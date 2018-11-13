Бедный, но сексуальный. Как украинцы ищут и находят новую жизнь в Берлине - большой репортаж

Страны Евросоюза все чаще привлекают молодых украинцев в качестве нового постоянного места жительства. Один из фаворитов миллениалов - толерантный и мультикультурный Берлин, который некоторые называют местом абсолютной бюрократии и исключительной свободы.

Специальный корреспондент Радио НВ Богдан Амосов отправился в немецкую столицу, чтобы узнать, как живет украинская диаспора в Берлине.

Часть I. Приехать. Остаться. Найти работу

Берлин. У каждого этот город вызывает свои ассоциации: для кого-то это символ Холодной войны и Берлинская стена; кто-то прежде всего воспринимает город как столицу передовой европейской страны; а кто-то - как место клубного отдыха и прогулок по барахолкам. Берлин имеет свою, особую романтику, которую нельзя сравнить ни с одним европейским городом.

Столица Германии была фактически заново создана на руинах Второй мировой войны, несмотря на последствия советской оккупации. Впрочем, я расскажу вам о другом Берлине - о Берлине, который не видят туристы; Берлине, который для кого-то становится последней надеждой, а кому-то ломает судьбы.

Чтобы увидеть изнанку немецкой столицы, я решил пообщаться с украинцами, которые уже некоторое время здесь постоянно проживают, а заодно и прогуляться нетуристическими районами города. Украинцы - одна из многих диаспор, которые расположились в Берлине, их здесь около 9 тысяч (если официально). При этом, в отличие от многих других мигрантов, украинцы компактно не живут.

— В мене була мрія вчитися в конкретному університеті, - рассказывает Лиза, которая приехала в Берлин в 2013 году. - Я подавала документи в дев’ять університетів Німеччини; в той, в який я мріяла вступити. Я не вірила, що все складеться, але склалося. Я потрапила в одну з найсильніших політологічних шкіл в Німеччині. Коли я сюди приїхала, в мене зовсім не було знайомих тут, навіть не було з ким попити кави піти.

Истории украинцев в Германии разные. Те, с кем мне удалось встретиться, начинали свой путь именно с получения образования:

— Я закінчила в Україні ін’яз, це абсолютно типова ситуація для жінок, - рассказывает Марта Якубив, которая живет в Германии 12 лет. - Я поїхала в Німеччину, жила спершу недалеко від Гамбурга, жила у сім’ї з трьома дітьми і вчила німецьку мову, склала вступні екзамени і поступила - приїхала в Берлін.

Це така типова ситуація для більшості, її часто почуєш. Спочатку Au Pair [программа культурного обмена, - Ред.], потім починають вчитися, а там у кого як складеться. Хто не закінчує вчитися і заміж виходить, хтось закінчує і починає працювати, а хтось вертається назад.

— І як ти знайшла роботу?

— Моя німецька була хорошою. Я ходила від магазину до магазину і просто питала, чи потрібні їм працівники. Мене взяли на роботу, я товари розставляла, прибирала, потім касу робила. Це була моя перша робота, потім знання німецької зростали, я стала впевненішою, робила різні студентські роботи.

Много кто остается в Берлине после окончания обучения в немецком вузе. Фото: Pixabay

За допомогою знання української, англійської і німецької мови я випадково потрапила в організацію, яка займається різними проектами для професійно-технічної освіти з країнами Близького Сходу і з Україною. І плюс хотілося робити ще щось трошки інше - я займаюсь бездомними жінками.

Знание языка - билет к жизни в Германии. Без него невозможно не только работать, но и даже легализоваться. Можно сказать, что есть исключения, но об этом позже. Легальное пребывание, оформление документов и устройство на работу требуют существенных знаний:

— І коли ти приїжджаєш зовсім без знайомств, ти стикаєшся зі звичайними труднощами: пошук квартири, реєстрація, оформлення всіх документів, - рассказывает Лиза, которая с этим столкнулась. - Для цього треба не просто нормально знати німецьку мову, а хоча б розбиратися в якихось стандартних речах: як займати чергу, як відповідати на певні незручні питання, котрі ставлять у певних установах.

— Розбиратися, як займати чергу?!

— Так. Ти приходиш [в установу] і ти просто “нульовий”: ти нічого не знаєш, як все відбувається; тобі треба там взяти один квиточок, в іншому місці інший квиточок; ти маєш відповісти на низку питань; ти маєш зрозуміти, що тебе запитали. Це має бути дуже високий рівень мови.

— Бюрократія в Берліні відчувається?

— Дуже!

— Наприклад?

