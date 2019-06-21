Мания потребления. Как ежедневно тонны продуктов отправляются на свалку и чем это нам грозит Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською NeONBRAND / Unsplash NeONBRAND / Unsplash

Ежегодно ввиду отсутствия культуры потребления свыше миллиарда тонн продуктов отправляются в мусорный бак, что становится вызовом для экологии из-за парниковых газов.

Специальный корреспондент Радио НВ Ирина Лопатина поговорила с экспертами, эко-активистами и сторонниками осознанного потребления о проблеме излишнего производства и использования продуктов и вещей.

Часть I. Из супермаркета на свалку

С овременный мир существует во времена сверхпотребления. Социологи отмечают, что сейчас уровень потребления воспринимается как метафора счастья. Для кого-то приобретение новых вещей уже является определенным ритуалом, в том числе и в погоне за статусом. Ведь кажется, что место человека в обществе зависит от того, сколько он потребляет. Его якобы толкают покупать еще и еще, чтобы не быть хуже других.

Самый легкий путь — это приобретение продуктов и одежды. Однако задумывались ли мы, сколько из этого приобретенного товара попадет на свалку?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что, например, треть производимых продуктов никогда не попадут на тарелку к потребителю. Если перевести это в килограммы, то человечество выбрасывает более миллиарда тонн еды ежегодно. Больше всего пищи попадает в мусорный бак в США и Европе — каждый житель выбрасывает от 95 до 115 кг продуктов. В то же время в Юго-Восточной, Южной Азии и Африке эти цифры меньше в 10−15 раз.

На каких этапах продуктов пропадает больше всего также зависит от уровня экономики — так, в развивающихся странах, 40% продуктов пропадает во время сбора урожая и переработки. Однако в индустриальных государствах такой объем продуктов пропадает именно на полках супермаркетов и у потребителей.

Кто-то может сказать — «ну и что»? Однако, во-первых, выброшенные продукты и вещи — это ваши деньги. Только в США американцы ежегодно выбрасывают в помойку продуктов на сумму 218 миллиардов долларов, что составляет более 1% ВВП страны. В то же время на изготовление продуктов и вещей уходит немало природных ресурсов: например, чтобы сделать один килограмм сыра, нужно использовать 15 тысяч литров воды; на одну хлопчатобумажную футболку нужно почти три тысячи литров воды, в том числе чтобы вырастить тот же хлопок для нее.

Давайте узнавать, сколько денег и ресурсов украинцев попадает на свалку; почему пока украинские супермаркеты свободно не раздают продукты на социальные проекты, как это принято во всем мире; как провести ревизию своего гардероба, чтобы не покупать 101-ю кофточку, и кто такие фриганы, которые берут для себя продукты и вещи прямо на свалке.

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Ученые вывели основные причины, ведущие к увеличению количества потери продуктов; среди них — урбанизация, ведь производителям приходится перевозить продукты на дальние расстояния, и при доставке определенное количество из них портится.

У человека в течение многих лет также изменилась диета и пищевые предпочтения — он все больше потребляет мяса, рыбы, овощей и фруктов, которые также хранятся недолго. Меняется и культура продажи продуктов — на полки выкладывают в основном хорошие снаружи продукты, а все остальные идут на помойку.

Меняется и поведение самого потребителя — его привлекают сверхбольшими порциями, продают посредством акций и скидок большое количество ненужных ему товаров. К тому же потребителя часто сбивают с толку сроки годности товара, которые на определенные группы товаров могут быть длиннее, чем указано на упаковке. Кстати, около 10% товаров выбрасывают именно потому, что истек их срок годности.

— Мы растем численно, но на сегодня производимых продуктов вполне хватает, чтобы обеспечить неголодное существование абсолютно всех жителей, — заявляет координатор программ развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Украине Михаил Малков. — Тем не менее, каждый девятый человек на планете недоедает. То, что люди не получают, по факту идет в корзину.

В будущем из-за увеличения количества людей на планете доступ к пище для голодающих будет еще более сложным, в частности из-за изменений климата.

По прогнозам, к 2050 году на Земле будет проживать почти 10 миллиардов, и накормить такое количество людей — большой вызов. Поэтому эксперты отмечают, что уменьшение количества пищи, которая выбрасывается, будет одним из выходов из ситуации. Пока голод убивает больше людей, чем малярия, туберкулез и СПИД вместе взятые.

Многие переживают из-за ухудшения экологического состояния. Однако потепление по всей планете и изменение климата происходит и из-за пищи, которую мы выбрасываем в мусорное ведро. Именно она является причиной 6% парниковых газов в Евросоюзе.

