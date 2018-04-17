Повний аут. Авторская программа Артема Франкова. Гость Сергей Ателькин. Эфир от 16.04.2018

Гость — Сергей Ателькин.
Авторская программа Артема Франкова Повний аут выходит в эфире радио НВ каждый понедельник в 21:00 - 22:00
Гость — Сергей Ателькин.
Авторская программа Артема Франкова Повний аут выходит в эфире радио НВ каждый понедельник в 21:00 - 22:00
Россия убедила Запад, что она — реальный враг. Чем это грозит миру?
В сирийской войне участвует так много сторон, там сплетено так много разных интересов, что в любой момент может произойти что-то такое, чего никто вообще не ждал
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
На днях за подписью Суркова появилась необычная статья – «Одиночество полукровки (14+)» . За подписью, потому что «автором» его просто назначили. Об этом чуть позже. Сначала первые впечатления
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
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