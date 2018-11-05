Після смерті відправляють працювати в посольство України в Канаді. Інтерв’ю посла Андрія Шевченка про жарти в МЗС, роботу та життя

Економічний прорив. Авторська програма Павла Шеремети. Гість - посол України в Канаді Андрій Шевченко. Ефір від 5.11.2018

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка о 20:00 - 21:00

Павло Шеремета: Ми сьогодні не в київській студії Радіо НВ, а у Ванкувері разом з послом України в Канаді Андрієм Шевченко, який запросив мене. Андрію, розкажи, куди ти мене запросив, і що це має бути завтра у Ванкувері?

Андрій Шевченко: Ми готуємося до презентації України для бізнес-кіл Ванкувера і британської Колумбії. Як і багато речей, які вам в житті довелося робити, це по-своєму є terra incognita - нова справа, тому що фактично це місце, куди майже не ступала нога українських дипломатів і промоутерів України. Будемо розповідати про Україну та її можливості. І хочеться, щоб ця була розмова не про теоретичний, абстрактний потенціал, а про практичні речі, які вже є і будуть в найближчому майбутньому.

Павло Шеремета: Наскільки часто посольство робить такі розмови з інвесторами?

Андрій Шевченко: Не настільки часто, як хотілося б мені, але достатньо для того, щоб зацікавити тих людей, які дивляться на Східну Європу, шукають нові можливості для канадського бізнесу. І дуже багато додалося роботи після набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Канадою. У 2016 році ми підписали її, а набула чинності вона 1 серпня 2017 року.

Павло Шеремета: Ми починали цю розмову в 2014 році з Канадою. Я радий, що закінчили в 2016 році.

Андрій Шевченко: І не даремно. З підписанням цієї угоди - це величезна зона, сприятлива, комфортна для роботи бізнесу за єдиними або зрозумілими правилами від Ванкувера, де ми зараз знаходимося, до Києва. І мені дуже приємно, що нещодавно після підписання оновленої угоди про вільну торгівлю між Америкою, Мексикою та Канадою прем'єр-міністр Трюдо, доповідаючи про це канадському народу, сказав, що "тепер у нас є єдина зона вільної торгівля від Сінгапуру до Києва".

Павло Шеремета: В Україні наші колеги-економісти (не хочу їх називати опонентами, ми з ними дискутуємо) пропонують країні перейти до політики протекціонізму. Вони говорять, мовляв, подивіться на Трампа, як він є прихильний до протекціонізму. Вам тут до Трампа ближче в Канаді, що ви відчуваєте з цього приводу?

Андрій Шевченко: По-перше, ми дуже з великою тривогою стежили за цією дискусією, яка була між Америкою і Канадою. І не просто тому, що нам було цікаво як ця "детективна" історія закінчиться. Я вважаю, що Україна - це держава, якій вигідна вільна торгівля.

Павло Шеремета: Більш вигідно, ніж Америці.

Андрій Шевченко: Мені здається, що в цьому сенсі ми є рівними співрозмовниками з Канадою. Як про себе каже Канада? Що вона є силою середньої величини, для якої важливо, щоб добре працювало міжнародне право, щоб був максимально зручний, комфортний режим вільної торгівлі. Я думаю, що це та формула, яку ми спокійно можемо застосовувати і до наших інтересів. Мені здається, що нам дуже важливо це пояснювати світу. Якщо такі країни, як Канада, шукають інші держави, які вірять у вільну торгівлю, то зверніть увагу на нас.

Павло Шеремета: Якщо дивитися на вже нову підписану угоду US, Meksika, Canada, Trade Agreement, яка замінила нафту. Ця угода не є більш протекціоністська, вона є більш вільна. У 2014 році, розмовляючи з канадським урядом про зону вільної торгівлі, я був трошки засмучений через те, що вони мені одразу сказали, що є деякі сектори, наприклад, молочна галузь, яка просто категорично закрита, і вона ніколи відкрита не буде. Вони мені сказали, що це просто записано в Конституції, цього не буде. Трамп не відкрив її повністю, але певний прогрес, пролом там з'явився. Я хочу сказати нашим колегам, які відстоюють в Україні протекціонізм: в результаті діяльності Трампа, на якого ви так посилаєтесь, як мінімум, в цій частині світу торгівля стала вільна, вона не стала закритою.