Соучредитель общественной организации ReThink Роман Пучко объясняет, что как только мы не потребили и выбросили пищу, она в течение длительного времени гниет и разлагается, при этом выбрасывая в атмосферу, в частности, метан:

— Дело в том, что если взять продовольственные отходы и сравнить их с выбросами крупнейших загрязнителей мира, то продовольственные отходы будут на третьем месте после Китая и США. Если мы выбрасываем один килограмм пищи, то это приводит к почти двум килограммам выбросов CO₂. Можем сравнить это с тем, что мы сядем в автомобиль — например, Volkswagen Golf на дизеле — и проедем примерно 12 километров. Конечно, мы не выбрасываем килограмм пищи каждый день, но через несколько дней в нормальной семье будет такое количество отходов. И в этой семье могут быть экоактивисты, они могут даже пользоваться общественным транспортом, чтобы не ехать собственным автомобилем, чтобы не вызывать выбросы. А получается так, что всего один килограмм — это 12 километров на Volkswagen Golf.

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Поэтому многие страны начали кампании по уменьшению количества продуктов, которые зря выбрасывают люди, не употребив их. Так, например, несколько месяцев назад, до представления стратегии по уменьшению потерь пищи, канцлер Германии Ангела Меркель даже специально обращалась к своим соотечественникам. Страна хочет, чтобы эти потери сократились вдвое. Сейчас немец ежегодно выбрасывает 55 килограммов пищи, треть из них — это овощи и фрукты.

Чтобы строить планы, нужно понимать, какое количество продуктов вообще оказывается в помойке. Соучредитель ReThink Роман Пучко рассказал, что они вместе с Украинским клубом аграрного бизнеса проводили опрос на сайте о том, сколько пищи выбрасывает украинец в новогодние праздники. Назвать полноценным исследованием полученные результаты нельзя, однако это позволяет хотя бы примерно представить картину, отмечает Пучко:

— У нас тогда получилось, что в среднем люди выбрасывают 15% продовольствия из кухни — это были объедки, которые люди выбрасывали.

Полноценной оценки количества продуктов питания, выбрасываемых в Украине не проводили. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Украине сообщили, что с конца июня эксперты будут пытаться подсчитать их хотя бы в отдельных секторах, а именно — оценивать потерю продуктов питания в ресторанах, гостиницах, магазинах и рынках Киева и Львова. Проект должен завершиться до конца года. Координатор программ организации Михаил Малков говорит:

— Конечная цель — попытаться выстроить некие предложения — где-то инновационные, где-то В2 В, где-то социально направленные — для муниципалитетов, чтобы снизить продовольственные потери в этой сфере. Может быть, будет возможность понижать класс продукта и передавать в другие магазины. Например, через специальные предложения за рубежом продукты из high-класса ресторанов и отелей могут купить магазины класса ниже. Третья часть — это повышение срока годности продукции за счет более качественной упаковки. При этом нужно искать гармонию с пластиком, чтобы избежать больших проблем, которые сейчас существуют с пластиком.

Например, один из вариантов уменьшения количества продуктов, которые попадают в мусорное ведро, могут стать так называемые продуктовые банки. Первая такая организация появилась в конце 60-х годов прошлого века в США. Продуктовые банки сразу решали две задачи — боролись с бедностью, предоставляя бесплатную еду для бедных людей, а также уменьшали количество пищи, которую выбрасывали. Такая практика распространилась по всему миру.

К примеру, в Германии таких организаций около 100, в Нидерландах — 125. Они принимают продукты питания от производителей, поставщиков и частных лиц, чтобы передать их тем, кто в этом нуждается. Кстати, по мировым подсчетам, в магазинах пропадает 5% продуктов. Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что есть ряд стран, где супермаркетам даже запрещается выбрасывать любые продукты.

Например, во Франции на уровне закона прописан этот запрет и даже составлен список благотворительных организаций, которым ритейлеры должны передавать продукты, срок годности которых истекает. Однако выдавать продукты на благотворительность в Украине мешает как небольшая покупательная способность украинцев, не дающая зарабатывать достаточно средств на дорогих продуктах, так и законодательство, говорит Дорошенко.

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— Позывы делать добро были всегда. Но некоторые торговые сети сталкивались с тем, что ты вроде бы хочешь отдать продукты питания (например, в зоопарк), но ты не можешь этого сделать. Для того чтобы ты их передал, ты еще должен заплатить дополнительные налоги. Ты их и так заплатил при приобретении продуктов питания, но когда ты продаешь, ты получаешь выручку, а когда ты отдаешь, то налоговые органы считают, что ты отдал не бесплатно и должен заплатить налог на прибыль со всей суммы. Поэтому торговые сети пробовали это делать, столкнулись с проблемами в налоговой, и если даже кто-то и отдает, то делает это неофициально, потому что позиция государства — «плати налоги со всего и не рыпайся».

Определенное количество продуктов и приготовленной пищи выбрасывают и рестораны. Вообще существует такое понятие, как «списание продуктов», и в норме оно может достигать 5%, рассказывает директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Чаще всего списывают испорченные продукты во время отработки новых блюд в меню. Эксперт говорит, что если она видит, что в ресторане вообще нет списания, то в таких заведениях может быть плохая ситуация — это значит, что используют даже испорченные продукты.

