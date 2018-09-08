Почему в Средние века предпочитали вино воде, вреден ли "бокал перед сном" и откуда берутся алкогольные мифы. Отвечает винный сомелье

Вільнодумці. Ведущие Олег Билецкий и Евгений Пилецкий. Гость - сомелье и винный блогер Анна-Евгения Янченко. Эфир от 08.09.18

Авторская программа Олега Билецкого и Евгения Пилецкого Вільнодумці выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 18:00-19:00

Олег Білецький: Сьогодні ми не просто говоримо тут про різні речі, які нас оточують та з якими ми стикаємось щодня, а ми собі дозволяємо вільнодумства. Ми - це вільнодумці.

Євген Пілецький: Сьогодні ми будемо говорити про дуже специфічну тему, яка для нашого народу, в принципі, як мені здається, є досить близькою, оскільки, нагадаю, ще князь Володимир перед Хрещенням Русі, коли він обирав віру, він не обрав, наприклад, іслам, тому що "веселие есть Руси пити, не можем без сего быти". Сьогодні ми говоримо про алкоголь, про нашу приємну і, можливо, згубну звичку. Говорити ми сьогодні будемо з Анною-Євгенією Янченко, сомельє, винним блогером і євангелістом винної культури споживання.

Олег Білецький: Ми почали з того, що це ніби близька для нашого народу тема, це правда, це очевидно. А є якісь народи - почнемо з європейського континенту, - для яких ця тема взагалі не близька, чи такого просто не існує?

Анна-Евгения Янченко: Так или иначе, алкоголесодержащие напитки сопровождали все развитие цивилизации на всех континентах. И в первую очередь на европейском континенте.

Олег Білецький: Чи це сприяло розвитку, якщо подивитися більш фундаментально? Чи це просто паралельно десь там існувало, тому що, окрім того, що люди воювали за території, за вплив й інше, вони ввечері собі могли відпочивати? Зараз перед телевізором, а колись інакше це було.

Анна-Евгения Янченко: Вы зацепили очень важную тему, на самом деле. Дело в том, что вино... Вот вы изначально озаглавили тему, как “алкоголь”. Но есть “алкоголь”, а отдельно есть “вино”. Потому что алкоголь, крепкие алкогольные напитки, которые содержат более чем, например, 38-40 градусов алкоголя, появились значительно позже, потому что искусство дистилляции было открыто еще только в Х веке, а виноделие сопровождало цивилизацию еще с момента... Сейчас есть археологические раскопки, которые показывают, что восемь тысяч лет назад люди уже делали вино.

Євген Пілецький: Тобто виходить, що ми вже випиваємо вісім тисяч років, чи це вісім тисяч років до нашої ери?

Анна-Евгения Янченко: Нет-нет, восемь тысяч лет назад, то есть шесть тысяч лет до нашей эры. Да, мы все это время употребляем алкоголесодержащие напитки.

Євген Пілецький: Це дуже цікавий факт, тому що, в принципі, сучасні цивілізації, взагалі людські цивілізації, якщо ми візьмемо якийсь неоліт, то нам в цілому десь приблизно десять тисяч років - це те, що ми можемо називати цивілізацією. І вісім тисяч років з цього ми вживаємо алкоголь. Тобто алкоголь - це фактично наш чи не найперший супутник.

Олег Білецький: Скільки ми себе знаємо, стільки і споживаємо, так виходить?

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Анна-Евгения Янченко: На самом деле, да. Более того, можно сказать, что вино - я хочу акцентировать внимание на том, что мы говорим именно о вине - это тот фактор, который стал культуросодержащим, культуроопределяющим именно для Европы. Потому что, представим с вами, например, Средние века. Например, вы ровесник Шекспира, вы проснулись в XV веке, живете в Лондоне, вы горожанин. У вас, например, приличное количество денег, лайковые перчатки, красивая одежда, слуги и прочее. А вечером вы собираетесь идти в театр на того же, например, Шекспира. Вы проснулись утром, а что вы будете пить, если у вас жажда утром?

Олег Білецький: Якщо в реальності, напевно, це буде кава. Але як було тоді, я не знаю. Добре, тоді давайте думати так. Що на це впливає? Очевидно, суспільство, в якому ти перебуваєш. Тобто я п'ю каву так само, як і все моє оточення п'є каву. Це перший момент. Другий момент - це звичка (окрім суспільного впливу), бо я звик, мені подобається, я від неї прокидаюсь.

Євген Пілецький: Це сучасна звичка. А що ж цей Олег із Середньовіччя все ж таки пив зранку?

