельно — совсем маленькие, отдельно — страусы подростки, и отдельно разделены вольеры для взрослых птиц. В ближайшем вольере — трое страусов, самец и две самки. Страусы живут по гаремному типу, поэтому и по вольерам взрослые птицы расселены в соответствии с тем, как сформировались семьи, рассказывает Татьяна Леонидовна:

— А я вижу в гаремах по две самки. Может быть больше?

— Почему по две самки? Нам нужны те самочки, которые несут и которые были бы любимыми женами, чтобы эти яйца были оплодотворены. Если в гареме будет больше жен, яйца могут быть неоплодотворены, он [самец, — ред.] Может спариваться только с любимой женой, поэтому мы предпочитаем, чтобы любимые жены проживали с ними, ведь в природе они высиживают яйца только от любимой жены, второстепенные яйца из гнезда выбрасывают.

В теплое время года у страусов период размножения. Именно в это время они несут яйца, и именно тогда можно стать свидетелем брачных игр птиц:

— Крылья — ключевая роль [им] предстоит во время [брачных] танцев и пируэтов, ведь папа — тот красавец — выражает чувства к своим женам в форме танцев и пируэтов, и ключевая роль при этих танцах, конечно, принадлежит крыльям.

Внутри вольеров — песок:

— Видите, территория с песчаным грунтом — он играет очень важную роль в жизни страусов, ведь песком они осуществляют все свои гигиенические процедуры: они тщательно песочком несколько раз в сутки чистят перышки, когти и даже клювики; это же тоже средства гигиены, которые отвечают за здоровье страусов. Поэтому песочек обязательно должен быть, даже для того, чтобы снести то же яйцо на песочек. Они даже клювиком пытаются его закопать, спрятать — это природные моменты, которые очень важны, на которые нужно обращать внимание.

В центре каждого вольера — неглубокая яма, вырытая птицами, диаметром около пяти метров. В нее страусы кладут яйца. И хотя местами вольеры заросли травой, можно увидеть хорошо вытоптанные тропы — их вытоптали сами страусы под забором. Таким образом они «патрулируют» территорию и наблюдают за тем, что происходит вокруг вольера. Экскурсовод объясняет:

Молодые страусы на ферме Долина страусов / Фото: Богдан Амосов / НВ

— Движутся по периметру (обратите внимание на дорожку, которая есть по периметру вольеров), птица — охранник.

При нашем приближении одна из самок страуса заметно оживилась и подошла смотреть, кто пришел. Татьяна Леонидовна предупреждает, что находясь рядом со страусами, их не стоит раздражать, а отправляясь на экскурсию — не брать с собой блестящие предметы или одежду:

— У страусов правила поведения особенные. Особенно, когда дети на экскурсии, мы рассказываем…

— Ой-ой, она подходит!

— Бегать, кричать, делать лишние движения, приближаться к вольерам, пользоваться мобильными телефонами [нельзя]. Предметы, которые имеют свойство блестеть под лучами солнца, надо спрятать подальше, ведь страусы реагируют на это мгновенно. Если мы их лишний раз волнуем, они легко преодолевают эти деревянные преграды, выходят к нам с вами, и потом уже ситуация может быть неконтролируемой. Поэтому нужно быть осторожным.

Ограждение вольера сделано из дерева, но оно не толстое и не прочное. Дело в том, что страус может ударить по вольеру ногой, если ему что-то не понравится, и если он ударит по крепкой ограде, его кости травмируются.

В отличие от человека, кости этих птиц не заживают, поэтому после такой травмы страус может быть обречен на мучительную смерть. Замечаю, что часть ограждения повреждена, будто от удара:

— Это они перепрыгивают?

— Они бьют ногой, могут перебивать ногой.

— Вот это трещина [от ноги]?

— Да, в природе страус ударом ноги убивает мгновенно буйвола, если попадает в голову. Удар составляет 32 килограмма на квадратный сантиметр.

Агрессивность этих больших птиц сезонная и также связана с брачным периодом, а точнее — с инстинктом защиты птенцов.