Андрій Шевченко: Притому в обидві сторони, тому що так само Канада отримала і розширила досить хороший доступ до ринку автомобільної продукції. Збереглися досить сприятливі умови для деревини. Це проблемні точки між двома країнами [йдеться про Америку і Канаду - ред.]. Ця угода де-факто насправді зробила більш вільною торгівлю між двома країнами. Ця угода є важливою з політичних причин.

Павло Шеремета: Ми говоримо зараз про Північноамериканську угоду?

Андрій Шевченко: Так. І чому ми дуже хочемо, щоб торгова війна між Канадою і Америкою не витрачала час і не відволікала від інших важливих питань? Це два наших плітичних партнера, і нам важливо, щоб вони не сварилися між собою, не з’ясовували стосунки, а займалися іншими проблемами глобального характеру, однією з яких є Росія. А друге - суто з прагматичної, економічної точки зору. Якщо ми виходимо з того, що нам вигідно мати режим вільної торгівлі, тому нам потрібно, щоб правила у світі перемагали. Ми не можемо бути просто байдужими сторонніми спостерігачами цієї історії.

Павло Шеремета: Я абсолютно з тобою погоджуюся, що з точки зору чисельності населення Канада і Україна, у нас це називають потугою середнього розміру. Україна потенційно є потугою середнього розміру. Ринок поки що невеликий, це нас відрізняє від США, ми не можемо закриватися. США можуть закритися, але вони цього не зробили. Вони можуть стіни побудувати з усіх боків, з двох інших - океани. Їхнього ринку - 300 млн людей - вистачає, щоб витягнути будь-яку промисловість. І все одно вони цього не роблять. І Канаді, і особливо нам потрібні ці 300-350 млн ринку ЄС, з яким у нас вільна торгівля. І у Канади, і у нас. Для того, щоб ми могли суттєво, радикально збільшувати своє виробництво і продажі.

Андрій Шевченко: Маючи цю угоду про вільну торгівлю з Канадою, яка зараз закриває лише сферу товарів, нам треба якнайшвидше рухатися далі, розгортати її, розкривати, поширювати на послуги, на інвестиції. І, повертаючись до цієї угоди, роботу над якою починала твоя команда, коли ти працював в Мінекономіки, це абсолютно практичні переваги для українців, які займаються бізнесом. Якщо ви шиєте сорочки в Чернівцях або якщо ви робите склопакети десь в Чернігові, то це означає, що продаючи їх в Канаду, ви зараз не будете платити 8-9% або 10% мита. Може, для гривні це невелика різниця, але для людини, яка займається бізнесом, зрозуміло, що таке зекономити 9-10% потенційного прибутку.

Павло Шеремета: Тобто, по суті, в нормальних умовах це те, що і є прибутком.

Андрій Шевченко: Власне. Мені приємно бачити, як вже після першого року роботи угоди про вільну торгівлю є позитивні цифри. Ми з червоного перейшли в чорне по багатьох показниках. Мені здається, що це тільки початок. Якщо ми подивимося на обсяги торгівля між двома країнами, це приблизно 500 млн.

Павло Шеремета: Це ще поки маленькі обсяги.

Андрій Шевченко: Американці називають піненс. Тобто, це просто дуже маленькі цифри для 45-мільйонної країни і для іншої 36-мільйонної країни, яка є однією з країн Великої сімки. Буде набагато більше.

Павло Шеремета: Скільки часу в твоєму графіку і твоїх думок загалом забирає економіка?

Андрій Шевченко: Не знаю.

Павло Шеремета: Може, це зустрічі з інвесторами?

Андрій Шевченко: Я б сказав, що не минає жодної великої справи, щоб ми про неї не думали.

Павло Шеремета: Це відносно нове. Я так розумію, що це таке об'єднання дипломатичної і економічної функції, якщо не помиляюсь, в 2012-2013 роках? До цього вони були роз'єднані?