Анна-Евгения Янченко: В том-то и дело, что в XV веке ни кофе, ни чая, ни шоколада в Европе еще не было, они еще не были развиты. Те континенты, где все эти продукты были в повседневном использовании, уже открыли, но в Европу эта мода еще не пришла. То есть у вас было несколько вариантов, что пить. Вода? Нет, воду вы бы не пили, потому что у вас же есть деньги, вы можете позволить себе пить вино. Пиво вы бы тоже, скорее всего, не пили, потому что вы не крестьянин. Вы бы пили вино на протяжении всего дня, когда бы у вас возникала жажда, вы пили бы исключительно вино.

Олег Білецький: Виходить так, що це моє припущення про те, що саме впливало: суспільство чи звичка. Впливала релігія?

Анна-Евгения Янченко: Нет. У вас просто не было никакой альтернативы вообще. Единственная жидкость, которую вы могли потреблять, живя в XV веке (то же самое в XIII, XIV веке), - это было вино, потому что в воде водились бактерии. Хотя, не так: про то, что там водятся бактерии, никто даже приблизительно не знал, но все знали, что если ты будешь пить воду, ты будешь болеть, а это было время эпидемий и прочего. Никто не знал, что можно воду прокипятить, потому что для того, чтобы это узнать, нужно было, чтобы появился Пастер, а он появился в XIX веке. У вас не было воды.

Євген Пілецький: Це дуже цікава ситуація. Виходить, що алкоголь фактично є в нас одночасно і таким повсякденним елементом елітарної культури. Тобто людина, яка могла собі це дозволити, вона і з причини своєї елітарності, і з причини банальної безпеки просто фактично цілий день пила вино.

Анна-Евгения Янченко: Абсолютно верно. Более того, в зависимости от того, какой у вас был достаток, вы могли пить вино либо низкого качества, либо высокого качества. Я хочу еще уточнить, что, по последним данным, среднее потребление европейцем вина в Средние века (если я правильно помню, приблизительно в XIII веке) было от одного до полутора литров в день. Но хочу добавить, что алкогольное содержание у вина было значительно меньше. Если сейчас в бутылке вина вы находите 13-14% алкоголя, то тогда это, возможно, было 6-7-8% - просто технически не было возможности делать вино лучшего качества.

Олег Білецький: Це було слабке вино. Але тоді все одно постає питання: як людина, яка перманентно перебуває в стані плюс-мінус алкогольного сп'яніння, по-перше, функціонувала, як вона жила? Тому що ми всі бачили людей, які зараз споживають з ранку і до вечора - не найкращим чином вони виглядають. А цивілізація розвивалася попри те, що пили.

Євген Пілецький: І, до речі, це ж еліта п'є, тобто люди, які фактично штовхали цивілізацію.

Анна-Евгения Янченко: Это интересный вопрос. Вот обратите внимание, если сейчас любого человека спросить про какое-либо искусство, что он вспомнит? Он вспомнит эпоху Возрождения. А это как раз до XVI века. То есть это как раз тот период, когда все пили исключительно вино. То есть все наши прекрасные Джотто, Микеланджело, да Винчи и прочие пили исключительно вина на протяжении всей своей жизни. И вы правильно заметили, что они тогда, скорее всего, были в состоянии перманентного алкогольного опьянения. То есть вся наша цивилизация построена на некоем алкогольном опьянении.

Євген Пілецький: Це вже взагалі такий суперфакт, що, виявляється, що всі ті люди, якими ми захоплюємося... До речі, це неабияке мистецтво, це навіть не абстракція якась, це дуже складні і деталізовані художні твори, і всі вони робилися фактично у постійному стані легкого сп'яніння.

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Анна-Евгения Янченко: Но здесь есть важный момент: мы не можем сказать, что они были пьяницами, дебоширами, что они пили вино для того, чтобы получить это состояние. Первое: у них действительно не было альтернативы. Второе: та еда, которую они ели (то есть меню средневековое), содержала очень большое количество углеводов и очень малое количество белка и прочего, поэтому алкоголь гораздо меньше влиял. То состояния эйфории не было.

Олег Білецький: Тоді виходить так, що ці п'яниці і дебошири, яких ми, на жаль, маємо в своєму суспільстві, вони ж п'ють не тому, що вони є тим, ким я щойно сказав (і ви сказали), а вони п'ють і стають внаслідок. Причина, за якою тоді не ставали, це продукти і низький градус алкоголю, тобто вина, - це все?

Анна-Евгения Янченко: Нет. Мы сейчас с вами рассуждаем, мы говорим об одной парадигме, исходя из другой парадигмы. У нас есть альтернатива, и альтернатива потребления жидкости в принципе, и альтернатива потребления алкоголя. Много ли вы знаете пьяниц - даже в нашей культуре, - которые пьют вино? Нет, скорее всего, они будут пить более крепкий алкоголь, для того чтобы достигнуть лучшего, то есть того эффекта, которого они хотят, с помощью меньшего количества денег, времени и прочего. И гораздо дешевле.