— Наприклад, у Берліні недостатньо працівників у сфері оформлення документів. Наприклад, якщо ти знайшов квартиру, ти маєш в цій квартирі прописатися. Якщо ти не зробив це протягом 2 тижнів, тобі виписують штраф. Справа в тому, щоб взяти цей так званий termin, знайти час і потім прописатися; і ти маєш зробити це заздалегідь.

Тобто вже за кілька місяців знати, куди ти переїдеш, а це часто нереально, і доводиться шукати якісь способи це зробити. Наприклад, мені доводилося кілька разів прописуватися в інших районах, бо у твоїй установі скінчилися талончики. Прописуватися в іншому районі можливо, але доводилося їхати від години через все місто.

Съем жилья - отдельная проблема. Те, кто с ней сталкиваются, сравнивают поиск квартиры с адом. Во-первых, перечень документов, которые нужно собрать, впечатляющий: это не только паспорт, но и выписки со счетов, подтверждение прописки и прочее. При этом ты можешь снять квартиру только на определенную сумму. Например, нельзя арендовать жилье слишком дешевое или слишком дорогое по сравнению с собственными доходами. А желающих поселиться в Берлине, мягко говоря, немало:

— Квартиру дуже важко знайти, навіть кімнату в квартирі знайти складно, - говорит Марта Якубив.

— Їх просто немає, чи дорого?

— Їх і немає, і дорого. Там високі вимоги: наприклад, я зараз знімаю однокімнатну квартиру (близько 30 квадратних метрів); вони хочуть, щоб я показала, що я заробляю тисячу євро на місяць без податків. Я цю квартиру знайшла два роки тому, ще коли була студенткою, для мене пред’явити 1000 євро було просто нереально.

Квартира сама коштує 390 євро, і це зараз рідкість, зараз таких цін майже немає. Мені допомогла моя колега по роботі: вона зі мною увійшла в контракт, що в разі, якщо я не можу оплатити, з неї будуть знімати ці гроші. Тобто без неї я би цю квартиру ніколи не зняла. Я навіть можу для гарантії показати свої заощадження…

— Це державні вимоги чи орендаря?

— Це вимоги кожного орендаря. Він хоче бачити, що ти заробляєш відповідну суму, в залежності від квартири: якщо двокімнатна квартира - то більше, якщо трикімнатна - дві тисячі [євро] може бути. Вони хочуть бачити, що ти заробляєш, що ти можеш заплатити. Якщо не можеш цих грошей пред'явити, ти зняти її не можеш. Зверни увагу: в будні дні, якщо гуляти по Берліну, можна побачити черги на вулицях - це черги дивитися квартиру. На одну квартиру інколи сто людей іде дивитися. Які твої шанси?

— Важко собі таке уявити. Дійсно так багато?

— Стоїть купа людей, така черга, і ти вже знаєш, що вони йдуть оглядати квартиру. Якщо ти заробляєш 1000 євро, а інша людина, що прийшла дивитися, заробляє 3000 євро на місяць, то sorry [с англ. - извини].

Очередь на аренду одной квартиры может достигать сотни желающих. Фото: Unsplash

— Але ж так необхідну ціну можна піднімати до нескінченності?

— Є певний закон, який забороняє це робити, є певні регулювання, але у великих містах в Німеччині це дуже складно… Багато молодих людей саме з Євросоюзу їдуть саме в Берлін і створюють, так би мовити, натиск на квартири.

На работу - такой же напор. Берлин - город доброжелательный и гостеприимный до тех пор, пока вы не начнете искать работу. Я уже упоминал, что любому иностранцу надо пройти стандартную волокиту с документами и идеально знать язык. А дальше - собеседования, на которых должен доказать, что ты лучший кандидат среди всех (а вместе с тобой на рабочее место претендуют не только берлинцы, не только приезжие со всей Германии, но и мигранты из Европы и других уголков мира).

— Перша моя серйозна робота - помічниця депутата, - говорит Лиза. - Він [депутат] з партії CDU (ХДС) [Христианско-демократический союз, - Ред.], це партія, до якої належить бундесканцлерка [на момент общения Ангела Меркель еще не объявила о том, что оставляет пост руководительницы ХДС]. Але це партія берлінського рівня, це щось типу Київради.

— [Як партія] УДАР?

— На кшталт того. Це був дуже цікавий досвід, я вийшла на цю роботу через практику, коли я вчилася в університеті. Практика включена в програму навчання, її треба обов'язково пройти, і я хотіла працювати саме в сфері виборчих кампаній. Особливо мене цікавило, як це відбувається за допомогою інтернету, нових технологій, мобільних додатків. Я випадково знайшла вакансію і спочатку трошки сумнівалася, але подала документи і отримала цю практику. Склалося все класно, депутат переміг і запросив мене працювати.