Если в ресторане неквалифицированный менеджмент, то из-за неправильного планирования могут списывать до 10% продуктов. С передачей продуктов на благотворительность примерно та же ситуация, что и в супермаркетах, говорит Насонова, поэтому чаще всего продукты из ресторанов просто выбрасывают.

— Специальным путем списанные продукты куда-то отдавать — это себе дороже, потому что тут нужно заключать договоры на утилизацию, платить, возможно, что-то за это. Обычно это делается неофициально, когда у кого-то есть какие-то контакты питомников, куда можно отдать то, чем бродячие собаки не отравятся; или сотрудники списанные продукты уносят и кого-то кормят, как волонтеры. Но это делается неофициально, на добровольных основах, без каких-либо договоров.

Однако не стоит ждать, пока рестораны и магазины уменьшат свои потери продуктов питания — следует начинать с себя. Некоторые даже подходят к этому радикальным путем, а именно изменением своей диеты — например, в сторону вегетарианства и веганства.

Ежегодно в мире производится более 260 миллионов тонн мяса, однако пятую его часть приходится выбрасывать. В пересчете получается, что зря ежегодно на бойнях убивают 75 млн коров.

Если полностью не получается отказаться от мяса, то его следует потреблять меньше, говорит соучредитель общественной организации Единая планета Павел Вышебаба. Ведь по данным Всемирной межправительственной группы по изменению климата, около 20% парниковых газов производит именно промышленное животноводство.

— Задействуются большие ресурсы для приготовления такого продукта. Например, одна 200-граммовая мясная котлета требует четырех тысяч литров пресной воды. Водоемкость мяса самая высокая среди продуктов — надо вырастить корм для животных, поить крупный рогатый скот, мыть его, мыть скотобойни. Все это приводит к тому, что водный след — один из наивысших среди продуктов. Также промышленное животноводство связано напрямую с вырубкой лесов. За секунду в мире под новые пастбища вырубается столько земли, сколько занимает футбольное поле. Две трети суши, пригодной для сельского хозяйства, задействовано под промышленное животноводство. Если мы переориентируем и будем меньше употреблять продуктов промышленного животноводства в пользу растениеводства, тех сельхозугодий будет вполне достаточно, чтобы прокормить всю планету.

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Павел Вышебаба говорит, что начинать следует с маленьких шагов:

— Есть классная инициатива, которую начал Пол Маккартни и другие звезды — Meatless Monday. Если вы не можете полностью отказаться от продуктов животного происхождения, попробуйте это делать хотя бы раз в неделю — например, в понедельник — вместе со всем миром. Но следует понимать, как говорят экологи, что остальные шесть дней в неделю вы убиваете планету. Не забывайте, что у нас очень мало времени, это выбор для нашего будущего поколения.

Однако соучредитель общественной организации ReThink Роман Пучко предостерегает и веганов-неофитов: иногда веганство переходит в модный тренд, когда люди прекращают думать и заменяют продукцию животного происхождения различными экзотическими бобовыми, авокадо, чиа. Чтобы попасть на стол украицев, эти овощи преодолевают тысячи километров. Например, 80% чиа производится в Перу.

— В среднем пища путешествует две тысячи километров от сбора к потреблению. Вы понимаете, какой это эффект и энергетический, и топливный? Поэтому когда вам хочется купить авокадо или манго, я вас понимаю — я сам это делаю, нет святых людей. Просто старайтесь делать это реже, а чаще покупать украинские яблоки и есть сезонные ягоды.

Часть II. Один в поле воин

В лияние одного человека сначала может быть недооценено. Но не в Дании. Десять лет назад Селина Юул создала там группу в Фейсбуке, которая была направлена на уменьшение количества пищи, которую зря выбрасывают. Сейчас из-за ее активности и многочисленных встреч с бизнесом и управленцами страна уменьшила количество продуктов, попадающих в помойку, на четверть.

Например, Селина начала моду на сумки, в которых посетители ресторанов могли забрать с собой еду, которую не доели. Также во многих супермаркетах Дании была создана отдельная зона, в которой по очень доступным ценам можно купить продукты питания, срок хранения которых истекает.

Еще в датских магазинах у раскладок с бананами появились таблички «Забери меня! Я одинок!». Самым эффективным является разъяснение и образование потребителя. Соучредитель ReThink Роман Пучко говорит, что украинцам следует воспринимать полки супермаркетов и продукты на них по-другому.

— Мы очень часто не покупаем некрасивые овощи, мы считаем, что этот «закрученный баклажан не подойдет, а гладкий подойдет». Мы не покупаем «одинокие» бананы и думаем, что связка из трех-пяти это красиво, а «одинокий» банан или два, он такой потемневший, и «чего его брать, если есть лучше?». В Европе была не одна кампания, которая призвала покупать эти ugly fruits and vegetables [с англ. — уродливые фрукты и овощи]. Французская сеть делала из этих продуктов соки и супы и выставляла под брендом «уродливые продукты», но они были дешевле — и люди их покупали. Впоследствии их спрашивали, они отличались по вкусу от «красивых» — те отвечали, что нет. Поэтому нужно покупать и некрасивые овощи и фрукты. Если вы их не купите, то их выбросят, а помните, что один килограмм — это два килограмма CO₂.