Андрій Шевченко: Я думаю, що це питання не стільки функції, а більше організаційної моделі, ідеології. Якщо ми бачимо Україну успішною, то ми повинні зараз, тут і сьогодні знаходити шляхи, якими ми можемо посилювати наші можливості в бізнесі, в економіці. Хочеться говорити не про абстрактний потенціал. Кожен канадський інвестор каже: "Слухайте, ми втомилися 26 років чути про гігантський потенціал, який є в українській економіці". Тому ми зараз побудували роботу, займаємося промоцією вже існуючих успішних інвестицій.

Фото: verkhovna.rada.ukraine via Facebook

У 2017 році Україна була на четвертому місці за обсягами закупівлі канадської риби і морепродуктів. Ми себе уявляємо не дуже великим споживачем риби і морепродуктів, але це досить відчутна цифра.

Павло Шеремета: І вони це відчувають.

Андрій Шевченко: Словом, ми намагаємося говорити не про те, що може бути в теорії, а про те, що є зараз, і що завтра може приносити якусь копійку.

Павло Шеремета: А що Канада купує в Україні?

Андрій Шевченко: Скажу інакше. У нас є спільний українсько-канадський проект, який займається промоцією і допомагає українському малому і середньому бізнесу знаходити можливості в Канаді. Там підрахували, в яких сферах може бути найбільша перевага від угоди про вільну торгівлю. Це легка промисловість - одяг, взуття, деревообробна промисловість, солодощі. Словом, це ті позиції, де є фактор заробітної плати, і це ті позиції, де у нас непогано виходить.

Павло Шеремета: Посли яких країн активно, навіть агресивно просувають економічні інтереси своєї держави?

Андрій Шевченко: Насправді, це може бути дивно, але для абсолютної більшості послів це левова частка їхньої роботи.

Павло Шеремета: У Канаді є величезна наша діаспора, як і старша, так і нова. Це, напевно, також забирає велику частину вашого часу.

Андрій Шевченко: Велика частина роботи. Але це, швидше, не забирає, це допомагає. На це дивишся, як на величезну можливість. У мене є товариш, посол Ізраїлю в Канаді. І ми з ним час від часу зустрічаємося, обмінюємося новинами, хто і чим займається. Я йому розказую про нашу військову співпрацю з Канадою, про санкції.

І я думаю, коли ми вирішимо найгостріші економічні проблеми України, коли відстоїмо нашу територіальну цілісність, нам потрібні будуть дослідження, наука, академічний розвиток, щоб ми не відстали потім. Хтось повинен вже зараз займатися такими питаннями.

Павло Шеремета: Я тут не дуже багато часу, але у мене таке враження, що це не Шанхай, не Пекін, звичайно, але достатньо...

Андрій Шевченко: Але це і не Нью-Йорк, і не Торонто.

Павло Шеремета: Відчувається вплив Тихоокеанського регіону, вплив Азії. Тут багато мешканців азійського походження - це і громадяни Канади також, які тут вже довго живуть і, напевно, багато нових туристів чи мігрантів з Азії.

Андрій Шевченко: Це абсолютно унікальне місто, по-перше, красиве і цікаве, нестандартне. А ще це потужний економічний центр, який на підйомі і дуже швидко росте. Це місто, яке притягує величезну кількість грошей і не лише канадських, а гроші з азійських ринків. Це одна з причин, чому ми саме тут робимо цей захід, на якому будемо розповідати про українські можливості для ванкуверского бізнесу. Мені дуже приємно, що в цьому заході погодився взяти участь Павло Шеремета.

Павло Шеремета: Дякую за запрошення.

Андрій Шевченко: Насправді, дуже важливе твоє розуміння не лише того, як працює класичний західний бізнес, а й того, як працює бізнес азійський. Подорожуючи Канадою, коли ти переправляєшся через скелясті гори, які відділяють Альберту від Британської Колумбії, ти бачиш, що люди просто розвертають голови в іншому напрямку. В Альберті вони все ще дивляться на Схід, на Європу.

Павло Шеремета: На Атлантику, скажімо так.

Андрій Шевченко: Так, а тут ти дуже чітко відчуваєш, що люди повернули голову в іншому напрямку. Вони дивляться через Тихий океан на Азію, вони дивляться на південь, на США. І в нас ще тут є дуже прагматичний інтерес. Це сектор ІТ, тому що Ванкувер - це дуже потужний новий і швидкозростаючий айтішний хаб. Мені здається, що це одна з очевидних зон спільного інтересу України і Канади.