Вино и крепкий алкоголь - это два совершенно разных ритуала использования алкогольного напитка. Вино просто сопровождает еду. То есть вино пьется самостоятельно только в случае, если это, например, какая-то уникальнейшая бутылка вина, которую просто не хочется портить сочетанием с чем-то. Но чаще всего вино сопровождает пищу. А когда вы пьете вино вместе с едой, то вы вряд ли опьянеете.

Євген Пілецький: Тут дуже цікава ситуація. Справа в тому, що мені доводилося чути (до речі, про це каже Американська терапевтична асоціація), що навіть коли ми вживаємо вино у даному випадку, тобто взагалі любий етанол, то ми все одно намагаємося досягнути, як це не дивно, не тільки смакового ефекту, не тільки ефекту “перетравити”, а все ж таки для того, щоб дійти до якогось дуже специфічного, видозміненого стану свідомості. І коли ти, наприклад, кажеш, що це такі дві дуже різні культури споживання, то чи не є це таким намаганням сказати: "Ні, якщо вино - то це ок; а якщо хтось водяру вже глушить, то це вже щось дуже інше"?

Олег Білецький: Щось на кшталт алібі?

Євген Пілецький: Трошки на кшталт винного алібі, так.

Анна-Евгения Янченко: Здесь можно два ответа дать. Первое: в принципе любой алкоголесодержащий напиток содержит алкоголь. Как бы мы не хотели его защитить - это невозможно, потому что мы знаем, что это алкоголь. Алкоголь - это нехорошо, точка. И есть другой момент: в современной культуре мы очень часто пытаемся от чего-то отказаться для того, чтобы стать здоровее. Мы отказываемся от углеводов, мы отказываемся от сидячего образа жизни, от кучи вещей, в том числе пытаемся отказаться от алкоголя, забывая, что стресса в нашей жизни меньше не становится.

И один из вариантов каким-то образом стресс уменьшить и сделать мягче - это совершать некие ритуализированные действия, которые, так сложилось, у человека вызывают чувство комфорта и прочего. Застолье или ритуальное распитие чего-то чаще всего у нас, как современных людей, вызывает ощущение комфорта, нужности, спокойствия и так далее.

Євген Пілецький: До речі, це треба взяти на замітку. Мені дуже сподобалася ця точка зору, я про це якось не думав, що алкоголь - це ритуальна штука, яка має ще й фактично трохи психотерапевтичну мету. Тобто ти не просто сів з друзями побухати, а ти виконуєш певний соціальний ритуал.

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Олег Білецький: Або ти сів, вибачте, з друзями побухати, але придумав привід, якби ритуал. Хоча про еволюцію або про зміну цих традицій, напевно, теж варто говорити, тому що те, що ми зараз з вами тут проговорили про Середньовіччя, про те, що це була така собі абсолютно типова річ: тобто, прокидаєшся зранку, нема що пити - п'єш вино. Так, воно слабке, але п'єш вино. А під час вечері та сніданку так само вживаєш. Це не ритуал, це не особливість вживання. Чи як?

Анна-Евгения Янченко: Вы абсолютно правы.

Олег Білецький: А тепер інакше.

Анна-Евгения Янченко: Да. Теперь по-другому, у нас есть широкий выбор альтернатив. Таким образом, и ритуалы другие есть. Например, еще 50 лет назад никому в голову не приходило собираться с друзьями по выходным бегать. А сейчас действительно можно собраться тусовкой и побежать куда-то, почувствовать нужность какую-то, общество и т.д. 50 лет назад это могло быть только, например, ритуальное распитие вина либо чего-то еще. Раньше это могло бы быть распитие чая либо кофе. Все эти ритуальные штуки меняются.

Євген Пілецький: Я такий невеликий момент ще скажу про цю тему: мені дуже сподобався той момент, коли у фільмах, як правило, самі жінки, чомусь, якщо хочуть цю терапевтичну функцію алкоголю використати, наливають собі здоровенний келих вина і саме його п'ють. Не пиво, не горілку, нічого такого. Тобто, незважаючи на те, що вино - це також алкогольний напій, але це зовсім інша історія, ніж, наприклад, горілка, віскі й інше. Ми розпочали дуже цікаву - я би сказав, навіть гендерну - алкогольну тему. І мені дуже цікаво, що на це можна відповісти, що навіть є така спеціальна субкультура - так звані "вінішко-тян". Чи дійсно вино є скоріше жіночім, на сьогоднішній день, в новій культурі, алкогольним напоєм?

Анна-Евгения Янченко: Вопрос сложный. С одной стороны, можно рассматривать винную культуру как то, что началось восемь тысяч лет назад, а, с другой стороны, можно рассматривать как что-то, что формируется сейчас, на наших глазах, за последние пять лет. Дело в том, что тема виноделия и винопития обычно выступает как носитель каких-то традиционных ценностей, которые нашему современному поколению в принципе совершенно не нужны и излишни.