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Соучредитель проекта нулевых отходов Озеро Анастасия Мартыненко рассказывает, что она даже начала с ребенком специальную игру:

— Ребенок у меня знает, что когда мы идем покупать бананы, то мы идем «спасать» бананы. Потому что есть связка бананов, которые лежат, а есть одинокие, которым грустно (они, может быть, даже где-то темнеть начали), но мы все равно его сейчас съедим — и мы «спасаем» одинокие бананы и другие фрукты.

Мартыненко советует, как вообще лучше подходить к покупкам, чтобы не приобрести лишних продуктов и чтобы впоследствии они не оказались на свалке. Во-первых, следует составить список товаров, которые вам нужно купить. Кроме того, в магазин лучше не приходить голодным — исследования показали, что когда человек не сыт, он покупает больше товаров, чем ему нужно. Анастасия также скептически относится к акционным товарам:

— Я не сильно верю в процесс скидки. На что-то сделать наценку, а потом снизить, это не очень и скидка, здесь очень просто можно манипулировать. Во-вторых, тот факт, что цена на него ниже, не означает, что он мне стал резко нужен, если я без него прекрасно обходилась.

Анастасия Мартыненко также делится несколькими секретами, которые позволяют выбрасывать меньше продуктов питания.

— Во-первых, у меня в холодильнике так все организовано, чтобы я все видела. Я понимаю, что в больших семьях это сделать сложнее, но я четко вижу, что у меня сзади, спереди и по бокам. Таким образом, я не покупаю продукты, которые у меня уже есть, и стараюсь использовать те, которые я вижу, что скоро будут портиться, чтобы в первую очередь что-то сделать с ними.

В общем соучредитель проекта нулевых отходов Озеро призывает провести определенную ревизию и аудит. А именно в течение определенного времени отдельно записать, сколько и какие продукты вы отправляете в ведро в конце недели. Например, если в помойке постоянно появляется сыр, то это означает, что вы слишком много его покупаете и следует уменьшить его количество в корзине в супермаркете.

— Нужно, чтобы в этом процессе принимали участие и другие члены семьи — или хотя бы тот, кто занимается покупками в семье. Хорошо бы понимать, что и когда вы будете готовить. Есть очень много сайтов, где написано, как использовать остатки еды. Из них можно готовить прекрасные блюда, вплоть до [использования] шкурок картофеля. И это тогда не будет отходом, а будет ценным сырьем.

К этим рекомендациям есть что добавить и экспертам с ООН. Так, кроме планирования и посещения магазинов с чувством сытости, они рекомендуют покупать фрукты и овощи только «на вес», поскольку, если они будут упакованы, вы можете купить излишнее количество продуктов. Проверяйте температурный режим в холодильнике — оптимальная температура от одного до пяти градусов тепла. К тому же хранить пищу следует в соответствии с рекомендациями на упаковке.

За столом накладывайте маленькие порции — кому захочется больше пищи, может взять еще раз. Если что-то и останется после обеда или ужина, блюдо всегда можно заморозить и разогреть еще раз. Все эти знания в первую очередь следует доносить детям, говорит координатор программ развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Украине Михаил Малков.

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— Как это ни странно, но по опыту тех коммуникационных программ воспитательного плана, которые делала ФАО, дети лучше воспринимают подобного рода информацию. Они не закомплексованы и открыты для получения этой информации. Работа через детей эффективна, потому что они приходят домой и говорят родителям: «Нет-нет-нет! Этого делать нельзя».

Однако сверхпотребление касается не только еды, но и одежды. По разным данным, фэшн-индустрия ежегодно производит 90 миллионов тонн текстильного мусора. Каждую секунду сжигают или хоронят текстиля объемом около одного мусоровоза, однако пока человек продолжает только увеличивать покупку вещей. Объем производства одежды вырос вдвое с начала века до 2014 года.

Ежегодно современный человек покупает на 60% больше одежды, чем 15 лет назад, однако сохраняет и надевает ее на наполовину меньший срок, чем раньше. А это все не только экономические потери, увеличение трудовой эксплуатации (в том числе и детей), но и истощение ресурсов планеты. Например, чтобы изготовить одну пару джинсов, нужно 7500 литров воды. В то же время такое количество воды выпивает один человек в среднем за семь лет.

Всего, по данным Организации Объединенных Наций, индустрия моды опережает многие сферы по уровню загрязнения окружающей среды — ее эксперты поставили на второе место по этому показателю. 8% выбросов парниковых газов в мире образуется именно при производстве одежды и обуви.