Павло Шеремета: Давайте не будемо забувати, що Китай протягом останніх кількох років, як мінімум, продукує десь в районі 450 млрд доларів, які він не споживає, які він не інвестує, інакше кажучи. Тобто, він заощаджує, але не інвестує, там просто надлишок цих заощаджень. Як ти думаєш, чи вдасться нам завтра розмову побудувати таким чином, щоб Ванкувер був воротами для китайських грошей, азійського капіталу, який приходить в Канаду, в країну, яку вони розуміють і довіряють їй. Ми хочемо частину цих грошей залучати в Україну.

Андрій Шевченко: Все може бути. Коли я розмовляю з канадським інвестором, з потенційним торговим партнером, я кажу: "Дивіться на Україну, як на новий фронтієр на Сході. Ви тут в Канаді добре знаєте, що таке бути фронтієром, тому що це ваша ментальність, це ваша психологія". Це передова земля. Мені здається, що якщо подивитися на Україну, це зараз один з найцікавіших у світі нових фронтієрів, тільки він знаходиться зовсім в іншій частині планети. І що таке працювати там? Це означає, що ризик-менеджмент вимагає більших зусиль і прискіпливого ставлення. Але потенційні прибутки можуть бути набагато цікавішими.

Павло Шеремета: Потрібно враховувати загальну інституційну слабкість в Україні. Китайці це розуміють дуже добре не з власного прикладу, тому що там інститути залишаються потужними й під час і після правління комуністичної партії. В інших країнах, якщо є ця інституційна слабкість, то вона повинна змінюватися довірою, стосунками. І я повертаюсь до діаспори і до її ролі. У Ванкувері найсильніше місце для української діаспори?

Андрій Шевченко: Не було до недавнього часу, але стає потужним центром української діаспори. І це тенденція останніх десяти років. Це нова хвиля, новоприбулі. Це означає, що вони дуже відрізняються від тієї громади, яка є, скажімо, в Альберті. Це означає, що тут багато людей, які зовсім нещодавно отримали хорошу освіту в Україні або хорошу освіту на Заході. Це люди, в яких дуже живий зв'язок з Україною. Це дуже цікава для нас громада, вона швидко зростає, активно слідкує за всім, що відбувається в Україні. Вона активно задіяна в благодійних проектах на допомогу армії, ветеранам. Словом, Ванкувер стає новим центром українського життя в Канаді.

Павло Шеремета: Якщо подивитися на діаспору не тільки в Ванкувері, а й в Канаді. За ці три роки, що ти є послом, по-іншому подивився на українську діаспору в Північній Америці?

Андрій Шевченко: Коли ще мене готували до поїздки сюди послом, то казали, що "ти маєш пам'ятати, що є велика спокуса в Канаді бути послом України в діаспорі". І тому кожному українському дипломату справді треба нагадувати собі, що крім громади є ціла країна, і ти будуєш стосунки з нею. Щодо громади, це, звичайно, величезний золотий актив України, який є у цій країні. Один мільйон 400 тисяч канадців, які говорять про своє українське походження, більшість з них не говорить українською. Це українці третього, четвертого, п'ятого поколінь, але це люди, які виросли з розумінням, що десь там далеко є їхня історична батьківщина. Можеш - допоможи їй.

Фото: canada.mfa.gov.ua

Мені здається, в Україні часом є трошки карикатурне уявлення про діаспору. Хтось вважає, що це просто люди, хтось вважає, що це "шароварна" історія, хтось вважає, що український діаспорянин - це людина, яка сидить на мільйонах, на мільярдах, кожен ранок вона прокидається і думає, як їй чергових 100 тисяч доларів витратити на щось в Україні.

Насправді, це такі самі, як і ми, люди, роботящі, які важко заробляють ці гроші. Це люди, які вирощені, виховані з розмовою про те, що якщо в тебе є можливість, ти маєш допомагати справі в Україні. Щодо бізнесу, інвестицій - це специфічна історія, тому що в діаспорі є чимало людей, з якими зараз розмову доводиться починати не з нуля, а з мінусу. Це люди, які в 90-х роках спробували вкласти гроші в Україну, і вони зіткнулися з нашими рейдерами, з нашими бюрократами, з корупцією. Більшість пообіцяли собі не вкладати жодної копійки в Україну. Інколи нам цю розмову доводиться починати з мінусу. Але загалом це величезний актив, для нас це величезна допомога, це золотий актив України тут, у західній півкулі.