Поэтому растут новые субкультуры, которые почему-то решили, что потребление вина может добавить их имиджу некую изюминку или что-то еще. Но вообще, на протяжении всего существования вина, было пиво и было вино, чаще всего во всех культурах, даже в египетской простолюдины пили пиво, более-менее знать пила вино, потому что для его изготовления нужно затратить больше времени, средств, сил и т.д.

Сейчас эти женщины в фильмах, которые наливают себе какой-то бокал бордо в большой красивый бокал, они, в принципе, хотят больше прикоснуться к чему-то аристократическому, улучшить самих себя.

Євген Пілецький: Це дуже серйозне питання, яке пов'язано ще з культурою вина. Про пиво ми вже сказали. Виходить така ситуація, що алкоголь - це один з таких культурних елементів соціальної нерівності або соціальної стратифікації, тобто, якщо, наприклад, ти п'єш вино, то це означає одночасно такий стиль або навіть статус, що ти все ж таки належиш не до хлопців, які пивасик на парадняку глушать, а ти, все ж таки, п'єш елітний напій.

Анна-Евгения Янченко: Так сложилось, что обычно те люди, которые в винах разбираются (так на протяжении веков было) - это некая знать, которая может себе позволить проводить свой досуг, расширяя собственный кругозор по поводу тех же повседневных продуктов питания, вин и т.д. Если бы вы просто целый день, например, работали, у вас бы не было времени для того, чтобы себя каким-то образом развивать, и про вина вы бы ничего не знали.

Так или иначе, поскольку мы потомки европейской культуры, мы и сейчас так считаем. Если вы человек, который себя считает высококультурным, то скорее всего в вине вы хоть капельку, но разбираетесь. Либо выбрали себе другой объект для восхищения: возможно, современное пиво, либо современные виски, и разбираетесь в них.

Євген Пілецький: Це дуже цікаве питання, оскільки крафтове пиво вважається не таким вже простолюдинським саме тому, що в ньому треба розбиратися, треба знати, де яка броварня, хто його варить, як це робиться і таке інше. Тобто це вже якась культура споживання, яка пов'язана чимось з цією елітарністю, яка, в свою чергу, пов'язана з таким апломбом якогось таємничого, спеціального знання.

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Анна-Евгения Янченко: Я в пиве совершенно не разбираюсь. Я только знаю, что с точки зрения истории, когда-то его пили простые люди, потому что его было проще сделать. И, насколько я знаю, сейчас эта культура достигла неких небывалых высот, потому что появились миллионы сортов, типов и специфик изготовления пива.

Олег Білецький: Тут ще проблема в тому, що подешевшало устаткування виробництва цього пива, про яке ти щойно сказав (так само крафтове), і це призводить до згубних речей. Я зараз запитаю, чи з вином та сама історія, коли це починає перетворюватися на мас-маркет, і люди, які розбираються в тому, що таке крафт, чому якесь пиво називається крафтовим, натомість інше називається некрафтовим, пастеризованим, непастеризованим, з великої броварні, з малої броварні - це різні все речі. Але ті люди, які на широкий загал не розбираються, вони просто беруть там, де написано "крафт", але воно нічого спільного з тим крафтом не має, з реальним крафтом. Це мас-маркет. Не жаль, це явище зараз так само розвивається.

Євген Пілецький: До речі, я ось що подумав: оскільки ми говорили поки що про культуру винопиття, як якусь елітарну культуру, то з розвитком саме мас-маркету, чи це не стало якимось більш народним? Тобто вино не стало таким же, приблизно, як пиво? Коли ти заходиш в будь-який вже супермаркет, там стоїть все що завгодно: від “бормотухи”... До речі, сьогодні дізнався, що “бормотуха” - це вино. Банально просто прочитав в Вікіпедії, що бормотуха - це найгірший і найнеякісніший вид винопродукту.

Олег Білецький: Я і собі зараз, і тій аудиторії, яка дивиться нас, а не слухає, по-доброму заздрю. Тому що я бачив той вираз обличчя, який щойно був в Анни-Євгенії Янченко, різке заперечення, правда? Або просто подив?

Анна-Евгения Янченко: Это было проявление сильного удивления, назовем это так..

Олег Білецький: А чому не може бути "бормотуха" найгіршим рівнем або підвидом саме вина?

Анна-Евгения Янченко: Потому что, с моей точки зрения, есть вино и все, что, как минимум, им является, то есть это продукт, который создан из ферментированного винограда. Это уже вино, как минимум. А все что ниже - об этом даже говорить нет смысла, потому что это даже вином не является.

Євген Пілецький: Слухай, а якщо зробити якусь крафтову “бормотуху” - це би, напевно, була тема. До речі, “бормотуху”, як виявилося, п'ють взагалі виключно тільки для стану сп'яніння, не більше. Тобто ніхто нею не насолоджується, її просто так ковтнули - та і все.