Такое сверхнормативное производство приводит к огромным объемам покупки вещей. Например, американцы ежегодно выбрасывают около 40 килограммов одежды. Сколько вещей украинцев оказывается в помойке, неизвестно. Однако мы не отстаем от мировых тенденций и нас «лихорадит» от вида одежды.

Одна из причин — советское прошлое, когда даже босоножки были дефицитом, говорит главный редактор сообщества сознательного потребления Шо-та у Ашота Юлия Шмакова. Однако этим можно управлять, если проанализировать свой гардероб и понять, носишь ты эту одежду или нет:

— Вот искренне — как часто ты надеваешь именно эту вещь, нужна ли она тебе, или это просто тренд? Я даже читала — чтобы правильно совершить покупку, нужно выбрать то, что ты хочешь. Например, пресловутый красный свитер. Вы должны прийти и выбрать модель в магазине, сфотографироваться в нем, померять и дать себе еще 14 дней. Если за эти 14 дней вы о нем вспомните, значит, он действительно нужен. А если нет, то значит, это было минутное желание. Плюс покупки — это некое поощрение себя, это дофамин и своего рода психологическая практика: куплю себе, похвалю себя. «Закуплю горе» — это еще более доступно, потому что это все сделать можно онлайн и просто нажать кнопку «в корзину». Потом валится это огромное количество одежды не по размеру, китайской ерунды, которая плохо пахнет и выглядит. Все призывает «купи меня!», и очень сложно не оказаться в этой ловушке.

Шмакова отмечает, что хранить вещи в шкафу — не самая большая ошибка. Она советует переделать свою гардеробную под открытую систему, чтобы не было никаких потайных уголков. Если вы никогда не заглядывали на антресоль, то шляпа вместе с туфлями останутся там навсегда, потому что у вас просто нет физического доступа туда.

— Мы вывели такую формулу: человеку в принципе достаточно 33 вещи, не учитывая верхней одежды, носков и белья. Вот если вы начнете считать, три пары брюк, три пары джинсов, три белых рубашки, три свитера, три платья — вам всего будет достаточно. Более того, все вещи должны между собой сочетаться. Схватив перед самолетом в одну руку джинсы, в другую — рубашку, все это должно говорить о вас и сочетаться между собой. Если вы эту вещь не используете в течение года, значит, эта вещь уходит от вас. Я бы сократила этот период даже до полугода. Сейчас все настолько стремительно меняется — коллекции и тенденции; сейчас не четыре сезона в мировой моде, они могут выпускать коллекцию чуть ли не каждую неделю. Сейчас вышел фильм про Элтона Джона Рокетмен, и все побегут покупать круглые очки, потому что это сверхпотребление куется миром извне, очень трудно противостоять. Но если действительно сдержать себя и набрать эти 33 «золотых позиции» (повторюсь, что это просто ваши личные вещи), то это звучит более чем реально. Некоторые из моих знакомых даже и не нашли 33 вещи в своем гардеробе, трех свитеров любимых не нашлось.

Фото: Duy Hoang via Unsplash

Юлия Шмакова со скепсисом относится к переработке вещей. По ее словам, переработки как таковой практически не существует. Этот процесс проходит с огромным количеством выбросов и использования труда. К тому же вещи, которые можно переделать — это тысячная доля от того объема одежды, который приносят потребители.

Юлия Шмакова также призывает не вестись на трюки компаний: часто они призывают приносить вещи на переработку, а за это предоставляют скидку на новую одежду, тем самым они снова втягивают человека в следующий цикл потребления. В то же время единственный путь сделать моду экологичной — прекратить сверхпотребление.

— Greenwashing — это когда компания изо всех сил изображает из себя «зеленых». Но потребитель дальше заявления, что «мы отправляем на переработку» или «жертвуем куда-то», не идет. «В какие фонды жертвуете, какое количество вещей? Это украинские или мировые?», — задать вопросы вслух — на это, как правило, нет ответа. Это просто лозунг, на который удобно повестись — «ну я же сдал вещь, возьму новое». Это замещение чувства вины. Можно отдавать в фонды для нуждающихся и всегда интересоваться, куда идут вещи, которые вы отдаете, смотреть отчеты.

Также эксперты призывают покупать качественные вещи, чтобы дольше их носить. Можно даже заниматься «апсайклингом» — создавать новые вещи из бывшей в употреблении одежды. Такую одежду можно делать и самостоятельно — перешивать старые вещи, делать аппликации и нашивки, создавать что-то новое из двух-трех вещей.

Однако, по оценкам Европейской экономической комиссии ООН, около 40% собственной одежды человек не носит. Поэтому соучредитель проекта нулевых отходов Озеро Анастасия Мартыненко повторяет, что перед покупкой новой футболки или платья надо задуматься. Если эта вещь нужна вам всего на один раз, то лучшим вариантом будет одолжить или арендовать подобную одежду.