Павло Шеремета: І це золотий актив не тільки з погляду сьогодення і майбутнього, це золотий актив, щоб зняти міфи про не таку ментальність, про лінивство, про якісь інші подібні речі.

Андрій Шевченко: Це унікальна тема. Тому що коли мені розповідають про те, що ми, українці, не здатні нормально управляти собою, побудувати якісну систему, хороший чесний бізнес і владу, я кажу: подивіться на українців в Канаді.

Павло Шеремета: Які були брали участь у розбудові цієї країни.

Андрій Шевченко: Абсолютно, тому що ті українці, які приїхали сюди у 1890-х роках, на початку ХХ століття. Вони фізично розбудовували Канаду такою, яку ми зараз бачимо. Що таке українець в Канаді? Це людина з репутацією зразково-показового громадянина цієї держави. Що знають про українців тут? Це люди роботящі, які цінують освіту, які ходять до церкви, допомагають сусіду, вболівають за спільну справу, добре себе поводять, тримаються купи. Мені здається, що це дуже сильний урок для кожного українця в Україні про те, що якщо наша людина опиняється в інших умовах, або якщо вона інакше починає себе поводити, то здатна показати феноменальний результат. Тут, в цій країні бути українцем - це гордість, тому що на тебе дивляться, як на представника нації, яка збудувала Канаду.

Павло Шеремета: Ти згадав слово "умова". Які це умови? І що нам треба в Україні? Я впевнений, що ти думаєш про це постійно.

Андрій Шевченко: Перше слово, яке мені спадає на думку, це довіра. І написані величезні трактати про те, як недовіра може робити дорожчим бізнес, як вона підриває державні інституції.

Павло Шеремета: Ми говорили про це з Френсісом Фукуямою.

Андрій Шевченко: І Канада - це такий унікальний workshop, така ніби майстерня, яка показує, як далеко можна зайти в суспільстві, де довіра є однією з базових цінностей. Мені здається, що в Україні ми зараз є свідками дуже цікавого часу, коли в суспільстві з'являються такі острівці довіри. Кожен, хто був на Майдані, знає про це неймовірне почуття довіри, яке було там, на Майдані, у тих три зимових місяці.

Фото: USPStudies via Fecebook

Волонтери, церква, хороші бізнес-команди, які з'являються, пласт. Ми могли би цей список далі продовжувати. Тобто, ми бачимо, як в Україні з'являються такі острівці, осередки, а інколи навіть цілі архіпелаги, або навіть маленькі континенти довіри. Тому наш довгостроковий виклик, як розтягнути цю територію довіри до розмірів цілої країни. Тому якби ти мене питав про враження від Канади і про уроки від цього суспільства, то це, я думаю, був би один з найоб'ємніших, найрельєфніших уроків.

Павло Шеремета: Які враження від парламенту і уряду в Канаді?

Андрій Шевченко: Перше, мені, як колишньому депутату українського парламенту, було цікаво подивитися на країну, де ставлення до парламентаря почесне. Звичайно, політикам в спину плюють всюди у світі. І політикам у цій країні теж дістається. По-перше, це на неї накладає величезну відповідальність, але це так само означає, що до неї, відповідно, дуже особливе ставлення буде і далі.

Мене вразило, як збудовані тут стосунки між політичної складовою влади і між бюрократично-технократичною складовою влади. Як в кожному міністерстві, дуже чітко розподілена робота між міністром, його політичною командою і державними службовцями. Канада вважається державою з найкращою державною службою у світі. Я не знаю, мабуть, це досить суб'єктивна історія.

Павло Шеремета: Тут в кожному міністерстві є, як вони називають, general secretary. Я знаю, що й в Малайзії так. Тобто, міністри є політичними особами, у них є свої округи, в яких вони обрані, тобто, вони продовжують роботу з цими округами.

Андрій Шевченко: І кожен з них залишається рабом свого округу, йому доводиться на це зважати. І під кожним міністром є deputy minister або заступник міністра, який є топ-бюрократом в цьому міністерстві.