К слову, отрасль высоких технологий, как и во всем мире, востребована в Берлине больше всего. Те, кто "шарит в IT", иногда работают в Германии, не зная немецкого, владея только английским. Но это единичные исключения из железных правил и традиций немецкого трудоустройства:

— Пізніше я зрозуміла, що я хочу працювати трохи в іншій сфері, це e-government - дигіталізація державних управлінських структур. Це дуже цікава сфера, я шукала цю роботу доволі довго. Там було складне випробування, щоб влаштуватися, враховуючи, що я ніколи не вивчала інформатику. Але мої роботодавці хотіли людину, що вже мала досвід у політиці. Було чотири співбесіди, телефонне інтерв’ю і три звичайні співбесіди з тестовим завданням.

В отличие от украинцев, россияне в Берлине живут более концентрированно. Те, с кем я общался, вспоминают сразу несколько российских, или скорее даже русскоязычных районов. Украинка в Берлине Марта Якубив рассказывает:

— Є [район] Шарлоттенбург, який ще називають Шарлоттенград, тому що там багато людей із Росії та з колишнього СРСР, тобто здебільшого російськомовних. Це в основному заможні росіяни, тому і називають Шарлоттенград. І тому партія AFD [Альтернатива для Германии, правоконсервативная евроскептическая партия, - Ред.] саме російською мовою там розклеювала свої передвиборчі плакати (в тому числі проти мігрантів), тому що вони знали, хто там живе; вони знали, хто їхній головний електорат.

Другой российский район - Марцан - находится в Восточном Берлине. Здесь корни из СССР имеет каждый десятый житель. Оказавшись между панельными домами Марцана, вам покажется, что вы не приезжали в Берлин, а затерялись где-то в спальном районе Харькова или Днепра.

Конечно, я несколько утрирую, но Восточный Берлин все так же напоминает о Советском Союзе - заведения Москва, Парк Горького и Самовар не дадут об этом забыть. Самих же жителей Марцана можно увидеть каждое 9 мая в центре города - в День Победы, который отмечает Россия:

— Інколи бувають “проблеми” на 9 травня, - говорит Лиза. - Це дійсно такий “парад”. Я розумію, що є певні традиції, певні заходи біля радянських пам'ятників, але інколи люди одягають певну символіку, котру я вважаю недоречною. Наприклад, футболки з написом “На Берлін” або “Хочешь - повторим”; чомусь це не заборонено. Пам'ятники - це одна справа, це частина історії. Німеччина не має нічого проти, окей. Є великий пам’ятник в Трептов Парк, є великий пам’ятник просто за 300 метрів від Бранденбургер Тор у центрі Берліна.

9 мая в центре Берлина можно увидеть множество россиян. Фото: EPA

Там влаштовують такі “шоу” для російських каналів; можливо, і для деяких українських каналів: вдягають радянську символіку, георгіївські стрічки, футболки з дивними написами підтримки сучасних політичних кандидатів. Або було таке, що хтось вдягав футболку з Леніним чи Сталіним, влаштовували парад з лозунгами “Спасибо деду за победу”, гвоздиками, з такою типовою символікою.

Інколи українська спільнота використовує сучасний символ - мак, і деякі виходять просто з червоним маком. Напевно, для деяких просто важливо в цей день просто щось вдягнути. Я, наприклад, цього не роблю, я і так прекрасно все пам'ятаю, що треба пам’ятати. Але хтось надягає георгіївські стрічки і влаштовує шоу з радянськими піснями, і це не завжди має приємну атмосферу.

Часть II. Девелоперы меняют "правила игры"

Граница между Западной и Восточной Германией, европейским и советским миром - печально Берлинская стена. Она стала, пожалуй, самым известным символом немецкой столицы. Остатки стены после падения в 1989 году сначала превратились в туристический объект, затем в художественный (их постоянно разрисовывают муралами и граффити), а сейчас вокруг разрослась культурно-рекреационная инфраструктура.

Варшауэр штрассе - как раз именно то место, которое формирует современный романтический образ города. Городская электричка привозит вас в полуиндустриальный район, полный молодежи. Рядом East Side Gallery - самая длинная галерея под открытым небом, которой, собственно, и является расписанный уцелевший участок Берлинской стены. Вокруг кафе, клубы и галереи, постоянно тусуются студенты и туристы, на улице играют музыканты, а выходцы из Африки почти открыто предлагают приобрести "травку".

Сегодня Варшауэр штрассе - яркий пример того, как на месте бывшей индустриальной зоны разрастаются бизнес-кварталы, вытесняя таким образом культурное пространство или, например, малообеспеченные слои населения. Этот процесс называют джентрификацией. Приход крупного бизнеса приводит к подорожанию аренды недвижимости и, как следствие, исчезновению одних категорий населения и появлению других.