— Я не могу сказать, что мне не хочется [и дальше покупать новые вещи] или я нашла «золотую таблетку», нет. Витрины и на меня действуют, но я это все просеиваю и спрашиваю: а мне нужно? Или «что оно мне даст?». У меня красивая юбка? Она куплена за 50 гривен в секонд-хенде. Получается, что я дала ей вторую жизнь. Я сначала увидела ее и думаю: она нужна мне? Да. Мне нужна она такого цвета? А мне есть ее с чем носить? Если вещь не с чем надеть, тогда и нет смысла ее покупать, она тогда будет всегда висеть в шифоньере. По статистике, из 100% гардероба постоянно мы используем только 20%, а остальные 80% ждут, пока я похудею, пока что-то случится со мной, или специального повода.

Часть III. Фриганы

О днако пока существуют люди, которые стремятся максимально экономить ресурсы на планете и негативно относятся к перепроизводству. Их протест достигает таких масштабов, что они отказываются от покупок в магазинах. Еду и одежду они ищут на фримаркет, на которых можно забрать понравившуюся вещь бесплатно, а нужные вещи и продукты ищут в мусорных контейнерах. Они — фриганы.

Всех ли, кто копается в мусорных баках в поисках пищи и других вещей, можно назвать фриганами? Нет, ведь не все из них переживают из-за сверхлимитного потребления в современном мире.

Вообще слово «фриган» в середине 90-х годов начал употреблять Кит Макгенри, лидер анархистской некоммерческой группировки Food Not Bombs. Эта организация раздает вегетарианскую пищу среди бездомных и протестует против войны и гонки вооружений. Фриганы считают, что человечество эксплуатирует внешний мир и окружающую среду, а бизнес думает о своих доходах.

Фриганы не желают принимать участие в этом и стараются максимально от этого отойти — например, посредством обмена или дарения вещей. Также они считают, что в современном мире царит перепроизводство и немало продуктов и вещей вообще можно найти в помойке, сразу возле собственного дома или магазина.

Однако поиск продуктов и вещей в помойке — это только один вид практик фриганов. Чтобы в целом уменьшить количество отходов, фриганы устраивают фримаркет — своеобразные ярмарки, во время которых люди могут бесплатно отдавать или принимать вещи. Они также думают об уменьшении ущерба окружающей среде от транспорта, а именно — организуют группы по обмену велосипедами, сохраняют найденный испорченный велотранспорт и учат, как его самостоятельно ремонтировать.

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За рубежом некоторые пропагандирует сквоттинг — самовольное заселение заброшенных домов теми, кто не является собственниками или арендаторами этой недвижимости. Некоторые фриганы даже исповедуют лозунг «меньше работай», чтобы выйти из денежного кругооборота и труда на корпорации.

— Фриганство — побочный эффект от экологического активизма, которым я занимаюсь много лет. Для меня это не какая-то философия — это, скорее всего, был способ достать какие-то продукты, сделать это громко и объяснить, почему я это делаю, интересующимся людям, — Ян Герасимов из Харькова узнал о фриганстве еще во время своих путешествий по Европе.

Впервые он попробовал фриганить — в частности, собирать продукты из контейнеров — еще до того, как стал экоактивистом. Около десяти лет назад, во время путешествия летом в Россию, они с друзьями ходили на рынок и бесплатно набирали огромные ящики продуктов, срок годности которых почти истек, но их можно было есть.

Тогда он считал, что в Украине такое делать невозможно, однако впоследствии в его родном Харькове открыли элитный супермаркет. Вместе с друзьями в течение двух лет они периодически наведывались к мусорным контейнерам этого супермаркета за продуктами питания.

Ян говорит, что они набирали пищу не только себе, но и устраивали акцию по кормлению этими продуктами нуждающихся на вокзалах. По качеству, то в помойке у этого элитного супермаркета можно было набрать даже лучшие продукты, чем на полках обычного супермаркета.

— Когда открылся элитный супермаркет, о котором я постоянно говорю, мы сразу начали водить туда людей на экскурсии. Никто не верил, что выбрасываются сыры за полторы тысячи гривен, экзотические тропические фрукты, которые никто не может позволить себе в обычной жизни, а там они просто лежат в контейнерах! И каждый раз люди спрашивали о том, почему охранники против того, чтобы люди это все забирали. Там даже сознательно пытались портить продукты, чтобы сами работники супермаркета не брали эти продукты, потому что соблазн очень высокий, потому что продукты высокого качества. Охранники говорили, что их очень сильно за это ругают и грозят увольнением, если они будут допускать то, чтобы кто-то лазил по контейнерам.

Из самых лорогих находок у элитного супермаркета Ян вспоминает большой кусок сыра, на котором ценник в 1500 гривен, стоящее оливковое масло, дорогие индонезийские фрукты — рамбутаны и драгон-фрукты. На «рейд» они могли взять несколько 100-литровых рюкзаков и за короткое время наполнить их хорошими продуктами. Ян говорит, что об этой «точке» знало небольшое количество людей.