Олег Білецький: Ні, ну так і одеколон можна пити для того ж.

Анна-Евгения Янченко: Да, какой смысл, какая разница, как называется то, что пьют ради эффекта?

Євген Пілецький: А знаєш, це трошки більш елітарно. Якщо ти працюєш на винзаводі якомусь…

Анна-Евгения Янченко: Ну, конечно, мы сейчас можем Веничку Ерофеева вспомнить и прочее.

Олег Білецький: Я не знаю, чи будемо згадувати його ще раз сьогодні, але про мас-маркет ми почали говорити, але так і не договорили щодо вина. Чи простежується ця проблема, коли відбувається нівелювання в сприйнятті людей, взагалі людей, які, можливо, не надто сильно розбираються в тому, що таке вино, і де ця грань, демаркація, проходить - де вино, де не вино - спробуй розберися?

Анна-Евгения Янченко: В ситуации с винами все гораздо проще: есть определенный институт, который определяет, что такое вино. И все виноделы и винопроизводители создают вино по заявленным стандартам. И есть категории масс-маркета в таких стандартах, и это, конечно же, нормально, это прекрасно, это позволяет простым людям покупать вина, не тратя на это огромное состояние и прочее. Соответственно, заменять винами какие-то другие продукты питания, например крепкий алкоголь, что, в свою очередь, несколько улучшает состояние здоровья.

Рядом с масс-маркетовыми винами можно найти гораздо более тонкие продукты, и тут просто работает корреляция по стоимости. Вы не найдете какое-то терруарное вино, условно говоря (это то вино, которое сделано из винограда, который рос в маленьком винограднике, и только с этого винограда), дешевым. Точно так же, вряд ли вы найдете вино, которое будет сделано просто из какого-то виноградного "разнотравья", просто белые сорта винограда - Италия и Север, - который бы стоил очень дорого, потому что, а почему ему стоить дорого? Непонятно, нет причин.

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Євген Пілецький: Чесно кажучи, я вже підриваюся задати це питання. Я розумію, що ми значну частину, можливо, і про це будемо говорити, але я хочу вже задати це питання. Ми почали трохи з Шекспіру, з Англії десь XV століття. І шекспірівське питання: пити чи не пити?

Анна-Евгения Янченко: Конечно, каждый человек решает этот вопрос по-своему, поскольку в нашей культуре есть много альтернатив этому. Я решаю для себя этот вопрос, как, конечно, вино пить. Потому что, во-первых, есть большое количество доказательств того, что это полезно для здоровья. В краткосрочной перспективе и в долгосрочной перспективе. Также я для себя понимаю, что у меня есть свой личный ритуал, который позволяет мне избавляться от стресса. Да, я делаю это с помощью вина, чувствую себя прекрасно и не отвлекаюсь от своего собственного ЗОЖа, которым занимаюсь.

И тут мы сейчас вспомним древних греков: во всем должна быть умеренность. Доктрина умеренности - главное в потреблении вина. Потому что, исходя из всех ВОЗовских предложений, в день можно употреблять, если вы мужчина, где-то в районе 300-400 миллилитров вина, в зависимости от вашего веса, роста и прочего. Если вы женщина - между 150 и 300 миллилитрами вина. Это средний бокал или два бокальчика. Это можно употреблять в день без какого-либо ущерба для здоровья. И это мы говорим про сухие качественные вина, сделанные из винограда.

Євген Пілецький: Не “бормотуху”.

Анна-Евгения Янченко: Пожалуйста...

Олег Білецький: Добре, це така мотивація, точніше пояснення. Я абсолютно не піддаю зараз його сумніву, чому пити. І Анна-Євгенія Янченко зараз про це сказала. Але коли людина вперше (або в перші рази), в певний період свого життя стикається з питанням “вживати чи ні”, вона ж не думає про те, чи це корисно, чи ні: "А почитаю я досліди якихось науковців або медиків", - мотивація зовсім інша, і це теж в нашій культурі. П'ють, бо всі п'ють, бо старші п'ють, бо крутіші п'ють, бо по телевізору рок-музиканти п'ють.

Анна-Евгения Янченко: Это та самая ритуализация общества, о которой мы уже говорили. Просто каждый может выработать какой-либо ритуал для себя. Ну, например, устала, пришла домой после работы, выпила бокал вина - и уже все хорошо. А есть некие ритуалы, которые уже задолго до нашего рождения сформированы в нашей культуре. И это, конечно, влияет.

Олег Білецький: Це впливає. Але тоді постає питання, чи не трактується це як просто певна відмазка, певне "алібі"? Тобто вперше, вдруге, вдесяте людина п'є, бо це, умовно, круто, а потім вже знаходяться якісь пояснення: "Ну, насправді тому, що це корисно", - тому що це ще щось, якісь має ще інші мотивації.