— Ще 4 роки тому ви могли бачити, [що] на Варшауерштрасе була сама стара станція, ще недобудована, - рассказывает независимый куратор Дарья Придыбайло-Пащенко, которая закончила в Берлине Международную кураторскую программу в NODE Center for Curatorial Studies и работает над созданием резиденции для украинских художников. - Не було ще молу [торгового центра, - Ред.], територія, колись індустріальна, де знаходиться [галерея] Urban Spree - клуби, вона була вся повністю заповнена клубами.

А зараз ви можете побачити, що з кінця району девелопери починають її закривати. Ця територія була приватною, вона під інвесторами, які викупили її на початку 90-х. Тоді ціна була шалено маленька, тому що там проходив кордон між Західним і Східним Берліном. І сьогодні, майже 29 років потому, ціна виросла, і девелоперам стає цікаво здавати її в оренду, тобто забираючи їх у мистецької активної спільноти, яка її обживала, яка змінювала її імідж з негативного і депресивного на позитивний.

— Думаєш, можуть прямо забрати?

— Я не думаю, а знаю. Я спілкувалася з директором інституції Urban Spree, тому що в кінці цієї території був прекрасний клуб Neue Heimat, який мені дуже подобався через свою назву; він називався в перекладі з німецької Нова Батьківщина.

Дарья уже два года живет и работает в Берлине:

— Я вперше приїхала в кінці 2014-го на візит, знайомство з Берліном. Мій переїзд був пов’язаний із бажанням переїхати вчитися за кордон (або пожити). Я киянка, народилася в Києві, навчалася в Києві, працювала у великих мистецьких інституціях, і це був прекрасний досвід. Звісно, хотілося розширення свого горизонту і розуміння, як все працює у світі.

Оскільки я працюю із сучасним мистецтвом, мені хочеться, аби українські художники були більше репрезентовані на міжнародній сцені, і Берлін видавався дуже звабливим. У нас і досі є прекрасний міф про Берлін, як про територію свободи, де після падіння Стіни багато можливостей і багато свободи, немає цензури, є креативний потужний кластер, багато митців…

— Ти кажеш - “міф”?

В получении рабочего места такая же конкуренция, как и в аренде недвижимости. Наиболее востребованные - IT-специалисты. Фото: Unsplash

— Це правда, але Берлін змінюється - я це відчуваю, навіть живучи тут якихось два останніх роки. Він змінюється, тому що він стає цікавим великому капіталу, сюди заходять великі компанії. Google хоче збудувати у Кройцбергу [район Берлина, - Ред.] свій кластер чи офіс, і це якась велика територія.

Наприклад, Кройцберг, який наповнений зараз невеликими незалежними арт-просторами, незалежними інституціями, якщо зараз просто завезти туди Google, то уявіть, що стається з усією орендною платою навколо, що стається взагалі з районом. Тобто приходять перебудовувати девелопери, і вся атмосфера буде зруйнована.

Германия стала местом трудовой миграции еще задолго до падения Берлинской стены. Первыми наемными иностранцами, кто начал массово селиться в Берлине, стали турки. На момент окончания Второй Мировой войны в городе их было всего 79, впрочем, со временем их становилось все больше. В 60-х годах XX века в Турции полным ходом росла безработица, в ФРГ же наоборот - в связи со строительством Берлинской стены и ограничением мигрантов из ГДР ощущалась нехватка рабочих рук.

Анкара же официально предложила своих работников. В немецком правительстве были не в восторге от этого предложения - министров пугали культурные различия между немцами и турками, однако на ФРГ надавили Соединенные Штаты, и западные немцы были вынуждены принять новых гастарбайтеров.

По состоянию на 1973 год около 80% турецких гастарбайтеров, выехавших в Западную Европу, жили в Германии. Политические и экономические реалии изменились - страна уже не нуждалась такого количества работников из-за рубежа, впрочем, Германия все еще оставалась традиционным пунктом назначения турецких мигрантов.

Сейчас только официально в Германии проживает более полутора миллиона турок, а сам Берлин считается местом пребывания крупнейшей этнической турецкой громады после, собственно, самой Турции. Здесь они проживают компактно: например, турки составляют треть населения района Кройцберг. Также много их проживает в Веддинге (в свое время этот район был во французской части оккупированного Берлина), турки стали селиться сюда в 70-х из-за низкой стоимости аренды жилья. Здесь я встретился с Дарьей Пащенко:

— Для мене - особливо, коли я сюди приїхала - я відчувала себе у Стамбулі. Це зовсім інший ритм життя, це зовсім інший звук; це не той, до якого я звикла, навіть живучи у Києві. Він супер-активний, і, насправді, я втомлююсь час від часу; я час від часу вирішую піти іншою вулицею, бо я не хочу слухати турецьку музику чи галас чути, але це окей, не треба закривати очі.