— Мы не хотели расширять этот круг как раз из-за того, что мы выработали некоторые правила по безопасности — мы не наглеем, мы не сорим. Таким образом, мы думали, что «точка» продержится дольше. У нас было около семи человек, которые туда лазили, и мы выработали расписание, когда и кто это делает, чтобы не мешать друг другу.

Ян вспоминает, что работники супермаркета начали бороться с ними как с людьми, которые перелезают через забор и в течение десяти минут быстро что-то забрасывают в сумки.

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— Если мы брали торты, то торты клали под низ, а на них сверху вываливали рыбу, например. В этом случае, конечно, мы эти торты уже не брали. Но в основном ты открываешь бак, и в нем каждый день лежат овощи, и ты просто из этого бака набираешь. Там же нет такого, что один день туда сливают помои, а на второй день там овощи. Есть овощной бак, и ты туда залазишь, берешь все овощи, которые ты хочешь, приходишь домой и моешь их. Я не знаю, чем это сильно принципиально отличается от рынка, потому что на рынке мы тоже не знаем, где лежали эти овощи. Часто продукты лежат вообще в пакетах — например, отдельный пакет с бананами, и вытаскиваешь 15 килограмм бананов.

Что касается брезгливости, то Ян Герасимов шутит, что знает надежный способ, чтобы от нее избавиться:

— По поводу пренебрежительного и брезгливого отношения я могу привести в пример своих родителей, которые очень брезгливо относились к фриганству, когда я им предлагал привезти что-нибудь. Но это продлилось до тех пор, пока я им не привез целую и классную папайю. Вот тогда их мнение поменялось резко — что, такое действительно можно найти, почему ее выкинули? После этого и сыр начали есть, хотя у меня родители очень брезгливые, и любое упоминание, что продукт из мусорки, у них вызывало такое: «Фу, нет!». Я, например, говорю, что «я набрал 10 килограмм хорошего базилика, могу вам привезти килограмм, если хотите». Они такие: «Фу, он из мусорки!». Но после папайи все изменилось — пока папайю из мусорки не попробуют, то все будут брезговать.

Сейчас Ян Герасимов в Харькове уже практически не фриганит, но недавно набрал много зелени из контейнера на Центральном рынке. Юноша говорит, что ему это уже не интересно. Доступ к свалке элитного супермаркета также перекрыт — пока охранники очень строго следят, чтобы никто из контейнеров ничего не вытаскивал. Однако сейчас парень планирует путешествовать по Норвегии, и там Ян будет фриганить, уверяет он:

— У нас в Украине это связано с лазанием по контейнерам, а в Европе это делается совсем по-другому. В Европе этим занимаются также и состоятельные люди. Ты просто садишься на велосипед с тележкой и едешь к девяти часам вечера к магазину, возле которого продавец выносит оставшиеся продукты. Ты не лазишь по мусоркам, а просто берешь продукты не в самом магазине, а возле — допустим, хлеб, который постоял день. Потом ты едешь к другому, там берешь зелень, к третьему — там берешь грибы, например, и морковку. И так ты проезжаешь магазины по цепочке. Иногда возле некоторых магазинов выстраивается очередь, без давки, спокойно друг за другом берут себе, например, тортики. Мы практиковали это и в Барселоне. Там мы жили довольно долго, там уже у нас был устоявшийся вечерний маршрут, когда мы от одного магазина ездили к другому, спокойно — без контейнеров, мусорок и конфликтов с охранниками — набирали себе и апельсины, и оливковое масло, и все, что мы хотели взять.

Анастасия из Львова фриганит до сих пор. Она посещает несколько мест с мусорными контейнерами возле супермаркетов, которые не закрывают от других людей. Иногда она ест исключительно продукты, которые там находит — например, хумус:

— Вот у меня сейчас есть большой мешок с фруктами, который друг вчера принес. Для меня это регулярная практика. Было такое, что я сварила борщ на несколько дней чисто из фриганских продуктов. А сейчас стараюсь раз или два в неделю наведываться на эти точки и смотреть, нет ли там чего. Хотелось бы чаще, но, к сожалению, работа и другие интересы немного мешают.

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Однако она отмечает, что это не просто поиск питания. Девушка имеет возможность сама себе купить продукты, но для нее фриганство — это спасение пищи и передача ее кому-то другому.

Она вспоминает, что пять лет назад попала в окружение неформалов, в котором многие из них оказались экоактивистами. Именно они рассказали девушке о фриганстве как способе борьбы с собственным потреблением, как получать нужные вещи бесплатно и философию уменьшения отходов.

— Запомнился мишка — мне его друг подарил, когда я начинала фриганить и вклинилась в это движение. Буквально за несколько дней, когда я узнала, что так можно, мне мой друг как такой мотивационный подарок принес большого плюшевого белого медведя. Сказал, что нашел на помойке чистенького (конечно, он его потом постирал еще раз, но неизвестно, почему и кто его выбросил).