Павло Шеремета: В Малайзії це називалося general secretary просто.

Андрій Шевченко: Міністр не має жодної можливості впливати на кадрову політику в бюрократичній піраміді. Є цей deputy minister, заступник міністра, і тільки він може визначати.

Павло Шеремета: Це не створює якоїсь роздвоєності в роботі міністерства?

Андрій Шевченко: Не відчувається. Швидше, навпаки. Мені здається, що це кожному дозволяє зосередитися на своєму. По-друге, мені дуже цікавий принцип, який сповідується в канадській бюрократії, те, що англійською мовою називається fearless advice and loyal implementation - безстрашна порада і лояльна, віддана, правильне втілення в життя. Це означає, що коли ти працюєш на топ-позиціях в міністерстві, тобі не просто дозволено ставити під сумнів рішення або ідеї міністра. Від тебе очікується, що ти будеш дуже критично до них підходити і знаходити можливі слабкі місця. Але після ухваленого рішення це означає, що ти будеш чітко працювати і реалізовувати ухвалене рішення.

Павло Шеремета: Завтра у нас відбувається зустріч щодо канадського бізнесу з інвесторами. І посольство, Андрій, я будемо трошки допомагати, переконувати канадських інвесторів. Будемо розповідати, інформувати, переконувати, що інвестиції в Україну в довготерміновому плані - це досить прибуткова річ. Я вперше записую цю передачу не в нашій студії в Києві, а у Ванкувері. Цікаво, що Андрій сам є журналістом. Я пригадую його інтерв'ю зі мною на П'ятому каналі, а тут ми трошки помінялися ролями, але мені це дуже цікаво. І твоя дипломатична діяльність цікавить, як і діяльність в парламенті. Що змінилося в тобі, що ти відчуваєш за ці три роки, що ти є в Канаді, які зміни відбулися? Яке нове розуміння, яке нове бачення?

Андрій Шевченко: По-перше, я для себе відкрив дипломатію як професію і як ремесло. І мушу зізнатися, що в мене ніколи не викликала особливих емоцій і сентиментів професія дипломата. Мені завжди здавалося, що це дуже нудна професія, де дуже важко себе реалізувати людині творчій.

Павло Шеремета: На відміну від журналістики.

Андрій Шевченко: Або політики чи бізнесу. Тому що, здавалося б, ти весь час себе стримуєш в рамках, це нудно і нецікаво.

Павло Шеремета: Лінія партії, лінія уряду, лінія держави.

Андрій Шевченко: Катастрофа. І я мушу сказати, що одне з найбільших позитивних розчарувань чи здивувань, зачарувань - це відкриття дипломатії, як професії, як вибору ремесла, справи в житті. Якщо ти дивишся на дипломатію як на інтелектуальний виклик, на такий ребус, який треба розгадати, або на пазл, який треба скласти, це стає дуже цікавою справою. Я думаю, що мені допомагає досвід у журналістиці і політиці. Ми звикли дивитися на політику, як на страшну річ, яка тільки псує людей, але насправді вона і вчить багато чому - стресостійкості, вмінню комунікувати. Найбільший урок з мого політичного короткого досвіду: хороший політик - це той, хто добре вміє будувати коаліції. А в дипломатії ти саме цим і займаєшся, просто не в масштабі партії і депутатів, а в масштабі країни і урядів.

Павло Шеремета: На цьому наголошував професор Фукуяма. Він сказав: "Я не розумію, чому в Україні ви постійно говорите про те, що вам постійно не вистачає якоїсь політичної волі? Я взагалі не розумію, що це за метафора така - політична воля - що це таке? Ви коаліції не будуєте за зміни, так називайте це своїми іменами. До чого тут політична воля?"

Андрій Шевченко: Що таке коаліція в політиці, або що таке політика? В тебе є ідея, справа, проект, зміна, яку ти хочеш реалізувати в житті, і ти вибудовуєш під неї альянс, коаліцію різних інтересів, які мають бути об'єднані цим спільним завданням. Тому, повертаючись до дипломатії, мені здається, на цьому ґрунтується і дипломатія, тому це виявилося дуже цікавою інтелектуальною роботою, роботою азартною. Треба сказати правду, що робота дипломата в Канаді - це особлива честь. У нас ходить жарт такий в Міністерстві закордонних справ, що якщо ти працюєш дипломатом і не грішиш, робиш все правильно, вчасно подаєш всі звіти, то після смерті тебе відправлять працювати в посольство України в Канаді.