Так, ми маємо різний досвід, ми маємо різні техніки тіла, ми маємо різні традиції спілкування, але це окей, це класно, ми можемо цим ділитись. Якщо хтось від чогось втомився - не страшно, ти можеш сказати: давай перенесемо це на завтра, не сьогодні. Я навіть турецьку почала трохи вчити, тому що я ходжу в лавку, купую фрукти та овочі у турецькій лавці, тому що вони там найсвіжіші, вони там за хорошою ціною, а продавець називає мене швестер - сестра.

Я спершу, коли переїхала сюди і чую, як хтось називає мене швестер, думаю, хто цей нахаба, до мене так зневажливо ставиться? І я дивлюсь потім, бачу, що це продавець, він побачив мій здивований погляд і каже: “Ні, я просто хочу тобі допомогти”, - і засміялася, тому що зрозуміла, що це різні культурні коди, різні звички, різні ритуали, різні традиції.

В Берлине уже выросло целое поколение турок, которые являются детьми тех, кто переехал в Германию еще во второй половине XX века. Отношение к ним в городе абсолютно такое же, как и ко всем остальным жителям. Так же ли они относятся к тем, кто приезжает в Берлин сегодня - к беженцам? Вот здесь однозначного ответа на вопрос нет, и дело не в культурных различиях, а скорее в "месте под солнцем" (точнее, месте в Берлине). В этом году Дарья Пащенко вместе со своей коллегой провела социальное исследование.

Оно охватывало несколько совершенно разных районов Берлина: Потсдамер-плац - бизнес-центр; Варшауэр штрассе - район, где собираются студенты; и непосредственно Веддинг, где проживают потомки турецких и африканских мигрантов XX века. Всем участникам было предложено описать идеальное общество; рассказать, каких бы они хотели изменений и к каким изменениям сами готовы приложить усилия.

— Ми спілкувалися з людьми на вулиці, і були супер-полярні позиції. Ми говорили з такими меншинами, тут був фокус на меншини. І було інтерв'ю одне, дуже показове, коли [відповідала] людина з турецької діаспори, [чоловік], який приїхав сюди в п’ять років.

Це було 40 років тому, зараз він працює на невеликий магазин, вони продають турецький хліб, і він з позиції меншин, з позиції певної групи, діаспори, говорив, що представники інших меншин або груп “понаїхали”, щоб за рахунок “наших податків” (бо він себе вважає частиною німецького суспільства) жити. Тобто не працювати, народжувати дітей і типу нічого не робити, і просто “їсти наші податки”, а “в нас все дорожчає, і нам все складніше стає жити”.

А якщо ставиш питання про те, що у людей війна, їм немає куди повертатися, бо їм немає де жити, він говорить: окей, хай сирійці, наприклад, залишаються, але от роми [мають піти]. І так завжди можна, знаєте, знаходити [“зайвих”], тобто навіть в середині різних меншин, різних груп вони можуть одне проти одного виступати.

Берлинская стена в настоящее время представляет собой сплошной большой арт-объект. Фото: Unsplash

— Тобто, якщо в них вдома є певне хейтерство, то вони привозять його сюди з собою? І воно нікуди не дівається, не асимілюється?

— Я не думаю, що це хейтерство саме за національною ознакою, для мене це нетолерантність за якоюсь соціальною ознакою. Тобто, якщо ти емігрант і отримуєш соціальну допомогу, то до тебе ставлення таке: “ти з’їдаєш мої податки”, або “через тебе дорожчає моє житло” (а воно реально дорожчає). Люди, на жаль, не розуміють, що якби був збільшений податок на великі статки, то вони б принесли набагато більші гроші в казну, ніж ті гроші, які роздаються біженцями.

Звісно, цими ідеями маніпулюють політики (при цьому з різних боків вони по-різному це інтерпретують). Наприклад, моя подруга, яка зараз не працює, вона вийшла заміж за німця і отримує соціальну допомогу в декреті. Вона говорить: “Коли дитина піде в дитячий садок, я мушу мати роботу, бо до мене і до моєї дитини буде погане ставлення серед німців”.

Тут насправді це складно, але для мене було відкриттям, я очікувала, що серед груп буде супер-велика підтримка: “Моя родина 40 років назад переїхала в Німеччину, вона отримала допомогу, і я розумію, наскільки це важливо, мені вже зараз 45, і я розумію, той досвід був у моєї родини. І зараз ті, хто переїжджають, мають той самий досвід”, - але ні.