— Сейчас вся птица, более или менее 100%, агрессивная, — рассказывает ветеринар Долины страусов Николай Николаевич.

— В каком плане? Они работают сейчас на воспроизведение, то есть самец должен покрыть в день две-три самки. Самка должна через сутки принести нам по одному яйцу. Они все агрессивны. Сезон заканчивается, температура осенью опускается, мороз — для них уже это не актуально, они отдыхают. То есть у них агрессия биологически [тухнет], — когда гормональный фон опускается, они становятся более адекватны. Сейчас посмотрите на самцов, в клювы, на ноги красный цвет — это уровень тестостерона.

Возвращаюсь к разговору с экскурсоводом Татьяной Леонидовной:

— Птицу [трудно] предусмотреть в поведении, в каких-то интересных жизненных моментах, поэтому приходится интересным способом собирать яйца. Ежедневно, во вторую половину дня (вот гнездо, которое мы видим), отсюда собираем яйца. Как? Один работник может отвлекать страусов, другой быстро хватает яйцо и быстро покидает территорию.

Страусята в возрасте до одного месяца. Их сотрудники фермы еще называют "ежиками" / Фото: Богдан Амосов / НВ

— А как отвлекает? Просто подходит?

— Возможно, какими-то вкусностями. Возможно, какие-то движения, рискуя здоровьем, делает.

Важно, чтобы работники страусиной фермы не делали длительных пауз в уходе за птицами, чтобы они не забыли людей:

— Мозжечок — 40 граммов веса — держат информацию пять суток, увидели нас с вами, запомнили и забыли. Поэтому смотрителей, которые ежедневно осуществляют уборку, кормление страусов, они частично помнят, частично нет. То есть на какой-то определенный период запоминают, а потом забывают. Представьте, в каких условиях приходится нашим сотрудникам работать, но, имея опыт и знания, все в порядке, учимся ежедневно.

Несколько дальше — страусиные ясли. Здесь, за стеклом, можно увидеть новорожденных страусят. Точнее — страусят, которые только что вылупились. Они еще совсем слабые, лежат на стерильных пеленках:



— Вот они, такие маленькие, на пеленках под лампой. Пеленки тщательно стирают, дезинфицируют, просушивают, лампа тоже дезинфицирует. Им еще суток нет.

— Это только что вылупились?

— Да, сегодня во второй половине дня. Условия приближены к естественным — температурный режим, все максимально приближено к естественным условиям.

Так они лежат несколько суток, пока не окрепнут, после чего их «переводят» в соседней маленький вольер, своеобразный страусиный «детсад». Окраска перьев маленьких страусят напоминает спину ежа, обильно покрытую иглами.

— Это маленькие «ежики». Самое интересное, что в природе их невозможно отыскать — они маскируются, сливаются с песочком, с листком, с травой, и хищники не могут их найти, даже запах у них отсутствует. <...> Если дождик, если снижается температура, их обязательно закрывают в домик. Наши работницы дежурят круглосуточно, чтобы птицу никто и ничто не беспокоило, и самое главное — чтобы дождик, ветренность, снижение температуры им не мешали и они были здоровы. <...> После месяца пребывания в «ясельках» будет формироваться средняя группка и старшая.

В Долине страусов особое внимание уделяется кормлению птиц, рассказывает ветеринар Николай Николаевич:



— Мы их кормим качественным сбалансированным комбикормом, очень дорогостоящим, и получаем качественную продукцию. То есть, чем более качественным является комбикорм, тем выше у нас и качество яйца, и выше фертильность. Зимой, когда холодает, яйцо для нас не является приоритетом — надо, чтобы птица отдыхала, мы их переводим на диетический корм.

Страусята вырастают во взрослых страусов, образуют гарем, несут яйца, и так продолжается по кругу. Для владельцев фермы это фактически безотходный бизнес. Можно зарабатывать на яйцах, на мясе, на продаже самых страусов, на украшениях из страусовых перьев или костей.