Павло Шеремета: А вам пощастило, що вас відправили за життя.

Андрій Шевченко: Точно.

Павло Шеремета: Наскільки впливає на тебе персонально, на твою команду досвід головного дипломата Канади, українки за походженням Христини Фріланд?

Андрій Шевченко: Почну з того, що ми зараз бачимо її набагато менше, ніж ми бачили раніше. Можливості спілкуватися з нею набагато менше, ніж було раніше. І це частина нашої політики. Я вважаю, що зараз, коли українка Христя Фріланд стала міністром закордонних справ Канади, ми, українці, повинні дати їй настільки багато простору, наскільки їй потрібно. І коли хтось із Києва мені дзвонить, каже: "Слухай, ну, у вас же там Фріданд, ви все можете вирішити". Тобто, є, мабуть, таке уявлення, що міністр закордонних справ Канади щоранку встає і думає: "Що я сьогодні можу зробити для України?". Це не так.

Павло Шеремета: Тим більше, вона зайнята дуже складними переговорами, які були...

Андрій Шевченко: Не з найпростішою країною, яка у них по сусідству тут.

Павло Шеремета: Не найменшою країною і не найпростішою зараз. З США переговори про нову угоду про торгівлю, про яку ми вже говорили.

Андрій Шевченко: І наш інтерес, щоб насправді пані Фріланд сприймали не як міністра від української діаспори, а як міністра Канади. В цьому є практичний інтерес української дипломатії. Я Христю знаю ще з середини 90-х, коли вона і я були журналістами. Десь ми бігали на одні й ті ж самі прес-конференції в Києві. І мені здається, що за всі ці роки Христя лише посилила всі ті чудові якості, які в ній були завжди. І коли мене канадці питають, чи радий я, що пані Фріланд стала міністром закордонних справ, я кажу: "Раді, але не тому, що вона українка. Ми вважаємо, що вашій країні пощастило, тому що це цікавий, креативний, інтелектуальний міністр". Якби вона зараз була учасником цієї розмови, от, лежить ручка на столі, вона би взяла цю ручку і сказала б про 10 способів, як ця ручка може зробити світ кращим. Це людина, яка просто фонтанує цікавими ідеями, це інтелектуал, це блискучій комунікатор, мені здається, що для нас це дуже чудовий партнер.

Павло Шеремета: Як вона уживається зі своїм харизматичним босом - прем'єр-міністром?

Андрій Шевченко: Це дуже ефективний тандем. Треба сказати, що саме Трюдо переконав Христю йти в політику. І, як вона пізніше розказувала, це було не з першої спроби. Було кілька розмов, коли він переконав публіциста, журналіста Христю Фріланд. Він сказав, що "всі ті речі, про які ти пишеш, обстоюєш на папері, треба йти в політику і реалізувати їх на службі країни". Я думаю, що це люди, між якими є колосальна довіра, це командні гравці, і Трюдо дуже послідовно і якісно підтримував Христю під час непростих переговорів з Америкою. І коли Трамп перейшов до персональних певних атак по відношенню до Фріланд, мені здається, що Трюдо дуже чітко зайняв позицію, сказавши, що "у нас блискучі переговорщики, ми їм довіряємо і покладаємося на них, вони принесуть найкращий результат для обох країн".

Павло Шеремета: У нас передвиборчий рік, і багато українців себе запитують, яким повинен бути лідер країни як на посаді президента, так і на посаді парламентаря. Що вчить досвід Трюдо?

Андрій Шевченко: Власне, я йому ставив це запитання. Він сказав: "Треба політики, які вміють слухати і чути людей". А не політик, який має на все готові рецепти. Навіть, уявімо, з академічної точки зору, що справді у цього політика є найкращі рецепти для цієї ситуації. Це ж не означає, що ці рецепти будуть ефективними завтра. Мені здається, що один перший практичний урок канадської політики - це треба справді вміти чути те, що тобі говорять.

