Антарктические украинцы. Как покорялся самый южный материк Земли - аудиофильм Радио НВ

Одними из первых исследователей Антарктиды называют российскую экспедицию под руководством мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. С учетом того, как в XIX веке вербовали в царский флот, существует вероятность, что на этих кораблях могли быть и украинцы.

Об этом специальному корреспонденту Радио НВ Ирине Лопатиной, которая в рамках программы Саме там подготовила аудиофильм о покорении украинцами южного материка, рассказал руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. НВ представляет полную версию репортажа.

Саме там - это проект документальных аудиофильмов о людях, городах, событиях и открытиях как в Украине, так и в мире. Репортажи и интервью о тех и с теми, чьи истории помогут попасть в небольшое прифронтовое село, научную лабораторию, криминальный район мегаполиса или конкретный день, но 100 лет назад. Живые голоса и архивные записи перенесут слушателя в тот момент, который поможет раскрыть героев, понять, как они живут, и почувствовать, что он вместе с ними.