Але було і супер-позитивно, коли дівчина молода, яка теж з Близького Сходу (вона вже тут народилася, в родині, яка емігрувала давно; вона навчалася в університеті і виступала за толерантність), вона розповідала, що ми маємо робити маленькі кроки, щоб допомагати одне одному в суспільстві, і таке суспільство є ідеальним. Не перекрити [допомогу], як в першому варіанті, для всіх тих, хто бажає отримати допомогу і нібито теоретично переслідує корисні цілі, а про те, що ми можемо робити, допомагати; це дуже просто - робити маленькі кроки.

Беженцы из Сирии и стран Африки, где уже не первый год кипят войны, действительно стали вызовом для Германии. Во-первых, именно на Германию в лице канцлера Ангелы Меркель де-факто легла политическая ответственность за разрешение кризиса беженцев; а во-вторых, ни в Италию, ни в Испанию, ни в Венгрию, а именно в Германию желают попасть беженцы после пересечения Средиземного моря.

Часть III. Берлин для каждого, но не каждый для Берлина

Берлин - столица страны, которой пришлось принять на себя главный удар кризиса беженцев в Европе. Дарья Пащенко имела возможность хорошо познакомиться с сирийцами во время изучения немецкого языка на курсах:

— Багато, звісно, по всьому Берліну живуть людей, які були змушені переселитися сюди через війну, але саме тут у мене був тісний досвід, тому що саме тут я навчалася німецької мови в одній школі з ними, і багато спілкувалися, тут у мене є друзі. В якийсь час я навіть відчула, що я ближче до біженців по статусу, по способу життя, по відчуттю внутрішньому, ніж до громадянки Німеччини.

— А що це за відчуття?

— Це на той період було ще недосконале знання мови, неможливість спілкуватися професійно цією мовою, професійно на роботі. Ця скляна стеля, що ти не можеш працювати в німецькому професійному середовищі, - я до цього дуже чутлива, тому що англійську я знаю, звісно, дуже давно, і в принципі, в Берліні англійська розповсюджена.

Я навіть в галереї працювала лише зі знаннями тільки англійської, мене взяли на роботу, тому що міжнародна спільнота мистецька - вона відкрита, тут немає такої бюрократії. Звісно, я не могла б піти без німецької в якусь державну установу, але в галереї, в мистецькому середовищі - це окей.

Але все одно я відчувала себе якоюсь неповноцінною в плані того, що я не можу повноцінно функціонувати у суспільстві; що мій досвід, який був в Україні (наприклад, робота в найбільшій мистецькій державній інституції - Мистецькому Арсеналі, робота в найбільшій приватній інституції - Пінчук Арт Центрі), при влаштуванні тут це фактично не має значення, тому що ніхто не знає ні про Арсенал, ні про Пінчук Арт Центр, ні про наших художників. Тому тут моє резюме на кілька сторінок нічого не вартує, або вартує набагато менше. Так само і для вихідців із Сирії.

Наприклад, на курсах я навчалася з людьми, які є інженерами, стоматологами, бізнесменами… Ми знаємо, що в арабських країнах дуже сильно розвинена торгівля; та й те, як вони потрапили сюди - це люди, які заплатили шалені гроші. Перевезення - дорога з Сирії до Європи могла коштувати до 10 тисяч євро; це люди, які могли собі це дозволити…

Берлин - столица страны, которая приняла ответственность за разрешение кризиса беженцев в Европе. Фото: EPA

— Сирія - не бідна була країна, але тут їм доводиться все починати спочатку.

— Абсолютно! Це, по-перше, весь цей досвід; а по-друге, те, що вони там були бізнесменами, тут відкритий бізнес - це дорожче, складніше. Ми ж дорослі люди, не діти, ти звик до певного способу життя, коли ти активний у суспільстві, активно функціонуєш і не маєш жодних обмежень, а тут ти приїжджаєш і маєш велике випробування.

Це певне відчуття, коли ми кожного дня зустрічалися в групі, з понеділка по п’ятницю, мені сплачувала держава інтенсив, оскільки я йшла як висококваліфікований спеціаліст, а їм [держава] сплачувала, оскільки вони мають статус біженців, їм надають житло, їм допомагають з певним місячним фінансуванням...

Мені все інше держава, звісно, не оплачує. Я зіткнулася із ситуацією, коли я одна в групі була не арабомовна, і це був дуже цікавий досвід. Я в Україні не мала досвіду тісного спілкування із вихідцями з країн Близького Сходу, а тут його супер-багато.

— Коли ти з ними спілкувалася, як ти бачила, як вони сприймають цю ситуацію, що вони опинилися тут, у Берліні? Розгублені, чи готові приймати цей виклик? Як до них ставилося місцеве населення?