Анна-Евгения Янченко: Знаете это прекрасное выражение на тему того, что попробовал однажды хорошее вино - и понеслось, начал разбираться в путешествиях, в еде, в гастрономии и учить языки. Я не знаю, к чему плохому может привести употребление качественного вина.

Євген Пілецький: Алкоголізм?

Анна-Евгения Янченко: Вино и алкоголизм...

Євген Пілецький: До речі - “вино і алкоголізм” - чи є винний алкоголізм?

Анна-Евгения Янченко: Я слышала про пивной алкоголизм. Но это по слухам. Я не знаю о том, чтобы проводились такие исследования. Я изучала этот вопрос, я не нашла таких исследований. Изучался вопрос влияния вина на организм, но не изучался вопрос того, вызывает ли вино алкоголизм, потому что в тех культурах, где потребление вина традиционно, его там просто потребляют десятилетиями.

Олег Білецький: Добре, тоді психологічна залежність. Не фізіологічна, не потреба цієї речовини, спирту в крові, а просто психологічна залежність, бо так ніби кожен вечір, і це полегшує життя, і це полегшує взагалі сприйняття всього. Давайте про цю психологічну залежність від вина поговоримо. З умовою, що це якісне вино, що це, можливо, не надто великі дози, тобто ми відсторонились від фізіологічної складової алкоголізму, а питання в тому, що це перетворюється в звичку, таку типову історію психологічного сприйняття: "Мені це потрібно".

Анна-Евгения Янченко: Я думаю, что это, конечно же, может стать привычкой, только я не согласна, что плохой привычкой. Предположим, у моей бабушки всегда была привычка есть еду с хлебом.

Олег Білецький: Я як ваша бабця, чесно.

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Анна-Евгения Янченко: Она ела даже пельмени с хлебом. Если бы я жила в Италии, то у моей бабушки была бы другая привычка - есть еду с вином. Плохая это привычка или нет? Эти бабушки точно такое же количество лет живут, как и наши бабушки (может больше, может меньше). Это не зависит от того, что они на протяжении десятилетий пьют вино, это просто их привычка. Плохо ли это?

Олег Білецький: Я не думаю, що це погано, хоча тут треба ще один такий міф розтлумачити...

Євген Пілецький: Справа в тому, що я зараз буду трошки "поганим поліцейським": сьогодні спеціально вичитав, взяв вже останні дослідження щодо культури алкоголю, то там було зазначено наступне, що якщо ви не пили, якщо ви не вживали навіть традиційно або ритуально, то краще цього не робити, тому що на сьогодні, фактично (і це дуже спірне питання, я зараз хочу, можливо, трошки навіть посперечатися), будь-який алкоголь не привносить нічого хорошого. І навіть якщо ви, наприклад, кажете про якісь антиоксиданти, то краще просто їсти овочі і фрукти, та і все. Тобто алкоголь в будь-якому випадку як мінімум не корисний.

Анна-Евгения Янченко: Мне, честно говоря, кажется, что это логично. С точки зрения здравого смысла, если вы хотите именно о здоровье заботиться, есть, например, ресвератрол в форме порошка или просто свежий виноград, но есть исследования 2007 года, которые вывели такую G-образную зависимость об употреблении вина и влиянии его на здоровье, и там было сказано, что по ряду заболеваний ежедневное употребление бокала вина в день больше спасает людей.

Например, меньше вероятность заболеть ревматическим артритом, уменьшение смерти от коронарных заболеваний сердца и прочее. И у тех людей, которые хоть немножко в день употребляют именно вино, у них эта вероятность ниже, чем у тех, кто совершенно не пьет вино. Но я этих новых исследований не знаю.

Євген Пілецький: В чому там цікава “фішка”? Дійсно, є певні дослідження з кореляцією того, що на серцево-судинні захворювання вино, наприклад, і в цілому якесь помірне вживання етанолу, якщо ви від 15 до 50 грамів горілки або віски (чи ще чогось такого) вживаєте, то це дійсно знижує вірогідність цих захворювань. Але при цьому це на 30-40% підвищує вірогідність будь-яких видів раку шлунково-кишкового тракту. Тобто в вас з серцем краще, але проблеми з іншими: з печінкою, з нервовою системою і таке інше. Але при цьому, коли ти вживаєш помірно, як Анна-Євгенія каже, в тебе знижується тривожність та інше. Тобто знову такі фактори, які призводять до якихось онкологічних захворювань.

Олег Білецький: Але в такому разі ми так можемо про будь-який продукт говорити. Якщо вживати все помірно, то буде все нормально.

Євген Пілецький: А якщо помідори постійно їсти?

Олег Білецький: Якщо їх їсти відрами, то буде тобі зле від помідорів. Тобто тут питання помірності стосується не лише алкоголю та вина, а просто всього.

Анна-Евгения Янченко: Абсолютно верно.