Мне удалось поговорить с администратором Долины страусов Мариной:

— Страусы — это безотходное производство. Страуса задействуют во всем.

— А у вас есть какой-то магазин с украшениями?

— Конечно, у нас есть сувенирная лавочка, у нас продаются перья, страусиные яйца, брелоки, ручки, магнитики.

— На Пасху у вас, наверное, растут заказы?

— Да, по страусиным яйцам у нас было колоссальное количество [заказов].

Администратор Марина отводит меня в магазин с кучей страусовых сувениров, в том числе тех же окрашенных гигантских яиц.

— У нас есть эко-продукты, которые состоят чисто из нашей продукции. Сейчас мы продаем только страусиные яйца, страусят мы не продаем, потому что мы расширяемся. Продаются страусиные яйца стоимостью 400 гривен (это со скидкой, так как зимой страусы несутся реже, потому сейчас страусиное яйцо стоит 400 гривен). Раньше оно стоило 500.

Рядом ресторан, где подают блюда из страуса. Страусиное мясо в том числе можно покупать на вес:



— Мы продаем страусиное филе двух сортов: есть премиум сорт и второй. Также из нашего страусиного мяска делается «эска», мы ее заказываем — это непосредственно палка колбасы.

К вечеру Долина страусов прекращает свою работу, и я покидаю ферму. Позади все еще слышны голоса страусов и других животных, которых держат в местном мини-зоопарке.





Часть III. Улиточный бизнес

В разных странах и в разные времена к улиткам было разное отношение. Так, например, в Египте и Вавилоне они символизировали вечность и плодовитость — их раковины бесконечно закрученные в спираль и разделены на сектора. Как на части поделена жизнь, так же хотелось бы, чтобы она была бесконечной.

Раковины улиток египтяне носили как талисманы, веря, что они оберегают от болезней и продлевают молодость. Также, глядя на улиток, они верили, что надо жить, будучи постоянно готовым «отойти в мир иной» — так же, как и эти моллюски носят весь свой «пожиток» с собой и готовы его покинуть.

Уже тогда животных начали употреблять в пищу. О блюдах из моллюсков упоминал еще римский историк и военный деятель Плиний Старший. Он советовал употреблять его людям с плохим зрением и тем, у кого проблемы с желудком.

А в Древнем Египте и вообще научились готовить этих существ еще до того, как в нашей стране появилась кулинария как таковая. В те времена улиток запекали целиком в специальных ямах, которые нагревали. Римляне даже разводили этих созданий, а для греков улитка была едва ли не главным украшением праздничного стола.

В Исламе улитка символизировала сомнение, в буддизме — терпение. А вот в Средневековой Европе к улитке относились совсем иначе — они ассоциировались с грехом и ленью. Тем не менее есть их не перестали.

Сейчас потребление улиток имеет масштабы глобального промысла. Их начали производить на специальных фермах, одну из которых решил открыть украинец Алексей Антонков в Киевской области, в селе Большие Гуляки. Его предприятие Родинний равлик поставляет продукт за границу и в рестораны:

Фото: Алексей Антонков

— Насчет улиток у нас возникла идея три года назад. Начали изучать это дело, смотреть на перспективы рынка. Вообще это считается экзотическим продуктом для нас, наши гурманы его пробуют, распробывают, но массового потребления в Украине еще нет. В основном это считается продуктом массового потребления в Европе — Испания, Франция, Италия, — это у них как обычное дело. Для нас — съесть курицу, а для них — улитку.

Сами только французы ежегодно съедают около 40 000 тонн улиток — это сотни миллионов созданий. Эскарго — это национальное французское блюдо из улиток, которое обычно подают с белым сухим вином.

Больше всего во Франции ценят улиток из Бургундии, их продают в виде консервированных полуфабрикатов, но они и самые дорогие. И вообще улиток там можно купить как для приготовления, так и живых — в частных лавках или на рынке. Однако недавно улиточный рынок в Европе начали регулировать, рассказывает Алексей Антонков:

— Сыграло немаловажную роль то, что в Европе закрыли рынок дикой улитки, которую собирают в природе — берегут природу свою. И европейский рынок по спросу теперь заполнен только процентов на 45.