— Ми в Берліні. Берлін - він дуже, надзвичайно толерантний у порівнянні навіть з іншими регіонами Німеччини. Тому ті, хто приїхали в Берлін, їм поставили питання, чому вони саме їхали в Німеччину. Вони відповідали, що тут, по-перше, держава допомагає; по-друге, тут ставлення краще.

Тому що вони говорили, що в Італії погане ставлення, в Греції… Вони розповідали або з власного досвіду, як вони жили перед тим, як потрапити в Німеччину - хтось легально, хтось нелегально... В мене є знайомий, який під час перетину Середземного моря на човні почав тонути, вони кілька годин провели в жилетах в морі, їх врятував вертоліт. Це такі історії…

— Добре, що врятували, ситуацій було багато.

— А мій сусід по парті розповідає це, показує відео CNN і каже: “Ось наш корабель”, - і це, звісно, змінює твій погляд на світ і на свою ситуацію. Я можу жалітися, що в мене якийсь не такий рівень роботи, оплати; не таке, як я хочу, чи як я звикла в Україні; що я тут наче починаю все знову (а я не хочу починати все знову, адже мені не 16 років, я доросла людина). Звісно, на мене це все тисло, але коли я порівнювала себе з їх ситуацією, в мене принаймні англійська є.

В Сирії англійська не надто розповсюджена, особливо серед старшого населення, тому в мене переважно з ними мова спілкування німецька завжди. То ж звісно я розумію, що я ще на супер-прекрасній позиції. По-перше, вони в Німеччину переїхали, щоб у них був певний захист, вони про це чули, читали. По-друге, толерантність: в Берліні конфліктів переважно немає, до них хороше ставлення.

Марта Якубив работает в Берлине в приюте для женщин и также лично сталкивалась с теми, кто прибыл издалека:

— В нас була жінка, вона пішки через Балкани йшла, в Італії жила, і щоб дістатися саме в Німеччину, вона, як сама розповідала, пішки місяць йшла. Вона вагітна, десь 5-6 місяць, з “животом”, в Італії вона десь з кимось познайомилася, завагітніла і знає тільки його ім'я, і знає, що він поїхав у Німеччину, і шукає його. І така ситуація - не вертатися їй назад, тому що вона вагітна, і чоловіка немає, і мови вона не знає ані англійської, ані німецької, на пальцях пояснюєш.

— І чим ця історія врешті закінчилася?

— В Німеччині, якщо жінка вагітна, її ніхто саму не лише. Є організації, де є спеціальний центр для жінки і дитини, куди їх далі передають і про них дбають, щоб вони народили. А потім включаються різні служби, коли дитина народжується.

Учреждение, где работает Марта, работает около восьми лет. Сюда могут прийти женщины, столкнувшиеся с определенными жизненными проблемами, оказавшиеся на улице или не имеющие возможности вернуться домой.

— Є різні причини, чому жінка опиняється на вулиці, дуже часто в Берліні така ситуація: дуже важко знайти квартиру, зняти за прийнятну ціну; багато жінок розійшлися зі своїми партнерами, і він її вигнав на вулицю; або розійшлися на таких поганих стосунках, що не може більше витримати. І все. А куди йти? Поки вона знайде квартиру, потрібен час, а треба ж десь жити.

Або жінки, які психічно хворі, або жінки старші, яким не вистачає пенсії, вони після Другої світової війни - це покоління, яке відбудовувало Німеччину: будинки розбомблені, збирали цеглу, очищували, на купки збирали і так далі. У них зараз абсолютно мінімальна пенсія - 450-500 євро, їм прожити на це нереально.

— І вони приходять…

— І вони приходять, у них абсолютно нічого немає. Це і борги, це і фізичне здоров'я, її психологічне здоров’я. Куди йти? Їм немає куди йти, вони приходять до нас. Я працюю там плюс-мінус чотири роки, і я бачу, що це досить часто одні й ті самі люди, ми їх називаємо “клієнтами”. Вони приходять до нас, і знайти вирішення їхньої ситуації досить складно. А буває, що жінка не приймає допомоги…

Первыми наемными работниками-иностранцами, начавшими массово селиться в Берлине, стали турки. Фото: EPA

В Германии есть много различных программ социальной помощи, в том числе и для беженцев, если они легально попали в страну, впрочем, просто так ее также не получишь. Например, чтобы получить государственную денежную помощь, как, например, представителю уязвимой социальной категории, надо доказать, что ты не получаешь других денежных поступлений. Так же и при поселении в социальное жилье, так называемое betreutes wohnen.