Євген Пілецький: До речі, у нас в цілому в Україні, тому що ми фактично про елітарний алкоголь говоримо, культура винопиття хоч наскільки розвинена чи ні? Чи у нас все ж таки пиво, горілка; ті, хто багатші, то віскі якісь?

Анна-Евгения Янченко: Вы абсолютно правы. В данный момент люди, которые занимаются вином, оптимистично считают, что культура винного потребления в стране развивается. Но пока статистическими данными мы это подтвердить не можем.

Євген Пілецький: А що показує?

Анна-Евгения Янченко: У нас в стране очень низкое потребление вина. Если я не ошибаюсь, четыре литра на человека в год. Это очень низкий показатель. Во Франции - 50 с чем-то. Это не сильно много, это нормально, это не про “напиться”, это просто сопровождать ужин бокалом вина.

Євген Пілецький: І у нас всього чотири літри?

Анна-Евгения Янченко: Просто категорию людей, которые пьют именно импортное вино, очень сложно посчитать. Мы же принимаем во внимание, что никто не считал большое количество лет, сколько нас сейчас вообще. Соответственно, как делаются эти подсчеты?

Олег Білецький: Спираючись на кількість людей.

Анна-Евгения Янченко: Правильно. Мы не знаем, сколько нас сейчас. Как мы это все сделаем? На самом деле, проблема всех статистических данных и этих медицинских исследований, о которых мы с вами говорили, - это то, что они все делаются для чего-то. То есть это не про какое-то злостное лоббирование каких-то тем: либо пользы, либо вреда алкоголя. Я про то, что если вам нужно доказать, что какой-то алкоголь вызывает что-то, вы это докажете.

Если вам нужно доказать пользу, то вы тоже докажете. Но все свести воедино - такого никто не делал. Были люди, которые из открытых данных пытались свести вред-пользу алкоголя в одну систему. У них получилось, что какое-то количество алкоголя в день людям, которые алкоголь уже пили (это, кстати, важный момент), употреблять стоит. Но это все…

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Євген Пілецький: Дійсно, дуже цікава ситуація виходить, тому що навіть у тих джерелах, які я читав, це дійсно постійно звучить так: “Але ми ще перевіряємо”, - тобто це так, так і так, але “ми точно не знаємо”.

Анна-Евгения Янченко: Есть определенный институт вин в Хорватии, если не ошибаюсь, в одной из тех стран, где растет сорт винограда Верано, который считается для сердца самым полезным, при переработке его организмом вырабатываются очень полезные именно для сердца какие-то вещества. То есть над этим работает определенная институция. В Австрии работают над тем, чтобы доказать, что белые вина, которые были выдержаны на осадке, позволяют вам в далеком будущем с меньшей вероятностью заболеть Альцгеймером. Над этим всем работают, но все изучают какой-то один отдельный аспект. Но, исходя из того, что наша культура восемь тысяч лет пьет алкоголь, а мы существуем, - наверное, все нормально.

Олег Білецький: У окремих представників. Щодо культур - це теж цікава історія. Тут намішано дуже багато всього: і стереотипи (бо так простіше сприймати), і якісь національні особливості, і багато факторів. Я говорю про такі шаблонні речі: умовно кажучи, німці п'ють пиво, росіяни п'ють горілку, в Іспанії споживають вино. Тут ще цікаво зрозуміти, на чому будувалися ці стереотип, якщо спробувати саме в історичний контекст заглибитися. Тобто, так, я роблю велику знижку на те, що це просто стереотипи і не більше того, але ж вони на чомусь будувалися. Чому німці - пиво, а росіяни горілку?

Анна-Евгения Янченко: Во-первых, в Германии потребление вина тоже всегда было большое, на самом деле. Эти стереотипы, возможно, появились у нас в то время, когда мы все были Советским Союзом.

Олег Білецький: Ні, про німців-пиволюбів говорять у всій Європі, правда. Oktoberfest і так далі. Це таке типове сприйняття: “Де найліпше пиво?” - “В Німеччині”. - “Чому?” - “Тому що там законові 130 років, який зберігає…”

Євген Пілецький: А може в Бельгії?

Анна-Евгения Янченко: Да, может быть, в Бельгии; а, может быть, в Австрии.

Олег Білецький: Ні. Я думаю, все ж таки, що в Німеччині, тому що там реально працюють закони, яким понад 130 років, щодо чистоти пивоваріння.

Євген Пілецький: А в Бельгії ще раніше.

Олег Білецький: Не знаю.

Євген Пілецький: Що тоді робити?

Олег Білецький: Стереотип щодо Німеччини, не щодо Бельгії, погодьтеся.

Анна-Евгения Янченко: Стереотипы в любом случае базируются на каком-то основании. Так исторически сложилось, что на территории Франции, Испании и Италии чаще всего изготавливали именно вино и пили в обычной жизни вино. А в Германии - по крайней мере, до XIX века - тоже больше пили вино. Но проблема в том, что я очень мало знаю тематику пива и не могу сказать, насколько больше они употребляют пива.