Сейчас у нас действует около 10 улиточных ферм, и примерно половина из них имеет лицензию для экспорта за границу. В Украине быстро поняли, что на Западе открылась новая ниша, и решили ее заполнить. Наконец, климат Украины не слишком сильно отличается от французского, и улитки у нас чувствуют себя прекрасно.

Так, в 2017 году украинские фермеры настолько нарастили экспорт, что продали за границу в семь раз больше улиток, чем традиционного для украинского рынка продукта — сала. Владелец предприятия Родинний равлик рассказывает:

— Это искусственно выращенный сорт улитки, это не дикий вид. <...> Закупается маточное стадо, размножается, выводится икра, малек.

Объемы поставок за границу этого деликатеса росли в геометрической прогрессии. Так, например, если в 2013 году украинские фермеры вырастили для иностранцев лишь три тонны моллюсков, то уже через три года эта цифра выросла в сто раз.

— А это потому в прошлом году была новость, что Украина какое-то невероятное количество улиток поставила в Европу? — спрашиваю я.

— Ну, я не знаю, насколько невероятное, но где-то 200 тонн, думаю, в том году было.

— И это такие же частные предприятия, как вы?

— Это те, что собирают дикую улитку, и такие предприятия, как мы.

— Так у нас есть собиратели диких улиток? Это лицензировано, или их просто «контрабасом» везут за границу?

— Не знаю, «контрабасом» или нет, но такое есть.

В дикой природе улиток собирают в озерах и прудах. Особенно они любят прятаться в тени деревьев и в его корнях — так могут прожить до семи лет. А вот в неволе эти животные живут до 15−25 лет.

Улиточная икра / Фото: Алексей Антонков

Впрочем, на ферме Алексея Антонкова улиток долго не держат и продают уже после пяти-шести месяцев от роду. Чтобы начать выращивать моллюсков, Алексей закупил так называемое «маточное стадо» — улиток, которые способны давать потомство. Такое «стадо» кормят специальным кормом. Затем улиток сажают по двое, чтобы они могли оплодотворить друг друга.

— Это улитка, которая достигла половозрелого возраста, она выставляется на специальных стендах. Она живет, ее кормят, моют как положено.

— Это маленькие?

— Нет, обычная улитка.

— А маленькие? Как они вообще размножаются?

— Они гермафродиты. Соответственно, они между собой спариваются, и все. Каждая улитка откладывает яйца в горшочки, которые выставляются на стеллажи, и потом эти горшочки специально обученные девочки собирают, выбирают икру, кладут в боксы (эти боксы хранятся в инкубаторе). И из инкубаторов выносятся в теплицу или прямо в поля.

После спаривания улитки дают потомство; в основном это происходит весной. Каждый моллюск оставляет до 60 яиц, из которых вылупляются маленькие улитята. Улитки размножаются в геометрической прогрессии и за один цикл могут принести около одного килограмма приплода.

Теплицы, в которых держат уже более взрослых особей, несколько напоминают оранжереи для растений, однако имеют ряд особенностей, рассказывает Алексей Антонков.

— У обычных теплиц должен быть туманообразователь, то есть мелкая капля, которая идет сверху, специальное оборудование ставится, подогрев. Если зимой и еще холодно, а поле делается, проводится специальное орошение. Идет капельный полив, выставляются щиты, и под щитами живет улитка. Поле засевается специальной культурой, она называется «перка» — это любимый ее продукт.

Также улиток кормят специальным комбикормом, который меняют по возрасту моллюска.

— Идет перемолотый комбикорм, как для обычной живности, то есть специально подобранные ингредиенты. Есть «старт», «малек», «откорм» и «финиш» — четыре вида корма.