Настя признается, что и у нее сначала были сомнения относительно качества продуктов и брезгливость к сбору вещей со свалки.

— Когда я начала регулярно это брать, то поняла, что нет никакой разницы между овощами, которые лежат в грязи в помойке, и овощами, которые лежат на прилавке. И те, и те нужно помыть, потому что непонятно, кто их руками брал. Относительно качества, то приходится выбирать не на прилавке между свежими, но в помойке, где есть и гнилые овощи и фрукты. Но если преодолеть отвращение перед гнилыми продуктами, которые у каждого в холодильнике все равно валяются, то никаких сложностей нет. Может быть где-то грязная упаковка, но я понимаю, что грязная упаковка — это не грязный продукт внутри.

Анастасия найденными продуктами делится прежде всего со своей семьей. Семья к ее фриганству относится положительно. Девушка даже гордится, что за несколько разговоров убедила маму в правильности ее практики. Ее мать сейчас пытается жить по принципу «ноль отходов».

— Некоторые родственники ставят под сомнение качество этих вещей, но когда я начала регулярно приносить какие-то салаты, овощи домой, поняли, что это классные овощи, которые готовы к употреблению, и тогда изменилось отношение и в семье. А среди друзей, которые далеки от экодвижения, часто возникает тоже такое беспокойство относительно качества, чистоплотности, и вообще адекватно ли это и нельзя ли там чем-то заразиться. Но обычно, когда объясняешь, что это отказ от потребительского образа жизни и это, собственно, продукты, которые можно еще использовать, а их почему-то выбросили, то это понимание появляется. Не все присоединяются, но есть определенное уважение и поддержка.

Лично у нее никаких конфликтов непосредственно у мусорных контейнеров не возникало. Однако на ее подругу, которая пытались пофриганить возле одного из супермаркетов, напал охранник.

— Интереснее с компанией во время прогулки посетить точки и пофриганить. Но иногда не удается, и я делаю сама такие вылазки.

В прошлом мае Настя даже была организатором фримаркета во Львове. Туда люди преимущественно приносили свою одежду, обувь, книги, даже старую автомобильную магнитолу и маленькие фигурки из мрамора.

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— Для меня это возможность каким-то образом помочь тем вещам, которые могут быть выброшены, но они еще готовы к потреблению. То есть я понимаю, что многие вещи, такие как продукты или предметы ежедневного потребления, одежда, производятся с ужасным влиянием на окружающую среду. И хотелось бы, несмотря на то, что они мне нужны, использовать эти вещи, но не вредить окружающей среде и давать жизнь тем вещам, которые могут быть использованы.

Однако едва ли не самый и самый длинный по сроку существования фримаркет — в Харькове. Его периодически собирают на протяжении уже семи-восьми лет, рассказывает экоактивист Ян Герасимов. На последнем присутствовали около 800 человек.

— У нас примерно несколько тонн одежды за пять часов проходит — люди вытаскивают, тут же другие люди набрасываются и забирают. Контингент очень разный, что нас радует. Там есть и бабушки, которые приходят с гигантскими баулами и забивают их всем чем видят; и какие-то модники, которые приходят, как на бесплатный «секонд»; и просто люди, которые ничего никогда не берут, они просто приносят часто очень хорошую одежду, выкладывают ее. Мы предлагаем им что-то взять, но они отказываются и говорят, что пришли, чтобы наоборот избавиться от вещей. Приезжают иногда на дорогих машинах, приносят брендовую одежду и развешивают на вешалках — ее тут же разбирают какие-то бабушки.

Ян Герасимов говорит, что около 90% вещей на их фримаркете — это одежда разного качества и уровня. Но иногда приносят старые ноутбуки, аудиоколонки, технику, детские игрушки, посуду, рюкзаки и даже новый велосипед стоимостью более 500 долларов. Часть вещей после проведенного фримаркета остается.

— Раньше мы отдавали в банк вещей Красного Креста, но потом поняли, что им это не очень нужно. Поэтому мы всегда просим, что «если вы переживаете за судьбу ваших вещей, тогда разложите, подождите, пока их заберут, и остатки заберите». Но если вы не переживаете, то после фримаркета мы по своему усмотрению отберем хорошие вещи и плохие. Плохие мы выкидываем, а хорошие мы забираем в помещение — это около 40−50 кг — до следующего фримаркета.

Фриганство не для каждого. Философу Артуру Шопенгауэру приписывают фразу о том, что жизнь есть желание, а желание — это бесконечная мука. Современные маркетинговые технологии ловят человека на крючок, и кажется, что утолить голод от различных желаний невозможно.

Однако уменьшать хотя бы на немножко объемы потребительства человеку под силу. Первые шаги, например — проинспектировать свой шкаф или составлять список нужных вещей перед походом в магазин. Если темы изменений климата, накопления отходов и истощения ресурсов на планете для вас далеки, то собственный кошелек — в собственном кармане.

Ирина Лопатина / Радио НВ