Євген Пілецький: До речі, може, тут ситуація пов'язана з тим, що все ж таки в Німеччині якось важче виноград вирощувати, ніж в південних країнах, тій же Іспанії, Італії?

Анна-Евгения Янченко: Конечно. Первостепенно в виноделии играет роль климат, потому что вы не можете посадить виноград в определенных климатических условиях, например, в наших его высадить довольно сложно. Есть пояс между 38-й и 50-й параллелью, который называется, условно говоря, винодельческим. То есть, это те места, где виноград хорошо растет: Франция, Испания, Италия и часть Нового Света, который под эти же параллели попадает. Германия находится на границе возможного виноделия. Там только в некоторых регионах возможно вырастить лозу, в то время как для производства пива климат не так сильно важен, я так понимаю.

Євген Пілецький: А які взагалі - оскільки ми вже такі міфічні почали штуки - щодо алкоголю і конкретно вина існують розповсюджені міфи, які просто є корявими, але у них всі вірять, всі так вважають? Олег, які в нас основні такі міфи є?

Олег Білецький: Щодо шкідливості, напевно, ми про це говорили, щодо того, як це впливає. Я думаю, що це основний міф. Шкідливо - не шкідливо, у яких нормах, тому що все це підгодовується, підживлюється і тими дослідами, про які ми теж говорили. Якщо ти про ці міфи.

Євген Пілецький: Може, є ще якісь? Наприклад, є постійні міфи про синє порошкове вино, наприклад, і так далі.

Олег Білецький: І порошкове пиво теж, це теж міфи.

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Анна-Евгения Янченко: Это мифы, которые не работают, которые не существуют. Порошкового вина не бывает. Скорее всего, когда-то кто-то “умный” прочитал на бутылке вина, что внутри находится сухой виноматериал (что означает, что вино досуха выброжено, оно не сладкое, в нем нет остаточного сахара), решил, что это вино сделано из порошка.

А, на самом деле, в других культурах (то есть не в русскоязычном и украиноязычном, не в постсоветском вообще пространстве) миф порошкового вина появился только совсем недавно, вместе с развитием химии, но там тоже с этим мифом борются. Например, Коппола, у которого есть свой виноградник, он даже снимал на эту тему маленькую короткометражку, мол: "Ребята, порошкового вина не существует, расслабьтесь".

Євген Пілецький: Можливо, щодо винопиття є ще якісь цікаві факти? Можливо, є якісь дуже тонкі штуки, якісь дуже незвичайні факти?

Анна-Евгения Янченко: Даже не знаю. На самом деле, самое главное - это пить небольшое количество вина, которое вам нравится. А для того, чтобы знать, что вам нравится, нужно пробовать разные вина. Опять же, вы можете этим заниматься, можете не заниматься, просто изначально сами для себя выберите альтернативу, что пить.

Олег Білецький: Час споживання впливає якось? Є особливості вживання вдень, якщо тобі хочеться вдень, або ввечері, або зранку, або коли завгодно, чи це теж з категорії стереотипів? Якщо це невелика кількість натурального вина, за умови, що це та нормальна річ, про яку ми говорили.

Анна-Евгения Янченко: Вообще, в европейских культурах ты спокойно можешь обедать и выпить бокал вина, потому что если ты выпьешь 125-150 миллилитров вина, то ничего с тобой не случится. Если ты понимаешь, что после этого тебе необходимо принимать участие в каких-то серьезных переговорах, идти на какую-то серьезную встречу или делать доклад, что-то еще, либо если ты врач, либо какими-то тонкими работами занимаешься, скорее всего, конечно, ты себе такого не позволишь, потому что ты уже взрослый человек и знаешь, что хотя бы какое-то количество алкоголя может повлиять на твою моторику, специфику принятия решений и т.д.

Олег Білецький: Тут класична фраза. Чому говорю “класична”? Бо вона на різних пляшках написана десь позаду: і пиво так само, і вино, і решта. Я хотів би нею завершити. Не для проформи, а просто в якості заклику, я думаю, ви поділите це. Споживай відповідально! Пам'ятаєте, написані такі речі?

Анна-Евгения Янченко: Да, конечно

Олег Білецький: Я думаю, цим варто завершити.

Євген Пілецький: Я би трошки додав. Напевно, на підставі цього ми ще піднімемо у наступних наших програмах питання наркотичних засобів, оскільки вже є розмова про те, що, наприклад, якась травка є менш небезпечною, ніж, наприклад, алкоголь. Тому цю тему нам треба буде підняти.

Олег Білецький: Травка-муравка... Ну, побачимо.

Авторская программа Олега Билецкого и Евгения Пилецкого Вільнодумці выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 18:00-19:00