По сравнению с природными условиями, «домашние» улитки растут довольно быстро. Если дикой улитке чтобы вырасти до «ресторанного» размера надо набирать вес около полутора лет, то на отобранных кормах моллюски превращаются в готовый продукт в течение нескольких месяцев.

Улитка выглядит как одна сплошная скользкая мышца с несколькими рожками. На самом деле внутри раковины моллюск имеет множество органов. Улитки имеют мозг, легкое, почку, сердце и, конечно же, глаза.

Раковина защищает улитку от всех опасностей внешнего мира. В зависимости от климата, она меняет свою толщину: когда жарко, становится тоньше; когда прохладно — толще.

Туловище моллюска состоит из ноги и головы. Нога — это та часть, которой улитка скользит по поверхности земли, оставляя за собой дорожку из слизи.

Фото: Алексей Антонков

Скорость улитки — несколько миллиметров в секунду. И несмотря на то, что это у них не слишком быстрая скорость, Алексей Антонков констатирует, что уследить за всеми моллюсками у него на ферме бывает непросто:

— Они всегда уползают. Девочки приходят, собирают их с пола, с потолка, со стен. За ночь где-то упали — и поперли. Когда они большие, кажется, вроде бы улитка медленная, но по факту передвигаются они быстро.

На концах рожек — два глаза, которые раскачиваются на голове, будто щупальца. Ниже — еще двое рожек поменьше. Они отвечают за различение запахов. Глаза улитки содержат маленький хрусталик, который помогает видеть им предметы на расстоянии до двух сантиметров, в зависимости от освещения.

Хотя на самом деле улитки чувствуют не только «усиками», но и всем телом. Внешняя часть воспринимает освещенность предметов и способна дышать. Слишком яркое освещение животные не любят, вот почему пик их активности приходится на ночь и пасмурные дождливые дни.

— Есть теплицы в поле, там их кормят, поливают, и они растут. Потом собирают, сортируют, высушивают и кладут в холодильники.

Сегодня на планете существует 116 видов съедобных улиток, из которых готовят кучу блюд. Для их приготовления предпочитают моллюсков в ракушках, имеющих спиральную форму, поскольку их удобно извлекать с помощью специальных щипцов.

Наиболее распространенная форма подачи — с чесночным маслом и петрушкой. Собственно, в таком виде их и можно увидеть в украинских супермаркетах. К слову, Алексей Антонков рассказывает, что все улитки в украинских магазинах — свои, отечественные.

В Италии и Греции улиток используют при приготовлении соусов для пасты; также мясо моллюсков добавляют в супы, салаты и другие горячие блюда. На Западе можно даже найти консервированные яйца моллюсков. Такую икру подают вместе с гренками или намазанной на хлеб в форме тарталетки или тапас.

Мясо улиток считают диетическим и таким, что легко усваивается. Моллюски полны витаминов В6, В12, железа, кальция и магния. Владелец улиточной фермы рассказывает:

— Да, она очень калорийная. Это, наверное, один из двух-трех подобных продуктов, которое есть в мире, там более 90% полностью усвояемого белка. Это продукт, который полностью усваивается организмом.

Как и в любом бизнесе, выращивания улитки имеет свои особенности.



— Везде есть свои нюансы, и в этом бизнесе тоже. Везде играет роль человеческий фактор, опять же — погодные условия, но если подойти с умом и делать все правильно, то бизнес прибыльный.

Фото: Алексей Антонков

Сейчас Алексей планирует ориентировать бизнес на западные страны, чтобы покрыть дыру в спросе. Для этого и выращивает два сорта улитки — «Мюллер» и «Максима».

— Мы в этом году планируем прямые контакты с заграницей — Испания, Франция. Минимальный объем — то, что по хорошей цене — это 20 тонн.

Как видим, в современных условиях можно вырастить почти что угодно и почти где угодно. В январе на луне взошел росток хлопчатника. Почему в Украине нельзя выращивать те виды, которые родились за тысячи километров отсюда? Более того, — некоторые уже занимается этим давно и даже научились зарабатывать.

Богдан Амосов / Радио НВ