Фото: president.gov.ua

Ще один урок, який би я переніс з канадської політики в українську - це розуміння того, що якщо хтось не голосує за тебе або не голосує за ту партію, за яку голосуєш ти, це ще не робить його ворогом держави і зрадником держави. Прийшов час дійти до цього розуміння. Від того, що мій сусід, товариш, родич голосує за іншу партію, не стає від цього меншим патріотом, не стає ворогом країни. Тому дуже сподіваюся, що та ситуація, в якій зараз є країна, ці речі теж підкаже нам.

Павло Шеремета: Твоя трансформація. Робота в журналістиці - це робота в команді. Робота в парламенті - це теж робота в команді, але вона також є досить самостійною багато в чому. А тут ти керуєш колективом, нехай і невеликим, і з того, що я знаю, ти займаєшся стратегічним плануванням. Розкажи про це.

Андрій Шевченко: Я маю честь керувати чудовою командою, і треба розуміти, що робота посольства, це трошки такий "Ноєв ковчег", тому що ти повинен розуміти людей з різними кар'єрами, з різних відомств, служб, об'єднаних спільною ідеєю. У щоденному режимі разом вирішувати спільні завдання. Я намагаюся робити так, щоб в колективі була креативна, творча атмосфера, щоб люди не боялися висувати різні ідеї, щоб вони не боялися творити. Ми обожнюємо мозкові штурми. Коли ми просто працюємо в режимі накидання різних, навіть божевільних ідей.

Павло Шеремета: Наскільки часто ви це робите?

Андрій Шевченко: Я думаю, що у нас на тиждень є добрих дві чи три нагоди, коли в нас є велика цікава нова задача так покрутити цю тему, обмінятися ідеями. Від мене, як від керівника, це вимагає готовність визнавати свої помилки. Інколи я намагаюся себе в цьому тренувати, казати так: я помилявся, був неправим, а цей чоловік, або ти, ви тоді правильно рекомендували. І скажу ще одні річ, яка дуже об'єднала колектив. Ми провели стратегічне планування роботи посольства на десять років вперед.

Павло Шеремета: І вони знають цей горизонт, він є достатньо унікальний для такої установи, як посольство України.

Андрій Шевченко: Це було одне з моїх відкриттів в дипломатії, що горизонт планування посольства в Україні складає рік. Ми закриваємо рік, пишемо звіт про рік, який відбувся і пишемо короткий план на наступний рік. Все. Тобто, бізнес планує своє життя на три, п'ять, на сім років вперед. Людина планує своє життя, мені здається, на довше, а тут ми говоримо про дві держави. Горизонт планування вимірюється стандартно лише одним роком. Тому ми закрилися на один день від світу, ми мріяли, планували, сперечалися.

Павло Шеремета: Не виїжджали нікуди, залишилися в посольстві?

Андрій Шевченко: Ми виїхали, змінили місце. Це була ідея уявити, як далеко ми можемо просунутися на десять років вперед. І запитання, яке я поставив команді, що буде, коли жоден з нас вже там і не буде? Ми вже повернемося в Україну, може два-три відрядження після того буде. Які результати ми побачимо через десять років? І це було надзвичайно цікаво, там були і дуже прості речі, як, наприклад, прямий авіаційний рейс з Києва до Торонто. Або виведенні української горілки в алкогольні мережі Канади - це вже теж відбулося.

Павло Шеремета: І навіть не одна, я так розумію.

Андрій Шевченко: І навіть не одна, так. Але були і довгострокові завдання, як безвізовий режим та інші. Вкінці остаточний фінальний план десятирічний представляв комендант посольства, це прикордонник, який охороняє посольство. І в традиційному посольстві це багато в чому безправна людина, тому що його функція зведена лише до того, щоб бути майже швейцаром на вході в мирний час. Момент, коли комендант нашого посольства, наш прикордонник для всього колективу озвучував, читав план роботи на десять років вперед, план для посольства України в Канаді, мені здається, що у мене щось клацнуло, і в багатьох моїх колег теж. Я думаю, що такі моменти дають дуже нове відчуття якості роботи і далекого горизонту.

Павло Шеремета: Дуже дякую, Андрію, за запрошення, за цю розмову. Ми за декілька годин ідемо переконувати канадських і міжнародних інвесторів інвестувати в Україну і досягати економічного прориву, про який ми говоримо.