Для пожилых людей есть специальные дома, где за ними ухаживают соцработники, однако не каждый готов там проживать и, кроме получения опеки, подпадать под контроль соцслужб. Некоторые даже соглашаются пойти на улицу и жить под открытым небом, как бездомные. Некоторые женщины, которые отказались от государственной помощи, все же приходят в центр, где работает Марта:

— Ідея - перебувати там короткий проміжок часу, просто тобі допомогти перейти з однієї твоєї життєвої позиції на іншу. Якщо ти там довго затримаєшся, то це місце тебе просто з’їсть психологічно. Я їй говорила: постарайся якомога швидше щось знайти, бо ти тут не витримаєш. І я раз бачила жінок, які через оцей стрес, що не можуть знайти роботу, квартиру, є бездомними, цей стрес настільки великий, що вони психологічно не витримували (або пити починали).

Або була в нас жінка з Великої Британії, вона просто починала ходити по коридору туди-сюди, потім почала з собою говорити, і вона просто психічно хворою стала. Вона просто не витримала, тепер вона фізично і вербально агресивна, й інші жінки не можуть з нею спільної мови знайти. Тобто людина була абсолютно здоровою, а це місце її психологічно з’їло.

Что примечательно, если ты приехал в Берлин “искать судьбы” из Евросоюза, устроиться тоже очень непросто. Марта вспомнила о другой женщине из Великобритании, которая уже в почтенном возрасте бросила все у себя на родине и приехала в немецкую столицу:

— Це надзвичайно цікава жінка. Я не знаю, яка її особиста причина. Вона жила в Лондоні, в неї була своя домівка, вона працювала в медицині, в неї вища освіта, сама вона інтелігента, цікава жінка - кинула все і приїхала в Берлін. Тут десь знімала собі через інтернет кімнату, домовилася, а виявилося, що її розвели. Все, вона три тижні десь в хостелі знімала кімнату, поки гроші не закінчилися ті, що вона зберегла.

Спала потім у своїй машині (бо вона приїхала на машині), але коли холодно, в машині не поспиш. Що робитимеш? Вона прийшла до нас, майже три місяці жила в нас, шукала кімнату (навіть не квартиру - просто кімнату). Це дуже багато часу в неї зайняло. Їй, здається, 50 років було. Ти коли шукаєш, то молодь із молоддю хоче жити, і пишуть “максимум 35 років” - навіть тут складно.

Дуже вона цікава, освічена, по ночах німецьку мову вчила і на курси ходила, і роботу шукала, і бралася за будь-що. З її медичною освітою вона сосиски на стадіоні смажила і пиво подавала. Вона така, абсолютно працьовита… Все ж таки їй вдалося знайти якусь кімнату. Вона і роботу знайшла, але ту, що не відповідає її спеціальності, хоче далі йти вчитися.

— В такому поважному віці?

— Так. Дітей в неї немає, вона несе тільки за себе відповідальність, тому їй легше.

Берлин - как и любая столица - привлекает всех, кто ищет лучшей жизни. Впрочем, от других столиц он отличается кардинально: здесь исключительная бюрократия, но и исключительная свобода; особые правила, но и особые возможности.

— Дуже багато молоді тут, і, відповідно, тут ціла інфраструктура, - продолжает Марта, - завжди можна піти на вечірки, відпочити, кафе відкриваються, тут багато митців, художників. Тут дешевше, ніж у Лондоні, тому багато хто живе в Берліні і працює звідси. Фільми, театри, всякі вистави - тут кожен знайде для себе все, що хоче. Кому який смак, хто чим зацікавлений - тут все є.

Люди зацікавлені, і тут є пропозиція. Я саме хотіла у велике місто, де багато людей. Берлін - знаєш, як про нього говорять? “Arm aber sexy” - “бідний, але сексуальний”. І тут стільки людей з усього світу, тут весь світ, це типово для столиць. Всі живуть, уживаються один з одним.

— Тут немає таких понтів, як це, наприклад, було в Києві, - говорит еще одна украинка в Берлине Лиза. - Тут рідко намагаються здаватися багатшими, ніж вони є, тут багато творчих людей, вони намагаються звертати увагу на свою творчість.

— І якщо ти їх дізнаєшся, то сприймаєш їх по-новому, - добавляет куратор Дарья Придыбайло-Пащенко. - І насправді треба бути відкритим, мій висновок, пізнавати. Всі ми є суб’єктом, а не об’єктом. Не чекати, поки держава когось ізолює, тому що ізолювати можна одного, іншого, а завтра ізолюють тебе. І бути відкритими, і допомагати цьому маленькими кроками, товаришувати з людьми, тому що коли ми себе оточуємо мультикультурним середовищем, ми ж, насправді, себе підсилюємо.

Богдан Амосов / Радио НВ